Новости из США. Понедельник, 4 июля 2022

* Соединенные Штаты Америки отмечают сегодня свой 246-й день рождения. День Независимости – главный государственный праздник.

В этом году он пришелся на понедельник, и три подряд летних выходных дня стали для многих американцев хорошим подарком, чтобы поехать к родным или отправиться на короткий отдых.

Накануне праздника президент Джо Байден направил в Конгресс уведомления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Ожидается, что протоколы об их вступлении будут подписаны в среду, 5 июля. Протоколы о присоединении к НАТО новых стран должны быть ратифицированы парламентами всех стран членов НАТО. Согласно Конституции США ратификация международных договоров – прерогатива Сената. Для ратификации необходимо одобрение 2/3 состава Сената – 67 сенаторов из 100.

Главный государственный праздник, день независимости в любой стране, обычно ассоциируется с торжественными мероприятиями, праздничными обращениями политиков. Любая страна в день своей независимости естественным образом стремится полюбоваться собой (и это на самом деле совершенно естественно, особенно если людям в стране реально есть, чем гордиться).

В США не проводятся в этот день военные парады, не выступают президенты (исключением был пару лет назад Трамп, но он и в этот день говорил о себе, своих жалобах и своих «врагах»). Но люди, конечно же, празднуют. По традиции этот праздник – праздник людей, праздник тех, кто в первых словах американской Конституции назван «Мы, народ». Во многих городах проводятся парады-демонстрации, в которых участвуют обычные люди, праздничные представления, вечером устраиваются салюты и фейерверки.

Президент Джо Байден называет Соединенные Штаты Америки страной-идеей.

Действительно, США – это единственная страна в мире, основанная не на национально-этнической или религиозной общности большинства ее населения. В основе американской Декларации Независимости, в основе движения за независимость от Великобритании, в основе американской Конституции заложена идея Свободы, именно с большой буквы. Свободы личности, идея свободного народа, избирающего себе власть на демократических выборах, идея разделения властей и постоянной сменяемости власти и ее подотчетности избирателям, то есть тому самому свободному народу.

Эта идея тоже прошла свою эволюцию. Отцы-основатели США сформулировали идею Свободы, понимая ее как свободу для белых мужчин. Не знаю, многие ли задумывались над этим. Но это факт. Таковы были взгляды, вероятно, самых передовых мыслителей 18 века. Однако, история не стоит на месте. Шаг за шагом свободы и гражданские права расширялись на все большее число людей. Совсем не всем это нравилось. Кровопролитная и ожесточенная Гражданская война в США, вызванная ожесточенным нежеланием части белых мужчин признать темнокожих людей такими же людьми, как они сами, тому свидетельство.

Но Свободу нельзя было остановить. Она пробивала себе дорогу. Права людей расширялись. И идеи Свободы, достоинства, равных прав и возможностей для всех захватывала все больше стран и народов. Дважды, участвуя в двух мировых войнах, США способствовали тому, чтобы Свобода стала достоянием многих стран и народов, чтобы распадались империи, а люди получали право сами решать свою судьбу. Сыграв решающую роль в восстановлении Европы после Второй мировой войны, США сыграли решающую роль в преображении европейского континента, в массовой переоценке ценностей народами европейских стран. Победив в холодной войне советскую империю, США способствовали тому, что получили возможность стать свободными народы и страны Центральной и Восточной Европы.

Исторически США, страна-идея, была и в значительной мере остается страной иммигрантов. Страна давала и продолжает давать возможность людям из самых разных концов мира реализовать себя и, став американцами, способствовать тому, чтобы страна развивалась, двигалась дальше, вносить свой вклад в ее развитие и успех.

Но нынешний День Независимости отмечается очень многими людьми с тревогой в душе. От Америки многого ждут. В мире есть абсолютное зло – путин и его империя, социально-историческая злокачественная опухоль, стремящаяся уничтожить ту цивилизацию, которая сложилась после Второй мировой войны во многом благодаря США. То, что сражающаяся с этим абсолютным злом беспримерно героическая Украина, опирается на американскую поддержку и помощь, естественно.

Америка помогает и будет помогать, поддерживала и будет поддерживать Украину. В этом не может быть сомнений.

Но в Америке есть и свои очень болезненные проблемы. И это далеко не только высокая инфляция, у которой есть естественная причина (далеко не всеми, правда, понимаемая) – развязанная путиным война в Украине.

* Вот две последних новости, характеризующие, что происходит в стране.

- В канун Дня Независимости в штате Огайо десятилетней девочке, жертве изнасилования, было отказано в том, чтобы сделать аборт. Как только Верховный Суд США отменил две недели назад решение 1973 года по делу Roe v. Wade о том, что аборт в первом триместре беременности является неотъемлемым правом женщины, а штаты не имеют права запрещать аборты во втором триместре беременности, в Огайо вступил в силу принятый местным республиканским большинством закон, запрещающий аборты после шести недель беременности. Срок беременности у изнасилованной десятилетней девочки был установлен как шесть недель и три дня. Детский врач-гинеколог сумела направить девочку на аборт в соседний штат Индиана. Там аборты пока не запрещены, но позднее в июле состоится внеочередная сессия местной легислатуры, на которой местное республиканское большинство собирается их запретить вообще или также ограничить шестью неделями беременности.

Мракобесие? Другое определение дать происходящему трудно.

- В северном пригороде Чикаго, в Хайленд Парке проходил традиционный парад, посвященный Дню Независимости. Вооруженный террорист открыл огонь из автоматического оружия по участникам парада через 20 минут после его начала с крыши дома, расположенного по ходу движения участников парада. Шесть человек были убиты, 25 ранены. Стрелявший, по данным полиции, 18-22 летний белый молодой человек, скрылся. В настоящий момент продолжается его розыск.

В Америке лето 2022 года – это время нелегких вызовов. Собственно, страна живет в таком состоянии уже шесть лет, со времени предвыборной президентской кампании 2016 года.

Появление на политической сцене Трампа привело к тяжелому расколу страны. С начала 60-х годов прошлого века и практически до появления Трампа в США происходил процесс преодоления, сшивания многих разломов – расовых, социальных, экономических. Рос средний класс, расширялись права людей. Сейчас трудно поверить, что всего еще 60 лет назад существовала расовая сегрегация, что во многих южных штатах афроамериканцы были де-факто лишены возможности голосовать на выборах. Так же трудно, невозможно поверить сегодня, что еще в 60-е – в самом начале 70-х женщина не могла без согласия мужа получить кредитную карточку. И таких примеров можно привести множество.

Появление на политической сцене Трампа привело к тому, что миллионы людей (их число можно оценить от 15 до 20 миллионов, исходя из количества голосовавших в 2016 и 2020 годах по сравнению с 2004, 2008 и 2012 годами), которые придерживаются ультраправых (будем откровенны – часто откровенно фашистских) взглядов и раньше вообще не участвовали в выборах за неимением кандидатов, за которых им хотелось бы голосовать, пополнили ряды избирателей республиканской партии.

В течение четырех лет президентства Трампа действия президента и его политика были направлены на то, чтобы раскалывать страну, на то, чтобы представить большинство ее граждан, являющихся либералами, лево-центристами либо центристами по своим убеждениям, как врагов. Открытая поддержка Трампом ультраправых сил привела к их усилению. А это привело и к назначению в Верховный Суд трех судей с крайне правыми взглядами, что в свою очередь привело к формированию не консервативного, а будем говорить прямо – крайне правого большинства в Верховном Суде на десятилетия. Плоды деятельности этого большинства – отказ в аборте десятилетней изнасилованной девочке в штате Огайо. Но это большинство в течение последнего года, последней сессии Верховного Суда, только начало действовать. Дальше будет, к сожалению, больше и хуже.

* Что же нужно делать, чтобы страна не вернулась на край пропасти, на котором она находилась 6 января 2021 года, накануне Дня Независимости, в интервью ведущему еженедельной программы канала ABC «На этой неделе» Джонатану Карлу, говорила Лиз Чейни, заместитель председателя специального комитета Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года, республиканская конгрессвумен из штата Вайоминг.

Приведем значительные выдержки из этого интервью:

Чейни: Министерство юстиции не должно избегать предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с нападением на Капитолий 6 января, если такие обвинения будут являться обвинениями с гарантией (того, что доказательства будут приняты присяжными в суде – И.А).

Хотя выдвижение обвинений против бывшего президента, который может бросить вызов президенту Джо Байдену в 2024 году, будет беспрецедентным и трудным для страны, отказ от них будет нести гораздо более серьезную конституционную угрозу.

Карл: Вас беспокоит, что это значит для страны - увидеть бывшего президента, которому предъявлены обвинения? Бывшего президента, который будет вероятным кандидатом снова; который может фактически баллотироваться в президенты против Байдена?.

Чейни: Я думаю, что гораздо более серьезная конституционная угроза, если президент может заниматься подобной деятельностью, а большинство членов партии президента смотрят в сторону. Или мы как страна решаем, что не будем серьезно относиться к нашим конституционным обязательствам. Я думаю, что это гораздо, гораздо более серьезная угроза. Я действительно считаю, что мы должны принимать эти решения, как бы трудно это ни было, это должно быть в стороне от политики. Мы действительно должны думать об этом с точки зрения: что это значит для страны?

Карл: Есть ли у вас какие-либо доказательства, кроме показаний Кассиди Хатчинсон, подтверждающие то, что, по ее словам, произошло в президентском кортеже (Хатчинсон рассказала на слушаниях в комитете, что Трамп требовал везти его в Капитолий, чтобы возглавить мятеж, вырывал руль у водителя своего лимузина и хватал за горло своего телохранителя – И.А.)

Чейни: У комитета есть значительные доказательства по целому ряду вопросов, включая сильный гнев президента. Я думаю, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные подробности о действиях и поведении президента в тот день.

Карл: Есть ли у вас сомнения в том, что Трамп нарушил закон и что он виновен в совершении уголовных преступлений?

Карл: «Возможно ли, что комитет сделает представление о совершении уголовных преступлений в министерство юстиции?

Чейни: Да. Это решение, которое мы примем вместе, как комитет.

Нет никаких сомнений в том, что он (Трамп) совершал тяжелые преступления и правонарушения. Я думаю, нет никаких сомнений в том, что это самое серьезная измена присяге любым президентом в истории нашей страны. Это самое опасное поведение президента в истории нашей страны.

Министерству юстиции не обязательно ждать, пока комитет вынесет решение, делать ли представление в министерство. С другой стороны, комитет может вынести представления о более, чем одном уголовном преступлении.

Карл: Привели ли эти слушания к тому, что вы приблизились к цели - сделать Трампа токсичным и нежизнеспособным кандидатом?

Чейни: Это не является целью слушаний. Для страны крайне важно сделать так, чтобы он никогда больше не приблизится к Овальному кабинету.

Цель слушаний - убедиться, что американский народ понимает, что произошло. Помочь в разработке законодательства, законодательных изменений, которые нам, возможно, потребуется внести. Я думаю, что это также тот случай, когда нет ни одной вещи, которую я узнала бы во время нашего расследования, которая заставила бы меня меньше беспокоиться.

Нет никаких сомнений: такой опасный человек, как Дональд Трамп, абсолютно точно никогда больше не должен приближаться к Овальному кабинету.

* Между тем, на CNN в воскресенье появился материал со ссылкой на окружение Трампа, что он хочет уже сейчас объявить о своем участии в выборах 2024 года, а его советники стараются уговорить его не делать этого до выборов в Конгресс в ноябре.

- Спикер Палаты Представителей Аризоны республиканец Расти Бауэрс, который дал на слушаниях в специальном комитете Палаты Представителей, очень серьезные показания против Трампа – о том, как Трамп давил на него, чтобы он отменил результаты выборов в Аризоне, - заявил в телеинтервью, что он выступает против того, чтобы Трамп был кандидатом в президенты от республиканской партии в 2024 году, поскольку Трамп не годится для этой работы, но, если Трамп все-таки будет кандидатом и будет баллотироваться против Байдена, то он… проголосует за Трампа.

Возможно, последняя новость поможет кому-то лучше понять, что представляет собой сегодня республиканская партия. Хотя в ней есть и Лиз Чейни. Которой в августе предстоят очень нелегкие праймериз в своей партии в Вайоминге. Трамп выставил против нее своего кандидата.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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