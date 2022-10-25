Новости из США. Понедельник, 24 октября 2022. Краткая сводка

Официальные сообщения пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Райда и пресс-серетаря Объединенного комитета начальников штабов США полковника Батлера.

* «24 октября 2022. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин провел сегодня беседу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять российской агрессии. Он решительно осудил российские атаки на гражданскую инфраструктуру и подтвердил, что США отвергают публичные и ложные обвинения России в адрес Украины и любые попытки использовать их как предлог для дальнейшей эскалации Россией своей незаконной и неоправданной войны против Украины.

Лидеры договорились продолжать поддерживать тесные контакты».

* «24 октября 2022. Министр обороны США Ллойд Дж. Остин говорил сегодня с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы проанализировать решения, принятые на встрече министров обороны стран НАТО ранее в этом месяце, и обсудить ряд вопросов трансатлантической безопасности.

Министр Остин поблагодарил Генерального секретаря Столтенберга за его неуклонное руководство Альянсом, особенно во время продолжающегося неспровоцированного нападения России на Украину. Лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией, ложные обвинения со стороны России в том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории, и необходимость деэскалации ситуации со стороны России.

Оба лидера согласились с важностью поддержания сильных сил сдерживания и обороны и подчеркнули, что действия России привели к усилению и объединению НАТО.

Министр Остин заверил генерального секретаря Столтенберга в неизменной приверженности Соединенных Штатов Североатлантическому альянсу».

* «Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли поговорил сегодня по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным.

Они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками. Председатель подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

* «Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли поговорил сегодня по телефону с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием герасимовым.

Военные лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности, и договорились держать линии связи открытыми. В соответствии со сложившейся практикой конкретные детали их беседы не разглашаются».

* «Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли поговорил сегодня по телефону с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

Военные руководители обсудили продолжающееся вторжение России в Украину, обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе и другие вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес.

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты имеют долгую историю взаимной поддержки и сотрудничества, которые являются краеугольными камнями крепкого Североатлантического союза и особых отношений».

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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