Новости из США. Главное к концу недели, 17-18 декабря 2022

Вторая часть перевода выдержек из опубликованной в субботу большой статьи в газете Нью-Йорк Таймс «Путинская война. Внутри истории катастрофы»

(авторы Майкл Швирц, Антон Трояновский, Юсур Аль-Хлоу, Маша Фроляк, Адам Энтоус, Томас Гиббонс-Нефф c участием еще десятка авторов в подготовке материалов).

Первую часть перевода я опубликовал здесь вчера (ссылка в первом комментарии).

Ссылка на оригинал статьи – во втором комментарии.

Статья очень большая. Вчера я думал, что удастся уложиться в две части перевода. Сегодня вижу, что понадобится и третья.

Часть II

«Планы российского вторжения, полученные Нью Йорк Таймс, предписывали войскам преодолевать сотни миль по территории Украины с разных направлений, ожидая незначительного сопротивления.

Атака началась с суши, моря и воздуха.

Когда перед рассветом ракеты обрушились на южный город Николаев, украинский пилот Алексей проснулся от телефонного звонка: Выходим на взлетную полосу, - сказал ему коллега-пилот.

Алексей пробежал по асфальту в темноте, когда упали первые российские ракеты, сел в свой истребитель Су-27 и взлетел как раз в тот момент, когда по всему аэродрому начали взрываться здания.

«В тот момент я понял, что это действительно что-то плохое», - сказал 26-летний Алексей при условии, что будут использоваться только его имя и звание - капитан.

Незадолго до 6 часов утра по московскому времени путин объявил о начале своей «специальной военной операции» в телевизионном обращении. Она началась с воздушной бомбардировки с целью уничтожения ПВО, средств связи и радаров Украины - чтобы получить решающее преимущество перед ее вооруженными силами и подорвать их способность дать отпор.

Более 150 ракет обрушились на Украину с бомбардировщиков, подводных лодок и кораблей. По словам аналитиков и официальных лиц, в украинском небе пронеслось до 75 российских самолетов, что примерно равно численности всего действующего воздушного боевого флота Украины.

На экране своего радара Алексей увидел вспышки приближающихся ракет и вражеских самолетов, прежде чем получил приказ: лететь на запасную авиабазу в центральной Украине. Когда он приземлился, то был поражен. Там находилось не только его подразделение, но и большая часть оставшихся ВВС Украины.

В течение нескольких дней он и его товарищи летали с новой базы, гадая, когда же их наконец заметят российские операторы радаров. Удар по их позиции мог стать катастрофическим, уничтожив украинскую оборону, и пилоты полагали, что это лишь вопрос времени. Но прошло четыре дня, прежде чем русские атаковали, а большинство самолетов к тому времени переместились на новые позиции, и Алексей был поражен.

«Все было очень просто (для них)», - сказал он, - «Я не знаю, как они упустили такую возможность».

Неспособность уничтожить противовоздушную оборону Украины была одной из самых значительных ошибок (русских), которая помешала превосходящим военно-воздушным силам России на раннем этапе. В ходе интервью выяснилось, почему это произошло и как украинцам удалось опередить своих захватчиков на шаг.

Украина должна была быть ошеломлена. По одним подсчетам, в некоторых ранних воздушных боях истребители России имели перевес 15 к одному. Российские самолеты также были более современными, что помогало их пилотам видеть дальше и наносить удары с большего расстояния. У России были тысячи крылатых и баллистических ракет, которые должны были подавить устаревшее ПВО Украины советских времен. Во всяком случае, так предполагали американские разведчики, что привело к прогнозам о том, что Украина падет в течение нескольких дней.

Но Украина перетасовала колоду. По словам высокопоставленных украинских официальных лиц, перед началом войны она переместила часть своих оборонительных систем, таких как пусковые установки ракет Бук и С-300, а также основной командный центр радиоразведки и управления, на новые объекты. А российские ракеты часто поражали старые объекты. По словам американских официальных лиц, в общей сложности до 60% российских крылатых ракет не достигли намеченных целей.

Отчасти проблема России заключалась в оперативности. Даже если бы российские силы заметили Алексея и его товарищей-пилотов, собравшихся вместе в новом месте, - сказали американские официальные лица, - российские вооруженные силы были настолько негибкими, а управление ими было настолько централизованным, что им обычно требовалось от 48 до 72 часов, чтобы обновить свои разведданные и получить разрешение на атаку новых целей - к тому времени украинцы уже успевали передислоцироваться.

Эта же негибкость сделала русских легкой добычей. Не сумев одолеть ПВО Украины, многие российские пилоты продолжали летать так, как будто они ее ликвидировали. По словам украинцев, их штурмовики часто совершали вылеты без поддержки истребителей, что позволяло таким пилотам, как Алексей, застигнуть их врасплох, летая на низкой высоте, скрываясь от радаров, и с ревом подниматься снизу вверх, чтобы сбить их.

«Возможно, российская армия не читала советских книг», - сказал Алексей, - «Они летали без прикрытия. У них были бомбы, у них были ракеты, но они не прикрывали свои штурмовики».

Затем в марте, когда российские пилоты наконец изменили тактику и начали летать достаточно низко, чтобы скрыться от радаров украинских ПВО, они попали под прицелы украинских ракет, в том числе «Стингеров», предоставленных Соединенными Штатами.

Для российских войск на земле это была катастрофа.

Без прикрытия с воздуха они внезапно оказались гораздо более уязвимыми, что привело к дальнейшему срыву их марша на Киев и другие крупные города.

Хотя десятки тысяч военных скопились вдоль границ Украины, угрожающе нависая, словно в предвкушении удара, многие из них никогда не думали, что они действительно собираются воевать. Как и большинство жителей России, они полагали, что это всего лишь шоу, чтобы добиться уступок от Запада».

«Завтра вы двигаетесь на Украину, чтобы разобраться с е8аным го*ном», - сказал командир солдатам одного из подразделений. Больше никаких объяснений не последовало».

«Другой российский солдат, находившийся (перед вторжением) в Беларуси, рассказал, что узнал о том, что отправляется на войну, всего за час до того, как его подразделение начало марш. Приказ был одновременно простым и невероятно оптимистичным: следовать за впереди идущей машиной и добраться до Киева в течение 18 часов.

Согласно расписанию и журналу подразделения, которые были получены Нью Йорк-Таймс и изучены тремя независимыми военными аналитиками, которые сочли их подлинными, первые машины в его колонне должны были выехать из Беларуси и прибыть на окраину Киева к 14:55, то есть даже быстрее, чем было сказано солдату.

Он не подошел близко (к Киеву). По словам солдата, массивные машины были настолько тяжелыми и разрывали дороги, пытаясь продвинуться вперед, что колонна сразу же увязла. Только на то, чтобы пересечь границу с Украиной, ушло более суток.

Дальше было еще хуже. В журнале учета день за днем фиксировались задержки, атаки украинцев, сотни раненых, погибших и уничтоженных машин.

Секретные приказы для других российских сил, полученные газетой и переданные (для анализа) четырем независимым военным аналитикам, заслуживают доверия по их словам доверия, и были изданы всего за несколько часов до заявления путина.

Приказы, предназначенные для подразделения 26-го танкового полка, были странно самоуверенными, вплоть до противоречивости. Они предвидели возможное сопротивление со стороны украинских войск и самолетов, но при этом предусматривали в основном беспрепятственный 24-часовой бросок от границы Украины с Россией до пункта на реке Днепр, расположенного примерно в 250 милях (от места начала марша).

Там подразделение должно было окопаться примерно в двух часах езды от Киева и блокировать украинские войска с юга и востока, - говорилось в российских военных планах. И независимо от того, насколько ожесточенным был противник, ожидалось, что подразделение выполнит задание самостоятельно.

«Сил и средств для подкрепления не будет», - говорилось в приказе.

Конечно, громоздкие и практически незащищенные российские колонны оказались заманчивыми целями (для украинских войск).

17 марта Валерий Залужный, командующий украинскими войсками, разместил видео горящих танков, которые, по его словам, принадлежали 26-му танковому полку на северо-востоке Украины - за сотни километров до их места назначения (согласно приказу).

Подразделение потеряло 16 машин менее чем за три недели, согласно российским документам, захваченным и опубликованным Украиной. Мать одного молодого танкиста из списочного состава подразделения рассказала российским СМИ, что ее сына привезли домой по частям, опознав только по ДНК.

По всей Украине российские потери росли. Гигантская бронетанковая колонна численностью более 30000 человек, составлявшая основу российских сил, продвигавшихся на юг к городу Чернигову, была уничтожена группой украинских защитников, численность которых составляла пять к одному, сообщили солдаты и высокопоставленные чиновники. Украинцы прятались в лесу и разрывали российскую колонну на части, используя наплечное противотанковое оружие, например, американские Джавелины».

«Российские силы рассчитывали на элемент неожиданности, когда волна за волной вертолетов обрушилась на аэропорт (Гостомель), где находился самый большой самолет в мире: Ан-225 «Мрия», грузовой самолет с размахом крыльев 290 футов, который был предметом национальной гордости Украины.

Захват аэропорта дал бы российским войскам плацдарм для переброски войск для штурма столицы Украины. Но украинцы ожидали именно этого. Используя ракеты, выпущенные с ручной установки, они сбили российский самолет и уничтожили до 300 российских десантников, по данным высокопоставленных американских и украинских официальных лиц и захваченного российского журнала.

Ожесточенные бои в последующие дни разрушили большую часть аэропорта, включая ценный грузовой самолет «Мрия», но сорвали планы России.

Да, мы потеряли «Мрию», - сказал полковник Юрий Игнат, представитель командования ВВС Украины, - «Но в результате аэропорт не был потерян».

«Россия не только провалила наземную и воздушную атаку, но и слишком доверилась другому крылу своего богатого арсенала - хакерству.

Еще до первых ракет и выстрелов подразделение 74455 «песчаный червь» управления военной разведки России, или ГРУ, пыталось проникнуть в украинские сети и отключить их.

Официальные лица в Вашингтоне, которые в течение многих лет тесно сотрудничали с украинцами в укреплении их киберзащиты, затаили дыхание. Государства в основном использовали хакерские атаки для шпионажа и финансового воровства, для диверсий и саботажа. Но никто не знал, как это будет выглядеть в полномасштабном военном конфликте.

После этого началась кибернетическая игра в кошки-мышки, в которой Соединенные Штаты, Великобритания и другие союзники помогали укреплять украинские компьютерные сети и противостоять российским атакам.

По словам официальных лиц, 23 февраля, за несколько часов до начала вторжения, «песчаный червь» нанес очередной удар, запустив вредоносный код, который заразил несколько сотен украинских правительственных компьютеров. Вторжение было быстро обнаружено, ущерб был локализован.

Затем «песчаный червь» нанес новый удар. Но код, который он использовал, выглядел так, будто его собрали в последний момент, с ошибками в программе, и в результате - еще одна неудача.

«песчаный червь» на этом не закончил. Самым смелым ударом он выбрал спутниковую связь украинских военных, используемую ими в полевых условиях. Это сработало, и в 6:15 утра 24 февраля система вышла из строя, как раз в самый уязвимый для Украины момент.

Это могло стать сокрушительным ударом. Но у украинского правительства был запасной план: отдельная система спутниковой связи, которую оно испытало всего за два месяца до этого, чтобы убедиться, что она будет функционировать в случае российского вторжения».

«Вскоре ошибки России перешли от изощренных к обыденным.

Когда планы быстрой победы были сорваны, российские войска внезапно столкнулись с самыми элементарными проблемами: У них не было достаточно продовольствия, воды и других запасов для длительной кампании. Солдаты прибегли к грабежу продуктовых магазинов, больниц и домов».

«Некоторые российские части запаниковали и даже прибегли к самосаботажу. В одном из докладов разведки Пентагона говорится, что российские военные водители проделывали отверстия в бензобаках, выводя из строя свои машины, чтобы не вступать в бой.

Руководитель украинского танкоремонтного предприятия рассказал, что в начале войны к нему доставили около 30 российских танков Т-80 в идеальном, на первый взгляд, состоянии. При осмотре механики обнаружили, что в топливные баки был засыпан песок, что вывело их из строя».

«Российские солдаты использовали мобильные телефоны для звонков домой и внезапно появлялись в украинских сетях. Служащие (службы безопасности), отслеживающие трафик в мирное время на предмет преступной деятельности, быстро поняли, что они могут видеть и слышать приближение захватчиков в режиме реального времени».

«Подслушивающие передавали информацию вооруженным силам Украины для проведения засад и контратак. Генерал-майор Кирилл Буданов, начальник военной разведки Украины, сказал, что украинские войска использовали сигналы мобильных телефонов и даже видеозаписи на TikTok, чтобы атаковать подразделение чеченских солдат, известных как «кадыровцы».

По словам мистера Буданова, потребовалось 40 минут с момента загрузки одного видео, чтобы определить местоположение подразделения в районе аэропорта Гостомель к северо-западу от Киева. Затем украинские военные ударили по ним тремя баллистическими ракетами Точка-У, -сказал он».

Часть III «Они видели в нем царя. А он просто сошел с ума».

«Поглощенный своим будущим наследием, кипящий обидой на Запад, путин подтолкнул свою страну к войне, чтобы занять свое место в истории России.

Подобострастные друзья и помощники подпитывали в нем убежденность в том, что Россия легко одолеет своего соседа.

Он хвастался тем, что в его руках находится модернизированная военная мощь, далеко ушедшая от своей постсоветской оболочки. Наблюдая издалека, Запад поверил ему.

Директор ЦРУ Уильям Бернс прилетел в Москву, сидел в конференц-зале рядом с кремлем и ждал, пока закончатся формальности, прежде чем объяснить истинную причину своего приезда.

Это было начало ноября 2021 года. Соединенные Штаты полагали, что аутин рассматривает возможность полномасштабного вторжения в Украину, объяснил мистер Бернс. Если он пойдет по этому пути, предупредил Бернс, Запад ответит - решительно, в унисон - и последствия для России будут тяжелыми.

Николай патрушев, путинский секретарь совета безопасности, напрягся и посмотрел мистеру Бернсу в глаза, сообщили официальные лица, находившиеся с ними в комнате. Он бросил свои записи и стал превозносить доблесть российских вооруженных сил. По его словам, при путине они были настолько модернизированы, что теперь в военном отношении соперничают с Соединенными Штатами.

«Патрушев не дал этому никаких обоснований», - сказал Джон Салливан, американский посол в России в то время, присутствовавший (на встрече Бернса с патрушевым), - «Он просто смотрел на Бернса и говорил: мы можем это сделать. мы вернулись. Я бы описал это так: все уже было решено, и они были в высшей степени уверены. Его послание было: «Для нас не будет проблемой сделать то, что мы хотим сделать».

По словам американских официальных лиц, мистер Бернс проинформировал мистера Байдена по его возвращении в Вашингтон (о своих выводах). путин уже практически принял решение захватить Украину, сказал ему мистер Бернс, и русские абсолютно уверены, что победа придет к ним быстро.

По мнению путина, Украина - это искусственное государство, используемое Западом для ослабления России. путин называет ее колыбелью русской культуры, центральным элементом российской идентичности, который необходимо отвоевать у Запада и вернуть в орбиту России.

В его глазах это самая большая незавершенная миссия за 22 года его пребывания у власти, говорят люди, знающие его.

«Если все вокруг 22 года твердят тебе, что ты супергений, то ты начинаешь верить, что ты такой и есть», - сказал Олег Тиньков, бывший российский банковский магнат, который в этом году выступил против путина. «Российские бизнесмены, российские чиновники, русский народ - они увидели в нем царя. А он просто сошел с ума».

«Один гость провел три дня в карантине, прежде чем смог встретиться с путиным на расстоянии примерно 5 метров. Это был «облегченный» вариант, который кремль предлагал людям, которые хотели лично пообщаться с путиным, но хотели избежать длительного карантина, необходимого для близкой встречи с ним, даже на втором году пандемии».

«Незавершенность (агрессии против) Украины также подпитывалась растущей личной неприязнью путина к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Когда в 2019 году Зеленский был избран со значительным перевесом, кремль увидел в нем человека, с которым можно работать: русскоязычного комика, который жил в Москве, выступал на российском телевидении и победил с призывом прекратить войну на востоке Украины, которую разжигала Россия.

И отчасти потому, что мистер Зеленский - еврей, некоторые в Москве ожидали, что он будет жестким по отношению к националистическому крылу Украины, которое почитает украинских борцов за независимость».

«К началу 2021 года надежды кремля рухнули. Мистер Зеленский жестко пресекал пророссийские интересы в Украине, закрывая пророссийские телеканалы и вводя санкции против Виктора Медведчука, украинского олигарха, близкого к путину.

путин продемонстрировал свое разочарование во время длительной встречи в своей сочинской резиденции с мистером Беннетом, новым премьер-министром Израиля, в октябре 2021 года.

путин тепло принимал своего гостя, пригласив его в свою личную резиденцию и налив ему стакан виски. Но когда речь зашла об Украине, путин вспыхнул от гнева. Мистер Беннетт отметил, что мистер Зеленский заинтересован в том, чтобы встретиться с мистером путиным лицом к лицу.

«Мне нечего обсуждать с этим человеком», - ответил путин, по словам двух человек, которым известно содержание беседы, - «Что это за еврей? Он пособник нацизма».

«Некоторые западные чиновники считают, что к этому моменту путин, вероятно, уже принял решение о начале войны. Но в России, даже среди тех, кто имеет доступ к путину или его ближайшему окружению, почти никто не думал, что президент всерьез рассматривает возможность полномасштабного вторжения, говорят люди, близкие к кремлю. Они были уверены, что он блефует».

«22 февраля, за два дня до вторжения, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пришел в Пентагон и сказал, что его страна отчаянно нуждается в Стингерах - зенитных ракетах, запускаемых с плеча.

Министр обороны Ллойд Остин предложил помощь, а затем спросил, как украинское правительство планирует продолжать работу после вторжения русских. «Если вас вытеснят из Киева, - спросил он, - куда вы переместитесь?»

Мистер Кулеба ответил: «Я даже не могу представить это себе. Мы даже не собираемся об этом говорить или думать».

«Да, я понял», - сказал мистер Остин, - «Но вам нужен план».

Вскоре к ним присоединился генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, который начал произносить то, что высокопоставленный американский чиновник по вопросам обороны назвал «речью Вы погибните».

«Они войдут в Киев через несколько дней», - сказал генерал Милли, - «Они войдут с танками и колоннами формирований. Вы должны быть готовы к этому. Вы должны быть готовы. Если вы не будете готовы, это будет бойня».

«Пока генерал Милли говорил, мистер Кулеба и члены его делегации сидели в креслах, расширив глаза.

Украинские военно-воздушные силы тренировались с ВВС членов НАТО с 2011 года, и партнерство углубилось после того, как Россия захватила Крым в 2014 году. Опасаясь нового вторжения, они проводили боевые учения в Украине и Калифорнии, готовя ВВС страны к борьбе с технологически превосходящим противником. В феврале на авиабазе Рамштайн в Германии была создана секретная группа ВВС и Национальной гвардии США под названием «Серый волк» для поддержки украинцев.

Но генерал Милли все еще испытывал серьезные сомнения относительно состояния готовности Украины. Той зимой он ходил по коридорам Пентагона с огромной зеленой картой Украины, на которую американские разведывательные службы наносили все более зловещие прогнозы относительно планов вторжения России. Более того, американский атташе по вопросам обороны в посольстве в Киеве потратил недели на то, чтобы получить планы обороны Украины, и те, которые она получила, недооценивали, по мнению Пентагона, российскую угрозу.

Мистер Остин, казалось, чувствовал себя несколько неуютно в связи с резким замечанием генерала Милли в адрес министра иностранных дел Украины и добавил, успокаивая: «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь этим ребятам».

И в заключение цитата из первой части статьи, не вошедшая во фрагменты, перевод которых вы прочитали вчера.

«Некоторые из тех, кто являлись изначально сторонниками войны начинают мириться с мыслью о поражении. Перед вторжением американские спецслужбы определили Олега царева как одного из марионеточных лидеров, которых кремль мог бы поставить у власти после захвата Украины. Но с тех пор его вера в войну улетучилась.

«Я был там. Я участвовал в подготовке вторжения, - сказал царев в телефонном интервью Нью-Йорк Таймс. Но, по его словам, ему никогда не рассказывали последних деталей, и «российская армия не понимала», что украинцы будут сопротивляться, думая, что «все будет просто».

Теперь царев говорит, что будет счастлив, если боевые действия просто закончатся на нынешней линии фронта – это после того, как Россия не смогла захватить или удержать ни одного регионального центра после начала (широкомасштабного) вторжения.

«Мы теряем Украину», - сказал царев, - «Мы уже потеряли ее».

Продолжение следует (завтра).

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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