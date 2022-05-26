Новости из США. 24-25 мая 2022

* Америка потрясена очередным совершенно безумным массовым убийством людей, на этот раз детей, из огнестрельного оружия. Во вторник, в городе Ювалде, находящемся на юго-западе Техаса на границе с Мексикой, 18-летний террорист Сальвадор Рамос, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, застрелил свою бабушку, после чего отправился в начальную школу Робб, ворвался в класс, в котором было много детей во время перемены, забаррикадировался там, и открыл огонь, убив 19 детей, двух взрослых и ранив еще 17 человек, в основном детей. Террорист был убит офицером пограничной службы – пограничники приехали вместе с полицией, отреагировав на вызов в связи со стрельбой в школе.

Террорист приобрел оружие в техасском магазине неделю назад, в подарок себе к 18-летию.

Эта трагедия вытеснила из американского информационного пространства все остальные новости.

Политики комментируют произошедшее в традиционном для себя стиле.

Большинство демократов, включая президента Байдена, призывают принять федеральный закон о запрете продажи де-факто автоматического оружия и о проверке покупателей оружия.

Демократический сенатор Манчин заявил, что проголосует против отмены правила филибастера в Сенате, если будет предложено отменить его, чтобы принять такой закон простым большинством голосов, а не 60 голосами, как требует правило филибастера, узаконенное в сенатском регламенте.

Республиканские политики вновь выступили против любых ограничений на продажу оружия. Крупнейшим финансовым донором республиканской партии является NRA – ассоциация производителей стрелкового оружия. Тезис NRA о том, что «плохого парня с оружием может остановить только хороший парень с оружием», как и всегда в таких ситуациях, не работает. «Плохие парни» продолжают стрелять и убивать. «Хороших парней» с оружием рядом не оказывается.

Огнестрельное оружие в Техасе для многих является предметом культа, и оно свободно продается в огромном количестве магазинов.

* Официальное сообщение пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

«24 мая 2022. Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в продолжение их встречи в Берлине 15 мая. Два лидера обсудили текущие дипломатические усилия по устранению последствий неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины и привлечению кремля к ответственности. Министр отметил, что глобальный кризис продовольственной безопасности в результате жестокой войны президента путина требует глобального ответа, и они обсудили потенциальные способы экспорта украинского зерна на международные рынки. Министр сообщил подробности о подписанном президентом Байденом 21 мая законе о дополнительных ассигнованиях в размере $40,1 миллиарда, который обеспечивает дальнейшее финансирование безопасности, экономической и гуманитарной помощи Украине и странам, пострадавшим от последствий войны. Министр вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом агрессии Москвы».

* В среду государственный секретарь Блинкен выступил со следующим заявлением в связи с созданием США, Великобританией и ЕС консультативной группы по расследованию зверств России в ходе ее агрессии в Украине:

«Соединенные Штаты вместе с Европейским Союзом и Великобританией создали Консультативную группу по расследованию зверств. Эта совместная инициатива будет напрямую поддерживать усилия подразделений, расследующих военные преступления в Генеральной прокуратуре Украины по документированию, сохранению и анализу доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных в Украине, с целью уголовного преследования виновных. Приступая к реализации этой инициативы, Государственный департамент будет продолжать тесно сотрудничать с министерством юстиции и другими партнерами, чтобы поддержать стремление к справедливости и ответственности. Как явствует из недавнего совместного заявления офиса генерального прокурора Украины и коллег из других стран, мы едины во всем мире в нашей решимости привлечь виновных к ответственности.

Свидетельства зверств, совершенных военнослужащими российских войск на Украине, продолжают накапливаться. Сначала это насилие принимало форму бомбардировок, ракетных и артиллерийских ударов по густонаселенным городам и поселкам, что привело к гибели тысяч мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры. Позже, когда журналисты, правозащитники и украинские чиновники получили доступ в районы после отступления российских войск, мы увидели сообщения о насилии иного порядка - достоверные сообщения о безоружных гражданских лицах, которым стреляли в спину; о казненных людях со связанными руками; о телах со следами пыток; и ужасающие свидетельства сексуального насилия в отношении женщин и девочек. Совсем недавно появились достоверные сообщения о том, что украинских детей насильно вывозят из страны.

Поэтому создание этого многостороннего механизма подотчетности происходит в критически важное время. Группа будет предоставлять стратегические консультации и оперативную помощь подразделениям, расследующим военные преступления в офисе генпрокурора - юридически уполномоченным органом, ответственным за судебное преследование за военные преступлени и другие злодеяния в Украине. Хотя Соединенные Штаты и наши партнеры поддерживают целый ряд международных усилий по привлечению к ответственности за злодеяния, офис генпрокурора будет играть решающую роль в обеспечении привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях. Консультативная группа является важным элементом приверженности Соединенных Штатов тому, что виновные в таких преступлениях будут привлечены к ответственности.

Мы надеемся на сотрудничество с госпожой генеральным прокурором Ириной Венедиктовой в деле восстановления справедливости для народа Украины. В то же время наше министерство юстиции и другие правоохранительные органы будут бдительно выполнять свою часть работы по привлечению к ответственности за военные преступления и другие злодеяния, совершаемые российскими войсками».

* На брифинге во вторник пресс-секретарю Госдепартамента Неду Прайсу была адресована просьба прокомментировать слова бывшего государственного секретаря Киссинджера о том, что для прекращения войны Украина должна пойти на территориальные уступки России. Киссинджер, советник по национальной безопасности (1969-1973) и госсекретарь (1973-1977) в администрациях Никсона и Форда, является архитектором политики так называемой «разрядки напряженности» с советским союзом, являющейся одной из позорных страниц американской внешней политики – временем сплошных компромиссов с империей зла.

- Ответ Неда Прайса:

«Наш комментарий по этому поводу таков: не Соединенные Штаты должны решать, как и когда должна закончиться эта война. Это украинское правительство, представляющее украинский народ, должно определить, как и когда эта война должна закончиться. Наша задача - поддерживать наших украинских партнеров, следить за тем, чтобы - как я уже говорил - их позиция за столом переговоров была настолько сильной, насколько это возможно. И именно поэтому, отвечая на ваш вопрос о дополнительной помощи в размере $40,1 миллиарда, которая сейчас cтала законом, мы в состоянии предоставить больше помощи в области безопасности, мы в состоянии предоставить больше экономической помощи, мы в состоянии предоставить больше гуманитарной помощи точно так же, как мы будем продолжать налагать растущие издержки на Россию, если она не прекратит свою войну против украинского народа и украинского правительства».

* Газета Нью-Йорк Таймс сообщает, что один из помощников бывшего трамповского руководителя аппарата Белого Дома Медоуса дал показания специальному комитету Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года о том, что Медоус, зайдя в свой офис из столовой, в которой Трамп смотрел по телевизору штурм Капитолия, выражал неудовлетворение тем, что вице-президент Пенс был эвакуирован в безопасное место и выражал удовлетворение толпой, скандировавшей «Повесить Майка Пенса!».

Эти показания были подтверждены другим помощником Медоуса, также присутствовавшем при разговоре.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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