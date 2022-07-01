Новости из США. Четверг, 30 июня 2022

Завершился саммит НАТО в Мадриде. Его итоги подвел президент Джо Байден на пресс-конференции в Мадриде. Вот основное из сказанного президентом:

«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что это был исторический саммит НАТО. Примерно полтора года назад, когда в Англии состоялся первый саммит G7 (с моим участием), я говорил о том, что нам необходимо пересмотреть конструкцию НАТО, его функционирование и выработать другую стратегию для НАТО и стратегию того, как мы работаем вместе».

«Перед началом войны я сказал путину, что если он вторгнется в Украину, НАТО не только усилится, но и станет более сплоченным. И мы увидим, как демократические страны мира выступят против его агрессии и защитят порядок, основанный на правилах. И это именно то, что мы видим сегодня.

Этот саммит был посвящен укреплению нашего Альянса, решению проблем нашего мира, каким он является сегодня, и угроз, с которыми мы столкнемся в будущем.

В последний раз НАТО составляла новое программное заявление 12 лет назад. В то время в нем Россия характеризовалась как партнер, а Китай даже не упоминался. С тех пор мир изменился, сильно изменился. И НАТО тоже меняется».

«На этом саммите мы сплотили наш альянс, чтобы противостоять как прямым угрозам, которые Россия представляет для Европы, так и системным вызовам, которые Китай бросает мировому порядку, основанному на правилах.

И мы пригласили двух новых членов вступить в НАТО. Это был исторический акт. Финляндия и Швеция, две страны с давними традициями нейтралитета, решили вступить в НАТО».

«Мы подтвердили, что наши обязательства по статье 5 священны. Нападение на одного - это нападение на всех, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.

Со своей стороны, Соединенные Штаты делают именно то, что я сказал, что мы будем делать, если путин вторгнется: усилим нашу военную позицию в Европе. Мы разместим больше кораблей здесь, в Испании. Мы разместим больше средств ПВО в Италии и Германии; больше самолетов F-35 в Великобритании; и, для укрепления нашего восточного фланга, новый постоянный штаб для пятого армейского корпуса будет находиться в Польше. Кроме того, дополнительная бригадная боевая группа размещена в Румынии, и дополнительные ротационные развертывания осуществляются в странах Балтии.

Все меняется, чтобы адаптироваться к миру, каким он является сегодня. И все это происходит на фоне нашего ответа на агрессию России – и на фоне нашей помощи Украине, чтобы она могла защищать себя.

Министр Остин только что собрал вместе представителей более, чем 50 стран, взявших на себя новые обязательства, и это глобальные усилия по поддержке Украины: почти 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также современные реактивные системы залпового огня, противокорабельные системы и системы ПВО.

И снова Соединенные Штаты играют ведущую роль. С момента моего вступления в должность мы предоставили Украине помощь в области безопасности почти на $7 миллиардов. В ближайшие несколько дней мы намерены объявить о выделении нового пакета помощи более, чем на $800 миллионов, которая будет включать новую передовую западную систему ПВО для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые мы уже предоставили Украине, и больше систем HIMARS, поступающих из других стран.

Соединенные Штаты призывают весь мир поддержать Украину. Союзники и партнеры по всему миру вносят свой значительный вклад.

Мы также впервые приветствовали участие в саммите НАТО наших партнеров из Индо-Тихоокеанского региона. Как я указал путину, это будет - его действия вызовут всемирный резонанс, объединив демократических союзников и партнеров из Атлантики и Тихого океана, чтобы сосредоточиться на вызовах, имеющих значение для нашего будущего, и защитить основанный на правилах порядок от вызовов, в том числе со стороны Китая.

На G7 в Германии мы также запустили то, что начиналось как концепция Build Back Better, но переросло в созданное нами Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций, чтобы предложить развивающимся странам и странам со средним уровнем дохода лучшие варианты удовлетворения их неотложных потребностей в инфраструктуре. Поскольку, когда Соединенные Штаты и страны G7 включились в этот проект, это помогло привлечь миллионы долларов - возможно, до триллиона долларов денег частного сектора.

В отличие от китайского проекта («один пояс - один путь» - И.А,), эти проекты будут осуществляться прозрачно и с соблюдением очень высоких стандартов. Например, правительство США только что способствовало новому партнерству между двумя американскими фирмами и правительством Анголы, чтобы инвестировать $2 миллиарда в строительство значительного проекта солнечной энергетики в Анголе. Это партнерство поможет Анголе достичь своих климатических целей и удовлетворить энергетические потребности, одновременно создавая новые рынки для американских технологий и хорошие рабочие места в Анголе. Как вы слышали, я уже говорил: Когда я думаю о климате, я думаю о рабочих местах.

Кроме того, G7 также заявила, что мы будем работать вместе, чтобы противостоять неправомерной и принудительной торговой практике Китая и избавить наши цепочки поставок от товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

Мы поручили нашим командам проработать детали ограничения цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы путина без ущерба для американцев и других людей, когда они приезжают на бензоколонки.

Мы будем стремиться использовать средства от тарифов, введенных на российские товары, чтобы помочь Украине восстановиться.

Мы взяли на себя обязательства - мы выделили более $4,5 миллиардов - более половины из них выделили Соединенные Штаты - для решения проблемы продовольственной безопасности и продовольственного кризиса, вызванного развязанной Россией войной.

На каждом шагу во время этой поездки мы отмечаем единство, решимость и глубокие возможности демократических стран мира сделать то, что должно быть сделано. путин думал, что сможет разрушить трансатлантический альянс. Он пытался ослабить нас. Он ожидал, что наша решимость даст трещину. Но он получил именно то, чего не хотел.

Он хотел финляндизации НАТО. Он получил НАТОизацию Финляндии.

Мы едины как никогда. А с присоединением Финляндии и Швеции мы станем сильнее, чем когда-либо. У них серьезные вооруженные силы, у обеих стран. Мы собираемся увеличить протяженность границы НАТО с Россией на 800 миль вдоль финско-российской границы».

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Посмотрите, как война в Украине повлияла на Россию. Им пришлось впервые за более, чем 100 лет отказаться от погашения государственного внешнего долга. Они потеряли 15 лет тех успехов, которых добились в экономике. Они находятся в ситуации, когда у них возникли проблемы из-за введенных мною ограничений на экспорт в Россию технологий. Вы знаете, - у них будут проблемы с поддержанием добычи нефти, потому что у них нет технологий для этого. Им нужна американская технология. И они также находятся в похожей ситуации с точки зрения их систем вооружения и некоторых военных систем. Поэтому они платят за это очень, очень высокую цену.

И только сегодня остров Змеиный перешел под контроль украинцев. Поэтому мы будем поддерживать Украину, и весь Альянс будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы убедиться, что она не будет побеждена Россией.

И, кстати, подумайте вот о чем: Украина уже нанесла серьезный удар по России. Россия, по сути, уже потеряла свой международный авторитет. Россия находится в таком положении, когда весь мир смотрит и говорит: «Подождите-ка, чего стоят все эти ваши усилия - вы пытались взять всю страну. Вы пытались взять Киев. Вы проиграли. Вы пытались взять Донбасс и все остальное. Вы до сих пор этого не сделали».

Общий смысл заключается в том, что мы снабжаем украинцев потенциалом, который вместе с демонстрируемым ими непреодолимым мужеством, дает им возможность продолжать сопротивляться российской агрессии. И поэтому я не знаю, как точно это закончится, но это не закончится победой России над Украиной».

- О мерах по снижению доходов России от продажи нефти:

«Некоторое время назад я предложил рассмотреть возможность введения ограничения на сумму, которую мы будем платить - мир будет платить за российскую нефть, и что мы не будем предоставлять, - Запад не будет предоставлять страховку - не будет страховать российские суда, перевозящие нефть. Мы не будем предоставлять им страховку, поэтому им будет очень трудно найти клиентов».

- О том, будет ли президент во время визита в Саудовскую Аравию просить ее наследного принца и короля увеличить добычу нефти:

«Нет, я не собираюсь просить их. Я собираюсь просить все страны Персидского залива, которые собираются на саммит (в Саудовской Аравии). Я указал им всем, а не только именно саудовцам, что, по моему мнению, они все должны увеличить добычу нефти. И я думаю, я надеюсь, что мы увидим, как они, в своих собственных интересах, придут к выводу, что это имеет смысл сделать.

И, вы знаете, у них есть реальные опасения по поводу того, что происходит в Иране и других местах с точки зрения их безопасности – у всех у них».

* Коротко о других новостях.

- Признанный ранее судом присяжных виновным в нарушении закона о финансировании политических кампаний Лев Парнас приговорен федеральным судьей в Нью-Йорке к 20 месяцам заключения. Парнас участвовал в схеме перевода денег российского олигарха в предвыборные фонды кандидатов, которые должны были помочь этому олигарху развернуть в США бизнес по производству марихуаны, используемой в лечебных целях. Использование иностранных денег в предвыборных фондах кандидатов запрещено законом. Использование гражданами США своего положения в качестве промежуточной инстанции для вливания таких денег в предвыборные фонды является уголовным преступлением.

- В газете Нью-Йорк Таймс появилась статья, в которой со ссылками на источники в министерстве юстиции и на основании информации о том, какие свидетели вызывались для допросов в большие жюри, сообщается, что федеральная прокуратура расследует два больших дела, связанных с попыткой мятежа 6 января 2021 года (это помимо более, чем 800 дел, по которым обвиняются «рядовые» мятежники.

Общее руководство, координацию расследования этих обоих больших дел осуществляет федеральный прокурор Томас Виндом.

Одно дело касается организации митинга сторонников Трампа 6 января 2021 года в Вашингтоне на площади Эллипс, после которого участники митинга отправились на штурм Капитолия. Следователи изучают, кто финансировал сбор тысяч участников со всей страны в Вашингтоне, кто занимался организацией всего, что произошло 6 января.

Второе дело – это дело о фейковых выборщиках в семи штатах, в которых Байден одержал победу на выборах, но в которых организовывались помимо официальных коллегий выборщиков, голосовавших за Байдена, фальшивые, самоназначенные коллегии выборщиков, «проголосовавшие» за Трампа и сфабриковавшие поддельные протоколы голосования. Именно по этому делу проходит адвокат Трампа Джон Истман, являющийся согласно данным, полученным специальным комитетом Палаты Представителей, одним из основных моторов переворота.

Еще одно, третье дело, в отношении Джеффри Кларка, бывшего главы отдела охраны окружающей среди министерства юстиции и бывшего и.о. зам. генпрокурора, возбуждено генеральным инспектором министерства юстиции, поскольку Кларк был одним из руководящих работников министерства. Кларка Трамп хотел назначить и.о. генпрокурора за его готовность объявить о фейковых расследованиях фейковых нарушений на выборах и направить письма в свинг-штаты, в которых выиграл Байден с рекомендацией отменить утверждение результатов выборов.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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