Новости из США. Пятница, 8 июля 2022

* В пятницу президент Джо Байден утвердил решение о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов. Этот пакет полностью состоит из оружия, боеприпасов и оборудования, передаваемых Украине со складов Пентагона по распоряжению президента в рамках бюджетных ассигнований, утвержденных для этой цели Конгрессом.

Новый пакет помощи включает:

- 4 установки РСЗО (HIMARS M-142) в дополнение к восьми установкам, которые были переданы Украине ранее;

- дополнительные ракеты для установок HIMARS

(заметим, что стоимость одной ракеты - $200 тысяч, но она того стоит, потому что с помощью спутникового GPS наведения со стопроцентной гарантией поражает цель);

- 1000 высокоточных корректируемых снарядов калибра 155мм

(Речь идет, очевидно, о снарядах M982 Excalibur для 155мм гаубиц. Это высокоточные снаряды с GPS-наведением, которые позволяют поражать цели на расстоянии от 40 до 57 км с круговым отклонением от цели не более 4м. Такие боеприпасы, кроме того, что обладают высокой эффективностью поражения противника, позволяют использовать их против вражеских военных объектов, расположенных в городах без боязни причинить вред гражданским объектам и гражданскому населению. Стоимость одного снаряда по данным 2016 года составляет $68 тысяч);

- боеприпасы для подрыва препятствий;

- контрбатарейные системы;

- 3 машины для эвакуации оборудования с поля боя;

– запасные части.

Как говорится в сообщении пресс-службы Пентагона: «За последние три недели Соединенные Штаты выделили помощь Украине в области безопасности на $2.2 миллиарда, поддерживая ее борьбу за защиту демократии. В целом, с начала правления администрации Байдена Соединенные Штаты оказали Украине помощь Украине в области безопасности на сумму около $8 миллиардов. С 2014 года Соединенные Штаты оказали Украине помощь Украине в области безопасности на более, чем $9.2 миллиарда».

* В Пентагоне в пятницу состоялся телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны, который охарактеризовал текущую ситуацию на фронте и говорил о помощи, оказываемой Украине США и другими союзниками, в том числе об обучении воинов ЗСУ.

- О ситуации на фронте:

«Русские добиваются очень, очень постепенного, ограниченного, тяжело дающегося, дорогостоящего прогресса на определенных, отдельных, небольших участках Донбасса. Они сильно отстают от своих запланированных сроков. Они значительно отстают от достижения своих целей. Украинцы в отдельных местах проводят эффективные наступательные операции. И все чаще за последнюю неделю мы видим, что украинцы могут использовать системы HIMARS, чтобы значительно нарушить способность россиян продвигаться вперед даже там, где те проводят свое медленное наступление.

Поэтому мы вовсе не считаем, что Россия выиграла эту битву. Конечно, они не выигрывают в том, что касается их первоначальных целей. Им очень сильно помешали, но бои идут тяжело, и украинцам приходится тяжело сражаться, чтобы помешать русским достичь своих целей, но украинцы делают это эффективно, и мы видим это по медленности российского продвижения».

- О том, знают ли США, как именно используется передаваемое ими оружие:

«Мы абсолютно точно отслеживаем с того момента, как мы отправляем оружие в Украину, доставляем его в Украину, они перемещают оружие на поле боя. Наши военные руководители, эксперты и профессионалы поддерживают связь с украинцами, чтобы понять, как они используют эти возможности, каков коэффициент (полезности) их использования. Я имею в виду, это действительно важный элемент принятия решения о том, что войдет в наш следующий пакет помощи, - понять, как они их используют, с какой скоростью они их используют и в каких боевых условиях они их используют».

- Об обучении воинов ЗСУ работе с установками HIMARS и зависимости числа передаваемых установок от количества обученных экипажей:

«Система HIMARS - это очень высококлассная система, и поэтому процесс подготовки украинских экипажей к работе с этими системами длится несколько недель. Системы были новыми для них, потому что это не система, унаследованная с советских времен, и это более высокий уровень возможностей.

Поэтому ограничивающим фактором было наличие обученных экипажей, и мы одновременно готовили несколько экипажей, чтобы они были готовы, укомплектованы для использования четырех комплектов систем HIMARS».

Подготовка экипажей для HIMARS продолжается и будет продолжаться дальше, в том числе с учетом того, что на каждой установке должны быть сменные экипажи.

- О высокоточных 155мм снарядах, передаваемых Украине:

«Это новый тип артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Он обладает повышенной точностью. Он даст Украине возможность точного поражения конкретных целей. Это позволит экономить боеприпасы. Он будет более эффективным благодаря точности, так что это дальнейшее развитие в нашей поддержке Украины в битве на Донбассе».

- О помощи Украине, как стратегической задаче:

«Важным элементом того, что мы сейчас рассматриваем, является тот список вооружений, который жизненно важен для украинцев, чтобы они могли продолжать борьбу.

И самое главное, я бы сказал, для русских знать, что украинцы смогут продолжать борьбу. Потому что, если русские думают, что смогут «пересидеть» украинцев, им нужно переосмыслить это, потому что мы уже поворачиваемся в сторону размышлений о том, что понадобится украинцам в ближайшие месяцы и годы».

«Я скажу, что с точки зрения помощи в сфере безопасности это постоянный барабанный бой, и это наше долгосрочное обязательство перед Украиной. Поэтому мы будем готовы к тому, что, по мнению экспертов, потребуется на поле боя. Но я не могу говорить об этом прямо сейчас».

- О целях путина в Украине:

«Я думаю, что в заявлениях президента путина очень четко обозначены его цели в Украине. Это порабощение Украины в военном и политическом отношении, чтобы Украина не была независимой, суверенной страной. Конкретными военными целями были захват Киева, свержение правительства и установление марионеточной власти.

Я думаю, что их стратегическая цель остается прежней не допустить существования суверенной, независимой Украины. Их конкретные военные цели изменились, так как они потерпели неудачу в первоначальной попытке, но вы знаете, я не думаю, что их политические цели изменились. Изменились их военные средства и операции».

- Высокопоставленный представитель Пентагона также опроверг российскую дезинформацию о том, что империя зла смогла уничтожить переданные Украине системы HIMARS. Он заявил, что все восемь ранее переданных Украине РСЗО в целости и сохранности и используются ЗСУ для успешного поражения логистических и командных центров противника.

* В газете Нью-Йорк Таймс в среду и в четверг были опубликованы статьи журналиста-расследователя Майкла Шмидта о том, что федеральная налоговая служба IRS в 2018 году проводила всесторонний аудит налоговых деклараций бывшего директора ФБР Джеймса Коми, а в 2019 году – его бывшего заместителя Эндрю Маккейба.

Такая проверка двух людей, который Трамп считал своими злейшими врагами, вызывает много вопросов. IRS проводит выборочную проверку ничтожной доли ежегодно подаваемых налоговых деклараций. В 2018 году для проверки были выбраны декларации примерно 5 тысяч налогоплательщиков, а в 2019 году – примерно 5 тысяч. Это из более, чем 150 миллионов поданных деклараций.

Данное «совпадение» является очень странным. Налоговая служба может проводить выборочно аудит деклараций любых налогоплательщиков, может намеренно провести аудит деклараций тех налогоплательщиков, с которыми раньше были проблемы.

Но невозможно поверить в случайность выбора для проверки деклараций двух высших руководителей ФБР, один из которых (Коми) сообщил Конгрессу о том, что ФБР ведет расследование связей людей из предвыборного штаба Трампа с Россией, отказался от обещания лояльности Трампу и отказался прекратить уголовное преследование бывшего трамповского советника по национальной безопасности Флинна, а другой (Маккейб) сразу же после увольнения Трампом Коми, став и.о. директора ФБР, начал контрразведывательное расследование в отношении Трампа после встречи последнего с лавровым и послом империи зла Кисляком, на которой Трамп передал им совершенно секретные сведения и говорил, что уволив Коми, он закрыл «рашагейт» и теперь сможет «вздохнуть спокойно».

Длившийся много месяцев аудит не выявил в декларациях Коми и Маккейба никаких нарушений. А Коми получил от налоговой службы $340, поскольку, как оказалось, он заплатил больше налогов, чем должен был.

После статьи в газете в среду, комиссар налоговой службы Чарльз Реттиг (назначенный Трампом, срок его каденции истекает в ноябре 2022 года) обратился к генеральному инспектору министерства финансов по налоговым делам с просьбой проверить обстоятельства аудита налоговых деклараций Коми и Маккейба.

Если в результате расследования генерального инспектора выяснится, что аудит проводился по указанию самого Реттига, который в свою очередь получил такое указание от Трампа, и Реттигу и бывшему президенту будут грозить неприятности. Закон запрещает представителям федеральной власти любого ранга использовать налоговые проверки в политических целях. Нарушение этого закона – уголовное преступление, за которое можно получить до пяти лет за решеткой.

Только, конечно, найти документ, письмо, текстовое, электронное сообщение, в котором Трамп указывал Реттигу провести аудит налогов Коми и Маккейба, вряд ли возможно. Искушенный в темных делах бывший президент, никаких письменных указаний о совершении противозаконных действий не оставлял.

* В пятницу в течение нескольких часов на закрытом заседании специального комитета Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года давал показания бывший главный юридический советник Белого Дома Пат Сиполлоне. Он долго избегал появления в комитете, но в конце концов решил дать показания.

Станут ли они аналогичными показаниям главного юридического советника Белого Дома времен Никсона в сенатском комитете по расследованию Уотергейта, мы, возможно, узнаем совсем скоро. Комитет объявил, что на следующей неделе, во вторник и в четверг, состоятся очередные открытые слушания, с их трансляцией по телевидению, причем в четверг, 14 июля, слушания состоятся вечером, в самый телевизионный прайм-тайм.

А Джон Дин 25 июня 1973 года дал показания в сенатском специальном комитете по расследованию Уотергейтской аферы. Показания Дина стали началом конца Никсона – Дин рассказал, что президент давал указания об уничтожении и сокрытии улик, изобличающих участников Уотергейтской аферы. Сам Дин осенью того же 1973 года признал себя виновным в препятствовании правосудию путем соучастия в сокрытии улик, связанных с Уотергейтом. Он был приговорен к четырем годам заключения, но отбыл только часть срока не в тюрьме, а на специально охраняемой вилле – он тесно сотрудничал с прокуратурой, и его показания помогли изобличению и осуждению ближайших сотрудников Никсона, в том числе его бывшего генерального прокурора и руководителя предвыборного штаба Митчела, бывшего руководителя аппарата Белого Дома Холдемана, бывшего специального помощника Никсона Эрлихмана и других. Но это уже история…

Однако, ее нельзя забывать.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: https://www.facebook.com/

Автор: Igor Aizenberg

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