Новости из США. Главное к концу недели, 17 декабря 2022

В газете Нью-Йорк Таймс в субботу была опубликована очень большая статья целого коллектива авторов (Майкл Швирц, Антон Трояновский, Юсур Аль-Хлоу, Маша Фроляк, Адам Энтоус, Томас Гиббонс-Нефф c участием еще десятка авторов в подготовке материалов) под названием «Путинская война. Внутри истории катастрофы».

В этой статье авторы представляют свой очень подробный анализ того, что высокопоставленные американские официальные лица называют «стратегическим провалом путина». Анализ сопровождается и иллюстрируется высказываниями самых различных людей – от рядовых и младших офицеров обеих воюющих армий до действующих официальных лиц и генералов в отставке. Аналитический обзор в первой части статьи сочетается с хронологическим описанием основных этапов войны и с анализом каждого из этих этапов.

Эта статья интересна прежде всего тем, как журналисты одной из ведущих американских газет видят то, что происходит. Их анализ также интересен. И все это интересно вне зависимости от того, соглашается ли читатель с видением и выводами авторов или нет. Интересно просто потому, что этот взгляд американских журналистов показывает, как анализируют войну в США.

Перевести всю статью сложно, поскольку она очень большая.

Однако, хотелось бы познакомить вас всех с наиболее интересными частями статьи. Поэтому сегодня – перевод первой части фрагментов. Перевод второй части будет завтра.

Вместо предисловия.

«По словам (российских) военнослужащих из 155-й бригады морской пехоты, они вслепую пробирались через разрушенные фермы, не имея ни карт, ни аптечек, ни работающих раций. Всего за несколько недель до этого они были рабочими заводов и водителями грузовиков, смотрели бесконечную демонстрацию воображаемых военных побед России дома по государственному телевидению, а затем, в сентябре, их призвали в армию. Один из медиков был бывшим барменом, который никогда не проходил никакого медицинского обучения.

Теперь, по их словам, они были посажены в и на переполненные бронетранспортеры и ехали по осенним полям с автоматами Калашникова полувековой давности и практически без еды. Россия находилась в состоянии войны большую часть года, но ее армия выглядела менее подготовленной, чем когда-либо. В интервью члены бригады говорили, что некоторые из них раньше почти не стреляли из оружия, и рассказывали, что у них почти не было патронов, не говоря уже о прикрытии с воздуха или артиллерии. Но, по их словам, это их (сначала) не слишком пугало. Они никогда не увидят боя, как обещали им их командиры.

Только когда вокруг них начали рваться снаряды, разрывая их товарищей на куски, они поняли, как сильно их обманули.

Упав на землю, призванный в армию русский солдат по имени Михаил вспоминал, как он открыл глаза от шока: на поле лежали разорванные тела его товарищей. Осколки распороли и его живот.

Из 60 военнослужащих его взвода в районе восточноукраинского города Павловка в тот день в конце октября погибло около 40 человек, сказал Михаил, разговаривая по телефону из военного госпиталя под Москвой. Только восемь человек, по его словам, избежали серьезных ранений.

«Это не война», - сказал Михаил, с трудом выговаривая слова через тяжелое, жидкое дыхание, - «Это уничтожение русского народа его собственными командирами».

Часть I

«Война президента Владимира путина никогда не должна была быть такой (как считал сам путин). Когда в прошлом году глава ЦРУ отправился в Москву, чтобы предостеречь от вторжения в Украину, он обнаружил, что кремль в высшей степени уверен в себе, а советник мистера путина по национальной безопасности хвастался, что передовые вооруженные силы России достаточно сильны, чтобы противостоять даже американцам.

Планы российского вторжения, полученные газетой Нью-Йорк Таймс, показывают, что военные рассчитывали пройти сотни миль по территории Украины и одержать победу в течение нескольких дней. Офицерам было приказано упаковать парадную форму и медали в преддверии военных парадов в столице Украины Киеве.

Но вместо этой оглушительной победы, когда десятки тысяч его солдат погибли, а часть его армии развалилась после почти 10 месяцев войны, мистер путин столкнулся с совершенно другим: с величайшим человеческим и стратегическим бедствием со времен распада советского союза.

Как могла одна из самых мощных армий мира, возглавляемая таким знаменитым тактиком, как мистер путин, потерпеть столь серьезное поражение в борьбе со своим гораздо меньшим соперником? Чтобы найти ответ, мы использовали сотни электронных писем российского правительства, документы, планы вторжения, военные журналы и пропагандистские директивы. Мы прослушали российские телефонные звонки с поля боя и поговорили с десятками солдат, высокопоставленных чиновников и доверенных лиц путина, которые знали его на протяжении десятилетий.

Расследование Нью-Йорк Таймс выявило ошеломляющий каскад ошибок, которые начались с ошибок мистера путина, глубоко изолированного в пандемии, одержимого своим наследием, убежденного в собственной гениальности, и продолжались еще долго после того, как солдаты-срочники, подобные Михаилу, были отправлены на убой.

На каждом шагу неудачи оказывались глубже, чем было известно ранее:

• В своих интервью соратники путина говорили, что он погряз в самовозвеличивании и антизападном рвении, что привело его к принятию рокового решения о вторжении в Украину практически в полной изоляции, без консультаций с экспертами, которые считали эту войну чистой глупостью. Помощники и прихлебатели подпитывали его многочисленные обиды и подозрения, создавая петлю обратной связи, которую один из бывших доверенных лиц сравнил с радикализирующим эффектом алгоритма социальных сетей. Даже некоторые из ближайших советников президента оставались в неведении, пока танки не начали двигаться. Как сказал другой давний доверенный человек, «Путин решил, что его собственного анализа будет достаточно».

• Российские вооруженные силы, несмотря на предположения Запада об их превосходстве, были сильно подорваны и выпотрошены многолетним воровством. Сотни миллиардов долларов были направлены на модернизацию вооруженных сил при мистере путине, но коррупционные скандалы заманили в ловушку тысячи офицеров. Один военный подрядчик рассказал, что на одной из крупных российских танковых баз в надежде одурачить делегацию высшего командования были везде развешаны огромные патриотические баннеры, чтобы скрыть ветхое состояние (базы). По его словам, посетителям даже не разрешали заходить внутрь, чтобы сходить в туалет, чтобы не раскрыть уловку.

• Как только началось вторжение, Россия растратила свое превосходство над Украиной, совершив целый парад ошибок. Она полагалась на старые карты и плохие разведданные для запуска своих ракет, в результате чего украинская противовоздушная оборона осталась на удивление целой и готовой к защите страны. Хваленые хакерские отряды России пытались победить (на своем участке) и потерпели неудачу в том, что некоторые официальные лица называют первым крупным испытанием кибероружия в реальных боевых действиях. Российские солдаты, многие из которых были шокированы тем, что отправляются на войну, использовали свои мобильные телефоны для звонков домой, что позволило украинцам отследить их и нейтрализовать в большом количестве. А российские вооруженные силы были настолько закостенелыми и не способными думать, что не смогли адаптироваться, даже понеся огромные потери на поле боя. В то время как их самолеты сбивали, многие российские пилоты летали так, словно им не грозила опасность, почти как на авиашоу.

• Растеряв свои грандиозные амбиции, Россия захватила бОльшие по площади территории, чем могла удержать, оставив тысячи квадратных миль в руках подразделений из недокормленных, недоученных и плохо оснащенных бойцов».

«С новым западным оружием в руках украинцы отбивали их атаки, но российские командиры продолжали посылать волны пехоты в бессмысленные атаки снова и снова. «Никто не останется в живых», - сказал один российский солдат, который понял это после того, как ему приказали совершить пятый подряд бросок прямо под прицелом украинской артиллерии. Наконец, он и его деморализованные товарищи отказались идти.

• Мистер рутин разделил ведение своей войны на вотчины, не оставив никого достаточно сильного, чтобы бросить ему вызов. Многими его бойцами командуют люди, которые даже не являются военными, например, его бывший телохранитель, лидер Чечни и босс наемников, который обеспечивал питание на кремлевских мероприятиях. Когда первоначальное вторжение провалилось, атомизированный подход только усугубился, разрушая и без того разобщенные военные усилия. Теперь раздробленные армии мистера путина часто действуют как соперники, конкурируя за оружие и, порой, злобно ополчаясь друг на друга. Один солдат рассказал о том, как столкновения переросли в насилие: командир российского танка намеренно напал на своих и взорвал их контрольно-пропускной пункт».

«С первых дней вторжения мистер путин в частном порядке признал, что война идет не так, как планировалось.

Во время встречи в марте с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом мистер путин признал, что украинцы оказались жестче, «чем мне говорили», по словам двух человек, знакомых с ходом обмена мнениями, - «Вероятно, это будет гораздо сложнее, чем мы думали. Но война идет на их территории, а не на нашей. Мы - большая страна, и у нас есть терпение».

Люди, знающие мистера путина, говорят, что он готов жертвовать несметным количеством жизней и материальных средств столько, сколько потребуется, и на редкой теперь встрече с американцами лицом к лицу в прошлом месяце русские хотели донести до президента Байдена суровое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, Россия не сдастся.

Один из членов НАТО предупреждает союзников, что путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300000 российских военнослужащих - примерно в три раза больше, чем оцениваются его потери на сегодняшний день.

Всего через несколько дней после того, как в сентябре путин столкнулся с упреками в адрес своей войны со стороны обычно дружественных лидеров, он удвоил свои усилия, призвав сотни тысяч россиян в армию, что должно было переломить ход войны в пользу России, но вместо этого вызвало растущий гнев внутри страны. Вскоре после этого под Павловкой были убиты сотни российских солдат, включая товарищей Михаила по призыву в слепом наступлении 155-й бригады.

«Ноги, кишки. Я имею в виду, мясо. Просто мясо», - сказал другой солдат Александр, из госпиталя в России, - «Я знаю, что это звучит ужасно, но по-другому это не описать. Людей превратили в гамбургер».

Александр рассказал, как он и его товарищи по призыву спросили у своего инструктора в России, чему они могут научиться за несколько недель до отправки в Украину.

Он честно ответил: «Ничему», - сказал Александр».

Чем больше неудач терпит путин на поле боя, тем больше растет опасение по поводу того, как далеко он готов зайти. Он убил десятки тысяч людей в Украине, сравнял с землей города и решил причинять максимальную боль гражданскому населению, уничтожая больницы, школы и жилые дома, и отключил миллионам людей электричество и воду зимой. Каждый раз, когда украинские войска наносят серьезный удар по России, бомбардировки их собственной страны усиливаются. И путин неоднократно напоминал миру, что он может использовать все, что есть в его распоряжении, включая ядерное оружие, для достижения своего представления о победе.

Еще в январе, когда Соединенные Штаты предупредили о неизбежности вторжения России в Украину, отставной российский генерал Леонид Ивашов предвидел надвигающуюся катастрофу. В редком открытом письме он предупредил, что применение силы против Украины поставит под угрозу «само существование России как государства».

В недавнем телефонном интервью генерал Ивашов сказал, что его предупреждения перед войной повторяют то, что он слышал от нервных российских военных чиновников в то время.» «По его словам, военнослужащие говорили ему, что «победа в такой ситуации невозможна», но их начальство просило их не беспокоиться. Война будет «прогулкой по парку», - говорили им.

Последние 10 месяцев, продолжил он, оказались «еще более трагичными», чем предсказывалось. Умелые украинские генералы и солдаты перехитрили гораздо более крупного и смертоносного противника. Запад, воодушевленный успехами Украины, предоставляет все более мощное оружие, чтобы отбросить русских назад.

«Никогда в своей истории Россия не принимала таких глупых решений», - сказал генерал Ивашов, - «Увы, сегодня глупость восторжествовала - глупость, жадность, мстительность и даже злоба».

Продолжение следует (завтра).

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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