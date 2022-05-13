Новости из США. Среда, 11 мая – четверг, 10 мая 2022

Главные новости:

- Республиканский сенатор Пол затормозил рассмотрение в Сенате законопроекта о чрезвычайных бюджетных расходах для оказании помощи Украине.

- В Вашингтоне встретились министры обороны США и Великобритании.

- Министр обороны США Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

- США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если они подадут заявки.

- Специальный комитет Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года вызвал повестками для дачи показаний пять республиканских членов Палаты Представителей.

- Федеральная прокуратура проводит расследование того, каким образом секретные и совершенно секретные документы были вывезены Трампом из Белого Дома и оказались в его имении в Мар-а-Лаго во Флориде.

Теперь подробно о главных новостях.

* Республиканский сенатор Рэнд Пол из Кентукки затормозил рассмотрение в Сенате законопроекта H.R.7691 о выделении чрезвычайных дополнительных бюджетных ассигнований в связи с ситуацией в Украине для оказания ей помощи и для решения других проблем, вызванных этой ситуацией.

Законопроект, предусматривающий дополнительные бюджетные расходы почти на $40 миллиардов, в том числе $24 миллиарда для оказания прямой помощи Украине, включая $16 миллиардов на военную помощь, был принят во вторник Палатой Представителей («против» голосовали 57 республиканцев).

Сенат принял к рассмотрению законопроект в версии Палаты Представителей в среду. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, определяющий повестку дня Сената, предложил рассмотреть законопроект по ускоренной процедуре и поставить его на голосование в четверг. Лидер республиканцев Митч Макконнелл был согласен с такой процедурой и поддерживал проведение окончательного голосования по законопроекту в четверг. Для проведения окончательного голосования по ускоренной процедуре, без внесения поправок, согласно регламенту Сената, требуется единогласный консенсус. Если хотя бы один сенатор настаивает на рассмотрении хотя бы одной поправки, рассмотрение законопроекта по ускоренной процедуре становится невозможным.

Сенатор Пол потребовал внести поправку в законопроект и учредить должность специального генерального инспектора, который бы следил, как используются деньги для оказания помощи Украине. Как утверждает сенатор Пол, оказание «такой большой» бюджетной помощи Украине раздует инфляцию и «отрицательно скажется на американской экономике».

Лидеры обеих фракций – сенаторы Шумер и Макконнелл предложили сенатору Полу принять отдельный законопроект об учреждении должности генерального инспектора, но не тормозить рассмотрение законопроекта об оказании помощи Украине. Сенатор Пол демагогически ответил: «Я присягал на верность Конституции США, а не какому-либо иностранному государству. Мы не можем спасти Украину, обрекая на гибель экономику США».

Сенатор Шумер в ответ заявил:

«Пакет помощи готов. Подавляющее большинство сенаторов из обеих партий хотят этого. Сейчас нас сдерживает только одно - младший сенатор от Кентукки препятствует быстрому принятию пакета помощи Украине, потому что хочет в последнюю минуту внести свои собственные изменения в законопроект. Против его изменений решительно выступают многие члены обеих партий. Если каждый член этой палаты будет задерживать каждый законопроект в обмен на свое маленькое требование, это будет означать полный и постоянный паралич для этой палаты. Когда у вас есть предложение изменить законопроект, вы должны убедить членов палаты поддержать такое предложение. Младший сенатор от Кентукки этого не сделал».

Из-за блокировки Полом принятия законопроекта по ускоренной процедуре его принятие отложено в лучшем случае до середины следующей недели. Сложный регламент Сената предполагает обсуждение каждой поправки, предлагаемой к законопроекту, и целую серию голосований, чтобы в итоге перейти к голосованию по существу, даже если поправки не поддерживаются большинством сенаторов.

Государственный секретарь Блинкен и министр обороны Остин специально обращались к сенаторам с просьбой принять законопроект как можно быстрее, поскольку, если президент использует последние $100 миллионов на оказание помощи Украине из выделенных ранее денег (судя по всему, президент собирался объявить об их использовании до 19 мая), финансировать дальнейшую помощь будет нечем, если Конгресс не примет к тому времени рассматриваемый законопроект о чрезвычайных бюджетных ассигнованиях.

Сенатор Пол известен своей экстравагантностью по разным вопросам и не раз голосовал «в пользу путина». В 2017 году он «отличился», проголосовав против закона о санкциях, а также против ратификации договора о принятии Черногории в НАТО. Покойный сенатор Маккейн сказал тогда, что сенатор Пол «проголосовал за путина». И сейчас сенатор Пол снова решил подыграть кровавому диктатору.

Внесение в Сенате любых поправок в законопроект, уже принятый Палатой Представителей, повлекло бы очень долгое его рассмотрение, поскольку законопроект должна была бы в таком случае заново рассматривать Палата Представителей. Чтобы принять любой законопроект, обе палаты должны проголосовать за одну и ту же его версию.

Хочется надеяться, что де-факто спикер Сената лидер большинства Чак Шумер сумеет провести необходимую серию голосований по законопроекту как можно быстрее, а лидер республиканцев Митч Макконнелл сумеет организовать достаточную группу республиканских сенаторов, чтобы при этой серии процедурных голосований набирались необходимые 60 голосов для принятия законопроекта в той версии, в которой его уже приняла Палата Представителей.

* В среду в Вашингтоне состоялась встреча министров обороны США Ллойда Остина и Великобритании Бена Уоллеса.

«Лидеры обсудили важность трансатлантического сотрудничества и региональной безопасности в свете неспровоцированного и жестокого нападения России на Украину. Они также обсудили текущие усилия по поддержке Украины, в том числе путем предоставления помощи в сфере безопасности.

Лидеры с нетерпением ожидают новой встречи в следующем месяце на совещании министров обороны стран НАТО и продолжения углубления особых отношений между США и Великобританией», - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

- Приветствуя гостя, министр Остин сказал, в частности:

«Соединенные Штаты и Великобритания твердо солидарны с вооруженными силами Украины и ее народом. Мир восхищен их мужеством, и я горжусь тем, что работаю вместе с вами, чтобы помочь Украине защитить свою демократию и суверенитет.

Сейчас вторжение России вступило в другую фазу, не менее опасную, но мы будем продолжать работать вместе, проявляя единство и решимость, чтобы дать Украине все необходимое для самозащиты сейчас и в будущем».

* В четверг состоялся телефонный разговор министра обороны Ллойда Остина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби опубликовал следующее сообщение:

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины и представить обновленную информацию об усилиях США и международных организаций по оказанию помощи в сфере безопасности. Лидеры обменялись мнениями о предстоящем виртуальном совещании контактной группы по вопросам обороны Украины, которая будет опираться на результаты совещания Консультативной группы по вопросам обороны Украины, состоявшегося 26 апреля в Рамштайне, Германия, в котором приняли участие более 40 министров обороны в попытке удовлетворить потребности Украины в укреплении оборонного потенциала. Министр Остин подчеркнул неизменную приверженность США укреплению потенциала Украины для противодействия российской агрессии».

* Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила на предпоследнем брифинге, который она проводила в четверг в этой должности, что США поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если заявки будут поданы:

«Мы бы поддержали заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

НАТО - это оборонительный альянс. Это не наступательный союз. И Финляндия, и Швеция являются близкими и ценными оборонными партнерами США и НАТО. Это процветающие демократические страны. Они тесно сотрудничают с НАТО на протяжении многих лет. Нет никаких агрессивных намерений со стороны НАТО, Соединенных Штатов, Финляндии или Швеции - очевидно, они могут говорить сами за себя - в отношении России.

Но опять же, это президент путин спровоцировал это. «Посмотрите в зеркало». И я думаю, что это также, вероятно, является причиной того, что вы наблюдаете рост общественной поддержки вступления в НАТО в этих странах».

* Специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года вызвал для дачи показаний под присягой пятерых республиканских членов Палаты (редчайший, если не уникальный случай, когда комитет вызывает повестками членов Конгресса) – лидера республиканской фракции Маккарти, а также конгрессменов Перри, Брукса, Джордана и Биггса. Члены комитета хотят узнать у Маккарти подробности его разговоров с Трампом и о том, что стояло за его телефонными разговорами, записи которых недавно были обнародованы. Маккарти говорил, в частности, что призовет Трампа уйти в отставку и обсуждал возможность отстранения Трампа от должности по 25-й поправке к Конституции. Остальные четверо – один из самых верных сторонников Трампа.

Сами члены специального комитета не ожидают, что их коллеги подчинятся повесткам. Их издание – скорее политический ход, впрочем, логичный, после того как все пятеро отказались прийти в комитет добровольно.

9 июня в комитете начнется серия открытых слушаний с участием важных свидетелей. Открытые слушания будут транслироваться по телевидению.

- Бывший министр обороны в администрации Трампа Марк Эспер, уволенный сразу же после выборов в ноябре 2020 года, написал книгу о своей работе в администрации Трампа и дал несколько телеинтервью в связи с выходом книги в свет. Эспер говорит, что Трамп представляет собой угрозу для демократии в США. По словам Эспера, Трамп интересовался, нельзя ли провести ракетный обстрел Мексики, чтобы уничтожить там наркокртели, выяснял летом 2020 года, можно ли расстрелять демонстрантов у Лафайет-парка возле Белого Дома. При этом за все время, что Эспер был министром, он получил только одно письменное распоряжение от Трампа – о выводе 10 тысяч американских военнослужащих из Германии.

Трамп часто предлагал устно делать какие-то противозаконные или неприемлемые вещи, но не оставлял при этом никаких документальных свидетельств.

Эспер сказал, что оставаясь республиканцем, не проголосует за Трампа в 2024 году, если он будет баллотироваться в президенты.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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