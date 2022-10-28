Новости из США. Четверг, 27 октября 2022

* В четверг Пентагон представил 80-страничный документ «Стратегия Национальной Обороны США 2022». В связи с этим состоялись пресс-конференция министра обороны США Ллойда Остина, а также телебрифинг двух высокопоставленных представителей Пентагона.

В документе определяются основные военные угрозы, с которыми сталкиваются США и стратегия борьбы с ними.

Главную долгосрочную и серьезную угрозу безопасности США во всех аспектах и понятиях безопасности – в военном, экономическом, техническом, политическом представляет согласно документу КНР. Россия определяется как страна, представляющая острую угрозу безопасности США и их союзников сегодня.

Ллойд Остин написал в предисловии к Стратегии:

«КНР остается нашим наиболее значимым стратегическим конкурентом на ближайшие десятилетия. К такому выводу я пришел на основании все более решительных действий КНР по перестройке Индо-Тихоокеанского региона и международной системы путем принуждения в, а также на основе четкого осознания заявленных намерений КНР и быстрой модернизации и расширения ее вооруженных сил. Как отмечается в Стратегии национальной безопасности президента Байдена, КНР является единственной страной, имеющей как намерение изменить международный порядок, так и, во все большей степени, экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого».

«Неспровоцированное, несправедливое и безрассудное вторжение России в Украину подчеркивает безответственное поведение России. Усилия по реагированию на нападение России на Украину также резко подчеркивают важность стратегии, которая использует силу наших ценностей вместе с нашей военной мощью и мощью наших союзников и партнеров. Вместе мы обеспечили сильный, единый ответ на нападение России и доказали силу единства НАТО».

Приведем несколько цитат из документа, характеризующих угрозы безопасности и военные угрозы:

«В дополнение к расширению своих обычных сил народная освободительная армия Китая (НОАК) быстро развивает и интегрирует свои космические, противокосмические, кибернетические, электронные и информационные боевые возможности для поддержки своего целостного подхода к совместным боевым действиям».

«Параллельно с этим КНР ускоряет модернизацию и расширение своего ядерного потенциала. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры будут все чаще сталкиваться с проблемой сдерживания двух крупных держав, обладающих современным и разнообразным ядерным потенциалом - КНР и России, что создаст новую нагрузку на стратегическую стабильность».

«Несмотря на то, что КНР представляет собой вызов с точки зрения министерства обороны, недавние события подчеркивают остроту угрозы, исходящей от России. Презрительно относясь к независимости своих соседей, российское правительство стремится использовать силу для изменения границ и восстановления имперской сферы влияния. Ее обширный послужной список территориальной агрессии включает в себя эскалацию жестокой, неспровоцированной войны против Украины. Хотя политические и военные действия ее лидеров направленные на раскол НАТО, дали обратный эффект, их цель остается неизменной. Россия представляет собой серьезные, сохраняющиеся риски в ключевых областях. К ним относятся ядерные угрозы нашей стране, союзникам и партнерам США; крылатые ракеты дальнего радиуса действия; кибернетические и информационные операции; угрозы в космическом пространстве; химическое и биологическое оружие; подводная война; и обширные кампании в «серой зоне», направленные, в частности, против демократических стран. Россия включила эти возможности и методы в общую стратегию, которая, как и у КНР, направлена на использование преимуществ в географии и времени, и подкреплена целым рядом угроз для США, а также для наших союзников и партнеров.

Хотя расхождения в интересах и историческое недоверие могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества военного сотрудничества, отношения КНР и России продолжают расширяться. Любое из этих двух государств может попытаться создать глобальные дилеммы для наших вооруженных сил в случае вовлечения США в кризис или конфликт с другой страной».

Следующая группа угроз безопасности США, их союзников и угроз мировому порядку представляют Северная Корея, Иран и глобальные террористические организации, такие как «ИГИЛ» и «Аль-Каида».

«КНР представляет собой наиболее значимый и системный вызов, в то время как Россия представляет острую угрозу жизненно важным национальным интересам США как за рубежом, так и внутри США. Другие особенности среды безопасности, включая изменение климата и трансграничные угрозы будут оказывать все большее давление на Объединенные вооруженные силы и системы, которые их поддерживают.

В этом контексте и в поддержку стабильной и открытой международной системы и наших обязательств в области обороны приоритетами министерства обороны являются:

● Защита нашей родины в условиях растущей многоплановой угрозы со стороны КНР;

● Сдерживание стратегических атак против США, союзников и партнеров;

● сдерживание агрессии, будучи готовыми одержать верх в конфликте, когда это необходимо.

отдавая приоритет вызову, который представляет собой КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, и вызову, который представляет собой Россия в Европе;

● Создание устойчивых объединенных вооруженных сил и оборонной экосистемы.

Далее документ подробно описывает стратегию отражения перечисленных угроз и развития вооруженных сил США.

* Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции сказал, что Пентагон только что получил от производителя заказанные для Украины две системы ПВО NASAMS и начинает обучение украинских военнослужащих работе с ними. Как только обучение, которое начнется в начале ноября, будет завершено, обе системы будут переданы Украине и встанут на боевое дежурство. Остин сказал также, что США в эти же сроки организуют обучение украинских военнослужащих работе с американской системой ПВО HAWK. Четыре таких системы передает Украине Испания.

* Координатор по стратегическим коммуникациям Совета Национальной Безопасности адмирал в отставке Джон Кирби в интервью телеканалу CNN в четверг вечером сказал, что в самое ближайшее время будет сформирован и одобрен президентом новый пакет военной помощи Украине в рамках – PDA – полномочий президента по передаче оружия, военного оборудования и боеприпасов непосредственно с баз Пентагона.

* Илон Маск стал в четверг владельцем Твиттера и начал с того, что уволил весь топ-менеджмент компании. Можно ожидать, что Маск, как и обещал, восстановит акканут Трампа в Твиттере. Также можно ожидать, что новый менеджмент в силу того, что Маск, как он заявляет, является сторонником «абсолютной свободы слова», ослабит контроль над тем, что распространяется через Твиттер, в результате чего социальная сеть может стать оружием в руках распространителей дезинформации. В газете Нью-Йорк Таймс в четверг появилась статья «Как Илон Маск стал агентом геополитического хаоса», посвященная недавним заявлениям миллиардера о том, что Украину нужно отдать путину, Тайвань – Си Цзиньпину, и тогда все в мире устроится (в его понимании).

* Коллегия из трех судей федерального апелляционного суда Округа Колумбия отказалась удовлетворить требования Трампа о запрете передаче его налоговых деклараций комитету по доходам бюджета Палаты Представителей. У Трампа есть неделя, чтобы обжаловать это решение в Верховном Суде, иначе декларации будут переданы комитету. Нет сомнения, что он подаст апелляцию в Верховный Суд. Его цель – затянуть процесс в надежде, что республиканцы выиграют выборы в Палату Представителей, и новый состав комитета просто отменит требование о передаче ему налоговых деклараций Трампа.

* ВВП США вырос на 2.6% в третьем квартале 2022 года. По ожиданиям экономистов он должен был вырасти не более, чем на 2.3%. То есть, американская экономика не только не впадает в рецессию, но растет, даже быстрее, чем ожидается. В стране самая низкая более, чем за 50 лет безработица. Но при этом самая высокая больше, чем за 40 лет инфляция. О том, какую все это играет роль при решении избирателей, за кого голосовать на выборах, поговорим в следующем обзоре новостей в выходные дни.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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