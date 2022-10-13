Новости из США. Среда, 12 октября 2022

* В среду Белый Дом опубликовал документ под названием «Стратегия Национальной Безопасности» на 48 страницах.

В документе подчеркивается, что Китай является не только главным соперником США, но и главной долгосрочной угрозой интересам национальной безопасности США во всех сферах – экономической, военной, политической. Китай является единственной страной в мире, обладающей большими ресурсами для того, чтобы изменить мир, подчинив его своим интересам.

В документе также много говорится об угрозе национальной безопасности США и всему мировому порядку, которую сегодня представляет собой Россия.

В предисловии президента Джо Байдена к стратегии говорится:

«Китайская Народная Республика вынашивает намерение и все больше и больше приобретает способность перестроить международный порядок таким образом, что глобальное игровое поле изменится в ее пользу несмотря на то, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержанию ответственной конкуренции между нашими странами.

Жестокая и неспровоцированная война России против соседней Украины разрушила мир в Европе и повлияла на стабильность повсюду, а ее безрассудные ядерные угрозы ставят под угрозу глобальный режим нераспространения. Автократы работают над тем, чтобы подорвать демократию и экспортировать модель управления, характеризующуюся репрессиями внутри страны и принуждением за рубежом.

Эти конкуренты ошибочно полагают, что демократия слабее автократии, потому что не понимают, что сила страны исходит от ее народа. Соединенные Штаты сильны за рубежом, потому что мы сильны дома. Наша экономика динамична. Наш народ жизнеспособен и креативен.

Наши вооруженные силы остаются непоколебимыми, и мы будем поддерживать их в таком же настрое. И именно наша демократия позволяет нам постоянно переосмысливать себя и обновлять нашу силу.

Поэтому Соединенные Штаты будут продолжать защищать демократию во всем мире, даже когда мы продолжаем работать у себя дома, чтобы лучше соответствовать идее Америки, заложенной в наших основополагающих документах. Мы будем продолжать инвестировать в повышение конкурентоспособности Америки на мировом уровне». «Мы будем сотрудничать с любой страной, которая разделяет нашу основную веру в то, что порядок, основанный на правилах, должен оставаться основой глобального мира и процветания».

- В документе даются характеристики Китаю и России, как двум главным угрозам безопасности США и демократического мира, и определяется политика США по отношению к этим странам. Несколько цитат.

- Китай.

«КНР является единственным конкурентом, имеющим намерение изменить международный порядок и имеющим экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для этого. Пекин имеет амбиции создать расширенную сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стать ведущей мировой державой. Он использует свой технологический потенциал и растущее влияние на международные институты для создания более благоприятных условий для своей авторитарной модели, а также для того, чтобы изменить глобальное использование технологий и норм в пользу своих интересов и ценностей.

Пекин часто использует свою экономическую мощь для принуждения других стран. Он извлекает выгоду из открытости международной экономики, ограничивая при этом доступ на свой внутренний рынок, и стремится сделать мир более зависимым от КНР, одновременно снижая свою собственную зависимость от мира.

КНР также инвестирует в вооруженные силы, которые быстро модернизируются, становятся все более боеспособными в Индо-Тихоокеанском регионе, и растут в силе и охвате на глобальном уровне - и все это при стремлении разрушить американские союзы в регионе и во всем мире.

В то же время, КНР занимает центральное место в мировой экономике и оказывает значительное влияние на общие проблемы, в частности, изменение климата и глобальное здравоохранение.

Вместе с тем, Соединенные Штаты считают, что могут мирно сосуществовать с КНР, вместе участвовать в прогрессе человечества и вносить в этот прогресс свой вклад. Наша стратегия в отношении КНР состоит из трех пунктов: 1) инвестировать в основы нашей силы дома -

нашу конкурентоспособность, наши инновации, нашу устойчивость, нашу демократию,

2) согласовывать наши усилия с нашими союзниками и партнерами, действуя с общей целью и во имя общего дела; 3) ответственно конкурировать с КНР для защиты наших интересов и построения нашего видения будущего».

- Россия.

«В течение последнего десятилетия российское руководство проводит империалистическую внешнюю политику с целью опрокинуть ключевые элементы международного порядка. Кульминацией этого стало полномасштабное вторжение в Украину в попытке свергнуть ее правительство и поставить ее под контроль России. Но эта атака не была внезапной; ей предшествовало вторжение России в Украину в 2014 году, ее военная интервенция в Сирии, давние усилия по дестабилизации ситуации в соседних странах с использованием разведывательных и кибервозможностей, и ее вопиющие попытки подорвать внутренние демократические процессы в странах Европы, Центральной Азии и всего мира.

Россия также нагло вмешивается в политику США и пытается посеять раскол среди американского народа.

Дестабилизирующие действия России не ограничиваются международной ареной. Внутри страны российское правительство под руководством президента путина нарушает права человека, права своих граждан, подавляет оппозицию и закрывает независимые СМИ. В настоящее время в России существует застойная политическая, политическая система, которая не реагирует на нужды своего народа.

Соединенные Штаты, при сменявших друг друга администрациях, прилагали значительные усилия для установления контактов с Россией, чтобы ограничить наше соперничество и определить прагматичные области сотрудничества.

Президент путин отверг эти усилия, и теперь ясно, что он не изменится. Россия сегодня представляет собой непосредственную и постоянную угрозу международному миру и стабильности. Речь идет не о борьбе между Западом и Россией. Речь идет об основополагающих принципах Устава ООН, участником которого является Россия, в частности об уважении суверенитета, территориальной целостности и запрете на территориальные приобретения путем войны.

Мы возглавляем единый, принципиальный и решительный ответ на вторжение России, и мы объединили весь мир для поддержки украинского народа, который мужественно защищает свою страну. Работая с широкой и прочной международной коалицией, мы обеспечили почти рекордный уровень помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украине средства для самообороны. Мы предоставили гуманитарную, экономическую помощь и помощь в целях развития для укрепления суверенного, избранного народом правительства Украины, и помощь миллионам беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы будем продолжать поддерживать народ Украины в его борьбе с агрессией России. И мы будем работать со всем миром призвать Россию к ответственности за зверства, которые она которые она творит на территории Украины».

«Вместе с нашими союзниками и партнерами Америка помогает превратить войну России против Украины в стратегический провал России.

НАТО и Европейский Союз едины в противостоянии России и защите наших общих ценностей. Мы ограничиваем стратегические отрасли экономики России, включая оборонную и аэрокосмическую промышленность, и мы будем продолжать противодействовать попыткам России ослабить и дестабилизировать суверенные государства и подорвать многосторонние институты. Вместе с нашими союзниками по НАТО мы укрепляем нашу оборону и сдерживание, особенно на восточном фланге Альянса».

«Во-первых, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в борьбе за свободу, мы поможем Украине восстановиться экономически, и мы будем способствовать ее региональной интеграции с Европейским Союзом. Во-вторых, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО и будут продолжать создавать и углублять коалицию с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить нанесение Россией дальнейшего ущерба европейской безопасности, демократии и институтам.

В-третьих, Соединенные Штаты будут сдерживать и, при необходимости, реагировать на действия России, которые угрожают ключевым интересам США, включая российские атаки на нашу инфраструктуру и нашу демократию. В-четвертых, обычные вооруженные силы России будут ослаблены, что, вероятно, приведет к увеличению зависимости Москвы от ядерного оружия в ее в ее военном планировании. Но Соединенные Штаты не позволят России или любой другой державе достичь своих целей путем применения или угрозы применения ядерного оружия».

* Очень коротко о других новостях.

- В Брюсселе состоялась шестая встреча Контактной группы «Рамштайн» по оказанию военной помощи Украине. Как заявили на пресс-конференции после встречи министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, представители США и других стран будут искать все возможности для того, чтобы ускорить поставку в Украину систем ПВО, ракет к ним, а также ракет к используемым Украиной в настоящее время систем ПВО.

Германия только что передала Украине свою самую современную систему ПВО IRIS-T. США максимально ускорят передачу Украине изготавливаемых для нее по заказу Пентагона двух систем ПВО NASAMS. Системы должны быть переданы Украине в ноябре. Нидерланды предоставят Украине дополнительные ракеты для систем NASAMS. США будут также работать над ускорением изготовления еще шести систем ПВО NASAMS, которые Пентагон заказал для Украины в августе. США вместе с союзниками будут продолжать работать над предоставлением Украине дополнительных средств ПВО.

- Газета Вашингтон Пост сообщила в среду вечером новость, которая может в недалеком будущем вырасти в очень неприятное событие для Трампа. Как оказалось, один из людей, работающих на Трампа в Мар-а-Лаго, дал показания ФБР о том, что после получения повестки из прокуратуры, требовавшей вернуть все секретные правительственные документы, которые Трамп, покидая Белый Дом, похитил и перевез в свое поместье, приказал перенести коробки с документами из помещения, которое он называет «офис 45-го президента» в ту часть поместья, в котором он живет. При этом Трамп говорил «Это мои документы», «Я их не отдам».

Более того, эти показания сотрудник дал при повторном допросе в ФБР, когда ему, по-видимому, продемонстрировали видео с камер безопасности в Мар-а-Лаго (эти записи ФБР получила в соответствии с санкцией суда), на котором он сам участвовал в переносе коробок. На первом допросе сотрудник отрицал этот перенос.

Данное свидетельство может стать решающим аргументом для предъявления бывшему президенту обвинения в препятствовании правосудию – в препятствовании расследования другого преступления – нарушения закона о шпионаже, путем преднамеренного сокрытия улик.

Мы еще об этой истории много услышим. Скорее всего после выборов в Конгресс 8 ноября. Поскольку федеральная прокуратура не принимает перед выборами решений по делам, которые могут повлиять на исход выборов.

- В четверг специальный комитет Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года проведет последние открытые слушания, скорее всего последние слушания, перед публикацией своего отчета.

Следующий обзор американских событий будет в субботу вечером по американскому времени.

Еще раз и очень искренне – большое спасибо всем за пожелания выздоровления. Я еще не совсем выздоровел, но точно на пути к выздоровлению. Все будет хорошо.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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