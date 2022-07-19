Новости из США. Понедельник, 18 июля 2022

* Официальное сообщение пресс-службы Пентагона:

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин провел беседу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить предстоящее совещание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая пройдет виртуально 20 июля с участием союзников и партнеров. Лидеры обменялись мнениями о помощи Украине в сфере безопасности и пообещали поддерживать тесную координацию. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах».

* В Вашингтон прибыла Елена Зеленская. В понедельник с ней встретился в Госдепартаменте государственный секретарь Тони Блинкен. Во вторник с ней встретится Джилл Байден. В среду по приглашению спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси она выступит перед членами Конгресса США.

Официальное сообщение пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса:

«18 июля 2022. Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен встретился сегодня с первой леди Украины Еленой Зеленской в Вашингтоне, округ Колумбия. Госсекретарь подчеркнул всеобъемлющую и неизменную приверженность Соединенных Штатов поддержке победы Украины в несправедливой и неспровоцированной войне, развязанной Россией. Госсекретарь и первая леди Зеленская говорили об огромных и растущих человеческих жертвах полномасштабного вторжения России. Госсекретарь решительно осудил жестокие атаки России, в результате которых получают ранения и погибают невинные гражданские лица, разрушаются дома, больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры, включая удар по Виннице 14 июля, в результате которого погибли трое детей.

Госсекретарь Блинкен высоко оценил работу первой леди Зеленской по оказанию помощи украинцам, пострадавшим от войны. Он подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине в решении серьезных экономических и гуманитарных проблем, с которыми она сталкивается, включая поддержку инициативы первой леди по охране психического здоровья граждан, пострадавших от войны. Министр подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему намерены помогать народу Украины восстанавливаться и отстраиваться от разрушений, причиненных ему несправедливой войной, развязанной президентом путиным».

* В Госдепартаменте состоялся брифинг пресс-секретаря Неда Прайса, который ответил на вопросы журналистов.

- О возможностях для империи зла осуществлять импорт необходимых ей технологий и высокотехнологичных товаров:

«Мы начиная с 24 февраля последовательно говорили о шагах, предпринятых нами для ограничения типов чувствительных технологий, которые могут быть экспортированы в Российскую Федерацию. Мы не только ввели ряд карательных санкций и финансовых мер против российской экономики, но и наши меры экспортного контроля принесли России значительный ущерб.

После вторжения в Украину мировой экспорт в Россию электронных микросхем (это лишь один пример) сократился на 74% по стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Имеется в виду период с марта по май в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Мы очень внимательно следим за тем, как другие страны стремятся поддерживать отношения с Российской Федерацией».

- О возможной помощи Китая в обходе западных санкций и продаже России товаров и оборудования, запрещенных санкциями:

«Мы не видели, как мы уже говорили, чтобы КНР занималась помощью в системном уклонении или предоставляла военное оборудование России, но мы будем очень внимательно следить за этим. Мы открыто заявили, что предоставление оружия или любой помощи со стороны КНР, чтобы помочь России системно уклониться от беспрецедентных санкций, экспортного контроля, других финансовых мер, которые были введены против Москвы, будет стоить (для КНР) очень дорого.

Эта высокая цена будет наложена не только Соединенными Штатами, но Соединенными Штатами, действующим совместно с десятками стран мира, с которыми мы вместе ввели эти санкции и режим экспортного контроля. Мы ясно дали это понять КНР с самых первых дней войны России против Украины. Госсекретарь Блинкен повторил этот месседж во время встречи с государственным советником и министром иностранных дел Ван И на Бали всего несколько дней назад».

- О заявлении путина о том, что его страна не может быть изолирована от мира:

«Независимо от того, что мы можем услышать из кремля, факт заключается в том, что Россия была изолирована от остального мира экономически, политически, дипломатически, финансово. И она была изолирована от остального мира именно из-за решений, которые принял президент путин, в частности, конечно, из-за решения вести эту неоправданную, незаконную, жестокую войну против народа Украины.

Нам всегда немного странно слышать от высокопоставленных российских чиновников какое-то удивление по поводу того, что они могут оказаться в этих тяжелых экономических, финансовых, политических, дипломатических условиях, потому что мы были очень ясны и последовательны в наших предупреждениях до 24 февраля о том, что если Владимир путин реализует свои планы вторжения, то он заплатит именно ту цену, которую он платит, и это именно та цена, которую платит Российская Федерация.

Эти цена росла по мере принятия новых мер, по мере их согласования с нашими союзниками и партнерами, они усугублялись для России и будут усугубляться с течением времени, по мере того как они будут вступать в силу и набирать обороты.

Многие из вас были с нами на Бали на прошлой неделе, где среди участников G20 был министр иностранных дел лавров, который, я думаю, вполне мог быть удивлен приемом, оказанным ему его коллегами со всего мира. Российской Федерации был послан очень четкий сигнал о том, что с ней не могут вестись дела как обычно, не может быть бизнеса как обычно. То же самое было повторено на встрече министров финансов G20 всего пару дней назад, и то же самое послание будет последовательно передаваться России снова и снова, пока она не прекратит свою жестокую войну в Украине, не выведет свои войска и не остановит насилие».

- Об отстранении от выполнения своих обязанностей генерального прокурора и председателя Службы Безопасности Украины:

«Во-первых, что касается новостей, которые мы услышали из Киева, мы в курсе этих сообщений и будем продолжать внимательно следить за ситуацией. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами. Я думаю, дело в том, что во всех наших отношениях, и в том числе в этих отношениях, мы инвестируем не в личности, мы инвестируем в институты. И, конечно, президент Зеленский рассказал о своих соображениях по поводу этих кадровых перестановок».

* Постоянный представитель США в ОБСЕ посол Майкл Карпентер провел брифинг, посвященный публикации второго отчета ОБСЕ о военных преступлениях, зверствах и нарушениях прав человека, совершаемых империей зла в Украине.

Мы уже цитировали обширные фрагменты этого отчета. То же самое сделал и Майкл Карпентер. Но от также очень четко сказал о том, какой видят США цели оказания помощи Украине:

«Мы предоставили Украине (с начала вторжения) военной помощи на $7.3 миллиарда. И мы предоставляем Украине наши высококлассные возможности - высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, ПВО средней дальности, а также ПВО ближнего радиуса действия, и целый ряд других средств – средств береговой обороны и других сложных систем.

Почему мы это делаем? Потому что мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы украинцы могли защитить себя, дать отпор российским войскам и предотвратить продолжение такого рода зверств».

* В федеральном суде Округа Колумбия в Вашингтоне в понедельник начался судебный процесс по делу Стива Бэннона, ультраправого пропагандиста, бывшего руководителя избирательного штаба Трампа в 2016 году и его бывшего старшего советника в 2017 году. Бэннон обвиняется в неуважении к Конгрессу за отказ подчиниться повестке из специального комитета Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года, предоставить требуемые документы и ответить на вопросы членов комитета и его юристов.

В случае признания виновным Бэннону грозит до двух лет заключения или большой штраф. В понедельник происходил отбор судьей присяжных, которые будут слушать дело. По-видимому, во вторник будет сформировано жюри присяжных, после чего начнутся слушания по существу. Прокуроры заявили судье, что им достаточно одного судебного дня, чтобы представить обвинение и доказательства вины Бэннона.

* Специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года анонсировал, что будет происходить на восьмых открытых слушаниях в комитете, которые состоятся в четверг в 20:00 по вашингтонскому времени. Такое время выбрано не случайно, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть прямую трансляцию слушаний по телевидению.

Слушания будут посвящены тому, что делал Трамп в течение 187 минут, на протяжении которых, сформированная им толпа его сторонников штурмовала и захватила Капитолий.

Основными свидетелями, которые выступят на слушаниях будут бывший заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттинжер и бывшая заместитель пресс-секретаря белого Дома Сара Мэтьюс. Оба они находились в Белом Доме во время мятежа. Оба ушли в отставку 6 января вечером, сразу же после произошедшего. Оба уже выступали на закрытых слушаниях в специальном комитете.

Член специального комитета и председатель комитета по разведке Адам Шифф заявил в интервью каналу MSNBС, что в комитет продолжают обращаться новые свидетели. Он также сказал, что комитет планирует осенью еще одну серию открытых слушаний – о выводах, которые будут сделаны в результате расследования и рекомендациях, которые комитет собирается сделать. Но члены комитета не исключают, что до этого могут быть организованы дополнительные открытые слушания, на которых выступят новые свидетели.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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