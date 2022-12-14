Новости из США. Понедельник-вторник, 12-13 декабря 2022

Сегодня в выпуске:

• США передадут Украине систему ПВО-ПРО PATRIOT.

• В США разоблачена группа российских шпионов, занимавшихся поставками в империю зла технологий и предметов, запрещенных санкциями.

• Страны G7 поддержали Украину и обязались привлечь путина и других российских военных преступников к ответственности в соответствии с международным правом.

• В США впервые в мире осуществлена реакция термоядерного синтеза, в результате которой был получен чистый прирост энергии.

• Расследование попытки мятежа 6 января.

• Президент Байден подписал Закон об уважении к браку, узаконивший однополые браки.

* Во вторник телеканал CNN, а вслед за ним и другие ведущие американские СМИ, сообщили со ссылкой на нескольких представителей администрации президента Байдена, что администрацией было принято решение о передаче Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны PATRIOT. Эта система дальнего радиуса действия является самой мощной из существующих противовоздушных и противоракетных систем. Она предназначена для уничтожения любых воздушных целей, включая баллистические ракеты.

Стандартная система PATRIOT (это на самом деле не слово «Патриот», а аббревиатура – «Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target» - «Массив фазовых радаров для перехвата целей») включает систему радаров, управляющую компьютеризированную станцию, автономный генератор электропитания и восемь пусковых установок, каждая из которых оснащена четырьмя ракетами.

Сообщается, что решение о передаче Украине системы PATRIOT согласовано, уже на этой неделе оно будет одобрено министром обороны Ллойдом Остином и президентом Джо Байденом, после чего будет официально объявлено о передаче системы Украине. Она будет сразу же доставлена в Германию, где воины ВСУ пройдут обучение по ее использованию и обслуживанию. По окончании обучения система встанет на боевое дежурство в Украине.

Система PATRIOT – очень сложная и очень дорогая система противовоздушной обороны. Чтобы представить себе сегодняшнюю цену одной батареи, можно исходить из того, что США несколько месяцев назад согласились продать Бахрейну батарею с двумя системами радаров и девятью пусковыми установками за $2.5 миллиарда. Для сравнения – восемь систем среднего радиуса действия NASAMS, которые США заказали для Украины у их производителя, компании Raytheon (две системы уже поставлены в Украину) стоят $1.398 миллиарда. Кстати, система PATRIOT производится той же компанией Raytheon.

Передача Украине системы PATRIOT значительно усилит ее противовоздушную оборону и повысит ее эффективность, существенно усилит защиту Украины от ракетных атак страны-террориста.

* Во вторник в суде Бруклина в Нью-Йорке федеральной прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам США и пяти гражданам России в преступном заговоре с целью нелегальной передачи России высоких технологий двойного назначения и военных технологий, а также патронов для снайперского оружия.

Граждане США, эмигранты из бывшего ссср, Алексей Брайман и Вадим Ермоленко, арестованы в США. Гражданин России Вадим Конощенок, подозреваемый также в том, что он офицер ФСБ, арестован в Эстонии и теперь ожидает экстрадиции в США. Еще четверым фигурантам обвинения предъявлены заочно, поскольку они находятся в России (один из них в течение долгого времени жил в США и, как теперь понятно, занимался шпионской деятельностью, устанавливая связи с целью создания нелегальной сети поставок в Россию).

Согласно обвинительному заключению, обвиняемые незаконно приобрели и с помощью организованной ими сети из фейковых посреднических компаний передали в Россию высокочувствительные и строго регламентированные электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и в других приложениях, имеющих военное предназначение, а также организовали каналы поставки в Россию патронов для снайперского оружия.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил: «Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российской армии. Поскольку трое из обвиняемых сейчас находятся под стражей, мы пресекли деятельность закупочной сети, предположительно использовавшейся обвиняемыми и российскими спецслужбами для контрабанды в Россию патронов для снайперских винтовок и чувствительных электронных компонентов. Министерство юстиции продолжит решительно применять наши экономические санкции и меры экспортного контроля против тех, кто позволяет российскому правительству продолжать свою несправедливую войну в Украине».

«Введенные нами жесткие меры экспортного контроля позволили изолировать Россию от мировой экономики», - заявил заместитель министра торговли по вопросам соблюдения экспортного законодательства Мэтью Аксельрод, - «Сегодняшние действия демонстрируют нашу бдительность в раскрытии российской тактики незаконного приобретения товаров, необходимых для продолжения жестокой войны».

* В понедельник состоялся виртуальный саммит лидеров стран G7, в котором принял участие и Владимир Зеленский. По итогам саммита опубликовано заявление по основным мировым проблемам, значительное внимание в этом заявлении уделено Украине.

Страны G7 вновь выразили полную поддержку борьбе Украины за свою свободу, за полное восстановление территориальной целостности, заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, оказывая и военную, и финансовую, и гуманитарную помощь, и помощь в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от варварских российских атак. Будет создана соответствующая платформа поддержки реконструкции и обновления Украины, обеспеченная финансированием, которое будет проводиться под контролем стран-доноров.

Очень существенными являются следующие два пункта в заявлении стран G7.

В первом говорится об обязательстве этих стран привлечь на основе международного права к ответственности лично путина и всех других, ответственных за военные преступления в Украине и непосредственно совершавших эти преступления. Очень кстати прозвучало и предложение министра иностранных дел Нидерландов устроить трибунал над российскими военными преступниками в Гааге.

Во втором заявлении любое использование Россией химического и бактериологического оружия приравнено к использованию ядерного оружия, и любое применение этих видов оружия, обернется для России серьезными последствиями. Какими – своим визави уже объяснили американские представители – советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор ЦРУ Уильям Бернс. Салливан лишь сказал вслух, что Россию совершенно точно и немедленно ждут катастрофические последствия. А несколько отставных американских генералов объяснили, что это означает нанесение неядерных, но очень чувствительных и болезненных военных ударов по России.

* Во вторник министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм провела пресс-конференцию, на которой было официально объявлено, что впервые в истории американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора в Калифорнии успешно провели реакцию термоядерного синтеза, в результате которой был получен чистый прирост энергии. Это достижение является абсолютно выдающимся. Развитие этой технологии может позволить через 10-15-20 лет вырабатывать абсолютно чистую электроэнергию, вообще без использования углеводородов. Результатом станет то, что мир совершенно радикально изменится. И таким странам, как империя зла, в нем просто нечего будет делать, поскольку их углеводороды не будут нужны вообще никому.

* Специальный комитет Палаты Представителей по политическому расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года 21 декабря представит отчет о проделанной работе. Также ожидается, что комитет решит, на кого он отправит в министерство юстиции представление о предъявлении обвинений в совершении уголовных преступлений.

- Сообщается, что специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий расследование попытки государственного переворота путем аннулирования результатов выборов 2020 года и похищение из Белого Дома совершенно секретных и других президентских документов, оказавшихся у Трампа в его поместье Мар-а-Лаго, сформировал команду из 20 прокуроров, занимающихся расследованием этих двух дел. Из последних действий Смита – он направил повестку государственному секретарю Джорджии Рафенспергеру с требованием предоставить различные документы, среди которых, очевидно, и запись телефонного звонка Трампа Рафенспергеру 2 января 2021 года с требованием сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу.

* Президент Джо Байден подписал на специальной церемонии у Белого Дома Закон об уважении к браку, принятый Конгрессом и узаконивший однополые браки, а также формально узаконивший межрасовые браки. Этим законом также отменил, как отныне недействующий, Закон о защите брака от 1996 года. В том законе однополые браки не признавались, и он был принят специально, чтобы однополые браки невозможно было заключать. Ряд его положений были впоследствии признаны неконституционными Верховным Судом. Интересно, что в 1996 году 85 сенаторов из 100 проголосовали за закон, фактически запрещавший однополые браки. Среди этих сенаторов был и нынешний президент Джо Байден. А сейчас 61 сенатор из 100 проголосовали за то, чтобы узаконить однополые браки. Очень искренне поддержал закон и президент. Времена и люди меняются к лучшему. И в мире становится настолько меньше зла, насколько больше в нем становится добра.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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