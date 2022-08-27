Новости из США. Пятница, 26 августа 2022

* В четверг федеральный судья частично удовлетворил требование целого ряда СМИ о публикации обоснования проведения ФБР обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Судья согласился с публикацией этого документа со значительными изъятиями, сделанными министерством юстиции для того, чтобы не раскрывать имен свидетелей, сообщивших следователям информацию, не раскрывать методов расследования и деталей расследования, обнародование которых могут помешать дальнейшему ходу этого самого расследования и не раскрывать точных данных о характере секретных правительственных документов, незаконно удерживавшихся Трампом в Мар-а-Лаго.

- В обосновании проведения обыска, составленным агентом ФБР, очевидно проводящим расследование, говорится, что обыск необходим в рамках расследования уголовного дела о незаконном завладении секретными документами, относящимися к национальной обороне, хранении этих документов в неподобающем месте, удержании документов вопреки требованию, возможной их потере и о препятствовании расследованию этого уголовного дела.

- В обосновании говорится, что в 15 ящиках с документами, которые в январе 2022 года, через год после того, как Трамп покинул Белый Дом, после многочисленных обращений были переданы им в Национальный Архив из его имения Мар-а-Лаго, было обнаружено184 документа разной степени секретности: 25 совершенно секретных документов, 92 секретных документа и 67 конфиденциальных документов.

- Маркировка документов свидетельствует о том, что среди них были документы, помеченные следующими маркерами:

HUMINT, HCS – документы, содержащие сообщения агентов разведки в иностранных государствах, которые, в случае завладения ими иностранными разведками, могут раскрыть американских агентов;

FISA – документы, относящиеся к перехвату разговоров и наблюдению за гражданами США, общающимися с иностранными шпионами, полученные в рамках действий, санкционированных судом.

SI – документы, основанные на получении данных электронной разведки и перехвата;

NOFORN – документы, закрытые для иностранных граждан и правительств;

ORCON – документы, циркуляция которых за пределами строго определенного ограниченного круга должностных лиц возможна только с разрешения разведывательного агентства, их подготовившего.

- В обосновании указывается, что из наличия такого большого количества секретных документов среди документов, переданных в январе 2022 года из Мар-а-Лаго в Национальный Архив, из реестров документов и из свидетельств, которыми располагает следствие, вытекает, что в Мар-а-Лаго могут быть обнаружены дополнительные, незаконно вывезенные из Белого Дома и незаконно удерживаемые секретные и другие документы, на которые распространяются требования закона о хранении документов, а также доказательства препятствования расследованию дела о незаконном завладении этими документами и их удержании.

* В среду было опубликовано письмо, направленное Трампу из Национального Архива в апреле 2021 года, в котором говорилось, что у Национального Архива есть веские основания считать, что часть документов Белого Дома, в том числе секретных документов, которые должны были быть переданы в Национальный Архив, переданы не были, а были вывезены Трампом в его частную резиденцию в Мар-а-Лаго. В частности, Трамп не передал в Национальный Архив три письма, полученные им от северокорейского диктатора Ким Чен Ына (о которых он говорил публично) и письмо, которое оставил для него на президентском рабочем столе Барак Обама. Национальный Архив требовал на основании законов о хранении президентских и правительственных документов передать в архив все документы, вывезенные Трампом.

И лишь в январе 2022 года, после многочисленных переговоров Национального Архива с доверенными лицами и адвокатами Трампа он вернул 15 ящиков с документами. Однако, убедившись, что возвращены не все документы, Национальный Архив обратился в министерство юстиции с тем, чтобы оно начало расследование.

* Выступая в четверг перед финансовыми донорами демократической партии, а затем на предвыборном митинге в штате Мериленд в поддержку кандидатов демократов на ноябрьских выборах, Джо Байден назвал идеологию MAGA (основной лозунг Трампа – Make America Great Again – Сделаем Америку Великой Снова) полуфашисткой.

Президент, в частности, сказал:

«Трамп и экстремистские республиканцы, придерживающиеся идеологии MAGA, сделали свой выбор: идти назад, полные гнева, сея насилие, ненависть и разделение.

Но мы выбрали другой путь: вперед, в будущее, к единству, надежде и оптимизму. Я говорю это искренне. Мы выбираем то, чтобы строить лучшую Америку.

И этой осенью будет выбор между этими двумя видениями. И мы должны донести нашу позицию до американского народа и быть предельно ясными в этом вопросе».

* Официальное сообщение спикера Объединенного комитета начальников штабов армии США полковника Дэйва Батлера:

«26 августа 2022. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли сегодня разговаривал по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Председатель подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина является ключевым партнером НАТО и твердо привержена национальному суверенитету и демократическим принципам».

* Как известно, 24 августа, в День Независимости Украины президент Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2.8 миллиарда. Это самый большой из до сих пор объявлявшихся пакетов помощи. Эти помощь будет оказана в рамках USAI – Ukraine Security Assistance Initiative – Инициативы Помощи Украине в области Безопасности. Эта программа была принята Конгрессом в 2015 году и с тех пор в ее рамках ежегодно выделяются бюджетные ассигнования для закупки оружия и военного оборудования для Украины у его производителей, на предоставление Украине данных разведки и на обучение украинских военнослужащих. В мае 2022 года Конгресс выделил для бюджета USAI дополнительные ассигнования в размере $6 миллиардов. Ранее президент и Пентагон уже использовали половину этой суммы. В частности, были заказаны для Украины две системы противовоздушной обороны NASAMS, которые сейчас изготавливаются, и которые Украина должна получить в течение ближайших двух-трех месяцев, пусковые установки для противокорабельных ракет «Гарпун», а также дроны-камикадзе и другое оборудование. согласно пресс-релизу Пентагона, включает следующее:

- 6 дополнительных систем ПВО NASAMS и дополнительные ракеты для NASAMS;

- 245000 155-мм артиллерийских снарядов;

- 65000 120-мм мин;

- 24 противоартиллерийских радара;

- Дроны Puma и вспомогательное оборудование для дронов Scan Eagle;

- Противовоздушные системы VAMPIRE для уничтожения вражеских дронов;

- Ракетные системы с лазерным наведением;

- Финансирование обучения воинов ЗСУ, технического обслуживания и поддержания уже переданных оружейных систем.

Все перечисленное оружие, боеприпасы и оружейные системы заказаны Пентагоном у их производителей и будут поставлены Украине по мере их производства. Этим данный пакет отличается от более часто выделяемых Украине пакетов помощи в рамках полномочий президента по передаче оружия союзной стране непосредственно со складов Пентагона. Такие поставки осуществляются максимально быстро.

То, что у Украины появятся шесть систем ПВО NASAMS, внесет очень существенный вклад в защиту воздушного пространства страны от вражеской авиации и ракет.

* Газета Уолл Стрит Джорнал сообщила со ссылкой на свои источники в Пентагоне, что министерство обороны собирается создать специальную армейскую группу с назначенным командующим, которая будет заниматься исключительно обучением воинов ЗСУ. Этот план является веским свидетельством приверженности США поддержке Украины и важным звеном в постепенном переходе Украины на вооружение, применяемое странами НАТО.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Нехай буде більше бавовни кожного дня! Крим – це Україна!

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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