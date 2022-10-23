Новости из США. Главное к концу недели. 22 октября 2022

Хочу выделить несколько наиболее важных вопросов, которые мне задавали на этой неделе, и дать на них ответы.

* Вопрос. Означает ли телефонный звонок министра обороны США Ллойда Остина министру обороны России шойгу в пятницу, что США могут вести или даже инициировать какие-либо переговоры с Россией по поводу «мира» или «замораживания» войны?

Ответ. Нет, ни в коем случае не означает. И даже намека на это быть не может. В очень лаконичном сообщении пресс-службы Пентагона об этом звонке говорится только, что «министр Остин подчеркнул важность сохранения линий для коммуникации на фоне продолжающейся войны (России) против Украины». Если перевести это с дипломатического языка, то министр Остин мог сказать напрямую шойгу, то, что США уже довели до сведения империи зла по дипломатическим каналам, - что ожидает Россию в случае применения ею ядерного оружия или совершения ядерного теракта на Запорожской или любой другой украинской атомной электростанции. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже говорил прямым текстом, что ожидают империю зла «катастрофические последствия». Можно предположить с большой вероятностью, что подробности этих последствий были обрисованы министром Остином напрямую в разговоре с шойгу.

Джо Байден и его администрация четко сформулировали на прошлой неделе (Байден в интервью телеканалу CNN и администрация в опубликованной ею стратегией национальной безопасности), что не будут вести переговоры с Россией, пока в корне не изменится политика России, подчеркнув, что не видят возможности того, чтобы эта политика изменилась, пока во главе России находится путин.

Любые попытки путина говорить с США о замораживании военных действий с целью помешать Украине освобождению своей территории и с целью довооружения и доукомплектования путинскй армии обречены на провал – Джо Байден и его администрация никогда на это не пойдут.

Сразу же после разговора с Шойгу Ллойд Остин позвонил министру обороны Украины Алексею Резникову. Как сказано в сообщении пресс-службы Пентагона, Остин позвонил, «чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять агрессии России. Министр Остин также подчеркнул постоянную поддержку международного сообщества в укреплении обороноспособности Украины и обеспечении способности Украины защищать себя и в будущем, о чем свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября. Оба лидера договорились продолжать поддерживать тесные контакты».

* Вопрос. Правда ли, что республиканцы, если получат большинство в Палате Представителей, могут уменьшить помощь Украине, и почему так происходит? Значит ли это, что помощь остановится? Почему республиканцы были ястребами по отношению к ссср и не являются ястребами по отношению к России? Почему при этом лидер республиканцев в Сенате Макконнелл выступает за сохранение и увеличение помощи Украине? Чем республиканцы в Сенате отличаются от республиканцев в Палате Представителей?

Ответ. Да, это правда. Бюджетное финансирование помощи может быть уменьшено или вообще остановлено. И более того, если республиканцы получат большинство в Палате Представителей, именно так и будет. Значит ли это, что помощь остановится? Сразу скажу: нет, не значит.

И вот почему. В США сейчас, до 16 декабря 2022 года, действует временный бюджет. Конгресс нынешнего, 117-го созыва, сейчас не находящийся на сессии (поскольку предвыборная кампания в разгаре) сразу после выборов 8 ноября вернется к работе и будет работать до 3 января 2023 года, когда примет полномочия Конгресс 118-го созыва, избранный на выборах 8 ноября. За это время Конгресс должен принять постоянный бюджет, либо новый временный бюджет, поскольку иначе произойдет шатдаун – остановка работы федерального правительства. После выступления лидера республиканцев в Палате Представителей Маккарти о том, что республиканцы не будут «выписывать чистый чек Украине» потому, что у них есть более важные приоритеты, группа демократов из обеих палат Конгресса уже предложила включить в законопроект о постоянном бюджете ассигнования в размере $50 миллиардов на оказание помощи Украине в 2023 финансовом году. Если Конгресс примет снова только временный бюджет, то в этом случае ассигнования на помощь Украине будут включены в него с оговоркой, что они выделяются до конца 2023 финансового года, то есть до 30 сентября 2023 года).

В нынешнем Конгрессе большинство в обеих палатах у демократов, а в Сенате, где для принятия бюджета нужно 60 голосов, есть достаточно республиканцев, которые поддержат выделение денег на оказание помощи Украине.

Кроме того, у президента есть еще один инструмент – ленд-лиз. В худшем случае, если не будет денег в бюджете на оказание помощи, президент имеет право воспользоваться законом о ленд-лизе и передать Украине оружие в долг или напрокат. Правда, реальность такова, что возможности президента передавать оружие с баз Пентагона, не имея в бюджете денег на то, чтобы закупать такое же оружие для того, чтобы его количество отвечало нормативам министерства обороны, ограничены.

Думаю, однако, что нынешний Конгресс после выборов одобрит достаточные ассигнования на помощь Украине на весь следующий финансовый год. Помощь, оказываемая Украине США в 2022 году, абсолютно беспрецедентна по своим масштабам – ни одной другой стране никогда в своей истории США не оказывали безвозмездную помощь в таком объеме в течение десяти месяцев. Только оружия и боеприпасов с баз Пентагона в Украину было поставлено с начала 2022 года на сумму более $17 миллиардов.

Помощь Украине будет продолжаться. Потому что для Джо Байдена это очень принципиальный вопрос, это для него вопрос ценностный. Как он сам сказал в четверг, выступая в Пенсильвании, а затем в пятницу в интервью телеканалу MSNBC, речь идет не только об Украине. Речь идет о ценностях вообще. Речь идет и о странах НАТО, и о Центральной и Восточной Европе.

- Почему республиканцы были ястребами по отношению к ссср и не являются ястребами по отношению к России?

Потому что перенос отношения правых американских политиков к ссср на Россию является ошибкой. Американские правые не любили ссср, были непримиримыми противниками коммунизма и видели в ссср крайне враждебную страну, стремящуюся к мировой экспансии. Однако, после развала ссср мир изменился. В России не только больше нет коммунизма, но наоборот – там выстроена крайне правая диктатура. Для определенного, и немалого, числа американских правых Россия не только перестала быть противником, но они стали видеть в России идеологически близкую себе страну, «белую» и «христианскую», так же как и они, опирающуюся на «традиционные», «семейные» ценности. Вы можете над этим смеяться, говорить, как же так, но это факт. В современных США есть немало людей крайне правой политической ориентации, придерживающихся такой позиции.

- Почему при этом лидер республиканцев в Сенате Макконнелл выступает за сохранение и увеличение помощи Украине? Чем республиканцы в Сенате отличаются от республиканцев в Палате Представителей?

В Палате Представителей, избираемой по мажоритарной системе, в достаточно небольших округах (всего их 435), гораздо больше депутатов с крайними взглядами, как правыми, так и левыми, чем в Сенате. Сенаторов избирают все избиратели конкретного штата. И поэтому сенаторов с умеренными взглядами, позволяющими получить большинство голосов разных избирателей – и городских, и провинциальных, и сельских, гораздо больше, чем сенаторов с крайними взглядами. В любом же достаточно небольшом провинциальном избирательном округе едва ли не в любом штате гораздо охотнее изберут в Палату Представителей ультраправого кандидата, чем центриста. Как и в городском округе в большом городе, если этот округ не находится в богатом районе, скорее всего в Палату Представителей изберут представителя левого, или как его называют в Америке, прогрессивного крыла демократической партии. В Сенате большинство сенаторов – и демократов, и республиканцев, занимают центристские позиции – левоцентристские и правоцентристские. И, резко расходясь во многих экономических и внутриполитических вопросах, в своих взглядах на внешнюю политику, на роль Америки в мире они обычно не очень отличаются друг от друга, придерживаясь традиционных для США взглядов. Поэтому Макконнелл поддерживает оказание помощи Украине. А лидер республиканцев в Палате Представителей Маккарти угрожает ее снизить, а то и вообще прекратить.

Значительная часть современных американских правых является изоляционистами. Такое же изоляционистское крайне правое движение и под тем же лозунгом «America First» («Америке прежде всего») было очень сильным в США в конце 30-х годов. Тогда такие люди как летчик Чарльз Линдберг и миллиардер Генри Форд выступали категорически против вмешательства США в происходящее в Европе, открыто выражали поддержку и сочувствие гитлеровскому режиму, выступали за поддержание с ним нормальных отношений и торговли. Тогда изоляционисты замолчали лишь 7 декабря 1941 года, когда Япония напала на США и когда еще через 4 дня, 11 декабря 1941 года войну США объявила и Германия.

А сейчас – пожалуйста, республиканский конгрессмен Джим Бэнкс из Индианы, заявляет в интервью ведущей канала Фокс Лоре Инграм, что «США не следует истощать свой собственный арсенал оружия, чтобы помочь стране в Европе (Украине). Сохранение оружия, вместо того, чтобы направлять его на поле боя, поможет США оставаться сильнее. Это реальность того момента, в котором мы сегодня находимся. Мы не сможем ставить Америку на первое место, выдавая чистые чеки тем, кто живет по всему миру, для решения их проблем». Бэнкс повторил слова своего лидера Маккарти.

Я бы сказал, что очень типичную позицию для сегодняшних американских правых, находящихся значительно правее центра, высказал в своих недавних наделавших много шума заявлениях Илон Маск: отдадим Тайвань Китаю, Украину – путину, разделим мир так, чтобы все сильные мира сего были довольны, и будем делать свои большие деньги – никто и ничего нам тогда не будет мешать.

* И на «закуску». Как и обещал. Подробности из обвинительных заключений, предъявленных федеральной прокуратурой нескольким обвиняемым, арестованным по запросу США в разных странах мира за попытки передачи России запрещенных санкциями технологий и предметов.

Цитирую по пресс-релизу министерства юстиции США от 19 октября 2022 года.

«Согласно судебным документам, 42-летний Юрий Орехов, гражданин России, проживающий в Германии, 40-летний Артем Усс из Москвы, 32-летняя Светлана Кузургашева, она же Лана Нейман из Москвы, 39-летний Тимофей Телегин из Москвы и 52-летний Сергей Туляков из Москвы фигурируют в обвинительном заключении, обнародованном сегодня. Также обвинения предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, он же Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото, которые, предположительно, в рамках этой схемы заключали незаконные нефтяные сделки для Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), государственной нефтяной компании Венесуэлы. 17 октября Орехов был арестован в Германии, а Усс - в Италии, оба по запросу США, и в отношении них будет проведена процедура экстрадиции.

«Обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», - заявил федеральный прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Мир. «Мы будем продолжать расследовать, пресекать и преследовать тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег».

Согласно судебным документам, Орехов являлся совладельцем, генеральным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия. Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность генерального директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под началом Орехова.

Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения, включая современные полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других космических военных приложениях. Эти товары поставлялись российским конечным пользователям, включая подпадающие под санкции компании, контролируемые Телегиным и Туляковым, которые обслуживали российских военных. Некоторые из типов электронных компонентов, полученных в рамках преступной схемы, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине. Как утверждается, в 2019 году Орехов ездил в США для получения деталей, используемых в истребителях «Сухой» российского производства и американских стелс-истребителях F-22 Raptor.

Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую попавшим под санкции олигархом, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекине».

«Согласно судебным документам, начиная с 2018 года 33-летний Эрикс Мамоновс и 46-летний Вадимс Ананикс, граждане Латвии, управлявшие латвийской корпорацией CNC Weld, вступили в сговор с 37-летним Станиславом Романюком, гражданином Украины и резидентом Эстонии, управлявшим эстонской компанией BY Trade OU, и другими лицами, включая 46-летнего Яниса Узбалиса из Латвии, физических лиц в России и российской компанией, с целью нарушения экспортного законодательства США и контрабанды в Россию джиг-шлифовального станка, изготовленного в штате Коннектикут.

«В обвинительном заключении утверждается, что эти обвиняемые пытались незаконно переправить высокоточный экспортируемый товар в Россию, где он мог быть использован в российской промышленности ядерного оружия и в российской оборонной промышленности. Опасность, создаваемая такими действиями, очень велика. Я благодарю HSI, Министерство торговли и ФБР, а также наших партнеров в Латвии и Эстонии, которые сорвали эту предполагаемую схему и работают над привлечением этих обвиняемых к ответственности в американском суде», - заявила федеральный прокурор округа Коннектикут Ванесса Робертс Эйвери..

Джиг-шлифовальный станок - это высокоточная шлифовальная система, которая не требует лицензии на экспорт в страны Европейского Союза, но требует лицензии на экспорт и реэкспорт в Россию из-за ее применения в ядерных и других оборонных программах. Ответчики не подавали заявку, не получали и не обладали лицензией министерства торговли США на экспорт или реэкспорт шлифовального станка в Россию, как того требует Закон о реформе экспортного контроля от 2018 года и Правила экспортного администрирования (EAR), которые ограничивают экспорт предметов, которые могут внести значительный вклад в военный потенциал других стран или могут нанести ущерб внешней политике или национальной безопасности США».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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