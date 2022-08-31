Новости из США. Понедельник-вторник, 29-30 августа 2022

* В понедельник в Пентагоне было объявлено, что очередная, пятая конференция «Рамштайн» стран, оказывающих военную помощь Украине, состоится под председательством министра обороны США Ллойда Остина на базе ВВС США в Рамштайне в Германии 8 сентября. Ожидается, что в конференции примут участие представители примерно 50 стран.

И следует ожидать, что США объявят в этот день или накануне о новом пакете военной помощи Украине.

* Во вторник первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател, проводя брифинг для журналистов, сделал в начале брифинга следующее специальное заявление:

«По оценкам правительства США, Москва готовится провести фиктивные референдумы в подконтрольных ей районах Украины. Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами этих референдумов, чтобы ложно заявить, что украинский народ хочет присоединиться к России. Это часть российской игры по покушению на суверенитет, идентичность и историю Украины.

Эти референдумы могут состояться в ближайшие недели. Но Украина, Соединенные Штаты и международное сообщество знают простую истину - вся Украина есть и всегда будет оставаться Украиной. Сколько бы российских солдат туда ни вторгались или сколько бы марионеточных чиновников там ни было искусственно назначено, кремль не может силой изменить границы суверенной Украины.

кремль продолжает готовиться к проведению фиктивных референдумов о присоединении к России в Херсонской, Запорожской областях и так называемых Донецкой и Луганской народных республиках. Российское руководство дало указание чиновникам начать подготовку к проведению фиктивного референдума и в некоторых районах Харьковской области. Эти фиктивные референдумы попытаются придать видимость легитимности вопиющему захвату территории, который нарушит конституцию Украины и международное право, включая Устав ООН, и противоречит принципам ОБСЕ.

В рамках фиктивных референдумов Россия, несомненно, будет использовать пропагандистские и дезинформационные кампании, фальсифицировать явку избирателей и преувеличивать процент тех, кто якобы проголосовал за присоединение к России. Мы хотим внести ясность: любые заявления кремля о том, что украинский народ каким-то образом хочет присоединиться к России, являются ложью. Опросы показывают, что только 3% украинцев говорят, что хотели бы, чтобы Украина стала членом возглавляемого Россией Евразийского таможенного союза, а 90% хотят, чтобы Украина стала членом ЕС. В ближайшие недели и месяцы будет крайне важно противостоять этой дезинформации. Мы ожидаем, что результаты голосования будут предопределены кремлевскими властями.

Народ Украины и весь мир не будут обмануты этой насмешкой над (демократическим) процессом. Мы поддерживаем народ Украины и его демократически избранное правительство».

* В понедельник в Пентагоне состоялся телебрифинг высокопоставленных представителей министерства обороны и военного командования США, посвященный положению на фронте и другим вопросам, связанным с войной и военной политикой.

- Сразу же нужно сказать, что в ответ на многочисленные вопросы журналистов о подробностях наступления Вооруженных Сил Украины на юге, о прогнозах этого наступления, оба высокопоставленных представителя отвечать отказались, посоветовав журналистам обращаться за комментариями в Украину и, сказав, что они проводят брифинги для того, чтобы давать журналистам информацию, но информацию, не являющуюся секретной.

Вот несколько цитат:

«В окрестностях Херсона за последние несколько дней возросла кинетическая активность, включая использование артиллерии и ракет».

«Мы наблюдаем активизацию боевых действий в этой части боевого пространства».

«Вы все очень хорошо освещали то, что украинцы делают с (российскими) линиями снабжения. Они использовали свои системы HIMARS с большим эффектом, в том числе атакуя линии снабжения. Я знаю, что вы сообщали о том, что они поразили несколько мостов.

И поэтому я думаю, что они, вероятно, определенно повлияли на способность русских продвигаться на север или юг, восток или запад, как бы вы ни хотели на это посмотреть, через Днепр, кроме того мы видели большое количество отчетов, говорящих о (низком) моральном духе русского солдата на той стороне, в Херсонском кармане».

- По оценке высокопоставленного военного представителя за последние три недели у российской армии нет никаких продвижений на Донбассе. Если ей удавалось где-то очень незначительно продвинуться ценой больших потерь, то она либо тут же теряла контроль над завоеванным участком, либо ей приходилось отступать с занятых позиций в других местах. По оценке американских военных линия фронта на Донбассе в течение последних трех недель осталась практически неизменной.

В то же время за последние две недели в Украине в результате обстрелов погибли более пятисот гражданских лиц, включая детей.

- Высокопоставленный представитель министерства обороны прокомментировал указ путина об увеличении численности российской армии:

«Я хотел поделиться с вами нашим мнением о том, что эти усилия вряд ли увенчаются успехом, поскольку Россия исторически не достигает целевых показателей конечной численности личного состава. И на самом деле, если вы посмотрите на российские вооруженные силы до вторжения, возможно, им уже не хватало 150 тысяч человек до их цели в миллион человек. И это, опять же, до вторжения в феврале. Также до вторжения примерно четверть личного состава составляли призывники, а остальные - профессиональные солдаты. Пока мы видим, что Москва пытается использовать в украинском конфликте преимущественно профессиональных солдат, а не призывников.

И еще один момент: Россия уже начала предпринимать попытки расширить призывную кампанию, чтобы укомплектовать по меньшей мере один добровольческий батальон на федеральный округ и сформировать новый третий армейский корпус. Они добились этого отчасти за счет отмены верхнего возрастного предела для новобранцев, а также за счет вербовки заключенных. Многие из этих новобранцев, как мы заметили, уже немолодые, неподготовленные и плохо обученные. Таким образом, все это говорит нам о том, что любой дополнительный персонал, который Россия сможет набрать к концу года, на самом деле не сможет увеличить мощность российского контингента».

* С визитом в Украине находились два американских сенатора – демократ Эми Клобучар и республиканец Роб Портман. По окончании визита сенаторы опубликовали в понедельник заявления.

Эми Клобучар:

«Перед лицом неспровоцированного варварства Владимира путина мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе за демократию. Мы с сенатором Портманом отправились в Украину и встретились с президентом Зеленским и министром обороны Резниковым, чтобы обсудить ход войны и продолжающуюся экономическую, гуманитарную и военную помощь Америки. Один из самых острых вопросов, которые мы обсуждали, - это захват Россией Запорожской атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии должно получить доступ к станции, а Россия должна согласиться на демилитаризованную зону вокруг нее, чтобы предотвратить катастрофу».

«Находясь в Украине, мы также побывали в Буче и Ирпене, а также в аэропорту «Антонов» в Гостомеле - месте, где украинцы отбросили российские войска и в конечном итоге спасли Киев от российского контроля. Я воочию увидела, какую кровавую бойню учинила российская армия. В Польше мы встретились с американскими военнослужащими 101-й воздушно-десантной дивизии, чтобы получить свежую информацию о скоординированных усилиях наших войск с союзниками по НАТО.

Ясно, что украинский народ привержен защите своей родины. Он не будет побежден путинским злом, и США и наши союзники должны продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии России»

Роб Портман:

«Мужество и отвага народа Украины перед лицом несправедливой российской агрессии всегда вдохновляют издалека, но еще больше вдохновляет, когда видишь это воочию. Наша поездка в Киев не только предоставила возможность убедиться в непоколебимой решимости народа, но и в лидерстве президента Зеленского и его команды. Сейчас, как никогда ранее, Соединенные Штаты должны встать на сторону нашего союзника Украины, чтобы дать понять России и всему миру, что мы не останемся в стороне от вторжения в суверенные страны. Украина заслуживает свободы, и мы не остановимся, пока российские войска не будут выведены из Украины».

Важно, что сенаторы, представляющие обе партии, приехали в Киев. Совсем скоро Конгресс должен будет принимать бюджет на новый финансовый год, который начнется в США 1 октября. И для того, чтобы администрация могла оказывать помощь Украине, деньги для этого должны быть заложены в бюджет Конгрессом.

* Директор Офиса Национальной Разведки Эврил Хейнс в письме, адресованном председателю комитета по разведке Палаты Представителей Адаму Шиффу и председателю надзорного комитета Палаты Представителей Кэролайн Мэллони, в ответ на их запрос, сообщила, что разведка проведет оценку ущерба, который мог быть нанесен национальной безопасности и обороне США тем, что Трамп увез из Белого Дома по окончанию своего президентского срока множество секретных документов и держал из у себя дома. В том числе Офис Директора Национальной Разведки проведет оценку того, какой ущерб мог быть нанесен США, если с этими документами ознакомились люди, которые не должны были иметь к ним доступа, в том числе иностранцы.

Эта проверка будет проводиться совместно с министерством юстиции.

В январе 2022 года, через год после окончания своего президентского срока, Трамп вернул 184 документа разной степени секретности, незаконно вывезенных им из Белого Дома. 8 августа 2022 года в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго агенты ФБР обнаружили еще 11 серий секретных документов, в том числе совершенно секретные документы и совершенно секретные документы особой важности.

* Вечером во вторник министерство юстиции представило в суд свой ответ на иск Трампа, в котором он требует от суда запретить министерству юстиции доступ к изъятым у него при обыске документам и назначить специального «мастера», который бы исследовал документы на предмет наличия среди них документов, на которые распространяются привилегии – исполнительной власти и сохранения в тайне контактов клиента с адвокатом.

Министерство юстиции выступило категорически против требований Трампа. В своем ответе оно указывает, что Трамп не имеет права на президентские документы, «потому что эти документы не принадлежат ему», так как президентские документы являются собственностью правительства США. Закон о президентских документах четко указывает, что Соединенные Штаты имеют полное право собственности, владения и контроля над ними.

Иск Трампа рассматривается окружным федеральным судьей Аилен Кэннон, номинированной в федеральные судьи Трампом в 2018 году.

* Республиканский сенатор Линдси Грэм в воскресенье в интервью телеканалу Фокс заявил, что если Трампу будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, будут беспорядки на улицах.

При этом сенатор говорил это таким тоном, что каждый мог трактовать его слова, как хочет – как призыв к беспорядкам на улицах, или как предсказание, что такие беспорядки произойдут.

Тем самым член юридического комитета Сената и бывший председатель этого комитета сенатор Грэм в любом случае показал, что по его мнению в стране есть человек, который выше закона – это лидер его партии Дональд Трамп.

* Вечером во вторник Белый Дом опубликовал заявление президента Джо Байдена в связи с кончиной Михаила Горбачева:

«Михаил Горбачев был человеком с удивительным видением.

Ко времени его прихода к власти холодная война продолжалась уже почти 40 лет, а коммунизм - еще дольше, что привело к разрушительным последствиям. Лишь немногие высокопоставленные советские чиновники имели мужество признать, что необходимо что-то менять. Будучи членом сенатского комитета по международным отношениям, я видел, как он сделал это и даже больше. Будучи руководителем ссср, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, что облегчило жизнь людей во всем мире, молившихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он пошел на демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народов советского союза после стольких лет изоляции и лишений.

Это были действия редкого лидера - человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть, что возможно другое будущее, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей.

Даже спустя годы после ухода с поста президента он по-прежнему был глубоко вовлечен в работу. Когда мистер Горбачев посетил Белый дом в 2009 году, мы с ним долго говорили о текущей работе наших стран по сокращению ядерных арсеналов США и России. Было легко понять, почему многие во всем мире так высоко его ценили.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем тем, кто воспользовался его верой в лучший мир».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

Новости портала «Весь Харьков»