Новость об участии Тимошенко в саммите Римского клуба является "фейковым пиаром" - член клуба

Обнародованная в СМИ новость о якобы участии лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко в саммите Римского клуба не соответствует действительности и является пиаром.

Об этом написал в Facebook народный депутат Виктор Вовк, который является ассоциированным членом Римского клуба.

"Вчера в украинских интернет-СМИ была широко распространена новость под привлекающими внимание заголовками "Юлия Тимошенко участвует в саммите/заседании Римского клуба" или "Тимошенко представила Украину в числе мировых интеллектуалов" и тому подобное. Эта новость является фейковым пиаром, направленным на вовлечение престижной международной организации в процессы в Украине", - отметил Вовк.

Он также добавил: "Как ассоциированный член Римского клуба с 2005 года и соучредитель (с профессором Богданом Гаврилишиным) Украинской ассоциации Римского клуба, который действительно принимал участие в юбилейном собрании и научной конференции клуба в Риме и единственный официально представлял там Украину, я заявляю, что данные манипулятивные заглавия не соответствуют действительности".

Вовк также опроверг утверждение Тимошенко, обнародованное на ее странице в Facebook, что 17 октября в Риме она якобы была на саммите Римского клуба, где представляла Украину на "мощном собрании мировых интеллектуалов".

"Каждая фраза здесь содержит, мягко говоря, неправду. Саммит (заседание) Римского клуба состоялся накануне - 16 октября, и Тимошенко там и близко не было и не могло быть, поскольку она к Римскому клубу не имеет никакого отношения. Утверждаю это как непосредственный многолетний участник заседаний клуба, в том числе и в этом году", - отметил нардеп.

По его словам, 17-18 октября в Риме проходила открытая для всех научная конференция Римского клуба, посвященная его 50-й годовщине, которая проводилась совместно с итальянскими организаторами. Присутствующими на конференции могли быть все желающие, предварительно зарегистрировавшись на ее сайте.

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"Этим шансом воспользовались более 400 лиц - преимущественно студентов, преподавателей университетов, ученых и журналистов из разных стран, которые приехали послушать интеллектуалов Римского клуба. Вот именно среди этой разнообразной публики и была госпожа Тимошенко вместе с господином Немирей", - отметил Вовк, добавив, что Тимошенко "пробыла на конференции всего несколько часов".

"Что касается фото с новыми сопрезидентами Римского клуба (кстати, впервые в истории клуба женщинами) - бельгийкой Сандрин Диксон-Деклев и южноафриканкой Мамфелой Рамфель - то Юлия Тимошенко, по свидетельству моих присутствующих при этом коллег, поймала их на ходу и напросилась на общую фотографию. Они охотно фотографировались, кстати, со многими гостями и не подозревали о возможности использования фото в манипулятивных целях", - сообщил Вовк.

По словам нардепа, в Секретариате Римского клуба ему сообщили, что "Тимошенко заблаговременно в письменном виде обращалась к ним относительно официальной встречи с руководством клуба, но ей было отказано".

Вовк добавил, что после манипулятивной новости, распространенной в Украине, руководство Римского клуба, "поняв, что его подставили со случайными фото", предложило ему сделать официальное сообщение относительно настоящего представительства Украины на этих юбилейных мероприятиях Римского клуба.

Он также привел официальное сообщение Римского клуба, обнародованное в его Twitter: "Мы были рады приветствовать Виктора Вовка, ассоциированного члена клуба и вице-президента Украинской ассоциации Римского клуба, как единственного представителя Украины на собраниях (заседании) членов и ежегодной конференции Римского клуба 16-18 октября в Риме".

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Вчера, 18 октября, пресс-служба "Батькивщины" сообщила, что лидер партии Юлия Тимошенко 17 октября принимала участие в юбилейном заседании Римского клуба, посвященном 50-летию организации. Отмечалось также, что на открытии саммита "организаторы персонально поздравили Юлию Тимошенко". Сообщалось, что вместе с Тимошенко участие в работе саммита принял председатель комитета ВР по вопросам прав человека Григорий Немыря.

Источник: ukrinform.ru

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