Новости из США. Четверг-пятница, 11-12 августа 2022

* Полностью доминирующей новостью в американском информационном пространстве, начиная с позднего вечера понедельника является обыск, проведенный в понедельник ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде и все, что связано с этим обыском.

В течение четверга и пятницы появилось очень много подробностей, которые говорят и о серьезности расследования, проводимого федеральной прокуратурой, и о том, что бывший президент и стоящая за него горой республиканская партия, будут продолжать максимально политизировать расследования в отношении Трампа.

Главное, что стало известно в пятницу – Трамп незаконно вывез из Белого Дома в Мар-а-Лаго и не возвращал совершенно секретные документы особой важности, совершенно секретные, секретные и конфиденциальные документы.

Но обо всем по порядку.

- Во вторник и в среду десятки республиканских сенаторов и членов Палаты Представителей через Твиттер, заявления на телеканале Фокс и в других средствах информации обвинили ФБР и федеральную прокуратуру в политическом преследовании Трампа с целью дискредитации главного соперника действующего президента Байдена на следующих выборах.

Лидер республиканцев в Палате Представителей Маккарти пригрозил начать немедленное расследование деятельности генпрокурора Гарланда в случае победы республиканцев на ноябрьских выборах в Палату. Еще один республиканский член Палаты Представителей призвал «лишить финансирования ФБР». Сенатор Рубио сравнил обыск у Трампа с тем, что происходит в «марксистских банановых республиках». Целый ряд республиканских законодателей ухватились за это и стали сравнивать ФБР с гестапо и коммунистическими спецслужбами. Большинство республиканских сенаторов, включая лидера республиканцев в Сенате Макконнелла стали требовать от министерства юстиции опубликовать ордер на обыск в Мар-а-Лаго.

42-летний сторонник Трампа, участвовавший 6 января 2021 года в штурме Капитолия, совершил вооруженное нападение на офис ФБР в городе Цинциннати, штат Огайо. В своих постах перед нападением в трамповской социальной сети он высказал угрозы в адрес ФБР и призвал к мести. Вооружившись, он отправился стрелять в агентов ФБР. Между ним и правоохранителями завязалась интенсивная перестрелка, в ходе которой террорист был убит полицейским.

- В четверг во второй половине дня генеральный прокурор Меррик Гарланд выступил с заявлением в связи с обыском у Трампа. Нужно подчеркнуть, что федеральная прокуратура и ФБР не комментируют расследования, которые они проводят, не комментируют процессуальные действия и не сообщают имена подозреваемых в совершении преступлений до тех пор, пока расследование не закончено и подозреваемым не предъявлены официальные обвинения.

Мэррик Гарланд, в частности, сказал, что федеральная прокуратура сообщает о своей деятельности через обращения в суды и посредством своей работы.

Гарланд сообщил, что прокуратура прямо перед его выступлением обратилась в суд с просьбой предать гласности ордер на обыск, проведенный в Мар-а-Лаго и список того, что было найдено и изъято при обыске (судья удовлетворил эту просьбу в пятницу во второй половине дня, и как ордер так и список найденного стали достоянием гласности).

Гарланд также сказал, что он лично санкционировал обращение прокуратуры в суд за разрешением не обыск в Мар-а-Лаго. Это произошло после того, как бывший президент не выполнил требование адресованной ему в июне прокуратурой через большое жюри повестки о передаче удерживаемых им правительственных документов, включая документы различной степени секретности. Федеральные прокуроры несколько раз встречались в июне с адвокатами Трампа, стремясь убедить их в необходимости выполнить требования повестки.

После того как Трамп эти требования выполнять отказался, Гарланд санкционировал обращение в суд за разрешением на проведение обыска.

Обыск, проведенный в понедельник, происходил с максимальным следованием букве и духу закона. Федеральная прокуратура и ФБР предприняли все меры к тому, чтобы не привлекать к обыску внимание, и чтобы информация о нем не попала в руки журналистов. Бывший президент, однако, решил иначе, и сам сообщил в понедельник вечером во всеуслышание об обыске в своем поместье, сделав факт обыска достоянием гласности и предметом всеобщего обсуждения.

Мерик Гарнанд заключил свое выступление словами: «Позвольте мне сделать заявление о недавних необоснованных нападках на профессионализм агентов ФБР и прокуроров министерства юстиции. Я не буду молча стоять в стороне, когда их честность подвергается несправедливым нападкам.

Мужчины и женщины, служащие в ФБР и в министерства юстиции - преданные, патриотичные государственные служащие.

Каждый день они защищают американский народ от насильственных преступлений, терроризма и других угроз его безопасности, обеспечивая при этом защиту наших гражданских прав. Они делают это с огромной личной жертвой и риском для себя.

Для меня большая честь работать рядом с ними.

Это все, что я могу сказать на данный момент. Более подробная информация будет предоставлена надлежащим образом и в надлежащее время. Спасибо».

! В пятницу, после публикации ордера на обыск и списка изъятого при обыске стали известны две важнейшие вещи:

< В ордере на обыск, утвержденном судьей, прокуратура, как того требует закон, указала, доказательства совершений каких преступлений она рассчитывает найти в результате обыска.

Речь идет о следующих преступлениях:

- Нарушение Закона о шпионаже в части умышленного сбора, умышленной потери или умышленного уничтожения информации, имеющей значение для обороны страны;

- Препятствование правосудию путем утаивания, перемещения или уничтожения документов, с целью помешать ведущемуся расследованию (в данном случае речь идет, очевидно, об отказе Трампа подчиниться требованию повестки о том, чтобы сдать незаконно вывезенные и удерживаемые им документы);

- Нарушение Закона о хранении и обращении с правительственными документами.

< В списке изъятого при обыске значатся, в частности:

- 1 серия совершенно секретных документов особой важности «top secret/SCI». Это высший уровень секретности правительственных документов;

- 4 серии совершенно секретных документов;

- 3 серии секретных документов

- 3 серии конфиденциальных документов.

В данном случае «серия» - это определенное количество документов, относящихся к какому-то конкретному вопросу. А четыре вида серий соответствуют четырем уровням секретности правительственных документов. Таким образом, при обыске изъято 11 серий документов всех четырех уровней секретности.

Всего агенты ФБР изъяли при обыске 21 коробку и 14 папок с документами, две папки с фотодокументами и еще несколько отдельных документов, не сгруппированных с другими.

Среди папок, изъятых у бывшего президента, на двух написаны названия, приведенные в описи – одна папка содержит все документы, относящиеся к помилованию Трампом своего друга Роджера Стоуна, который должен был отбывать три года заключения по делу о Рашагейте, а другая папка содержит название «Президент Франции».

В четверг газета Вашингтон Пост, ссылаясь на свои источники, сообщила, что секретные документы, найденные у Трампа, относятся к ядерному оружию (неизвестно, американскому или иностранному). В перечне изъятого при обыске, естественно, не указывается какие именно секретные документы были изъяты. Поэтому подтвердить или опровергнуть сообщение газеты невозможно.

* Несколько пояснений о том, как выяснилось, что Трамп незаконно вывез множество документов из Белого Дома. По закону уходящий президент и его администрация должны передать новоизбранному президенту и его администрации все документы, имеющие первоочередное значение для национальной безопасности, а также для непрерывности функционирования правительства. Все остальные документы, включая даже рукописные и черновики, фотографии, видео, аудиозаписи должны быть сданы в Национальный Архив. В январе 2021 года Национальный Архив заявил, что он не получил часть документов из трамповского Белого Дома и что эти документы были, по-видимому, вывезены бывшим президентом в его поместье Мар-а-Лаго. Представители Архива побывали в Мар-а-Лаго и обнаружили там 15 ящиков с документами. Эти документы были по их требованию доставлены в Архив. Но разбирая их, сотрудники Архива поняли, что есть еще документы, которые не содержались в этих 15 ящиках, и среди этих документов могут быть секретные. Сотрудники Трампа это отрицали. Очевидно, это стало причиной того, что федеральная прокуратура начала расследование того какие документы и каким образом были незаконно вывезены из Белого Дома в трамповское поместье.

И вот сейчас мы являемся свидетелями первых результатов этого расследования.

* Отчасти отвечая на уже задававшиеся вопросы, отчасти упреждая аналогичные вопросы, нужно заметить следующее.

- Скажется ли произошедшее на популярности Трампа?

Нет, не скажется. Отрицательно точно не скажется. Трамп был и остается идеей и знаменем для примерно 15-20 миллионов людей с ультраправыми, скажем прямо – фашистскими взглядами, а также для миллионов людей, недовольных своей жизнью, ищущих виноватых в своих неудачах и желающих подсознательно походить на Трампа.

Не далее как сегодня, в пятницу утром, довелось проезжать на машине через район штата Нью-Йорк, всего-то в 60 км к северу от города Нью-Йорка (в самом большом городе США Трампа поддерживает ничтожно мало людей из примерно 11-12 миллионов населения города и ближайших пригородов). Так вот в этой, не такой уж глубокой (всего 60 км от огромного города), но тем не менее провинциальной глубинке, вывесили флаги «Трамп-2024», видимо, в ответ на проведенный обыск. Кстати, в этой самой неглубокой глубинке в 2020 году 70% избирателей голосовали именно за Трампа.

Популярность Трампа среди его сторонников не зависит от того, что делает Трамп или что становится о нем известно. Культ личности на то и культ личности, что для обожествления этой личности и поклонения ей важен лишь сам факт наличия этой личности.

- Можно ли не допустить участия Трампа в выборах в 2024 году?

Это возможно только, если Трамп будет осужден судом, частью приговора будет запрет баллотироваться на выборах, и приговор вступит в законную силу. Думается, что вероятность такого развития событий до предвыборной кампании 2024 года крайне мала.

- Почему Трампу до сих пор не предъявляют обвинения?

Потому что в США для того, чтобы суд присяжных признал кого-то виновным, необходимо единогласное решение о виновности всех 12 присяжных. Если один присяжный обвиняемого виновным не признает, то дело разваливается, и обвиняемый не только не становится осужденным, но перестает быть обвиняемым.

Для того, чтобы убедить присяжных в виновности обвиняемого «сверх разумных сомнений», как того требует закон, необходимы железобетонные доказательства вины. Такими доказательствами могут быть в первую очередь документы, а во вторую - свидетельства непосредственных сообщников обвиняемого в совершении преступления.

Наша, обычная обывательская точка зрения, «он – преступник», «его нужно посадить», «он – изменник», присяжными в расчет не принимается и не может приниматься.

Предъявлять Трампу обвинения можно только, если они подкреплены очень убедительными доказательствами. Например, в случае с этими найденными у него документами нужно доказать, что это именно он потребовал вывезти документы из Белого Дома, а не какие-то сотрудники что-то напутали (как уже заявляют его адвокаты).

Так что все непросто. Но сколь непросто, столь же и печально. Потому что в течение четырех лет во главе США стоял изощренный «криминальный талант», хорошо понимающий как нарушать любые законы чужими руками, не оставляя никаких документальных следов в виде писем, подписанных незаконных указаний, электронной переписки.

И этот «талант» скорее всего уже в самое ближайшее время объявит о том, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

* В Пентагоне состоялся традиционный телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны, посвященный анализу положения на фронте.

Вот несколько цитат из сообщения пресс-службы Пентагона (полная стенограмма брифинга появится, видимо, только в понедельник):

«Украинские силы на севере страны добились некоторых успехов и отвоевали территории, включая районы под Харьковом».

«В районе украинского города Херсоне украинские силы продолжают оказывать сильное давление на русских. Например, они нанесли ущерб мостам, используемым русскими».

«9 августа Украина подвергла бомбардировке русскими авиабазу в Саках, расположенную в Крыму, который был захвачен и аннексирован Россией в 2014 году. Обстрел нанес значительный ущерб российской авиации и ее личному составу.

При бомбардировке не использовались армейские тактические ракеты (ракеты ATACMS с дальностью 300 км для систем HIMARS – И.А,) , которые Соединенные Штаты не поставляли Украине».

«Хотя русские имеют значительно большие силы, чем Украина, против русских играет то, что успехи Украины продолжают влиять на их моральный дух, их способность поддерживать себя - на все это повлияла способность украинцев наносить удары по российским пунктам командования и управления, складам боеприпасов, обеспечения и логистики».

«По десятибалльной шкале, эффективность вооруженных сил Украины я оценил бы на 12 баллов просто на основании того, насколько впечатляющими они были для нас во многих различных отношениях. Они нашли способы сделать то, что мы, возможно, не считали возможным».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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