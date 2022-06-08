Новости из США. Понедельник-вторник, 6-7 июня 2022

* Государственный секретарь Тони Блинкен выступил в понедельник на международной видеоконференции «Проблемы продовольственной безопасности, вызванные российским вторжением в Украину». Госсекретарь, в частности, сказал:

«Президент России путин начал свою неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Это, конечно, вызвало ужасные страдания в самой Украине, страдания ее народа, но также, как вы хорошо знаете, это оказывает разрушительное воздействие на глобальную продовольственную безопасность, потому что Украина является одной из житниц мира. Это ведущий производитель пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и других продуктов. И буквально в каждом месте, куда я еду, я слышу об этом.

В настоящее время российская военно-морская блокада в Черном море препятствует отправке украинского урожая в обычные пункты назначения. Где-то около 20 миллионов тонн пшеницы застряли в хранилищах под Одессой и на кораблях, буквально заполненных зерном, которые застряли в Одесском порту из-за этой российской блокады. Российские войска захватили некоторые из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они заложили мины на всех полях. Они разрушили жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Есть достоверные сообщения, в том числе, как мы увидели сегодня в одной из наших ведущих газет, что Россия похищает зерно, экспортируемое Украиной, - извините меня, - чтобы продать его с выгодой для себя. Теперь Россия задерживает и свой экспорт продовольствия.

Так что все это делается преднамеренно. Мы это знаем. Президент путин останавливает поставки продовольствия и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отвести или исказить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить ему и отменить санкции. Другими словами, проще говоря, это шантаж».

* Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, выступая в понедельник на брифинге для журналистов, ответил на ряд вопросов.

- О воскресном ракетном обстреле Киева:

«Было немало примеров российской жестокости, когда нам приходилось сомневаться, была ли за этим какая-то военная цель, или это была просто попытка терроризировать население Украины, включая гражданское население Украины. Атаки на объекты в разных концах Украины явно попадают в эту категорию.

Однако нападения, которые мы наблюдаем в последние дни, конечно, не ограничиваются столицей. Посольство США в Киеве отметило, что в результате российского обстрела пострадал исторический православный памятник архитектуры в Донецкой области на востоке Украины, священное место в Украине, которое служило убежищем, местом укрытия для бегущих (от военных действий) гражданских лиц с момента начала жестокой войны в Украине. Эти атаками были бессмысленными, бессмысленными атаками на народ Украины, а также на правительство Украины.

Продолжающееся насилие продолжает принимать форму атак, в результате которых были ранены или убиты гражданские лица, разрушена гражданская инфраструктура, и это следует за предыдущими ударами, нанесенными по гражданским больницам, школам, религиозным объектам, печально известным ударом по театру в Мариуполе, оживленной железнодорожной станции с гражданскими лицами, пытавшимися эвакуироваться. Были явные примеры жестокости России, которые равносильны военным преступлениям, и мы обнародовали нашу оценку того, что российские силы совершили военные преступления.

Мы не только продолжаем поддерживать наших украинских партнеров, предоставляя им помощь в области безопасности, которую они используют с чрезвычайной эффективностью, чтобы защитить свою свободу, защитить свою демократию, защитить свою страну, но мы также предоставляем нашим украинским партнерам экономическую поддержку, гуманитарную поддержку, и в то же время мы продолжаем налагать те значительные издержки на Россию - издержки, которые мы обещали задолго до начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, в форме финансовых санкций и экспортного контроля».

- Об угрозах империи зла в адрес Черногории, Северной Македонии и Болгарии, не разрешивших самолету лаврова пролететь в своем воздушном пространстве для того, чтобы попасть в Сербию:

«Это были суверенные решения относительно воздушного пространства этих трех суверенных стран. Это отражает стремление Европы привлечь Россию к ответственности за ее неспровоцированную, за ее неоправданную агрессию в Украине». «Все три страны являются членами НАТО, и наши обязательства по Пятой статье в отношении всех трех стран являются железными».

«Мы призываем Сербию сосредоточиться на заявленной ею цели членства в ЕС, включая согласование своей внешней политики и политики безопасности с остальной Европой».

* Пентагон объявил, что конференция «Рамшатайн-3» с участием более, чем 40 стран по обсуждению поставок оружия Украине состоится в Брюсселе 15 июня. Дата приурочена к совещанию министров обороны стран НАТО, которое состоится там же. Конференция начнется в 15:00 по среднеевропейскому времени. Ее организуют и возглавят министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По итогам конференции Остин и Милли выступят на пресс-конференции, которая намечена на 18:45 по среднеевропейскому времени 15 июня.

* В понедельник федеральная прокуратура предъявила обвинения в заговоре с целью совершения мятежа руководителю ультраправой военизированной организации «гордые мальчики» Энрике Таррио и еще четырем его соратникам. Они обвиняются в заговоре с целью силового захвата Капитолия 6 января 2021 года «препятствуя, мешая или задерживая силой исполнение законов, регулирующих передачу власти», - указано в обвинительном заключении.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены 11 членам другой ультраправой военизированной группировки «держатели клятвы».

* В четверг вечером специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года начнет серию открытых слушаний с участием свидетелей. Вечернее время для слушаний выбрано специально, чтобы их смогли увидеть в прямом эфире телезрители. Прямая трансляция слушаний будет вестись телеканалами CNN и MSNBC. В то же время канал Фокс объявил, что не будет вести трансляцию слушаний.

* Министерство труда сообщило, что в мае в США было создано 390 тысяч новых рабочих мест (больше, чем ожидалось). Уровень безработицы составляет 3.6%. В связи с ростом цены на нефть в США продолжается рост цен на бензин, что усиливает инфляцию. Данные об инфляции за май будут опубликованы 10 июня.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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