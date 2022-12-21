Новости из США. Понедельник-вторник, 19-20 декабря 2022

• Визит Владимира Зеленского в Вашингтон

• Достигнута окончательная договоренность о проекте бюджета США на 2023 год.

• Помощь Украине в окончательном проекте бюджета США на 2023 год.

• Завершил свою работу специальный комитет Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года. Трампа ждут большие юридические проблемы.

• Налоговые декларации Трампа будут опубликованы.

* Телеканал CNN, а вслед за ним и другие ведущие американские СМИ сообщили во вторник вечером со ссылками на свои источники, что в среду в Вашингтон должен прилететь президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно сообщениям, он встретится в Белом Доме с президентом Джо Байденом. На встрече будет объявлено о новом пакете американской военной помощи Украине, включающем систему ПВО-ПРО PATRIOT. Затем Владимир Зеленский выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

На американских телеканалах во вторник вечером это обращение к Конгрессу уже называют самым важным со времени выступления в Конгрессе Уинстона Черчилля 26 декабря 1941 года.

Этот визит, если он состоится, как намечено, - несомненно очень важная для всего мира демонстрация поддержки Украины со стороны США. Это очень важно также для поддержки Украины в Конгрессе следующего созыва, в Палате Представителей которого большинство будет у республиканцев. Это важно и для того, чтобы показать стране-террористу, что США поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину и до ее Победы, и после нее.

* Двухпартийная группа сенаторов достигла окончательной договоренности о параметрах бюджета США на 2023 финансовый год. Об этом сообщили лидеры демократическо большинства Чак Шумер и республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Это означает, что есть достаточное количество республиканских голосов в Сенате для того, чтобы принять законопроект о бюджете. Для принятия бюджета в Сенате нужно минимум 60 голосов из 100. То есть, в данном конкретном случае вместе с 50 демократами бюджет должны поддержать минимум 10 республиканцев. Если лидерами обеих фракций сделано объявление о достижении договоренности, значит есть уверенность в наличии достаточного числа голосов.

В Палате Представителей подавляющее большинство республиканцев во главе с их лидером Маккарти выступает против принятия бюджета, но в работающей до 3 января 2023 года Палате Представителей Конгресса 117-го созыва большинство у демократов, и они собираются солидарно проголосовать за принятие бюджета вместе с незначительным количеством республиканцев.

Все это означает, что законопроект о полноценном бюджете на 2023 финансовый год будет принят Конгрессом и подписан президентом до конца этой рабочей недели – до субботы, когда истечет срок действия временной бюджетной резолюции, продлившей действие предыдущего временного бюджета на неделю.

Новый бюджет США предусматривает расходы $1.7 триллиона, из них примерно половина - $858 миллиардов – это расходы на оборону, уже утвержденные отдельным законом.

* В окончательный проект нового бюджета внесен специальный дополнительный раздел M – «О дополнительных ассигнованиях для Украины» в размере около $45 миллиардов.

Можете скопировать в отдельный файл все статьи расходов, связанные с помощью Украине и сопутствующих расходов, связанных с войной, предусмотренные в окончательном варианте законопроекта:

- $9 миллиардов для пополнения бюджета USAI – Инициативы оказания Украине помощи в области безопасности. Деньги из бюджета USAI используются для заказов и закупки оружия, оружейных систем, боеприпасов и военного оборудования для Украины у компаний-производителей оружия. Министру обороны будет также впервые разрешено законом о бюджете заказывать оружие с оплатой из бюджета USAI не только у американских производителей (как было раньше), но и у стран-партнеров. Средства из этого фонда также используются для финансирования сбора разведданных в интересах Украины и обучения украинских военнослужащих.

Ранее бюджет USAI был пополнен на $800 миллионов, выделенных в оборонном бюджете США.

- $14.5 миллиардов для финансирования передачи оружия, оружейных систем и боеприпасов Украине непосредственно с баз Пентагона в рамках процедуры PDA - по распоряжению президента.

- $560 миллионов для финансирования других видов помощи Украине в области безопасности Госдепартаментом США.

- $13.7 миллиардов для экономической помощи, включая прямую помощь бюджету Украины, обеспечение энергетической безопасности и помощи в поддержании критической инфраструктуры.

- $2.47 миллиарда на гуманитарную помощь Украине, включающую помощь украинским внутренним переселенцам.

- $2.4 миллиарда на гуманитарную помощь украинским беженцам в США.

- $300 миллионов на новые атомные реакторы и топливо для атомных электростанций.

- $126.3 миллиона на обеспечение ядерной безопасности, для подготовки к принятию мер в случае любых ядерных инцидентов в Украине.

- $50 миллионов на гранты по программе «Продовольствие для мира»

- $152.5 миллиона – Американскому агентству международного развития USAID для его деятельности в Украине (через это агентство оказывается вся невоенная помощь).

- Дополнительные средства для аудита расходования выделенных бюджетных денег и аудита оказания помощи:

- Аудиторам USAID - $13.5 миллионов

- Управлению правительственной отчетности -$7.5 миллионов

- Офису генерального инспектора министерства обороны - $6 миллионов

Также этим же специальным дополнительным разделом бюджета предусмотрены расходы:

- $11.8 миллиарда для закупок оружия, оружейных систем и боеприпасов, чтобы восстановить запасы на базах Пентагона после передачи помощи Украине по распоряжениям президента (нужно пояснить, что это, очевидно, разница, необходимая для восполнения запасов оружия и боеприпасов по сегодняшним ценам – по сравнению с ценами, заложенными в пакеты оказания помощи).

- $6.98 миллиарда для дополнительных операций Европейского Командования Армии США, связанных с российской агрессией против Украины (включая необходимое дополнительное оборудование, разведку и другие расходы).

- $1 миллион на дополнительные расходы Совета Национальной Безопасности, связанные с его деятельностью по обеспечению действий Белого Дома, связанных с Украиной.

* И о Трампе. Честно говоря, мечтаю, когда он исчезнет из новостей. Либо будет появляться исключительно в разделе «Судебная хроника». Собственно, все к тому идет.

- В понедельник специальный комитет Палаты Представителей по политическому расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года провел свое последнее заседание, транслировавшееся большинством основных телеканалов в прямом эфире. Комитет завершил свою полуторагодичную работу, единогласно утвердив отчет о проведенном расследовании. Полный текст отчета будет опубликован в среду. В понедельник была опубликована аннотация на 154 страницах.

Вот основные выводы расследования, цитирую по опубликованной аннотации отчета:

«В данном отчете представлен огромный объем информации и свидетельских показаний, собранных в ходе расследования, проведенного Специальным комитетом, включая информацию, полученную после судебных разбирательств в федеральных окружных и апелляционных судах, а также в Верховном суде США. Основываясь на собранных доказательствах, Комитет пришел к ряду конкретных выводов, включая следующие:

1. Начиная с ночи выборов до 6 января 2021 года и далее, Дональд Трамп целенаправленно распространял ложные обвинения в мошенничестве, связанном с президентскими выборами

президентскими выборами 2020 года, чтобы подкрепить свои усилия по отмене результатов выборов и с целью привлечения денежных пожертвований. Эти ложные утверждения спровоцировали его сторонников к насилию 6 января.

2. Зная, что он и его сторонники проиграли десятки судебных процессов по выборам, и несмотря на то, что его собственные старшие советники опровергли его заявления о фальсификации выборов и призвали его признать свое поражение на выборах, Дональд Трамп отказался признать законный результат выборов 2020 года. Вместо того, чтобы выполнить свое конституционное обязательство «заботиться о том, чтобы законы исполнялись добросовестно», президент Трамп вместо этого решил отменить результаты выборов.

3. Несмотря на то, что он знал, что такое действие было бы незаконным, и что ни один штат не представил и не представит альтернативных членов коллегии выборщиков, Дональд Трамп оказывал коррупционное давление на вице-президента Майка Пенса с целью заставить его отказаться от утверждения голосования коллегии выборщиков во время совместного заседания обеих палат Конгресса 6 января.

4. Дональд Трамп пытался коррумпировать министерство юстиции США, стремясь привлечь должностных лиц министерства к составлению заведомо ложных заявлений и тем самым помочь его попытке отменить результаты президентских выборов. После того, как эта попытка провалилась, Дональд Трамп предложил Джеффу Кларку должность исполняющего обязанности генерального прокурора, зная, что Кларк намеревался распространять ложную информацию, направленную на отмену результатов выборов.

5. Без какой-либо доказательной базы и вопреки законам штатов и федеральному законодательству Дональд Трамп незаконно оказывал давление на должностных лиц и законодателей ряда штатов с целью изменения результатов выборов в их штатах.

6. Дональд Трамп курировал усилия по получению и передаче поддельных протоколов голосования коллегии выборщиков в Конгресс и Национальный архив.

7. Дональд Трамп оказывал давление на членов Конгресса, чтобы они оспаривали действительные результаты голосования и назначение членов коллегии выборщиков от нескольких штатов.

8. Дональд Трамп намеренно подавал иски с заведомо ложной информацией, обращаясь в федеральные суды.

9. Основываясь на ложных утверждениях о том, что выборы были украдены, Дональд Трамп созвал десятки тысяч своих сторонников в Вашингтон 6 января. Хотя эти сторонники были возбуждены, а некоторые вооружены, Дональд Трамп приказал им 6 января пройти маршем к Капитолию, чтобы «вернуть» свою страну.

10. Зная, что на Капитолий готовится нападение с применением насилия, и зная, что его слова подстрекают к дальнейшему насилию, Дональд Трамп намеренно отправил в социальных сетях сообщение с публичным осуждением вице-президента Пенса в 14:24 минуты 6 января.

11. Зная, что в Капитолии происходит насилие, и несмотря на свою обязанность обеспечить, чтобы законы исполнялись добросовестно, Дональд Трамп отклонял в течение нескольких часов неоднократные просьбы о том, чтобы он призвал своих сторонников, склонных к насилию, разойтись и уйти из Капитолия. Вместо того, чтобы сделать такой призыв, он наблюдал за разворачивающимся нападением на Капитолий по телевизору. Это бездействие способствовало насилию в Капитолии и помешало утверждению Конгрессом результатов выборов.

12. Каждое из этих действий Дональда Трампа было предпринято в поддержку многостороннего заговора с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года.

13. Разведывательное сообщество и правоохранительные органы успешно выявили планирование потенциального насилия 6 января, в том числе конкретно планирование военизированными группами «гордые мальчики» и «держатели клятвы», которые в конечном итоге возглавили нападение на Капитолий. По мере приближения 6 января разведка конкретно определила потенциал для насилия в Капитолии США. Эти разведданные были переданы исполнительной власти, в том числе Секретной Службе и президентскому Совету Национальной Безопасности.

14. Разведывательная информация, собранная до 6 января, не подтвердила информацию о том, что Антифа или другие левые группы, скорее всего, примут участие в насильственной контрдемонстрации, или нападут на сторонников Трампа 6 января. Действительно, разведданные от 5 января указывали на то, что некоторые левые группы инструктировали своих членов членов «оставаться дома» и не выходить на улицы 6 января. В конечном итоге, ни одна из этих групп не была причастна в какой-либо степени к нападению на Капитолий 6 января.

15. Ни разведывательное сообщество, ни правоохранительные органы не получили разведданных до 6 января о полном объеме действий, осуществляемых президентом Трампом, Джоном Истманом, Рудольфом Джулиани и их соратниками с целью отмены сертифицированных результатов выборов. Эти агентства, очевидно, не смогли (и потенциально не могли) предвидеть провокацию, которую президент Трамп предложил толпе в своей речи на площади Эллипса, что президент Трамп «спонтанно» даст толпе указание маршировать к Капитолию, и что президент Трамп усугубит насильственные беспорядки, отправив в 14:24 свой твит с осуждением вице-президента Пенса. Не могли они предвидеть и полный масштаб насилия и беззакония, которые за этим последовали. Правоохранительные органы также не не ожидали, что президент Трамп откажется приказать своим сторонникам покинуть Капитолий, как только начнется насилие. Ни один предварительный анализ разведывательного сообщества не предсказал, как именно поведет себя президент Трамп; ни один такой анализ не признал полный масштаб и степень угрозы для Капитолия 6 января.

16. Сотни сотрудников полиции Капитолия и столичного округа Колумбия выполняли свои обязанности 6 января, и Америка обязана этим людям огромной благодарностью за их мужество в защите Конгресса и нашей Конституции. Без их храбрости то, что произошло 6 января, было бы гораздо хуже. Хотя некоторые члены руководства Капитолийской полиции рассматривали свой подход к 6 января как «все наготове», руководство полиции Капитолия не располагало достаточными средствами, для борьбы с агрессивной толпой, нарушающей закон». «Хотя руководитель полиции Стивен Санд поднял идею о вызове для поддержки Национальной гвардии, Совет полиции Капитолия не запрашивал помощь гвардии до 6 января.

Столичная полиция заняла более предусмотрительную позицию накануне 6 января и задействовала около 800 офицеров, в том числе реагируя на экстренные призывы о помощи в Капитолии. Бунтовщикам все же удалось прорвать строй в некоторых местах, когда толпа хлынула вперед в сразу после твита Дональда Трампа в 14:24. Министерство юстиции подготовило группу федеральных агентов, ожидая, что 6 января может произойти насилие, а затем задействовало этих агентов, как только стало ясно, что полиция в Капитолии не справляется с бунтовщиками. Агенты из Министерства внутренней безопасности также были направлены на помощь.

17. Президент Трамп обладал полномочиями и обязанностью руководить развертыванием Национальной гвардии в округе Колумбия, но не отдавал приказ о развертывании Национальной гвардии ни 6 января, ни в какой-либо другой день. Он также не давал никаких указаний ни одному федеральному правоохранительному органу оказать помощь. Поскольку полномочия по развертыванию Национальной гвардии были делегированы Министерству обороны, министр обороны мог развернуть гвардию и в конечном итоге развернул ее. Хотя доказательства указывают на вероятное недопонимание между членами гражданского руководства министерства обороны, что повлияло на сроки развертывания Национальной гвардии, Комитет не нашел никаких доказательств того, что министерство обороны намеренно задерживало развертывание Национальной гвардии.

Специальный комитет признает, что некоторые люди в министерстве обороны испытывали искренние опасения, советуя проявлять осторожность, поскольку опасались, что президент Трамп может отдать незаконный приказ об использовании вооруженных сил в поддержку его усилий по отмене результатов выборов».

- Специальный комитет Палаты Представителей рекомендовал федеральной прокуратуре предъявить Трампу обвинения по четырем статьям федерального уголовного кодекса:

- Препятствование Конгрессу в осуществлении его официальных конституционных полномочий.

- Заговор с целью обмана Соединенных Штатов.

- Заговор с целью распространения заведомо ложной информации.

- Подстрекательство к мятежу и оказание помощи мятежникам.

Рекомендация федеральной прокуратуре о предъявлении обвинений не является руководством к действию, а является рекомендацией. Прокуратура при предъявлении обвинений руководствуется прежде всего тем, что каждое конкретное обвинение должно быть подкреплено доказательствами за пределами разумных сомнений, как того требует уголовно-процессуальный кодекс. Это является необходимым условием для того, чтобы 12 присяжных в суде единогласно признали обвинения доказанными.

Расследование усилий Трампа по организации государственного переворота путем отмены результатов выборов, организации мятежа 6 января 2021 года и похищению секретных и других президентских документов из Белого Дома возглавляет специальный прокурор Джек Смит, назначенный в ноябре. В его группу включены 20 опытных прокуроров, и судя по количеству людей, вызываемых для дачи показаний, расследование идет очень активно.

По результатам расследования специального комитета Палаты Представителей Джек Смит получил в числе прочего возможного важного свидетеля – Стефана Пассантино, работавшего в трамповском Белом Доме главным юридическим советником по этике. Услугами Пассантино в качестве адвоката решила воспользоваться Касиди Хатчинсон, бывшая помощница руководителя аппарата Белого Дома Марка Медоуса, когда давала показания в специальном комитете Палаты Представителей. Оказалось, что Пассантино рекомендовал Хатчинсон, отвечая на вопросы членов комитета, говорить, что она не помнит того, другого, третьего, пятого, не может вспомнить деталей тех или иных событий. Хатчинсон совета адвоката не послушалась. Она рассказала все, что знала, и ее показания были одними из самых значимых, полученных комитетом. Рассказала она и о том, что ее адвокат советовал ей дать ложные показания.

Теперь Пассантино грозит обвинение в оказании давления на свидетеля с целью заставить его дать ложные показания. И, чтобы избежать ответственности, единственным выходом для него может оказаться сделка с прокуратурой – свобода в обмен на показания о более значительных преступлениях более значимых преступников.

Юридические перспективы у Трампа, мягко говоря, совсем не блестящие, а у специального прокурора Джека Смита – весьма хорошие.

* Во вторник вечером комитет по доходам бюджета Палаты Представителей, получивший три недели назад после почти четырехлетней судебной тяжбы налоговые декларации Трампа за 6 лет, проголосовал за их обнародование. Голосование прошло строго по партийной линии – все демократы (обладающие большинством во всех комитетах нынешней Палаты – за, все республиканцы – против). Трамп подавал судебные иски и апелляции в течение почти четырех лет. Но после отказа Верховного Суда рассматривать его очередную апелляцию, не дотянул до 3 января, когда большинство в Палате Представителей и ее комитетах перейдет к республиканцам. Уже в среду налоговые декларации Трампа станут известны стране и миру.

Все кандидаты в президенты и президенты уже в течение почти 50 лет добровольно обнародуют свои налоговые декларации. Трамп этого не сделал.

Более того, комитет выяснил, что федеральная налоговая служба в 2017-2019 годах не проводила обязательный аудит налоговых деклараций Трампа (она обязана проводить ежегодный аудит налогов президента и вице-президента по закону от 1977 года), чем нарушила закон.

Что ж, теперь вся страна и весь мир официально узнают то, о чем, в общем-то, знали неофициально с тех пор, как 27 сентября 2020 года газета Нью-Йорк Таймс опубликовала подробности слитых ей налоговых деклараций Трампа.

Узнает, что «самый великий и успешный бизнесмен всех времен и народов» живет и ведет бизнес по принципу финансовой пирамиды – одалживает сотни миллиардов у одних, чтобы отдать сотни миллиардов другим, оставив себе столько, сколько нужно для безбедной праздной жизни, что его долги исчисляются именно сотнями миллиардов в любой отдельно взятый момент, что его бизнес согласно его налоговым декларациям не только не приносит доходов, но вообще убыточен. Достаточно сказать, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил федеральный подоходный налог $1500 (по $750 за каждый из этих двух лет). Чтобы было ясно, что это за сумма – люди с доходом до $9,875 в год или семейная пара с доходом до $19,750 (в данном случае доход – это то, что превышает необлагаемый налогом минимум - $12,550 для индивидуума или $25,100 для семейной пары в 2021 году) в год должны платить федеральный подоходный налог в размере 10%. То есть, доход «миллиардера» Трампа в 2016 и 2017 годах составлял по его налоговым декларациям по $7,500 (семь тысяч пятьсот долларов) в год.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Україна є і буде завжди. Різдво та Новий Рік також будуть тепер, і будуть завжди. Світло повернеться в українські домівки. А зло буде покаране. І це неодмінно.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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