Новости из США. Главное к концу недели 15 октября 2022

* На уходящей неделе произошло два важных события, которые будут иметь существенное влияние на внешнюю политику администрации Джо Байдена в отношении России.

- Первое событие – во вторник, в интервью Джейку Тапперу на телеканале CNN президент Байден четко сказал, что ему не о чем разговаривать с путиным. Единственная тема, которую он, может быть, согласился бы обсуждать, - это освобождение из российских тюрем двух американских граждан, которых империя зла захватила в заложники. Но Байден подчеркнул, что не будет обсуждать с путиным развязанную им войну, его безответственные угрозы применения ядерного оружия, и не желает с ним встречаться.

- Второе событие – публикация в среду Белым Домом Стратегии Национальной Безопасности. В этом документе политика США в отношении России определена очень жестко. Россия определена как государство-агрессор, развязавшее войну с целью ликвидации Украины как независимого государства, как страна, систематически занимающаяся политической и экономической дестабилизацией в разных странах и регионах мира, в том числе в самих США, страна, стремящаяся к политическому принуждению других стран путем шантажа их прекращением поставок энергоресурсов, страна, занимающаяся ядерным шантажом, угрожая применить ядерное оружие, страна, которая «представляет собой непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности».

В опубликованном документе говорится, что путин, определяющий российскую политику, не изменится. Соответственно, не изменится и сама политика до тех пор, пока ее определяет путин, пока он остается диктатором империи зла.

И поэтому США не будут искать точек соприкосновения с Россией до тех пор, пока в корне не изменится ее политика, пока «российский народ не решит, что Россия должна играть конструктивную роль в международных делах». Или, если перевести с дипломатического языка, пока, в России не сменится власть и пока новая власть не изменит в корне политику.

Эта позиция является совершенно аналогичной позиции, занятой в начале 80-х годов прошлого века по отношению к ссср администрацией Рейгана.

Разговаривать с путиным и его бандой Джо Байден и его администрация не будут ни о чем. Единственная тема, являющаяся исключением из этого правила – освобождение двух американских граждан-заложников из российских тюрем.

США будут продолжать всемерно поддерживать Украину, всячески укреплять отношения с союзниками и совместно добиваться того, чтобы результатом развязанной путиным войны против Украины был полный и долгосрочный стратегический провал России.

* Другой важной темой недели в США стало единогласное решение Верховного Суда об отказе Трампу в рассмотрении его апелляции по его иску к министерству юстиции, а в его лице к Соединенным Штатам по делу об изъятых у него документах.

Федеральная прокуратура и ФБР могут продолжать свое расследование нарушения закона о шпионаже, закона о президентских документах и о препятствовании расследованию этих преступлений. Пять крайних идеологически правых верховных судьи, в том числе три судьи, назначенные Трампом, в данном случае решили, что они все-таки в первую очередь судьи Верховного Суда, и закон стоит выше их идеологической близости к бывшему президенту.

На уходящей неделе стало известно, что у ФБР и прокуратуры есть свидетель, который подтвердил, что после получения повестки из прокуратуры с требованием отдать все незаконно вывезенные из Белого Дома секретные и несекретные документы, Трамп приказал их перенести в другое место и заявил, что документы – «его» и что он их не отдаст. Есть видео с камер наблюдения, изъятое ФБР, на котором запечатлено перемещение коробок с документами по указанию Трампа. Все это очень серьезные улики.

И, если инструкция министерства юстиции запрещает предъявлять за три месяца до выборов обвинения по делам, которые могут иметь политический резонанс и влиять на исход выборов, то после выборов 8 ноября Трамп может ожидать неприятных для себя новостей из федеральной прокуратуры.

* Чуть больше, чем через три недели, 8 ноября, в США состоятся выборы в Конгресс. Полностью переизбирается Палата Представителей, переизбираются 35 сенаторов из 100. В 36 штатах из 50 проводятся выборы губернаторов. Собственно, выборы уже проходят. В ряде штатов уже идет досрочное голосование и голосование по почте.

Предсказать, кто победит на выборах, невозможно. По той простой причине, что для этого нужно было бы изучать конкретную ситуацию в каждом из 435 округов по выборам в Палату Представителей. Надежных опросов по округам не существует. Не существует их и по штатам, в которых переизбираются сенаторы. Имеются в виду, конечно, опросы, в свинг-штатах и свинг-округах, в которых примерно равные шансы на победу имеют кандидаты от обеих партий.

Понятно, что есть совершенно «синие», демократические округа в больших городах, и совершенно «красные», республиканские округа в провинции, где исход выборов предрешен ввиду явного преобладания сторонников одной из партий. Но кто получит большинство в Палате Представителей, будет определяться не в этих округах, а в свинг-округах, там, где у большинства избирателей нет устойчивых политических предпочтений.

Америка остается разделенной на два очень непримиримых политических лагеря. При этом республиканцы, продолжающие ставить на Трампа, как на «ледокол», на движущую силу своей партии, за последние два года сдвинулись еще дальше вправо. Вне зависимости от того выиграют они выборы или нет, в новой Палате Представителей будет намного больше ультраправых республиканцев, чем в нынешней. Просто потому, что ряд умеренных и открыто антитрамоповских республиканцев отказались от переизбрания из-за невозможности выиграть праймериз в свой партии у ультраправых кандидатов, поддерживаемых Трампом, или не отказались, но проиграли праймериз протрамповским кандидатам.

То же самое и в Сенате. Если в нем появятся новые республиканцы, то в каждом случае это будет ультраправый политик, либо правый популист, выдвинутый и поддержанный Трампом.

Статистика говорит о том, что президентская партия практически всегда теряет голоса на промежуточных выборах в Конгресс, следующих за президентскими выборами, на которых победу одержал новый президент, и в последние 30 лет проигрывает при этом выборы в Палату Представителей, следующие за президентскими выборами. Так было в 1994, 2010 и в 2018 годах. Исключение – 2002 год, когда очень популярным был тогдашний президент Буш-младший, и его популярность распространилась на республиканскую партию в целом.

Есть категория людей, которой нравится качаться на своеобразных качелях, и они, если голосуют за кандидата в президенты от одной партии, через два года голосуют за кандидата в Палату Представителей от другой.

Экономическая ситуация перед выборами остается противоречивой. В стране самая высокая за 40 лет инфляция. В огонь инфляции подлили практически в прямом смысле нефть Саудовская Аравия и Россия, договорившиеся о сокращении добычи нефти. Это повлекло рост цены на нефть и рост цены в США на бензин, которые в течение трех месяцев немного подешевел.

Обыватель, заправляющий свой бензобак, не склонен разбираться в политических делах, в том, кому выгодна высокая цена на нефть и почему она высокая. Если бензин дорогой, то для обывателя виновата власть, не обеспечившая, чтобы он был дешевым. То же самое и с продуктами питания.

Вместе с тем, при этой самой высокой за 40 лет инфляции, в стране самая низкая более, чем за 50 лет безработица. То есть, экономической рецессии, которой опасались, которую предсказывали некоторые экономисты, нет. Наоборот, создаются новые рабочие места.

Конгресс 117-го созыва, в обеих палатах которого у демократов было большинство, оказался на редкость продуктивным в своей работе. Он мог сделать больше и принять ряд законов, которые обеспечивали бы экономический рост раньше, но он и без этого сделал очень много. Были приняты закон о преодолении последствий пандемии, что позволило восстановить миллионы рабочих мест и обеспечить доступность вакцинации по всей стране, закон о широкомасштабной реконструкции инфраструктуры, обеспечивший толчок в развитии экономики и создание новых рабочих мест, закон о возвращении в США производства электронных микросхем и о развитии этого производства, закон о самых больших в истории инвестициях в зеленую энергетику, о расширении доступа к медицинской помощи и к дорогим лекарствам. Конгресс обеспечил бюджетное финансирование военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Все это демократы могут поставить себе в заслугу. Как они «продают» все это избирателям, зависит от конкретных избирательных округов и штатов. Страна большая, у разных групп населения могут быть разные интересы и приоритеты.

И есть немало людей, которые будут в любом случае голосовать совершенно вне связи с реальной жизнью, а только в соответствии со своими идеологическими установками.

Республиканцы обвиняют Байдена и демократов в высокой инфляции, обещают «все исправить», самые правые республиканцы во главе с Трампом обвиняют Байдена в том, что он «слишком много помогает Украине, не заботясь о простых американцах».

Помогает республиканцам то, что в нескольких штатах они перекроили границы избирательных округов таким образом, чтобы гарантировать себе больше мест в Палате Представителей, создав больше округов в глубокой провинции, где живут их основные избиратели, и, уменьшив число округов в больших городах.

Еще раз повторю, чем закончатся выборы, гадать не буду. Меня не раз спрашивали, могут ли республиканцы на них победить.

Да, могут. В силу всего, что описано выше. Но могут и не победить. И не существует оракула, который бы сейчас предсказал результат выборов.

Что может означать победа республиканцев на выборах в Конгресс для Украины? Ничего хорошего. Хотя бы потому даже только, что крайне осложнится принятие бюджета, что является прерогативой Конгресса. А помощь Украине оказывается из бюджета.

В новом Конгрессе среди республиканцев неизбежно будет, как уже было замечено выше, больше ультраправых, которые в принципе против помощи Украине и до сих пор голосовали последовательно против выделения всех бюджетных пакетов помощи. А будут и такие как Илон Маск, которым больше по душе был бы такой мир, где «сильные мужчины» поделили бы его между собой, ну, вот ровно, как он недавно предлагал – Крым – России, Тайвань – Китаю, Украина – «нейтральная», а ее четыре области – тоже России, через «референдум». Ну, может быть, пока что, как сегодня Маск написал в Твиттере, «черт с ним», еще дам денег на Старлинк. А там посмотрю. Может, потом больше и не дам.

Так что, не занимайтесь лучше прогнозами результатов выборов. Но понимать реальность нужно.

* После того как в пятницу Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $725 миллионов, тут же последовал «выстрел» пропагандистов, активно работающих на кремль и занимающихся постоянной дискредитацией Байдена и его администрации среди тех, кто читает и слушает на русском языке. И прежде всего, эта пропаганда направлена на украинскую аудиторию. Украина всегда была самым удобным местом для кремля, чтобы распространять пропаганду, поскольку ее даже переводить не нужно. То, как эта пропаганда работает, я заметил по нескольким комментариям под своим сообщением о новом пакете помощи: «Где ленд-лиз? Почему нет ленд-лиза?».

Две недели назад специально об этом говорил. Скажу еще раз.

В Украине многие, в том числе, к сожалению, и журналисты вводят в заблуждение людей по поводу ленд-лиза. В том числе и тем, что Закон о Ленд-Лизе для Защиты Демократии в Украине должен был, якобы, заработать с 1 октября. Это вообще не так. Закон работает с момента его подписания президентом, с 9 мая.

Те, кто распространяют пропаганду о том, что ленд-лиз – это, якобы, непрерывный поток всевозможного оружия и оружейных систем, который рекой должен течь в Украину, а «плохой Байден» играет в «договорняк» с путиным и «саботирует» - врут. Ничего подобного в этом законе нет. Этот закон очень короткий – одна страница. Он дает президенту право (а не вменяет в обязанность) передавать по упрощенной процедуре в 2022 и 2023 финансовых годах Украине и в случае необходимости соседним с ней странам в аренду или в долг (с заключением соответствующих соглашений об оплате в каждом конкретном случае) оружие, оружейные системы и боеприпасы для отражения российской агрессии. Ни о каком непрерывном и неограниченном потоке оружия в этом законе нет ни слова. Более того, президент не имеет права передавать оружие за границу с баз хранения Пентагона, опуская уровни тех или иных вооружений и оборудования ниже предусмотренных министерством обороны норм.

Законопроект о ленд-лизе был внесен в Конгресс еще накануне российского вторжения в Украину 24 февраля. То, что он был принят в течение двух месяцев – это практически рекордно быстро по меркам Конгресса, где законопроекты рассматриваются месяцами или не рассматриваются вообще, поскольку не включаются в повестку дня.

Пока законодатели рассматривали и принимали этот законопроект, началось полномасштабное российское вторжение, а администрация еще в начале марта выработала действенный и работающий механизм помощи Украине, при котором Украина получает оружие, оружейные системы и боеприпасы бесплатно для себя, а не в долг, по ленд-лизу. Получает в виде безвозмездной помощи, оплачиваемой из американского бюджета в рамках PDA (быстрая передача оружия из запасов Пентагона по распоряжению президента) и USAI (заказы и закупка оружия для Украины у его производителей). Эта система работает и полностью оплачивается на сегодняшний день деньгами из американского бюджета, которые выделяет Конгресс.

Закон о ленд-лизе создает дополнительный механизм для оказания помощи, которым президент может воспользоваться, если в этом будет необходимость. Например, если в бюджете не будет денег на оказание Украине помощи. Может ли такое случиться? Если республиканцы получат большинство в Палате Представителей, исключать этого точно нельзя, поскольку в этом случае можно ожидать бюджетных войн, шатдаунов (остановки работы правительства из-за отсутствия бюджета), нежелания ультраправых выделять бюджетные деньги на помощь Украине.

Нужно еще раз также заметить, что американский военно-промышленный комплекс не работает сейчас круглосуточно в три смены как, например, во время Второй мировой войны. Но администрация очень серьезно занялась увеличением и интенсификацией производства оружия, оружейных систем и боеприпасов. В частности, и для того, чтобы помогать Украине. В том числе, и для того, чтобы помочь Украине значительно усилить противовоздушную оборону.

В частности, Украина уже в ближайшие две-три недели получит специально изготовленные для нее два комплекса ПВО NASAMS, и Пентагон обещал ускорить изготовление и поставку еще шести таких комплексов, одновременно работая с союзниками над тем, чтобы предоставить Украине дополнительные средства ПВО помимо этих комплексов.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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