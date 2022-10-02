Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 1 октября 2022

Событиями, находившимися на уходящей неделе в центре внимания ведущих американских газет, новостных сайтов и новостных телеканалов CNN и MSNBC, если судить по объему уделенного им внимания, были ураган Иан, российская агрессия в Украине, успешное наступление Вооруженных Сил Украины и принятие Конгрессом временного бюджета.

Однако, если исходить из альтернативной реальности, которую рисует для десятков миллионов своих зрителей в США канал Фокс, то, зайдя в субботу вечером на его сайт, мы увидим, что главными событиями были разнообразные «ошибки» Байдена, Харрис и администрации, плохая организация помощи штату Флорида, плохая политика штата Калифорния по отношению к бензиновым автомобилям, заявления различных республиканских политиков с критикой администрации, новости Национальной Футбольной Лиги. Войны для читателей сайта Фокса вообще нет, ураган – это то, с чем плохо борются демократы, ну, и так далее. К делу все это и не относилось бы, но 8 ноября выборы в Конгресс. А миллионы людей в американской провинции смотрят только канал Фокс. И видят мир таким, каким его там показывают.

* Ураган Иан принес тяжелые последствия. Очень сильно пострадал штат Флорида. По состоянию на вечер субботы погибли 65 человек во Флориде и 4 человека в Северной Каролине. Это число может вырасти. Продолжаются аварийно-спасательные работы. В штате Флорида более миллиона потребителей остаются третьи сутки без электроэнергии. В штате Северная Каролина без электричества остаются почти сто тысяч потребителей. Очень много людей лишились своих домов, разрушенных ураганным ветром и смытых потоками воды.

* Реакция в США на попытку аннексии Россией украинских территорий однозначна (да-да, именно так официально это называют - попыткой, поскольку не только США категорически считают действия России совершенно незаконными и нарушающими коренные принципы международного права, но очевидно и имеют в виду, что эта попытка закончится для империи зла ее поражением).

В специальных заявлениях фейковые «референдумы» и то, что за ними последовало, резко осудили президент Байден и государственный секретарь Блинкен.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выступил в пятницу на брифинге в Белом Доме.

Во-первых, он объявил о том, что на предстоящей неделе США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Этот пакет будет состоять из оружия, боеприпасов и оборудования, которые будут переданы Украине по решению президента непосредственно из запасов Пентагона. Это означает, что уже через неделю то, что будет в этом пакете, начнет прибывать в Украину.

Салливан также сказал:

«Сегодня, как вы все видели, президент Байден выступил с решительным осуждением мошеннической попытки России аннексировать суверенную украинскую территорию.

Этот акт является вопиющим нарушением международного права, и он не имеет никакой легитимности.

К сожалению, в этом нет ничего удивительного. Это прямо из путинской книги обмана, дезинформации и агрессии, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. В самом деле, я стоял на этой трибуне и предупреждал об этом несколько раз, в том числе и на прошлой неделе.

По нашей информации, каждый аспект этого процесса был заранее срежиссирован и сфальсифицирован по приказу кремля.

Фиктивные референдумы проводились под дулами автоматов. Украинских граждан заставляли голосовать путем принуждения, запугивания и, в некоторых случаях, под наблюдением вооруженных людей.

Говорить, что это каким-то образом отражает волю народа, - абсурд.

Соединенные Штаты никогда не признают эти действия. Мир никогда не признает эти действия».

«Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области остаются украинской территорией.

Украина имеет полное право продолжать защищать свой суверенитет, и народ Украины смело и мужественно делает это каждый день при поддержке международного сообщества. И Соединенные Штаты, со своей стороны, под руководством президента Байдена, будут поддерживать их на каждом шагу на этом пути так долго, как это потребуется».

- В пятницу США ввели серию санкций против России.

Санкции введены против компании «Радиоавтоматика» и ее филиалов. Основной вид их деятельности – покупка необходимых иностранных комплектующих для российской оборонной отрасли. Фактически эта сеть компаний занималась построением схем для обхода запретов на экспорт в Россию различных групп товаров и покупкой таких товаров через посредников. Теперь эта деятельность пресечена.

Санкции введены против китайской компании Sinno Electronics Co. и армянской компании Taco. Эти компании поставляли «Радиоавтоматике» и ее филиалам запрещенную для экспорта в Россию продукцию. Хороший сигнал для всех, кто будет пытаться помочь России обходить санкции.

Санкции введены против белорусского ОАО «Химволокно», поставляющего продукцию для оборонной промышленности империи зла.

Также санкции введены против целой группы российских компаний, производящих электронику и другую технологичную продукцию для различных отраслей военно-промышленного комплекса.

Введены персональные санкции против очень большого количества людей – руководителей центробанка России, руководителей всех компаний, против которых введены санкции, всех близких родственников высокопоставленных функционеров империи зла из ближнего круга путина, включая семьи медведева и премьер-министра империи зла миушстина, тех членов думы и совета федерации, против которых еще на были введены санкции раньше.

* В пятницу обе палаты Конгресса приняли законопроект о временном бюджете с 1 октября по 16 декабря 2022 года. Его сразу же подписал президент. И законопроект стал «Законом о непрерывности ассигнований и дополнительных ассигнованиях для Украины в 2023 финансовом году».

В пятницу, 30 сентября, в США закончился финансовый год. Конгрессу необходимо было принять новый бюджет, действующий с 1 октября. Бюджетный процесс всегда не прост, поскольку в Сенате для принятия бюджета нужно 60 голосов, даже если партия президента имеет большинство в Палате Представителей, без голосов оппозиционной партии невозможно принять бюджет в Сенате. А значит, необходимо достигать согласия по крайней мере с частью оппозиционных сенаторов о расходах бюджета. Часто длинные переговоры на эту тему заканчиваются временным компромиссным соглашением и принятием временного бюджета не на весь год, а на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Так произошло и на этот раз.

- Принятый бюджет предусматривает выделение $12.3 миллиардов на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине. Это включает, в частности, следующие ассигнования.

$3.7 миллиарда на быструю военную помощь, выделяемую по распоряжению президента (PDA) из текущих запасов министерства обороны.

$3 миллиарда добавлено в фонд USAI – Инициативы по оказанию Украине помощи в области безопасности. Закон также предусматривает, что имеющиеся в этом фонде на сегодняшний день $4.7 миллиарда остаются доступными для использования администрацией до 30 сентября 2023 года. На деньги из фонда USAI Пентагон может заказывать для Украины оружие, боеприпасы, оружейные системы и оборудование у компаний-производителей. Эта помощь не такая быстрая, как помощь в рамках PDA, поскольку на производство тех или иных видов оружия и оружейных систем уходит время. Например, Пентагон заказал около трех месяцев назад у компании Raytheon две системы ПВО NASAMS. Их изготовление занимает время. Но ожидается, что уже в ноябре они могут быть поставлены в Украину и существенно усилят возможности противовоздушной обороны. Еще шесть систем NASAMS Пентагон заказал в конце августа. Они будут произведены и поставлены в течение двух лет, и поставляться будут по мере их изготовления.

Из бюджета USAI также финансируется сбор разведданных для Украины и обучение украинских военнослужащих.

Еще $4.5 миллиарда заложено в бюджет для оказания экономической помощи, прежде всего финансовой помощи бюджету Украины.

В бюджет заложены дополнительные расходы для поддержания готовности американской армии в связи с российской агрессией в Украине. Дополнительное финансирование выделено для всех родов войск.

* Есть одна явная даже не ложка, а бочка дегтя в этом бюджете. Точнее, не в бюджете, а в результатах голосования за него. Бюджетный процесс всегда не прост. Оппозиционная партия всегда считает, что президент и администрация тратят деньги не на то, на что их тратила бы она, оппозиционная партия, будь она у власти.

В последние 12 лет, в Палате Представителей, когда в Белом Доме президент-демократ, это проявляется в очень обструкционистской позиции республиканцев. Вот и сейчас, в Палате Представителей за принятие бюджета голосовали 230 ее членов – 220 демократов и только 10 республиканцев. 201 республиканец голосовал против. В том числе, кстати, даже такая противница Трампа, как Лиз Чейни.

В Сенате против бюджета голосовали 25 республиканцев (еще трое отсутствовали и не голосовали).

Почему это бочка дегтя? Потому, что 8 ноября будут выборы в Конгресс. И, если республиканцы получат большинство в Палате Представителей, Конгресс 118-го созыва станет совершенно недееспособным. Он не будет принимать практически никаких законов. А между Палатой Представителей и администрацией будут идти постоянные бюджетные войны. Это плохо, но само по себе это не ново. Однако помощь Украине может оказываться только из бюджета, который принимает Конгресс. Не будет бюджета – не будет денег на оказание помощи. Не будет в бюджете достаточно денег на помощь – не будет достаточной помощи. И это тревожит. Потому что в новой Палате Представителей, независимо от того, получат ли республиканцы большинство в ней, будет точно больше ультраправых республиканцев, постоянно голосующих против предоставления Украине любой помощи.

А если республиканцы получат большинство, то ультраправые будут иметь «золотую акцию».

* Приведу одну цитату. Вероятно, не привел бы ее никогда. Извините за источник, но это прямая речь российского диктатора в пятницу в кремле, после подписания им филькиных грамот об «аннексии» четырех украинских областей.

«Хочу обратиться также ко всем гражданам страны - не только к коллегам, которые находятся в зале, - но ко всем гражданам России: хотим ли мы, чтобы здесь, в нашей стране, в России, вместо матери и отца были родитель номер один, родитель номер два и родитель номер три (они совсем сбились!)? Хотим ли мы, чтобы наши школы с первых дней обучения навязывали нашим детям извращения, ведущие к деградации и вымиранию? Хотим ли мы, чтобы в их головы вбивали мысль о том, что наряду с женщинами и мужчинами существуют и представители других полов, и предлагали им операции по изменению пола? Этого ли мы хотим для нашей страны и наших детей? Все это для нас неприемлемо. У нас другое будущее».

То же самое, практически слово в слово мы можем услышать сейчас с заменой слова «Россия» на слово «Америка» на предвыборных встречах и митингах от ультраправых кандидатов в Конгресс от республиканской партии. И эти так называемые «традиционные», «семейные» «ценности» - это то, что проповедуют ультраправые по всему миру. Это речи, буквально под копирку переписанные с речей геббельса. Это то, что объединяет всех ультраправых, и это важнейшая составляющая фашистской идеологии.

И, как говорят в Америке, не дайте себя обмануть: есть много, как минимум миллионов двадцать американцев, которые с этой идеологией согласны. И это именно от таких людей еще в 2008 году в Техасе я слышал о том, что «Обама – коммунист», а «Маккейн не понимает, что нужно дружить с Россией, потому что она белая, христианская страна». И тогда эти люди не ходили на выборы. Потому что им не за кого было голосовать. А теперь ходят. Потому что у них есть Трампа и MAGA-республиканцы.

* И еще одну вещь нужно разъяснить. По поводу ленд-лиза. В Украине многие журналисты вводят в заблуждение людей (к сожалению, делая это с экранов телевизоров и на новостных сайтах), что Закон о Ленд-Лизе для Защиты Демократии в Украине должен заработать 1 октября. Это не так. Закон работает с момента его подписания президентом, с 9 мая.

Трудно сказать, откуда взялась дата 1 октября. Может быть, ее ассоциировали с началом финансового года в США. Но не читали при этом сам закон о ленд-лизе.

К сожалению, с самого начала у очень многих людей, включая многих украинских журналистов, было неправильное понимание о том, что такое ленд-лиз. Это не непрерывный поток всевозможного оружия и оружейных систем, как кто-то себе представляет. Этот закон очень короткий – одна страница. Он дает президенту право передавать по упрощенной процедуре в 2022 и 2023 финансовых годах Украине и в случае необходимости соседним с ней странам в аренду или в долг (с заключением соответствующих соглашений об оплате) оружие, оружейные системы и боеприпасы для отражения российской агрессии.

Законопроект о ленд-лизе был внесен в Конгресс еще накануне российского вторжения в Украину 24 февраля. То, что он был принят в течение двух месяцев – это практически рекордно быстро по меркам Конгресса, где законопроекты рассматриваются месяцами или не рассматриваются вообще, поскольку не включаются в повестку дня.

Пока законодатели рассматривали и принимали этот законопроект, началось полномасштабное российское вторжение, а администрация еще в начале марта выработала действенный и работающий механизм помощи Украине, при котором Украина получает оружие, оружейные системы и боеприпасы бесплатно для себя – в виде безвозмездной помощи, оплачиваемой из американского бюджета в рамках PDA (быстрая передача оружия из запасов Пентагона по распоряжению президента) и USAI (заказы и закупка оружия для Украины у его производителей). Эта система работает и полностью оплачивается на сегодняшний день деньгами из американского бюджета.

Закон о ленд-лизе создает дополнительный механизм для оказания помощи, которым президент может воспользоваться, если в этом будет необходимость. Например, если в бюджете не будет денег на оказание Украине помощи. Может ли такое случиться? Если республиканцы получат большинство в Палате Представителей, исключать этого нельзя, поскольку в этом случае можно ожидать бюджетных войн, шатдаунов (остановки работы правительства из-за отсутствия бюджета), нежелания ультраправых выделять бюджетные деньги на помощь Украине.

- И еще одна важная вещь, связанная в военной помощью. Как выяснилось, военно-промышленный комплекс и в США, и тем более в европейских странах, оказался не готов к тому, что в Европе идет полномасштабная война, самая большая война после Второй мировой войны, что Украине нужно много оружия, чтобы бороться с российской армией, имеющей огромные запасы оружия с советских времен и получившей немало оружия, произведенного в последние 20 лет. Оказался он не готов к тому, что больше оружия нужно и соседям Украины, нужно его больше и США, и Великобритании, и Франции, и Германии, поскольку российская угроза, которую на Западе недооценивали со времен распада ссср, превратилась в российскую агрессию.

Все армии имеют определенные нормативы наличия тех или иных видов оружия и оружейных систем на случай чрезвычайных обстоятельств и ниже этих нормативов не имеют права опускаться. Не случайно один из первых вопросов, задаваемых на пресс-конференциях в Пентагоне, не опускается ли количество тех или иных видов оружия и боеприпасов ниже нормы из-за передачи их Украине.

Кстати, возвращаясь к ленд-лизу – американский военно-промышленный комплекс не работает сейчас по законам военного времени, как во время Второй мировой войны, когда заводы работали в три смены, круглосуточно, а правительство обязывало целые отрасли, находящиеся в частных руках, производить то, что нужно армии, не только американской, но и армиям союзников.

Чтобы оружия хватало, его производство, как оказалось, нужно резко увеличивать. И в США, и в других странах. И делать это нужно срочно.

Именно поэтому 28 сентября состоялась встреча заместителей министров обороны по вооружениям и закупкам вооружений из 45 стран, инициированная контактной группой «Рамштайн». На этой встрече обсуждалось, как активизировать производство оружия и оружейных систем, комплектующих и запасных частей, как делать это согласованно и максимально эффективно, чтобы ответить как можно скорее на сегодняшние вызовы.

Кстати, 12 октября состоится очередная встреча контактной группы «Рамштайн» по координации оказания военной помощи Украине.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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