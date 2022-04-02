Новости из США. Пятница, 1 апреля 2022

* Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в пятницу вечером со ссылкой на представителя администрации, просившего не называть его имени, что администрация Джо Байдена работает со странами-союзниками над предоставлением Украине танков советских моделей. Речь идет о передаче Украине хорошо знакомых украинским танкистам танков из стран бывшего Варшавского Договора, ныне входящих в НАТО. Представитель администрации сказал, что поставки начнутся в ближайшее время, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено и из каких стран они прибудут. «Они позволят Украине атаковать российские цели на Донбассе», — сказал представитель администрации, который говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права выступать публично.

* Пентагон объявил о том, что приступает к оказанию Украине военной помощи на $300 миллионов, которые были выделены на 2022 год Конгрессом в оборонном бюджете США в рамках the Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – Инициативы помощи Украине в области безопасности, принятой Конгрессом в 2016 году. Как объявило министерство обороны, в новый пакет помощи войдут, в частности, дроны-камикадзе Switchblade, системы защиты от дронов, бронетехника, аппаратура ночного видения, боеприпасы и другие поставки.

Этот пакет помощи доведет общий объем американской военной помощи, оказанной Украине в 2022 году, до $1.85 миллиардов. В том числе помощь на $1.65 миллиардов была одобрена и выделена начиная с 24 февраля.

Оружие в рамках этого транша помощи на $300 миллионов будет поступать с заводов-изготовителей, в то время как в рамках предыдущих траншей помощи, выделенных в этом году, оружие Украине предоставлялось со складов Пентагона. Эта особенность связана с источниками финансирования помощи.

* Официальные сообщение пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

- «1 апреля 2022. Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в продолжение их недавней встречи в Варшаве, Польша. Госсекретарь отметил усилия США по предоставлению Украине поддержки, необходимой ей для защиты от неспровоцированной, неоправданной и жестокой войны, развязанной российской федерацией. Госсекретарь подчеркнул непреклонную и твердую поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и высоко оценил стремление Украины к дипломатии. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто виновен в злодеяниях, совершенных в Украине».

- «1 апреля 2022. Сегодня Государственный секретарь США Антони Дж. Блинкен провел беседу с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс подчеркнули сохраняющуюся важность трансатлантического единства для поддержки Украины и координации дальнейших быстрых, последовательных действий против тех, кто поддерживает развязанную президентом путиным войну против Украины. Они обсудили предстоящую встречу министров иностранных дел стран НАТО и разработку дополнительных возможных действий для усиления нашего ответа на продолжающуюся атаку путина на украинский народ».

* Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, выступая на брифинге, в ответ на просьбу прокомментировать заявления империи зла, что Украина атаковала нефтебазу в районе Белгорода, сказала:

«Мы видели эти сообщения. Мы не в состоянии комментировать заявления кремля. Я бы отметила, что Украина не сделала никаких заявлений и не подтвердила эти сообщения.

Я также хочу отметить, что это война, которую начал президент путин - брутальная война, в ходе которой российские войска продолжают обстреливать города по всей Украине и совершать ужасные акты насилия. Мы видели, как народ Украины мужественно сражается перед лицом неспровоцированной российской жестокости, но агрессор здесь один, и это президент путин и российские военные под его руководством».

- После этого пресс-секретарю президента был задан вопрос, как США относятся к возможному нанесению Украиной ответных ударов по российской территории.

Ответ Джен Псаки:

«Учитывая, что мы не подтверждали и не комментировали сообщения, поступающие оттуда, как не комментировала и не подтверждала их и Украина, я не собираюсь вдаваться в гипотезы о будущем.

Я бы просто еще раз повторила, что это агрессивная война российского руководства, президента путина, в результате которой миллионы людей стали перемещенными лицами, бездомными; жертвами которой стали гражданские лица, больницы и другие невинные люди по всей Украине.

Мы знаем, кто является агрессором: это президент путин и Россия. И кроме этого, у меня нет никаких комментариев по поводу военной тактики».

- В ответ на вопрос о том, предоставляют ли США помощь Украине для защиты от возможной химической или бактериологической атаки со стороны империи зла, Джен Псаки сказала:

«Стремясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США предоставляет правительству Украины спасательное оборудование и материалы, которые могут быть использованы в случае применения Россией химического и биологического оружия против Украины».

* По традиции в начале месяца министерством труда была опубликована статистика занятости в США. В марте в США была создана 431 тысяча новых рабочих мест, безработица снизилась до 3.6% с февральских 3.8%.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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