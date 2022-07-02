Новости из США. Пятница, 1 июля 2022

* Джо Байден утвердил в пятницу новый пакет военной помощи Украине на $820 миллионов. Этот пакет включает оружие на $50 миллионов, передаваемое со складов Пентагона по распоряжению президента и оружие на $770 миллионов, закупленное Пентагоном у его производителей в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – программа помощи Украине в области безопасности, ежегодно финансируемая специальной статьей оборонного бюджета США начиная с 2016 года, когда Конгресс утвердил эту инициативу.

Пресс-служба Пентагона сообщила, что новый пакет помощи включает:

- Ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS на $50 миллионов передаются Украине со складов Пентагона по распоряжению президента.

4 системы РСЗО HIMARS уже переданы Украине и успешно используются ЗСУ для нанесения тяжелого урона противнику. Еще 4 системы будут переданы Украине Пентагоном в ближайшие две недели. Еще по 3 американских установки РСЗО M270, которые используют такие же ракеты как HIMARS M142, будут переданы Украине Великобританией, Германией и Норвегией.

В рамках USAI для Украины Пентагоном куплены:

- Две высокоэффективные системы противовоздушной и противоракетной обороны NASAMS производства Норвегии с радиусом действия от среднего до дальнего и ракеты «земля-воздух» к ним;

- 150 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц, переданных Украине США и другими союзниками

- Четыре дополнительных противоартиллерийских радара (для тех, кто не очень знаком с тем, что это такое – очень эффективная система, позволяющая засечь место (координаты), откуда стреляет артиллерия противника и провести очень быстро ответную атаку в точности по заданным координатам с целью уничтожения вражеской артиллерии).

С начала правления администрации Джо Байдена Соединенные Штаты оказали Украине помощи в сфере безопасности на $7.6 миллиардов, в том числе на $6.9 миллиардов начиная с 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты и до прихода в Белый Дом Джо Байдена 20 января 2021 года США оказали Украине помощь в сфере безопасности на $1.9 миллиарда.

* Телеканал CNN сообщил, что Пентагон в настоящее время рассматривает 1300 предложений от 800 компаний, производящих оружие, по новым инновационным видам вооружений, которые они могут разработать и произвести для Украины, чтобы она могла использовать это оружие в борьбе за свою свободу, против агрессии империи зла.

Пентагон в своем обращении к компаниям-производителям оружия заявил, что, в частности, министерство обороны изучает варианты, которые позволят ускорить производство и создать более мощный потенциал промышленной базы для оружия и оборудования, которые могут быть быстро переданы Украине, развернуты и успешно использованы на поле боя, для работы с которыми воины ЗСУ нуждаются в минимальной подготовке, но которые в то же время доказали свою эффективность на поле боя.

Предложения, запрошенные от компаний-производителей Пентагоном, сосредоточены вокруг ключевых областей - включая вооружения для противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, средства береговой обороны, беспилотные авиационные системы, контрбатарейные радары и защищенные средства связи. Все это по словам представителя Пентагона было определено Украиной как ее ключевые военные потребности.

* Высокопоставленный представитель Пентагона заявил на телебрифинге в пятницу, что ЗСУ силы добились значительного успеха в использовании РСЗО HIMARS для поражения российских командных пунктов и снижения возможностей империи зла на поле боя.

Ракетчики-артиллеристы ЗСУ могут тщательно выбирать цели, успешные атаки на которые будут подрывать усилия империи зла более систематическим образом, чем это можно было бы сделать с помощью артиллерийских систем меньшей дальности, - сказал представитель Пентагона.

«Вы видите, что украинцы фактически очень точно выбирают цели и затем точно поражают их, обеспечивая таким образом высокоточный метод ослабления российских возможностей», - сказал представитель Пентагона.

- Представитель Пентагона также сказал, что империи зла было хорошо известно, что в начале этой недели она нанесла удар по торговому центру в городе Кременчуге, опровергнув заявления Москвы о том, что она не наносит ударов по гражданским объектам.

- Представитель Пентагона также назвал ложным заявление России о том, что ее отступление с острова Змеиный было жестом доброй воли.

«Мы рассматриваем это развитие событий как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на русских, в том числе с помощью ракет «Гарпун», которые они недавно приобрели, и которыми они атаковали судно, доставлявшее оружие и припасы на остров. Когда вы понимаете, насколько бесплоден и пустынен остров Змеиный, вы понимаете важность пополнения запасов. Таким образом, украинцы очень затруднили для русских поддержание своих операций там и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Именно поэтому Россия покинула остров», - сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»