Новости из США. Понедельник, 13 июня 2022

* В понедельник состоялись вторые из серии открытых слушаний в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

Слушания в понедельник были посвящены ложным заявлениям Трампа о том, что он выиграл выборы, которые были якобы сфальсифицированы и «украдены», выяснению вопроса о том, понимал и знал ли Трамп, что на самом деле выборы он проиграл, и тому, какие последствия имели ложные заявления Трампа.

- К сожалению, в слушаниях не смог принять участие бывший руководитель избирательного штаба Трампа Билл Степиен, который собирался участвовать в них. В понедельник утром у его жены начались роды. Поэтому причина его отсутствия уважительная. Тем не менее, свидетельства Степиена звучали в зале – демонстрировались видеофрагменты с его ответами на вопросы, которые он давал в комитете ранее.

Билл Степиен говорил, что он считает себя частью «Команды нормальных», советовавшей Трампу не выдвигать ложных утверждений о выборах, в том числе не заявлять в ночь после выборов, что он их выиграл или лидирует, поскольку идет подсчет голосов, а голоса, поданные по почте в большинстве штатов подсчитываются после голосов поданных на участках. Степиен также советовал Трампу позднее не заявлять о фальсификациях и украденных выборах, поскольку нет никаких доказательств фальсификации. В то же время, по словам Степиена, в окружении президента существовала «Команда сумасшедших» во главе с Руди Джулиани. Бывший помощник Трампа Джейсон Миллер в своих показаниях сказал, что Джулиани, находясь в ночь после выборов в состоянии алкогольной интоксикации, посоветовал Трампу «выйти и объявить, что мы победили» до того, как были получены реальные результаты.

Любопытно, что дочь президента Иванка Трамп также дистанцировалась от заявлений своего отца о фальсификациях и о «победе».

- Бывший генеральный прокурор Билл Барр в своих показаниях на закрытом заседании комитета, которые также как и показания Степиена, демонстрировались в понедельник по видео, заявил, что впервые встретился с Трампом после выборов 23 ноября 2020 года (выборы состоялись 3 ноября). Барр сказал, что у него было к моменту встречи абсолютное понимание того, что Трамп проиграл, что никаких фальсификаций не было, что выборы прошли законно и честно, а заявления Трампа о фальсификациях и мошенничестве были липовыми.

Барр сказал, что думал о том, что если Трамп действительно верит в «фальсификации» и «украденные выборы», то это означает, что он потерял связь с реальностью.

В ответ на требования президента во время встречи 23 ноября, чтобы министерство юстиции помогло ему доказать, что выборы «сфальсифицированы» и «украдены», Барр объяснил Трампу, что «министерство юстиции не может принимать сторону одного из кандидатов на выборах и не является дополнением вашей команды юристов».

Барр также заявил, что не видел у Трампа ни малейшего интереса к реальным фактам.

- Несколько людей из окружения Трампа дали комитету показания о том, что после объявления Байдена победителем выборов 7 ноября, объясняли Трампу, что он проиграл и что у него нет никаких реальных шансов изменить что-то путем пересчета голосов. Тем не менее, Трамп продолжал заявлять о «фальсификациях», «украденных» выборах, требовал проведения расследований, подавал в суды, а «Команда сумасшедших» усилиями прежде всего Руди Джулиани и Сиднэй Пауэлл распространяла ненаучную фантастику о «запрограммированных» на победу Байдена машинах для табуляции бюллетеней, совершенно ложные сведения о якобы 8500 умерших, проголосовавших по почте в Филадельфии, подавала иски в суды.

Кстати, о судах. Трамп и его юристы проиграли в судах 61 иск о мнимых фальсификациях выборов, причем их иски рассматривались в том числе 10 судьями, назначенными на свои должности Трампом.

- Би Джей Пак, бывший федеральный прокурор в округе Фултон, штат Джорджия, и бывший городской комиссар Филадельфии Эл Шмидт рассказали о своем сопротивлении давлению со стороны Трампа и руководителя аппарата Белого Дома Медоуса после того, как они не обнаружили никаких нарушений при подсчете голосов и никаких фальсификаций выборов. Шмидт также рассказал, как твит Трампа, в котором тот обвинил его в неспособности найти мнимые фальсификации, привел к целенаправленным угрозам в адрес него и его семьи. Пак был вынужден уйти в отставку 4 января 2021 года в результате давления, оказанного на него Трампом с целью найти мнимые фальсификации.

- Специальный комитет установил в ходе своего расследования, что Трамп использовал свою кампанию «большой лжи» о том, что он, якобы, «выиграл выборы», о «фальсификациях» и «украденных выборах» для сбора денег со своих сторонников. Между выборами и мятежом 6 января Трамп собрал $250 миллионов пожертвований от своих сторонников под лозунгом «Я выиграл выборы, но их украли. Нужно вернуть их обратно». Член специального комитета конгрессвумен Зо Лофгрин заявила, что это была не только кампания «Большой Лжи», но и кампания «большой обдираловки».

- Слушания завершились демонстрацией видео, на которых участники штурма Капитолия 6 января 2021 года говорят, что их призвал и послал Трамп, потому что у него «украли выборы», которые «сфальсифицированы», и они должны помочь ему их «вернуть».

Следующие открытые слушания в специальном комитете состоятся в среду, 15 июня, в 10 часов утра и в четверг, 16 июня, в 13 часов.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил в понедельник, что он планирует смотреть все слушания комитета - и что прокуроры, расследующие уголовные дела, связанные с мятежом 6 января, тоже их смотрят.

* Завершая визит в Таиланд, накануне оттуда в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран НАТО, а также в среду пройдет встреча «Рамштайн-3» стран, помогающих Украине оружием, министр обороны США Ллойд Остин заявил:

«Как вы знаете, завтра мы летим в Брюссель на важную встречу министров обороны стран НАТО, которая поможет подготовить почву для саммита лидеров в Мадриде.

Но моей первой задачей будет созыв Контактной группы по вопросам обороны Украины в третий раз. Это будет важная возможность собрать нашу растущую группу партнеров со всего мира, чтобы убедиться, что мы предоставляем Украине то, что ей нужно сейчас для защиты от неоправданного и неспровоцированного нападения России, и заглянуть в будущее, чтобы убедиться, что мы помогаем Украине построить и поддерживать надежную оборону, чтобы Украина могла защитить себя в ближайшие месяцы и годы. Мы выслушаем непосредственно украинских лидеров во главе с моим хорошим другом и коллегой Алексеем Резниковым, и мы будем работать над активизацией наших общих усилий по удовлетворению приоритетных потребностей Украины в самообороне».

- Отвечая на вопрос о том, получит ли Украина, как она хочет 1000 гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня, Остин сказал:

«Прежде всего, США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха, помня о том, что мы должны помнить о собственной готовности, но не только это; у нас есть партнеры по всему миру, которые готовы помочь Украине значимыми способами. Вы знаете, что мы уже предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество 155 мм боеприпасов, наряду со многими другими вещами. Но другие страны также предоставили 155 мм гаубицы.

И поэтому мы будем продолжать работать над тем, чтобы доставить туда как можно больше и как можно быстрее, чтобы помочь им добиться успеха. И наше внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы помогаем им, что мы даем им то, что необходимо для защиты их суверенной территории».

* Отвечая на вопрос на брифинге в Белом Доме о том, не будут ли США просить Украину найти возможность остановить войну пресс-секретарь Карин Жан-Пьер сказала:

«Президент выразился предельно ясно: ничего об Украине без Украины. Верно? Он был очень последователен в этом. Он написал статью в газете Нью-Йорк Таймс, в которой повторил эти слова.

Мы собираемся продолжать помогать Украине в защите ее демократии. И вы знаете, мы много раз говорили, что это - война путина. Это агрессия путина - неспровоцированная агрессия против другой суверенной страны. Эту войну должен прекратить путин, а не Украина».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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