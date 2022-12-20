Новости из США. Главное к концу недели, 17-18 декабря 2022

Третья, заключительная часть перевода выдержек из опубликованной в субботу, 17 декабря, большой статьи в газете Нью-Йорк Таймс «Путинская война. Внутри истории катастрофы» (авторы Майкл Швирц, Антон Трояновский, Юсур Аль-Хлоу, Маша Фроляк, Адам Энтоус, Томас Гиббонс-Нефф c участием еще десятка авторов в подготовке материалов).

(Оригинал статьи https://www.nytimes.com/interactive/2022/12/16/world/europe/russia-putin-war-failures-ukraine.html?fbclid=IwAR1WUcIj5jDTQQpS0JN__z30nIn36-XQrHGmAAorsACT2b6c9SGogio0Ouw)

Часть III «Все воровали и врали»

«Даже когда украинцы сплотились и отбили российское наступление, офицеры российской разведки рассылали инструкции государственным СМИ, приказывая им изображать великодушные и торжествующие российские войска, спасающие мирных жителей от злодейских лидеров Украины.

Главная российская служба безопасности, ФСБ, работала рука об руку с военными и государственным телевидением, чтобы создать иллюзию успеха - и скрыть дисфункцию».

Авторы статьи приводят примеры оказавшихся в их распоряжении инструкций ФСБ государственным средствам пропаганды, например, инструкция к пропагандистской видеопостановке, предложенной ФСБ к показу, от 5 марта 2022 года:

«3-4 марта этого года в городе Мелитополе на площади Победы была организована раздача гуманитарной помощи местным жителям.

ВНИМАНИЕ СМИ!

При распространении данного материала, пожалуйста, не ссылайтесь на ФСБ России как на источник!»

В тот же день еще одна инструкция к другому постановочному видео:

«Украинские националисты при бегстве бросали иностранное оружие, которое поставляли страны НАТО.

«Когда российские войска отступали из районов вокруг Киева в марте, ФСБ распространял сообщения, в которых СМИ предлагалось гордиться героизмом российских спецназовцев, утверждая, что они остановили украинцев, которые терроризировали пророссийских гражданских лиц. Снова с предупреждением не ссылаться на ФСБ как на источник, а ссылаться на «источник, близкий к правительственным структурам России».

«Эти сообщения, взятые из десятков тысяч электронных писем, утекших (в результате взлома) из крупнейшей российской государственной медиакомпании и изученные Нью-Йорк Таймс, показывают, как по крайней мере один двигатель российских военных усилий работал бесперебойно: пропагандистская машина страны».

«После начала полномасштабного вторжения эта машина преуменьшала масштабы российских злодеяний, поддерживала теории заговора и пыталась представить украинские войска как покинувшие свои позиции. (После того как электронные письма были опубликованы группой, опубликовавшей документы со взломанного (сервера), Нью-Йорк Таймс проверила документы, подтвердив личности, адреса электронной почты и соответствующие передачи, которые были в эфире)».

«Но в то время как государственные телеканалы продолжали передавать оптимистичные сообщения о достижениях, путин в частном порядке признал, что его вооруженные силы испытывают трудности.

Во время встречи в марте с мистером Беннетом из Израиля - когда путин признал, что война будет «гораздо сложнее, чем мы думали» - он вернулся к теме, которая стала навязчивой идеей его президентства: к своему месту в истории России».

«Я не буду тем российским лидером, который стоял в стороне и ничего не делал», - сказал он мистеру Беннету, по словам двух человек, знакомых с ходом обмена мнениями.

путин снова казался убежденным в том, что Запад может угрожать будущим поколениям россиян. Он потратил годы на подготовку именно к такому столкновению, выделив сотни миллиардов долларов на вооруженные силы России, якобы для того, чтобы модернизировать их и избавиться от коррупции, которая подкосила их в 1990-е годы.

Но хотя Россия добилась значительных успехов, по словам западных чиновников, при путине сохранилась культура взяточничества и мошенничества, в которой лояльность ставилась выше честности и даже мастерства. В результате получилась солянка из элитных войск и оборванных призывников, новых танков и батальонов, которые были сильными только на бумаге.

«Все воровали и лгали. Это была советская, а теперь российская традиция», - говорит полковник в отставке Вайдотас Малинионис, литовский командир, служивший в советских вооруженных силах в 1980-е годы. Посмотрев на спутниковые снимки армейского лагеря, где он служил, он сказал, что старые казармы и столовая все еще такие же, без признаков модернизации, а несколько зданий обрушились,- «Не было никакой эволюции, только регресс», - сказал он.

«Россия извлекла много уроков из войны в Грузии и начала перестраивать свои вооруженные силы, но они в результате они построили новую потемкинскую деревню», - сказал Гинтарас Багдонас, бывший глава военной разведки Литвы, - «Большая часть модернизации была просто показухой».

Подрядчики, такие как Сергей Храбрых, бывший капитан российской армии, были задействованы для участия в этой инсценировке. По его словам, в 2016 году ему в панике позвонил заместитель министра обороны. Делегация чиновников должна была посетить учебную базу одного из лучших танковых подразделений России - кантемировской танковой дивизии, история которой уходит корнями к победам во Второй мировой войне.

По словам г-на Храбрых, на реконструкцию базы были выделены миллиарды рублей, но большая часть денег пропала, и практически ничего не было сделано. По его словам, министр умолял его превратить базу в современный объект до приезда делегации.

«Их нужно было провести по территории и показать, что Кантемировская дивизия - самая крутая», - сказал г-н Храбрых. На эту работу ему выделили около $1.2 миллиона и месяц.

Осматривая базу, Храбрых был ошеломлен ее ветхостью. Министерство обороны превозносило танковую дивизию как подразделение, способное защитить Москву в случае вторжения НАТО. Но казармы были недостроенными, с разбросанным по полу мусором, большими дырами в потолке и полуразрушенными шлакоблочными стенами, согласно фотографиям, сделанным Храбрых и его коллегами. С тощего столба свисал клубок электрических проводов.

«Почти все было разрушено», - сказал он» (фотографии, сделанные Храбрых, приводятся в статье в газете).

«По словам Храбрых, перед приездом делегации он быстро соорудил дешевые фасады и развесил баннеры с изображениями танков и хвастовством, что армия «крепнет и крепнет год от года», чтобы замаскировать самый страшный упадок. По его словам, во время экскурсии посетителей провели по тщательно продуманному маршруту через самую красивую часть базы - и держали подальше от туалетов, которые не были отремонтированы.

После начала вторжения кантемировская дивизия вошла в северо-восточную Украину и была разгромлена украинскими войсками. Экипажи бежали, многие танки были брошены или уничтожены».

«После начала вторжения американские официальные лица заметили, что большая часть российского оборудования была плохого качества или находилась в дефиците. Шины на колесных транспортных средствах лопались, задерживая колонны, а солдаты прибегали к краудфандингу для приобретения одежды, костылей и других предметов первой необходимости по мере того, как шла война.

Но еще более значимым, чем коррупция, по мнению чиновников и аналитиков, было то, что путин в корне неправильно понимал свои собственные вооруженные силы.

На самом деле Россия потратила 20 лет на подготовку к радикально иному виду войны.

По словам официальных лиц и аналитиков, Россия не готовила свои вооруженные силы к вторжению и оккупации такой большой и мощной страны, как Украина. Вместо этого Россия в основном организовала свои вооруженные силы так, чтобы не подпускать близко силы США и НАТО, из расчета нанесения максимального ущерба издалека.

Центральное место в этой стратегии занимал ряд форпостов - Калининград на Балтике, Крым на Черном море и сирийский порт Тартус на Средиземном море - для использования ракет дальнего радиуса действия, чтобы держать западные силы на расстоянии. В случае конфликта Россия намеревалась ослепить противника и уничтожить его на расстоянии, говорят американские чиновники.

Но в данном случае Россия не стала атаковать Украину, нанося ракетные удары неделями напролет. Она быстро ворвалась в Украину сухопутными силами.

В отличие от своих более ограниченных кампаний в таких местах, как Сирия, или большой гипотетической войны с НАТО, которую они давно планировали, вторжение в Украину было просто не тем, на что были рассчитаны российские военные, поставив их в положение, к которому они, вероятно, были наименее готовы, - сказал Клинт Рич, исследователь из RAND.

Другими словами, кремль выбрал самый глупый из всех возможных военных вариантов, бросившись вперед и попытавшись захватить Украину, сказал генерал Буданов, начальник военной разведки Украины.

Россия не обучила свои пехотные, воздушные и артиллерийские силы работать согласованно, быстро перемещаться и затем делать все это снова с нового места, - сказали официальные лица. У нее не было четкого плана Б после провала марша на Киев, а командиры долгое время боялись сообщать плохие новости своим начальникам.

«Американские официальные лица быстро поняли, что они сильно переоценили российские вооруженные силы. Моральный дух рядовых солдат был настолько низок, говорили американцы, что Россия начала перебрасывать своих генералов на передовую, чтобы укрепить его.

Но генералы совершили смертельную ошибку: Они расположились рядом с антеннами и коммуникационными сетями, что облегчило их поиск, говорят американцы.

Украина начала уничтожать российских генералов, но рискованные российские поездки на передовую продолжались. Наконец, в конце апреля начальник российского Генерального штаба генерал Валерий герасимов втайне от американцев решил поехать (на фронт) сам.

Американские официальные лица заявили, что они узнали об этом, но скрывали информацию от украинцев, опасаясь, что те нанесут удар. Убийство генерала Герасимова могло резко обострить конфликт, сказали официальные лица, и хотя американцы стремились помочь Украине, они не хотели развязывать войну между США и Россией.

Украинцы все равно узнали о планах генерала, поставив американцев в затруднительное положение. Посоветовавшись с Белым домом, высокопоставленные американские чиновники попросили украинцев отменить атаку.

«Мы просили их не делать этого», - сказал один высокопоставленный американский чиновник.

Сообщение пришло слишком поздно. Украинские военные сообщили американцам, что они уже начали атаку на позиции, на которых находился генерал (герасимов).

По словам официальных лиц, в результате удара погибли десятки русских. Генерала герасимова среди них не было.

После этого российские военные руководители сократили свои поездки на фронт».

Часть IV. «Вагнер почти всегда воюет сам по себе»

«Они стали одной из теневых армий путина (на войне) в Украине, часто выступая в качестве соперников российских кадровых военных.

Лидер «вагнера» Евгений пригожин давно является закадычным другом российского президента.

Чтобы присоединиться к войне путина, он вербует зеков, чем, разваливает российские вооруженные силы, и конкурирует с ними за оружие.

Отбывая более, чем 20-летние наказание за убийство, Евгений Нужин увидел свой шанс на спасение. пригожин - близкое доверенное лицо путина, известный тем, что разжигает неприятности на Ближнем Востоке и в Африке с помощью своей наемной армии «вагнер», - в августе приехал в лагерь, к котором сидел Нужин на юге от Москвы.

Пылая патриотическим рвением, пригожин произнес речь, которую он произносил в других российских тюрьмах в последние месяцы. В одной из них, также произнесенной в августе, пригожин, одетый в унылую бежевую форму, пообещал помилование заключенным, которые вернулись из Украины живыми. Тех, кто не вернется, по его словам, «похоронят в аллеях героев».

Он также сделал предупреждение: любой, кто вздумает дезертировать из его войск в Украине, сказал он в видеоролике, будет расстрелян.

Нужин принял предложение пригожина, но проигнорировал предупреждение. После двух дней пребывания на фронте, где он собирал тела погибших солдат «вагнера», он воспользовался темнотой, чтобы ускользнуть и сдаться украинским войскам.

«Что хорошего сделал путин за то время, что он находится у власти? Сделал ли он что-нибудь хорошее?», - спросили Нужина корреспонденты Нью-Йорк Таймс после того, как он сдался украинским войскам. «Я думаю, что эта война - могила путина», - ответил Нужин.

«Не было единого командования, не было единого штаба, не было единой концепции, не было единого планирования действий и командования», - сказал генерал Ивашов, отставной российский генерал, который предупреждал, что война будет неудачной, - «Она была обречена на поражение».

Часть V. «У них есть стакан водки для вас».

«На протяжении большей части войны российские войска удерживали город Херсон, единственную региональную столицу, которую они захватили с начала вторжения.

Но русские ушли из города в ноябре. Перехваченные телефонные разговоры российских солдат в регионе показали их горечь, когда они попадали под обстрел, причем большая часть их гнева была направлена на своих командиров (газета приводит примеры перехваченных текстовых сообщений и телефонных звонков российских солдат).

Это поражение было особенно болезненным для России, поскольку она пыталась ассимилировать население Херсона и искоренить там украинскую идентичность.

«Несмотря на санкции, путин видит себя на гораздо более широкой временной шкале, чем избирательные циклы и переменчивые политические ветры, управляющие западными лидерами, которые приходят и уходят, - говорят те, кто его знают. В июне он сравнил себя с Петром Великим как лидера, «возвращающего» и «укрепляющего» русские земли.

«Но несколько человек (с которыми мы говорили), знавших его на протяжении десятилетий, отвергли любую мысль о том, что он стал иррациональным.

«Он не сумасшедший и не больной», - сказал человек, знающий путина с 1990-х годов, - «Он абсолютный диктатор, который принял неправильное решение - умный диктатор, который принял неправильное решение».

путин не сделал намеков на то, что теперь он готов повернуть назад. В прошлом месяце директор ЦРУ мистер Бернс впервые после вторжения встретился с Сергеем нарышкиным, директором службы внешней разведки России. Встреча состоялась в штаб-квартире турецкой разведки в Анкаре, чтобы вновь открыть прямую, личную линию связи между Вашингтоном и Москвой, но тон встречи не был примирительным.

По словам присутствовавших высокопоставленных официальных лиц, нарышкин заявил, что Россия никогда не сдастся, независимо от того, сколько солдат она потеряет на поле боя.

В этом месяце украинские лидеры предупредили, что Россия, возможно, накапливает войска и вооружения для нового наступления к весне.

Мир обсуждает готовность путина применить ядерное оружие в Украине. Люди, знающие его, не сбрасывают со счетов такую возможность, но они также считают, что он рассчитывает нанести поражение Западу и Украине в долгосрочном, неядерном испытании воли.

Как сказал один высокопоставленный сотрудник разведки НАТО, российские генералы «признают некомпетентность, отсутствие координации, отсутствие подготовки. Они все признают эти проблемы». Тем не менее, они, похоже, уверены в «конечной победе», потому что, по словам чиновника, «путин считает, что это игра в моргалку между ним и Западом, и он верит, что Запад моргнет первым».

путин уже продемонстрировал талант к долгой игре, согласился г-н Тиньков, банковский магнат, настроенный против Кремля, отметив, как российский лидер потратил десятилетия на то, чтобы привести российскую элиту в чувство.

«Он постепенно переиграл всех, потому что делал все так, словно у него впереди как будто неограниченное время», - сказал мистер Тиньков, - «Он и сейчас ведет себя в этой войне так, как будто у него есть неограниченное количество времени - как будто он планирует прожить 200 лет».

«Внутри страны давление на путина было довольно слабым. Несмотря на все потери, которые понесла его армия, среди российских военнослужащих не было значительных волнений. Даже новые призывники идут служить без серьезных протестов.

Александр, солдат, призванный в 155-ю бригаду, до сих пор в ярости от того, как его и его товарищей бросили в Украину с небольшим количеством патронов для их устаревших автоматов и заставили жить в коровнике с несколькими пакетами еды на двоих. По его словам, его командиры откровенно лгали, говоря им, что они отправляются на дополнительную подготовку, тогда как на самом деле их отправили на передовую, где большинство из них были убиты или тяжело ранены.

После нескольких месяцев боев Россия объявила в прошлом месяце, что наконец-то захватила Павловку, но солдаты говорят, что это далось им огромной ценой.

По его словам, Александр был призван в сентябре вместе с тремя близкими друзьями детства. Он и еще один его друг получили сотрясения мозга. Третий потерял обе ноги. Четвертый пропал без вести.

Но когда его выпишут из госпиталя, говорит он, он полностью рассчитывает вернуться в Украину и сделает это с радостью.

«Так нас воспитали», - сказал он, - «Мы выросли в нашей стране, понимая, что неважно, как к нам относится наша страна. Может быть, это плохо. Может быть, это хорошо. Может быть, есть вещи, которые нам не нравятся в нашем правительстве».

Но, добавил он, - «когда возникает подобная ситуация, мы встаем и идем».

Конец статьи.

И короткое послесловие к переводу.

Хочу обратить ваше внимание на конец этой статьи, ее последние абзацы, на то, что сказал американским журналистам русский солдат Александр, на то, после чего, при каких обстоятельствах он это сказал.

В этом суть.

Эта самая суть в том, что хотя статья эта называется «Путинская война», это на самом деле война таких вот Александров с украинским народом, война России таких Александров с Украиной. Война миллионов таких как он, готовых идти на убой ради того, что сидит в их подсознании.

Как сказал посланник Сардинского королевства при русском дворе граф Жозефа де Местр в 1811 году, «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». И как сказал Шарль Луи Монтескье в своем сочинении «Дух законов»: «Каждый народ достоин своей участи».

путин – это воплощение того, чего хотят такие Александры. Иначе он никогда не смог бы захватить безраздельную власть в стране и стать абсолютным диктатором. Но он же, гопник из питерской подворотни, майор-провокатор, вербовщик стукачей из 5-го управления кгб, возомнивший себя императором и российским «мессией» является одновременно тем, чего такие Александры достойны. И Александров и их вождя ждет в итоге только то, что вынесено авторами во вторую часть заголовка статьи – катастрофа. Это то, что они заслужили сполна, то, к чему они движутся, и к чему неизбежно придут.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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