Новости из США. 30 мая 2022, понедельник

Этот выпуск новостей будет полностью посвящен внутриполитической и экономической ситуации в США.

8 ноября 2022 года в США состоятся выборы в Конгресс. Промежуточные выборы, как их называют в Америке, поскольку проходят такие выборы между президентскими выборами. Полностью будет переизбираться Палата Представителей, все члены которой избираются на два года. Состоятся выборы на 35 сенатских мест из 100. Сенаторы избираются на шесть лет, и каждые два года переизбирается примерно треть сенаторов. В 36 штатах из 50 пройдут выборы губернаторов. Состоятся выборы в легислатуры штатов.

Американские президенты обладают большой властью. Но они не всесильны и, как указывали в своих решениях судьи, отказывая Трампу в удовлетворении тех или иных его исков, не являются королями. Возглавляя исполнительную ветвь власти и будучи главной государства, президент в проведении своей политики очень существенно зависит от Конгресса. Чтобы воплощать в жизнь масштабные предвыборные обещания, любому президенту нужно сотрудничество с Конгрессом. Потому что наиболее существенные обещания президент может выполнить только, если Конгресс примет соответствующий закон, воплотив политические пожелания в твердо установленные правила, или выделит бюджетные деньги на те или иные программы.

В нынешнем Конгрессе 117-го созыва демократы обладают хрупким большинством в 5 мест в Палате Представителей и символическим большинством в разделенном 50:50 Сенате (это большинство обусловлено тем, что вице-президент Харрис, являющаяся по Конституции президентом Сената, может проголосовать, если голоса в Сенате делятся 50:50). Впрочем, для принятия всех законов в Сенате, не относящихся к пересмотру текущего бюджета, согласно правилу филибастера требуется 60 голосов. Поэтому символическое большинство дает демократам возможность формировать повестку дня Сената, руководить его комитетами, утверждать назначения президента (для их утверждения требуется простое большинство), но не дает возможности принимать законы, если их не поддерживают по крайней мере 10 республиканцев.

Тем не менее, даже несмотря на то, что президент не может провести через Конгресс все, что ему бы хотелось, наличие большинства в обеих палатах у президентской партии позволяет по крайней мере избегать противостояния между президентом и парламентом.

Что будет обусловливать выбор американцев 8 ноября? Есть избиратели, всегда голосующие за представителей «своей» партии. Но результаты выборов определяют независимые, «непартийные» избиратели. Выбор многих из них диктуется достаточно простым правилом. Люди оценивают свое личное экономическое положение. А его индикатором является, образно говоря, заполненность холодильника и процент от зарплаты, который уходит на его заполнение. Если холодильник полон, а его заполнение стоит меньше, то, значит, власть хорошая, нужно ее поддержать. А если холодильник не полон, и его заполнение стоит больше, то виновата в этом власть. И тогда нужно голосовать за оппозицию. Такое голосование никогда не помогает решению проблем, поскольку избрание Конгресса, оппозиционного президенту и администрации, всегда ведет к блокировке политики президента – не имея возможности проводить свою политику через принятие законов, президент оказывается крайне ограничен в своих возможностях.

По состоянию на сегодняшний день демократы могут очень серьезно опасаться потери большинства в Палате Представителей. Против них играют очень сильно несколько факторов:

1) Американская экономика находится в противоречивом положении. Хотя в течение 2021 года наблюдался ее рекордный рост с созданием и воссозданием рекордного числа рабочих мест, значительным уменьшением безработицы до 3.9%, два фактора играют против экономики.

Первый из этих факторов, действующий с начала 2021 года – нарушение цепочек поставок товаров, прежде всего импортных товаров и среди них прежде всего товаров из Китая. Пандемия ковида привела к долгим карантинам во многих странах, к закрытию многих предприятий, к истощению запасов многих товаров на складах и к серьезным сбоям в их поставках. Пустые полки в магазинах стали американской реальностью начала третьего десятилетия 21 века. Дефицит многих товаров привел к неизбежному росту цен на них. А рост цен – это инфляция. В апреле этого года инфляция составила 8.3%. Это уменьшение на 0.2% по сравнению с мартом. Но скорее всего инфляция в мае будет выше. В первую очередь из-за продолжающегося роста цен на топливо и продовольствие. Эту инфляционную составляющую президент Джо Байден справедливо называет «путинской инфляцией». Цена на нефть начала значительно расти 24 февраля, в день начала полномасштабного вторжения империи зла в Украину, она продолжает расти дальше. Цена на бензин в США привязана к цене на нефть. Подорожание нефти немедленно приводит к подорожанию бензина. В стране, в которой почти все население ездит на машинах, это очень больно бьет по карманам и кошелькам. Решение о ежедневном выбросе на рынок нефти из стратегических запасов, которое принял президент, лишь незначительно замедляет рост цен, но не останавливает его. Вторая составляющая «путинской инфляции» – рост цен на продовольствие из-за опасений его нехватки в связи с блокировкой империей зла экспорта из Украины как минимум зерна и семян подсолнечника и из-за удорожания производства продовольствия и его доставки в связи с ростом цен на топливо. По апрельским данным инфляция в продовольственной области составила 9.4% по сравнению с показателями годичной давности. Это самая высокая инфляция с 1981 года – более, чем за 40 лет.

И инфляция, конечно же, является очень существенным фактором для многих людей при определении того, как они будут голосовать в ноябре. Это в данном случае выигрышный фактор для находящихся в оппозиции республиканцев и проигрышный для находящихся у власти демократов. Искать здесь логику бессмысленно. Понятно, что остановить инфляцию, республиканцы, если у них будет большинство в Палате Представителей, не смогут. Но те, кто голосуют по «закону холодильника» все равно проголосуют по этому самому закону.

2) Следующий фактор, влияющий на результаты выборов, в этом году, это произошедшая в ряде штатов перекройка границ избирательных округов, в основном, в пользу республиканской партии. Границы округов перекраиваются после проводящейся раз в 10 лет переписи населения. Теоретически границы округов по выборам в Палату Представителей должны прочерчиваться так, чтобы в округах была примерно равная численность населения. Границы определяются легислатурами штатов. И на практике во многих красных штатах республиканское большинство легислатур стремится создать больше округов в провинции, где большинство населения голосует за республиканцев и меньше округов в больших городах и их пригородах, где большинство населения голосует за демократов. Демократы тоже принимают аналогичные меры в ответ. Но, скажем, в штате Нью-Йорк попытка демократов перекроить границы округов в свою пользу была остановлена штатным судом. В красных штатах суды гораздо реже останавливают подобные действия республиканцев.

3) В целом ряде красных штатов республиканцы приняли в прошлом году законы, затрудняющие участие в выборах – ограничивающие время для голосования, время для досрочного голосования, значительно затрудняющие голосование по почте. Все это делалось с целью ограничить участие в выборах избирателей в больших городах, традиционно голосующих за демократов.

Существенную роль в предвыборной кампании могут сыграть последние события – террористические акты с массовыми расстрелами – на почве расизма в штате Нью-Йорк, детей и учителей в школе – в штате Техас и слитый из аппарата Верховного Суда проект решения об отмене решения суда от 1973, признавшего право на аборт конституционным правом женщины.

Расстрелы из автоматического оружия с большим количеством жертв делают острое политическое противостояние по поводу запрета продажи такого оружия и ужесточения правил продажи оружия, за которые выступают большинство демократов, но против которых большинство республиканцев (если не почти все республиканцы), одной из острейших тем предвыборной кампании. Принимаемые красными, республиканскими штатами, одним за другим законы о запрете абортов и невозможность принять в Сенате федеральный законопроект о праве женщины на аборт из-за отсутствия 60 голосов за такой законопроект, делают и этот вопрос существенным фактором предвыборной кампании.

Еще одним фактором предвыборной кампании является Трамп. Он активно участвует в кампании, выставляя лично преданных ему кандидатов на республиканских праймериз, либо поддерживая тех или иных республиканских кандидатов. У Трампа предвыборная программа состоит из одного пункта: у него «украли» выборы в 2020 году. Поддерживаемые им кандидаты должны проводить свою предвыборную кампанию под лозунгом «Трамп выиграл в 2020 году». Уже прошедшие праймериз показали, что эта «идея» по-разному работает в разных штатах. Трампу удалось, например, продвинуть своего кандидата на выборах в Сенат в Огайо и на выборах губернатора Пенсильвании (его кандидат Мастрояно утверждает, что Трамп выиграл в 2020 году и что в будущем результаты выборов будет определять назначенный им, Мастрояно, государственный секретарь, который совсем не обязательно должен объявлять победителем выборов кандидата, набравшего больше всех голосов. В то же время, в Джорджии, поддерживаемые Трампом бывший сенатор Перду, баллотировавшийся в губернаторы и трамповские кандидаты в государственные секретари и генпрокуроры штата, обещавшие почти буквально впредь назначать победителем выборов Трампа и ложно утверждавшие, что Трамп выиграл выборы в Джорджии в 2020 году, свои прамериз с треском проиграли. Именно с треском (например, действующий губернатор Кемп опередил бывшего сенатора Перду на 52%).

Популярность Трампа в республиканской партии остается очень большой, но, как оказывается, не во всех штатах готовы поддерживать его «программу», заключающуюся в ложном утверждении о том, что он выиграл выборы в 2020 году, но у него их «украли».

На выборах в Сенат из 35 мест, на которые будут проходить выборы, 14 принадлежат демократам и 21 – республиканцам, четверо из которых не будут переизбираться. Это дает демократам больше надежд на то, чтобы укрепить свое большинство в Сенате. Но пока что оценивать, чем именно закончатся выборы в Сенат, рано. В центре внимания будут стоять те же вопросы, что и на выборах в Палату Представителей, - вопросы, которые мы разобрали выше.

Вопросы внешней политики играют даже на президентских выборах не главную роль. На выборах в Конгресс они скорее всего не будут играть сколько-нибудь существенной роли.

Хотя Трамп уже утверждает, что стрельба с массовым убийством в техасской школе – это потому, что Джо Байден помогает Украине, а не обеспечивает охрану школ.

Предвыборная кампания набирает обороты. И от результатов выборов будет в значительно мере зависеть, что смогут делать президент и его администрация во вторые два года своей работы.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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