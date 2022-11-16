Новости из США. Понедельник - вторник, 14-15 ноября 2022

Поскольку новостей много, они все время сменяют друг друга, не удивляйтесь, если к моменту, когда вы это читаете, появилось что-то новое. Сейчас, в момент публикации этого выпуска новостей 0:17 среды по времени Восточного побережья.

И еще, перед новостями. Никаким ракетным террором путин никогда не сломает Украину. Так же, как не смог сломить Великобританию гитлер, подвергая британские города варварским ковровым бомбардировкам с мая по ноябрь 1940 года.

И только еще большей будет ненависть к оккупантам и террористам, и еще больше будут получать они по «заслугам» каждый день.

А теперь новости.

* В среду утром, в 8:00 утра по времени Восточного побережья, состоится очередная встреча контактной группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине. Встреча пройдет в онлайн режиме под председательством министра обороны США Ллойда Остина.

* Официальное сообщение пресс-службы Белого Дома.

«15 ноября 2022. Президент Джозеф Р. Байден разговаривал с президентом Польши Анджеем Дудой и выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в Восточной Польше сегодня вечером. Президент Дуда рассказал о текущей оценке Польшей взрыва, произошедшего в восточной части страны вблизи границы с Украиной. Президент Байден предложил полную поддержку и помощь США в проведении расследования в Польше. Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США НАТО. Оба лидера заявили, что они и их команды должны оставаться в тесном контакте, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги по ходу расследования».

* Во вторник вечером по американскому времени (в среду утром – по индонезийскому) Джо Байден провел в Бали продолжавшуюся полтора часа встречу с лидерами стран G7, президентами Европейской Комиссии и Европейского Совета, лидерами Нидерландов и Испании.

По окончании встречи было опубликовано следующее заявление ее участников:

«Мы осуждаем варварские ракетные удары, которые Россия нанесла во вторник по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Мы обсудили взрыв, произошедший в восточной части Польши вблизи границы с Украиной. Мы предлагаем нашу полную поддержку и помощь в проводимом Польшей расследовании. Мы договорились оставаться в тесном контакте, чтобы определить соответствующие дальнейшие шаги по ходу расследования.

Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку Украины и украинского народа перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также нашу неизменную готовность привлечь Россию к ответственности за ее дерзкие нападения на украинские города, даже в то время, когда G20 проводит встречу для преодоления более широких последствий войны. Мы все выражаем соболезнования семьям погибших в Польше и Украине»

* Заявление советника по национальной безопасности Джейка Салливана:

«Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не можем не понимать, что в то время, когда мировые лидеры встречаются на Бали в рамках G20, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и наличия средств к существованию людей во всем мире, Россия вновь угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины. Эти российские удары лишь усугубят обеспокоенность G20 дестабилизирующим воздействием путинской войны. Наши мысли - с храбрым украинским народом, который продолжает демонстрировать стойкость и мужество в защите своего суверенитета и демократии. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, включая системы противовоздушной обороны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Маленький комментарий. Еще раз: если вам кто-то говорит о каких-то «переговорах» о «мире», в которые США, якобы, хотят заставить вступить Украину, то знайте, что вы имеете дело с пропагандой, не имеющей никакого отношения к реальности. Позиция США выражена неоднократно президентом (в последний раз - в понедельник) , государственным секретарем, советником по национальной безопасности, министром обороны: США будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, не будут вести никаких переговоров с Россией об Украине и не будут заставлять Украину вступать в какие-либо переговоры с Россией вопреки желанию Украины. Определять условия для любых гипотетических переговоров будет только Украина.

Напомню слова Джо Байдена, сказанные в понедельник: «Я очень четко сказал, что мы собираемся продолжать обеспечивать украинскому народу способность защищаться - и мы не собираемся вступать ни в какие переговоры. Ничего об Украине без Украины».

* Во вторник директор Офиса менеджмента бюджета Белого Дома Шаланда Йонг внесла в Конгресс официальное предложение администрации по параметрам постоянного бюджета на 2023 финансовый год, который ныне действующий Конгресс 117-го созыва должен принять до 16 декабря (в этот день истекает действие временного бюджета).

Администрация предлагает выделить в бюджете на 2023 финансовый год $37.7 миллиардов на оказание помощи Украине. В том числе:

- $21.7 миллиарда для оказания военной помощи;

- $14.5 миллиардов на прямую помощь украинскому бюджету, помощь в области безопасности, не относящуюся к поставкам оружия и гуманитарную помощь;

- $626 миллионов на помощь в области ядерной безопасности;

- $900 миллионов на помощь в области здравоохранения.

* В понедельник США ввели новую серию санкций против России и формально нероссийских компаний, работающих в интересах России.

Санкции введены против:

- АО «Миландр» – сети российских компаний, разрабатывающих и производящих микросхемы в интересах российской военной промышленности;

- американской компании Milur Electronics LLC, работающей в США в интересах АО «Миландр»;

- Milur SA – швейцарской компании, работающей в интересах АО «Миландр»;

- генерального директора обеих этих компаний российского гражданина Павлюка;

- тайваньской компании Sharp Edge Engineering Inc, которая была вовлечена в разработку и производство по заказам вышеуказанной американской компании Milur, которая в свою очередь работала исключительно в интересах российской компании «Миландр»;

- против российского олигарха Сулеймана Керимова, его компаний в разных странах и всех членов его семьи – его жены, двух дочерей и сына и всех принадлежащих им компаний, также зарегистрированных в разных странах, включая 4 французских компании, одну швейцарскую и одну компанию из ОАЭ.

- против двух граждан Швейцарии и против двух сыновей одного из них, возглавляющих компании, принадлежащие империи Керимова, а также против их компаний – четырех швейцарских компаний, одной немецкой, одно люксембургской, одной испанской, и одной французской.

- против российского «бизнесмена», Мурата Алиева, многолетнего соратника Керимова, и против принадлежащих ему пяти российских компаний, кипрской компании и компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах;

- против мальтийской авиакомпании Emperor Aviation Ltd, принадлежащей Керимову. Также арестованы 8 VIP самолетов, принадлежащих этой компании;

- против российского олигарха Андрея Гурьева и принадлежащих ему двух швейцарских компаний.

Как сказано в заявлении госсекретаря Блинкена о санкциях, «Соединенные Штаты продолжат пресекать попытки России обойти международные санкции для финансирования своей военной машины. Компаниям по всему миру рекомендуется проявлять должную осмотрительность, чтобы избежать попадания под санкции».

- США также ввели во вторник санкции против иранских компаний и компаний-посредников из разных стран, производящих иранские дроны, используемые Россией против Украины, и оказывающих услуги по их поставкам в Россию, соответственно.

* В США продолжается подведение итогов выборов.

- Палата Представителей. На данный момент республиканцы обеспечили себе 217 мест, демократы – 207. Продолжается подсчет голосов в 11 округах, где кандидаты набрали почти одинаковое количество голосов. Поэтому, чтобы определить победителей, нужно обработать все до одного бюллетени. В 6 из этих 11 округов лидируют демократы, в 5 – республиканцы.

Для контроля над Палатой Представителей нужно 218 мест. По уточненному прогнозу аналитической группы канала MSNBC республиканцы будут иметь в итоге 220 +-3 места, а демократы – 215 +- 3 места. То есть, республиканская партия получит минимальное большинство в Палате. Выборы в Сенат, независимо от результатов второго тура выборов в Джорджии, который состоится 6 декабря, выиграли демократы.

- Выборы губернаторов. Трамп потерпел еще одно чувствительное поражение. Кандидат демократической партии Кэти Хоббс выиграла выборы губернатора Аризоны у выдвинутой и поддерживаемой Трампом Кэри Лэйк (50.3% - 49.7%). Трамп много раз приезжал в Аризону агитировать за Лэйк, выступал вместе с ней, а она неизменно заявляла, что Трамп выиграл выборы в 2020 году, но у него «украли победу» и, что если она станет губернатором, выборы в Аризоне будут выигрывать только республиканцы. Губернатором она не станет.

* Лидер нынешнего республиканского меньшинства в Палате Представителей выдвинут своей фракцией в спикеры новоизбранной Палаты. Голосование фракции было тайным, для номинации нужно было набрать большинство голосов. За Маккарти было подано 188 голосов, против – 31. Как он при таком голосовании станет спикером, не очень понятно, поскольку, чтобы стать спикером, ему понадобится получить минимум 218 голосов в Палате Представителей. Ни один демократ голосовать за него не будет. А при том, что у него есть оппозиция в его собственной фракции со стороны ее ультраправого крыла, если Маккарти с ней не договорится, голосов ему может не хватить.

* Во вторник вечером Трамп объявил, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, что он выдвигает свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2024 года. Ранее во вторник он написал заявление о выдвижении своей кандидатуры в федеральную избирательную комиссию. Трамп объявил, что в годы его президентства США процветали, процветал и американский народ, не было войн, США уважали в мире потому, что уважали лично его. А сейчас США находятся в глубоком упадке, продолжают падать еще ниже, их не уважают в мире, и происходит вторжение в страну «миллионов и миллионов» людей через южную границу, которое нужно остановить.

Выдвижение Трампом своей кандидатуры за два года до выборов является самым ранним выдвижением своей кандидатуры на пост президента за всю историю выборов в США.

Трамп, очевидно, планировал триумфальный вечер с празднованием «красной волны» на выборах. Но волны не получилось, произошел только тихий всплеск на выборах в Палату Представителей, большинство выдвинутых и поддерживавшихся им кандидатов выборы проиграли.

Вообще же, суть этого выдвижения себя в президенты за два года до выборов совсем в другом – это попытка прикрыться статусом кандидата в президенты от нескольких уголовных расследований, по двум из которых – по делу о похищении Трампом документов из Белого Дома и по оказанию им давления на власти Джорджии с целью добиться фальсификации результатов выборов в свою пользу, Трампу с большой вероятностью грозит предъявление обвинений, от который статус кандидата в президенты защитить его не сможет.

- Во вторник показания в специальном большом жюри в округе Фултон в Атланте по второму из этих дел давал губернатор Джорджии Кемп. В среду там же будет давать показания бывшая помощница руководителя аппарата Белого Дома Касиди Хатчинсон. В ближайшее время там же показания будут давать сенатор Грэм и скандально известный Майкл Флинн.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»