Новости из США. Понедельник, 23 мая 2022

* Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели в понедельник видеовстречу «Рамштайн-2» с коллегами еще из 46 стран – с министрами обороны и начальниками генеральных штабов стран, поставляющих оружие Украине или выразивших желание участвовать в таких поставках.

По итогам встречи министр Остин и генерал Милли провели пресс-конференцию. Вот наиболее важные ее моменты.

- Ллойд Остин: «У нас было очень конструктивное время сегодня утром на втором заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Я рад, что к нам присоединились более 40 министров и руководителей оборонных ведомств, и я особенно рад, что Контактная группа снова смогла побеседовать с министром обороны Украины, моим хорошим другом Алексеем Резниковым. К нам также присоединились заместитель главнокомандующего вооруженными силами Украины и представитель военной разведки Украины.

Я также горд и рад видеть, что на сегодняшнем заседании Контактной группы присутствовало несколько новых стран, включая Австрию, Боснию и Герцеговину, Колумбию, Ирландию и Косово, и мы рады видеть их и надеемся на дальнейшее расширение этого важного собрания союзников и партнеров.

Неспровоцированное и жестокое вторжение России привело в движение страны всего мира, а храбрость, мастерство и мужество украинского народа вдохновляют людей во всем мире.

С момента создания Контактной группы после саммита в Рамштайне в прошлом месяце мы добились значительного прогресса, и сегодня от министра Резникова и его команды мы получили более четкое и общее представление о приоритетных потребностях Украины и ситуации на поле боя. Сегодня утром мы также услышали несколько очень радостных заявлений об увеличении помощи Украине в сфере безопасности. Около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в области безопасности, и многие страны предоставляют крайне необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, танки и другие бронированные машины. Другие страны взяли на себя новые обязательства по обучению украинских войск и поддержанию их военных систем.

Здесь слишком много стран, чтобы должным образом поблагодарить всех, но позвольте мне упомянуть лишь несколько наиболее выдающихся.

Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковые установки для ракет «Гарпун» (американские противокорабельные ракеты) и сами ракеты, чтобы помочь Украине защитить свое побережье. Я также хотел бы поблагодарить Чешскую Республику за существенную поддержку, включая недавнее предоставление боевых вертолетов, танков и ракетных систем. И сегодня несколько стран, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу, объявили о новых поставках крайне необходимых артиллерийских систем и боеприпасов. Позвольте мне также отметить ведущую роль Соединенного Королевства в координации помощи в сфере безопасности и значительное количество британского оборудования, которое продолжает поступать в Украину. Я глубоко признателен этим странам и всем странам, которые выступили сегодня.

За короткие четыре недели, прошедшие с момента создания Контактной группы в Рамштайне, динамика пожертвований и поставок была выдающейся, и после сегодняшних обсуждений я рад сообщить, что мы активизируем наши усилия и будем продолжать углублять нашу координацию и сотрудничество, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свои боевые операции.

Наши совместные усилия также укрепят и модернизируют вооруженные силы Украины, чтобы помочь им сдержать будущую российскую агрессию».

«Все присутствующие здесь понимают, каковы ставки в этой войне, и они простираются далеко за пределы Европы. Агрессия России - это оскорбление международного порядка, основанного на правилах, и вызов свободным людям во всем мире.

А теперь позвольте мне внести в ваши календари один пункт: мы соберем Контактную группу на наше третье заседание в следующем месяце, и на этот раз мы соберемся лично, 15 июня, на полях совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Конечно, это будет не мероприятие НАТО, но мы хотим сохранить темп этих встреч, и я хотел использовать свою поездку в Европу для того, чтобы убедиться, что мы развиваем наш импульс. В ближайшие дни моя команда предоставит вам более подробную информацию по этому вопросу».

Марк Милли: «Это действительно важно. И хотя я регулярно общаюсь со всеми моими коллегами по НАТО из числа руководителей оборонных ведомств, с некоторыми очень часто, с некоторыми почти ежедневно, эта контактная группа - уникальное собрание голосов и ресурсов, которые охватывают весь земной шар и укрепляют наш коллективный потенциал.

Я только что вернулся, как многие из вас знают, из НАТО, где я встречался со своими коллегами по НАТО, и эта встреча сегодня утром расширяет эти усилия. Наша совместная задача - обеспечить устойчивую поддержку. Я разговариваю с генералом Залужным каждые несколько дней, несколько раз в неделю.

Я хочу подчеркнуть, что наша роль, как Объединенных Сил США, заключается в том, чтобы продолжать оказывать поддержку украинским воинам до тех пор, пока это необходимо, и мы намерены это делать и имеем для этого возможности. Все это важно, потому что украинские воины и народ сражаются не только за свою страну, но они сражаются за принципы, как упомянул министр, основанного на правилах международного порядка, который затрагивает всех нас».

«Все вместе мы оказываем поддержку украинским военным усилиям. Способность украинских военных защитить свою родину от нападения России напрямую связана с качеством и количеством помощи, которую они получают».

Министр Остин в ответ на вопрос, будут ли США поставлять Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, сказал, что не хотел бы обсуждать публично, какие вооружения будет поставляться Украине. Министр подчеркнул, что о том, что содержится в каждом новом транше помощи, будут делаться объявления.

Ллойд Остин также сказал, что общается со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым минимум раз в неделю.

* 19 мая в газете Нью-Йорк Таймс была опубликована статья известного американского историка, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, автора знаменитой книги «О тирании» с глубоким анализом тоталитаризма и его природа. Статья называется «Мы должны это сказать. Россия - фашистская страна».

Вот перевод полного текста статьи:

«Фашизм никогда не был побежден как идея.

Как культ иррациональности и насилия, он не мог быть побежден как аргумент: пока нацистская Германия казалась сильной, европейцы и другие поддавались искушению. Только на полях сражений Второй мировой войны фашизм был побежден. Но теперь он вернулся - и на этот раз страной, ведущей фашистскую войну на уничтожение, является Россия. Если Россия победит, фашисты во всем мире будут рады.

Мы ошибаемся, ограничивая наши страхи перед фашизмом определенным образом гитлера и Холокоста. Фашизм зародился в Италии, был популярен в Румынии - где фашисты были православными христианами, мечтавшими об очистительном насилии - и имел приверженцев по всей Европе (и Америке). Во всех своих разновидностях он был связан с триумфом воли над разумом.

Из-за этого невозможно дать ему удовлетворительное определение. Люди не согласны друг с другом, часто очень сильно, с тем, что же такое фашизм. Но сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, которые обычно применяют ученые. У нее есть культ одного лидера, Владимира путина. У нее есть культ мертвых, организованный вокруг Второй мировой войны. У нее есть миф о прошлом золотом веке имперского величия, которое должно быть восстановлено с помощью войны «исцеляющего насилия» - убийственной войны против Украины.»

Украина не в первый раз становится объектом фашистской войны. Завоевание этой страны было главной целью войны Гитлера в 1941 году. Гитлер считал, что советский союз, который тогда правил Украиной, был еврейским государством: Он планировал заменить советскую власть своей собственной и захватить плодородные сельскохозяйственные земли Украины. советский союз будет уничтожен голодом, а Германия станет империей. Он воображал, что это будет легко, потому что советский союз, по его мнению, был искусственным созданием, а украинцы - колониальным народом.

Сходство с войной мистера путина поразительно. кремль определяет Украину как искусственное государство, чей еврейский президент доказывает, что оно не может быть настоящим. После уничтожения небольшой элиты, по мнению Кремля, зарождающиеся массы с радостью примут российское господство. Сегодня именно Россия отказывает миру в украинском продовольствии, угрожая голодом в глобальных масштабах.

Многие не решаются считать сегодняшнюю Россию фашистской, потому что сталинский советский союз определял себя как антифашистский. Но это определение не помогло определить, что такое фашизм - и сегодня оно хуже, чем путаница. С помощью американских, британских и других союзников советский союз победил нацистскую Германию и ее союзников в 1945 году. Однако его противостояние фашизму было непоследовательным.

До прихода гитлера к власти в 1933 году советский союз относился к фашистам как к еще одной форме капиталистического врага. Коммунистические партии в Европе должны были относиться ко всем другим партиям как к врагам. Эта политика фактически способствовала восхождению гитлера: хотя они превосходили нацистов по численности, немецкие коммунисты и социалисты не могли сотрудничать друг с другом. После этого фиаско Сталин скорректировал свою политику, потребовав от европейских коммунистических партий создания коалиций для блокирования фашистов.

Это продолжалось недолго. В 1939 году советский союз присоединился к нацистской Германии в качестве фактического союзника, и две державы вместе вторглись в Польшу. Нацистские речи перепечатывались в советской прессе, а нацистские офицеры восхищались советской эффективностью в массовых депортациях. Но сегодня русские не говорят об этом факте, поскольку законы об исторической памяти делают это преступлением. Вторая мировая война является элементом исторического мифа мистера путина о русской невинности и утраченном величии - Россия должна обладать монополией на то, чтобы быть жертвой и на победу. Основной факт, заключающийся в том, что сталин допустил Вторую мировую войну, вступив в союз с гитлером, должен быть невысказанным и немыслимым.

Гибкость сталина в отношении фашизма - это ключ к пониманию сегодняшней России. При сталине фашизм сначала был ему безразличен, потом был плох, потом был хорош, пока гитлер не предал Сталина и Германия не вторглась в Советский Союз – и тогда он снова стал плохим. Но никто так и не определил, что это значит. Это была коробка, в которую можно было положить все, что угодно. Коммунистов судили на показательных процессах, как фашистов. Во время холодной войны фашистами стали называться американцы и англичане. И «антифашизм» не помешал сталину в своей последней чистке избрать своей мишенью евреев, а его преемникам - приравнять Израиль к нацистской Германии.

Советский антифашизм, другими словами, был политикой «мы и они». Это не ответ на фашизм. Ведь фашистская политика начинается, как говорил нацистский мыслитель Карл Шмитт, с определения врага. Поскольку советский антифашизм означал лишь определение врага, он предлагал фашизму черный ход, через который можно было вернуться в Россию.

В России 21 века «антифашизм» стал просто правом российского лидера определять национальных врагов. Настоящие русские фашисты, такие как Александр Дугин и Александр Проханов, получили время в средствах массовой информации. А сам мистер путин опирался на работы фашиста Ивана Ильина, активно работавшего период между мировыми войнами. Для президента путина «фашист» или «нацист» - это просто тот, кто выступает против него или его плана по уничтожению Украины. Украинцы – «нацисты», потому что они не признают, что они русские и сопротивляются.

Путешественник во времени из 1930-х годов без труда определил бы режим Путина как фашистский. Символ Z, митинги, пропаганда, война как очистительный акт насилия и массовые захоронения вокруг украинских городов делают все это совершенно очевидным. Война против Украины - это не только возвращение на традиционное фашистское поле боя, но и возвращение к традиционному фашистскому языку и практике. Другие люди существуют для того, чтобы быть колонизированными. Россия невинна из-за своего древнего прошлого. Существование Украины - это международный заговор. Война - это ответ на него.

Поскольку мистер путин говорит о фашистах как о врагах, нам, возможно, трудно понять, что он сам на самом деле может быть фашистом. Но в войне России против Украины слово «фашист» (в путинской интепретации) означает просто «враг-недочеловек» - тот, кого русские могут убить. Язык ненависти, направленный на украинцев, облегчает их убийство, как мы видим в Буче, Мариуполе и во всех частях Украины, находящихся под российской оккупацией. Массовые захоронения - это не случайность войны, а ожидаемое последствие фашистской войны на уничтожение.

Фашисты, называющие других людей «фашистами», - это фашизм, доведенный до своей нелогичной крайности, как культ неразумия. Это конечная точка, где язык ненависти инвертирует реальность, а пропаганда является чистой машиной. Это апогей воли над мыслью. Называть других фашистами и при этом самому быть фашистом - вот основная практика путинизма. Джейсон Стэнли, американский философ, называет это «подрывной пропагандой». Я назвал это «шизофашизмом». У украинцев есть самая изящная формулировка. Они называют это «рашизмом».

Мы понимаем о фашизме больше, чем в 1930-е годы. Теперь мы знаем, к чему он привел. Мы должны признать наличие фашизма, потому что тогда мы знаем, с чем имеем дело. Но признать его - не значит отменить его. Фашизм - это не дискуссионная позиция, а культ воли, от которого исходит вымысел. Это мистика человека, который «исцеляет» мир насилием, и она будет поддерживаться пропагандой до самого конца. Его можно разрушить только демонстрацией слабости лидера. Фашистский лидер должен быть побежден, а это значит, что те, кто противостоит фашизму, должны сделать все необходимое, чтобы победить его. Только тогда мифы рухнут.

Как и в 1930-е годы, демократия отступает по всему миру, а фашисты перешли к войне со своими соседями. Если Россия победит в Украине, это будет не просто уничтожение демократии силой, хотя и это плохо. Это будет деморализация демократий во всем мире. Еще до войны друзья России - Марин Ле Пен, Виктор Орбан, Такер Карлсон - были врагами демократии. Победы фашистов на полях сражений подтвердят, что сила дает право, что разум – это для проигравших, что демократии должны потерпеть поражение.

Если бы Украина не оказала сопротивления, это была бы темная весна для демократов всего мира. Но если Украина не победит, нас будут ожидать десятилетия тьмы».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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