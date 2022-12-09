Новости из США. Четверг, 8 декабря 2022

Сегодня в выпуске:

• Освобождение Бритни Грайнер в обмен на Виктора Бута.

• Палата Представителей приняла оборонный бюджет и законопроект, легализующий однополые браки.

• Судебные хроники Трампа.

* В четверг утром была освобождена удерживавшаяся Россией в качестве заложницы в течение десяти месяцев двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бритни Грайнер. Она была арестована в России в феврале, накануне широкомасштабного вторжения России в Украину. Против нее было выдвинуто сфабрикованное обвинение в незаконном ввозе в страну наркотиков, она была приговорена к девяти годам лагерей и отправлена в лагерь.

Ради освобождения Бритни Грайнер США согласились обменять ее на Виктора Бута, одного из крупнейших в истории торговца оружием «торговца смертью», как его называли, отбывавшего 25-летний срок в американской тюрьме. Бут отсидел 10 лет из 25, до этого еще почти 4 года он провел в таиландской тюрьме (он был арестован в Таиланде по запросу США), ожидая решения вопроса о своей экстрадиции в США и в предварительном заключении после экстрадиции в США. Бут поставлял оружие террористическим организациям и пророссийским, антизападным режимам в разных странах.

США вели тяжелые переговоры с Россией об освобождении Бритни Грайнер и еще одного заложника Пола Велана, который уже четыре года находится в российских застенках по сфабрикованному обвинению в шпионаже. Несколько месяцев назад США предложили России освободить их обоих в обмен на Бута. Как сообщил в четверг в интервью телеканалу CBS государственный секретарь Тони Блинкен, Россия категорически отказывалась освободить обоих американцев. Когда стало ясно, что освободить и Грайнер, и Велана не удастся, и Россия согласна освободить только Грайнер, причем только, если в обмен США освободят Бута, президент Байден после обсуждения с ближайшими сотрудниками и помощниками принял решение, что освобождение Бритни Грайнер стоит того, чтобы обменять Бута на нее.

В этой истории есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание.

Для президента США освобождение американских граждан, незаконно удерживаемых за границей – первоочередная задача. Потому что для США как для государства первоочередная задача – это безопасность и свобода своих граждан.

История Грайнер и Велана в течение долгого времени находится в центре внимания в США. Потому что судьба соотечественников волнует американцев.

С другой стороны, очень давно понятно, что гражданам США не следует ездить в Россию. Любой американский гражданин, приехавший в Россию, будь это двукратная олимпийская чемпионка Бритни Грайнер или обычный человек Пол Велан, могут стать мишенями для государства-террориста. Грайнер стала такой мишенью прямо накануне широкомасштабного вторжения России в Украину. Очевидно, путин считал, что взятие в заложники известной американской спортсменки может ему пригодиться в будущем.

По тем же причинам профессиональным спортсменам из командных видов спорта не следует заключать контракты с российскими командами и играть за них, как это было в случае с Грайнер. Брать в заложники известных людей – это, очевидно, очень привлекательно для российского чекистского режима. Как, впрочем, и брать в заложники таких вполне обычных людей как Пол Велан.

Бритни Грайнер вылетела на специальном самолете из Объединенных Арабских Эмиратов, где произошел обмен, в Сан-Антонио, Техас, где находится центр реабилитации для американских граждан, освобожденных после того, как они были захвачены в заложники за границей.

О том, какое значение в США придают освобождению захваченных в заложники граждан США, говорит тот факт, что президент выступил в связи с этим со специальным обращением по телевидению, а рядом с президентом в этот момент находились вице-президент, государственный секретарь и советник по национальной безопасности.

* Палата Представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонном бюджете на 2023 финансовый год в рекордном размере $858 миллиардов. Законопроект предусматривает увеличение финансирования для производства вооружений и боеприпасов, повышение зарплаты военнослужащим на 4.6%, разработки новых систем вооружений. Законопроект направлен в Сенат, который будет рассматривать его на следующей неделе.

Конгрессу предстоит принять до 16 декабря общий бюджет страны на 2023 год. В его проекте предусмотрено почти $38 миллиардов на оказание помощи Украине, в том числе более $21 миллиарда на военную помощь.

- Палата Представителей также приняла в сенатской редакции законопроект «Об уважении к институту брака», который легализует однополые браки, обязывая штаты, где такие браки заключать нельзя, признавать однополые браки, заключенные в других штатах. За законопроект в такой сенатской редакции проголосовали вместе с демократами 39 республиканцев. Теперь законопроект поступит на подпись президенту.

* Судебно-юридические новости, связанные с Трампом.

- Специальный комитет Палаты Представителей по политическому расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года, завершая свою работу, обсуждает направление в федеральную прокуратуру представлений о совершении преступлений пятью лицами – самим Трампом, руководителем аппарата сотрудников Белого Дома Медоусом, заместителем генерального прокурора Кларком и двумя адвокатами Трампа – Джулиани и Истманом.

- Спецпрокурор Джек Смит направил в федеральный суд ходатайство о признании группы адвокатов Трампа (а по сообщению канала CNN - и самого Трампа) виновными в неуважении к юстиции за их отказ выполнить требования федеральной прокуратуры о возврате всех правительственных документов, вывезенных Трампом из Белого Дома в свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

- Между тем, адвокаты Трампа наняли специальных частных детективов, которые провели по сути обыск в Мар-а-Лаго, в нью-йоркской и нью-джерсийской резиденциях Трампа в поисках секретных документов, которые могли оказаться у их клиента. В результате в Мар-а-Лаго были найдены еще два секретных документа, не обнаруженные во время обыска, проводившегося ФБР в августе, поскольку они находились в помещении, в котором обыск не проводился (он проводился в комнатах, где был разрешен судом). Найденные новые секретные документы, как сообщили адвокаты Трампа, переданы в ФБР.

- Трамп не подал апелляцию в Верховный Суд на решение апелляционного суда 11-го округа, отменившего назначение окружным федеральным судьей Кэннон специального мастера для исследования, не являются ли изъятые при обыске в Мар-а-Лаго документы предметом «привилегий» или личными документами Трампа. Таким образом, иск Трампа к министерству юстиции отклонен, и команда спецпрокурора Джека Смита может использовать все документы в проводимом ею расследовании дела о нарушении закона о шпионаже, закона о президентских документах и о препятствовании расследованию этих преступлений.

- Бывший трамповский советник по национальной безопасности Майкл Флинн в четверг давал показания в большом жюри в Атланте и отвечал на вопросы окружного прокурора Фанни Виллис, расследующей дело о давлении на власти Джорджии с целью заставить их сфальсифицировать результаты выборов 2020 года в пользу Трампа. Флинн в декабре 2020 года заявлял публично, что Трамп должен задействовать армию, чтобы отменить результаты выборов в нескольких штатах, в том числе в Джорджии.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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