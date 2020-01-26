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Новости экономики РФ. Глава Сарабакасинского сельского поселения разыграл среди жителей два грузовика навоза от "Юрмы"

Новости экономики РФ. Глава Сарабакасинского сельского поселения разыграл среди жителей два грузовика навоза от Юрмы

Глава одного из сельских поселений Чебоксарского района на Новый год разыграл среди местных жителей две машины органического удобрения. Мы связались с чиновником и узнали подробности необычной праздничной акции.

Ежегодно на Новый год глава Сарабакасинского сельского поселения разыгрывает среди местных жителей необходимые для сельчан призы. Обычно победителям доставалось по одному рулону сена, которые поставляли местные колхозы. Однако в этом году Павел Амурцев решил разыграть две машины навоза. Чиновник заранее договорился с агрохолдингом "Юрма" и преподнес двум жителям местных деревень по одному грузовику органического удобрения. По словам главы, такой главный приз - то, что нужно в сельской местности.

"С прошлого года агрохолдинг приступил к новым технологиям переработки куриного помета. В итоге получается хорошее органическое удобрение, соответствующий всем современным требованиям. Жители очень заинтересовались всем происходящим", - рассказал глава Сарабакасинского сельского поселения.

Он также отметил, что в настоящий момент в деревнях идет тенденция по сокращению поголовья крупного рогатого скота. По этой причине навоз - это очень актуальный подарок.

Источник: pg21.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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