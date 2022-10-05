Новости из США. Понедельник-вторник, 3-4 октября 2022

* Официальное сообщение пресс-службы Белого Дома:

«4 октября 2022. Президент Джозеф Р. Байден, вместе с вице-президентом Камалой Харрис, разговаривал сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты никогда не признают предполагаемую аннексию Россией украинской территории. Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму $625 миллионов, который включает дополнительное оружие и оборудование, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Президент Байден также подтвердил неизменную готовность Соединенных Штатов навязать суровую цену любому физическому, юридическому лицу или стране, которые оказывают поддержку предполагаемой российской аннексии. Он приветствовал успех соглашения, которое позволило обеспечить безопасный экспорт украинского зерна на мировые рынки, и отметил необходимость обеспечить его продолжение. Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединенных Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, в соответствии с Уставом ООН».

* Президент Джо Байден во вторник утвердил новый пакет военной помощи Украине. Это 22-й пакет помощи в рамках президентских полномочий (PDA) по передаче оружия, военного оборудования и боеприпасов союзному иностранному государству в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с Законом об оказании помощи иностранным государствам. Пакеты помощи PDA для Украины обеспечены специальными ассигнованиями, выделенными Конгрессом в государственном бюджете США.

Новый пакет помощи включает:

- 4 высокомобильные ракетные системы HIMARS М142 и ракеты к ним (в дополнение к ранее переданным 16 системам HIMARS);

- 16 155-мм гаубиц (в дополнение к уже переданным ранее 126 таким гаубицам);

- 16 105-мм гаубиц (в дополнение к 20 ранее переданным таким гаубицам; такие же гаубицы переданы Украине Великобританией);

– 75000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Escalibur с GPS наведением;

- 1000 155-мм дистанционных противоброневых минных систем (RAAM);

– 30000 минометных снарядов калибра 120 мм;

- 200 бронированных машин MaxxPro с противоминной защитой и защитой от засады;

- 200000 патронов к стрелковому оружию;

- оборудование для установки препятствий (заграждений);

- противопехотные мины Claymore.

- В опубликованном во вторник заявлении государственного секретаря Тони Блинкена, который по закону уполномочен президентом реализовать решение о выделении пакета помощи в рамках PDA, говорится:

«Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Байден еще раз подчеркнул, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Последние события - от фиктивных референдумов и попыток аннексии Россией до новых разоблачений жестокости в отношении гражданского населения на украинской территории, ранее контролировавшейся Россией, - только укрепляют нашу решимость. Вместе с нашими союзниками и партнерами из 50 стран мы поставляем оружие и оборудование, которое сегодня так эффективно используют украинские войска в успешном контрнаступлении, чтобы вернуть свои земли, незаконно захваченные Россией.

В соответствии с полномочиями, делегированными президентом, я санкционирую двадцать второй пакет американских вооружений и техники для Украины начиная с августа 2021 года. Этот пакет на $625 миллионов включает дополнительные вооружения, боеприпасы и оборудование из запасов министерства обороны США. В результате общая сумма военной помощи США Украине составит более $17.5 миллиардов долларов с начала работы этой администрации.

Мы будем продолжать поддерживать народ Украины, который защищает свою свободу и независимость с необычайным мужеством и безграничной решимостью. Предоставляемые нами возможности тщательно выверены, чтобы добиться наибольших изменений на поле боя и укрепить позиции Украины за столом переговоров, когда придет время».

* Американские новостные телеканалы CNN и MSNBC, ведущие газеты и новостные сайты уделяют много внимания успешному наступлению Вооруженных Сил Украины. Военные корреспонденты телеканалов передали репортажи из освобожденного Лимана. Отставные генералы, комментирующие ход военных действий по телевидению, восхищаются Вооруженными Силами Украины. В понедельник интервью CNN дала посол Украины в США Оксана Маркарова.

* Во вторник адвокаты Трампа подали апелляцию в Верховный Суд на решение апелляционного суда 11-го округа. Как известно, две недели назад, коллегия из трех судей апелляционного суда (двое из которых были назначены Трампом), удовлетворила апелляцию министерства юстиции на решение окружной судьи Кэннон (тоже назначенной Трампом). Кэннон постановила, что изъятые у Трампа при обыске документы Белого Дома должны быть проверены специальным независимым мастером на предмет того, не являются ли они собственностью Трампа и не были ли изъяты незаконно. Кэннон также запретила ФБР и федеральной прокуратуре проводить любые следственные действия с использованием секретных и совершенно секретных документов, изъятых у Трампа до тех пор, пока документы не будут исследованы специальным мастером. Апелляционный суд отменил решение судьи Кэннон в этой части и удовлетворил требование министерства юстиции об изъятии секретных и совершенно секретных документов из числа документов, анализируемых специальным мастером.

Трамп подал апелляцию в Верховный Суд, требуя отменить решение апелляционного суда и оставить в силе решение судьи Кэннон. При этом Трамп требует срочного принятия Верховным Судом обеспечительного постановления об остановке расследования уголовного дела о нарушении закона о шпионаже, закона о президентских документах и препятствовании расследованию этих преступлений. Адвокаты Трампа указали в апелляции, что дело имеет политическую подоплеку, поскольку генеральный прокурор Гарланд – член кабинета Байдена, а Трамп является основным политическим противником Байдена.

Для того, чтобы Верховный Суд согласился рассматривать любое дело, необходимо, чтобы с его рассмотрением согласились по крайней мере четверо из девяти судей Верховного Суда.

Цель Трампа понятна – остановить на как можно более долгий срок расследование уголовного дела, фигурантом которого он является, и по которому ему с большой вероятностью могут быть предъявлены обвинения.

Если Верховный Суд согласится рассматривать апелляцию Трампа и согласиться с удовлетворением его обеспечительного требования, то рассмотрение может длиться как минимум до окончания текущей сессии Верховного Суда, до 30 июня 2023 года. Тогда и расследование будет остановлено.

В Верховном Суде Трампу и республиканскому большинству в Сенате Конгресса прошлого созыва удалось создать крайне правое, абсолютно идеологически ориентированное и очень политизированное прореспубликанское большинство из пяти судей, трое из которых были назначены Трампом. Достаточно вспомнить решение, принятое три месяца назад этими пятью судьями (против четырех остальных) об отмене решения 1973 года о том, что право на аборт является конституционным правом женщины.

Будут ли эти судьи руководствоваться законом при рассмотрении апелляции Трампа, или политическими и идеологическими пристрастиями, увидим. Если они удовлетворят апелляцию Трампа или даже захотят ее рассматривать, Верховный Суд окончательно превратится из высшего органа судебной власти в политическую палату, в которой на десятки последующих лет зафиксировано политически ангажированное очень правое большинство.

* США и Южная Корея провели совместные учения и запустили четыре ракеты с восточного побережья Корейского полуострова. Это специфический ответ на запуск во вторник утром Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.

Недавно вице-президент Камала Харрис побывала с визитом в Японии и Южной Корее. Во вторник государственный секретарь Тони Блинкен говорил по телефону с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи.

* Также во вторник государственный секретарь Тони Блинкен провел трехсторонний разговор с министрами иностранных дел Азербайджана Байрамовым и Армении – Мирзояном. «Госсекретарь высоко оценил освобождение военнопленных, подтвердил нашу готовность помочь Армении и Азербайджану решить проблемы мирным путем и подчеркнул, что дипломатия - единственный путь вперед», - говорится в официальном сообщении Госдепартамента.

* Их нравы.

- Как выяснили журналисты Дэйли Бист, поддерживаемый Трампом республиканский кандидат в сенаторы в штате Джорджия бывший футболист Хершел Волкер, заявляющий всюду, что он «pro-live», что на американском политическом языке означает, что он выступает за запрет абортов, заплатил своей бывшей подруге за то, что она сделала аборт, забеременев от него. Волкер заплатил ей $700, компенсировав $575, заплаченных по счету клинике и, очевидно, добавив сверху, как он написал ей в открытке, приложенной к чеку, чтобы его бывшая подруга «чувствовала себя хорошо».

- За последние два дня довелось прочитать немало комментариев по поводу предложения Илона Маска Украине капитулировать как пути к миру. Маленький комментарий к этому. Илон Маск – человек, придерживающийся довольно правых политических взглядов. Он, например, никогда не скрывал, что поддерживал Трампа. Обещал восстановить его аккаунт в Твиттере, если станет владельцем компании. Но дело не в Трампе, а в том, что у американцев, придерживающихся слишком правых взглядов, независимо от того, миллиардеры они или рабочие на заводе, в подсознании сидит «идеальное» устройство общества и государства по образцу путинской России, и путин как олицетворение этого устройства. И когда подсознание вдруг выскакивает на всеобщее обозрение, получается то, что получилось в понедельник у Маска.

И вообще, лишний раз многие могут убедиться в том, что не нужно создавать себе кумиров. Даже если принадлежащие одному человеку компании делают электромобили, космические ракеты и корабли, и Старлинк.

- И еще о кумирах. В течение недавнего времени республиканская конгрессвумен из штата Индиана Виктория Спартц наделала много шума в Украине своими многочисленными открытыми письмами президенту Байдену и нашумевшем интервью о том, что Украину нужно поддерживать не так, как это делает Байден, что в Украине то не так и это не так, ну, и так далее, известная история.

Знаете, как на самом деле «поддерживает» Украину, кстати, родившаяся в Украине Виктория Спартц? Ну, так вот, она в прошедшую пятницу проголосовала против принятия законопроекта о временном бюджете и дополнительный помощи Украине. Проголосовала вместе с еще 200 республиканцами. Против той самой помощи, которую «не так» по ее мнению во вторник утвердил Джо Байден (посмотрите выше еще раз, что получит Украина в течение ближайшего времени – от нескольких дней до максимум нескольких недель). И против последующих пакетов помощи, финансирование которых обеспечивается принятым в пятницу бюджетом.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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