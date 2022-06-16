Новости из США. Среда, 15 июня 2022

* В среду в Брюсселе состоялась конференция «Рамшатайн-3» с участием министров обороны 50 стран, созванная министром обороны США Ллойдом Остином для обсуждения вопросов оказания военной помощи Украине.

Также в среду США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1 миллиард.

После конференции министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли выступили на пресс-конференции.

Вот некоторые важные цитаты из заявлений Остина и Милли.

- Ллойд Остин: «С тех пор как контактная группа впервые собралась вместе почти три месяца назад, мы создали огромный импульс для передачи и доставки военной помощи. И после сегодняшних дискуссий мы не только сохраним этот импульс, но и будем двигаться еще быстрее и настойчивее.

Мы будем углублять нашу координацию и сотрудничество, и мы будем укреплять вооруженные силы Украины, чтобы помочь им отразить российскую агрессию сейчас и в будущем. Поэтому мы будем продолжать тесно и интенсивно работать вместе с этой контактной группой, будем продолжать укреплять нашу поддержку самообороны Украины и будем продолжать отстаивать международный порядок, основанный на правилах, который защищает всех нас».

- Марк Милли: «В нынешней фазе этого конфликта украинцы ведут упорную, упорную, ежедневную борьбу, дюйм за дюймом, ярд за ярдом, километр за километром против российского продвижения на Донбассе. Министры обороны и руководители оборонных ведомств, которые встретились сегодня, подтвердили приверженность предоставлению украинцам средств, чтобы остановить российскую агрессию и защитить свою суверенную территорию».

«Украина находится под угрозой. Она находятся в состоянии войны, и мы будем продолжать поддерживать ее. Но международный порядок, основанный на правилах, также находится под угрозой из-за действий России в Украине. Международное сообщество не позволит оставить без ответа этот недвусмысленный акт агрессии со стороны России. В противном случае мир рискует вернуться в эпоху, когда крупные мощные страны могут по своему усмотрению вторгаться в небольшие государства».

- Марк Милли об обучении воинов ЗСУ работе с американским оружием: «На сегодняшний день мы обучили 420 украинцев работе с гаубицами M777, 300 украинцев – работе с самоходной гаубицей M109, 129 украинцев – работе с бронетранспортерами М-113, 100 украинцев – работе с беспилотными летательными аппаратами и 60 украинцев – работе с реактивными системами залпового огня HIMARS».

Как сказал генерал Милли, первые 4 установки HIMARS поступят в Украину до конца июня. Генерал Милли заявил, что обучение новый экипажей ЗСУ работе с HIMARS, происходящее в Германии, будет продолжаться. Каждая группа, которая будет заканчивать обучение, будет проводить контрольные упражнения в течение 48 часов, чтобы убедиться, что экипажи действуют правильно.

Как добавил министр Остин, по мере обучения большего количества экипажей ЗСУ работе с этими установками их поставки будут соответственно увеличиваться.

Оба руководителя отметили, что для ЗСУ это будет принципиально новым оружием, которое обладает высокоточным GPS-наведением и позволяет наверняка поразить намеченную цель точно по заданным координатам на расстоянии 85 км.

- В ответ на вопрос журналиста о том, что «Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 систем залпового огня», а США и их союзники не предоставляют такого количества оружия, генерал Милли ответил:

«По поводу цифр. Я не уверен, где взяты цифры, на которые вы ссылаетесь, но я говорил с генералом Залужным, и мы получаем списки. Это официальные запросы от их министерства обороны. Они просили 10 батальонов артиллерии; было поставлено 12 батальонов артиллерии. Опять же, было поставлено 97 тысяч противотанковых систем. Это больше противотанковых систем, чем танков в мире. Они просили 200 танков - они получили 237 танков. Они просили 100 боевых машин пехоты - они получили более 300. Мы поставили, 1600 или около того систем ПВО (Стингеров – И.А.) и около 60 тысяч ракет к ним. Это - когда я говорю «мы», я имею в виду международное сообщество. Вы смотрите на 260 артиллерийских ствольных систем. Либо ракетная, либо ствольная артиллерия уже поставлена. В общей сложности 383 единицы, и, как я уже сказал, почти полмиллиона артиллерийских снарядов также поставлено».

В итоге - и я могу продолжить весь список - в итоге все, о чем просил генерал Залужный, как можно быстрее, мы получаем через международное сообщество, через Соединенные Штаты, союзников и партнеров, и мы делаем это так быстро, как только можем».

- Ллойд Остин подверг сомнению замечание со ссылкой на зам. министра обороны Украины, что Украина получает только 10% от того оружия, которое просит, сказав, что только что в другой комнате разговаривал с боссом зам. министра министром Алексеем Резниковым, с которым поддерживает регулярный контакт, как и генерал Милли несколько раз в неделю разговаривает с генералом Залужным. «Мы уже неоднократно обсуждали, что им нужно, и что актуально в этой борьбе. Поэтому мы уверены, что прилагаем все усилия, чтобы дать им то, что они считают нужным».

«Но я бы сказал только следующее: Мы с генералом Милли участвовали во многих боях, и когда вы в бою, вы никогда не можете получить достаточно того, что хотите. Вы всегда хотите большего. Вы всегда верите, что вам нужно больше, и я это испытывал. И поэтому я, конечно, понимаю, к чему клонят украинцы, и мы будем упорно добиваться, чтобы получить все, что им нужно».

- В ответ на вопрос, остается ли целью США, чтобы Украина одержала победу в войне, а Россия вышла из войны ослабленной, Ллойд Остин сказал:

«Как сказал в своей недавней статье президент Байден, наши цели состоят в том, что мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину, обладающую средствами сдерживания и защиты своей суверенной территории.

Поэтому я думаю, что это отвечает на вопрос о том, каковы наши цели и задачи. Но, повторюсь, мы всегда говорили, что хотим помочь Украине, предоставляя ей помощь в обеспечении безопасности и средства, необходимые для выполнения того, о чем я только что сказал.

Что впечатляет в украинском народе и особенно в их солдатах? Они готовы сражаться, чтобы защитить свою суверенную территорию. И если мы можем предоставить им средства, материалы, оружие, они продемонстрировали, что могут хорошо использовать их. Поэтому мы собираемся продолжать оказывать им поддержку в максимально возможной степени и доставлять ее как можно быстрее, и мы будем поддерживать с ними контакт, чтобы убедиться, что мы понимаем их потребности по мере развития боевых действий».

- Ллойд Остин и Марк Милли выразили благодарности Словакии за то, что она передает Украине вертолеты «Ми», Канаде, Польше и Нидерландам – за то, что они передают Украине артиллерию.

* В среду США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1 миллиард, включающий передачу оружия на $350 миллионов со складов Пентагона и помощь на $650 миллионов в рамках Ukraine Security Assistance Initiative. Эта программа была утверждена Конгрессом в 2015 году и позволяет Пентагону закупать оружие и другое оборудование для передачи его Украине у производителей, обучать украинских военных, предоставлять им разведывательные данные и оказывать другую помощь в сфере безопасности.

Украина получит в соответствии с сегодняшним решением:

• 18 155-мм гаубиц М777 и тягачей для их буксировки (ранее США передали Украине 108 таких гаубиц. Всего на вооружении американской армии находилось до передачи гаубиц Украине 999 таких гаубиц – это, кстати, к вопросу о «1000 гаубиц для Украины», которые задавали генералу Милли. 1000 гаубиц М777 нет даже на вооружении американской армии);

• 36 тысяч 155 мм снарядов;

• дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня;

• две мобильные наземные пусковые установки с противокорабельными ракетами «Гарпун» (эти установки разрабатываются фирмой-производителем по заказу Пентагона специально для Украины, они будут изготовлены и поставлены в Украину в течение двух месяцев. В США нет таких установок, поскольку американская армия использует ракеты «Гарпун», установленные на кораблях. Поэтому для поставки этих ракет в Украину разрабатываются специальные пусковые установки, которые будут установлены на специальных машинах).

• Четыре тактические машины для эвакуации техники;

• тысячи защищенных радиостанций;

• тысячи приборов ночного видения, тепловизионных прицелов и другой оптики;

• финансирование обучения украинских воинов и технического обслуживания техники.

- Еще о цифрах. По состоянию на сегодняшний день Украина получит 10 реактивных систем залпового огня (4 из США и по 3 из Великобритании и Германии). Если говорить о «300 РСЗО», вопрос о которых задавали генералу Милли, то нетрудно обнаружить из открытых источников, что во всем мире, включая США, насчитывается меньше, чем 500 мобильных пусковых установок HIMARS.

4 установки HIMARS – это то, что получит Украина прямо сейчас, экипажи для этих установок закончили обучение, они подготовлены и могут их использовать. По мере подготовки новых экипажей, которая продолжается, Украина будет получать больше таких установок – об этом сказали сегодня Ллойд Остин и Марк Милли. Срок обучения работе с HIMARS – 3 недели.

* Напомню, что 10 мая Палатой Представителей, а 19 мая Сенатом был принят (после чего сразу же подписан президентом) закон о чрезвычайных бюджетных ассигнованиях в связи с российской агрессией в Украине. Этот закон предусматривает, в частности, $11 миллиардов на передачу оружия Украине со складов Пентагона и $6 миллиардов в рамках Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), на которые Пентагон может закупать оружие для Украины у его производителей и предоставлять Украине другую помощь в области безопасности.

После выделения сегодняшнего пакета помощи у президента остается в распоряжении до 30 сентября (дня окончания финансового года) $9.95 миллиардов для передачи оружия Украине со складов Пентагона, кроме того, остаются $5.35 миллиардов в рамках USAI. Поэтому военная помощь Украине будет идти непрерывно и будет в ближайшее время только увеличиваться.

* Как сказал в среду Джо Байден в своем заявлении о новом пакете помощи для Украины, «Храбрость, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять весь мир. И Соединенные Штаты, вместе с нашими союзниками и партнерами, не ослабят своей приверженности борьбе украинского народа за свою свободу».

* Назначенные на среду открытые слушания в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию мятежа 6 января 2021 года были перенесены из-за того, что их не удалось полностью подготовить. Слушания должны были быть посвящены попыткам Трампа устроить переворот в министерстве юстиции и назначить Джеффри Кларка и.о. генпрокурора для того, чтобы он объявил об обнаружении мнимых фальсификаций на выборах. Эти слушания состоятся позже, их дата будет объявлена дополнительно.

В четверг в 13-00 по времени Восточного Побережья в комитете состоятся открытые слушания, посвященные давлению, которое Трамп оказывал на вице-президента Пенса с целью заставить его сорвать утверждение в Конгрессе результатов президентских выборов.

* Член Палаты Представителей республиканец Том Райс, голосовавший в январе 2021 года за импичмент Трампа, проиграл в своем штате Южная Каролина состоявшиеся во вторник праймериз республиканцев трамписту Расселу Фраю, которого активно поддерживал Трамп. Таким образом, действующий конгрессмен Райс не сможет переизбираться в ноябре в Палату Представителей от республиканской партии. Фрай победил с двузначным преимуществом.

Это к вопросу о том, «прозреет» ли республиканская партия и откажется ли она от Трампа.

* Федеральная Резервная Система объявила о повышении основной учетной ставки на 0.75%. Наибольшее разовое повышение с 1994 года. В мае ФРС повысила учетную ставку на 0.5%. Повышение основной учетной ставки ведет к подорожанию кредитов, уменьшению количества доступных денег и, таким образом, должно вести к замедлению самой высокой более, чем за 40 лет инфляции. ФРС, повышая основную ставку, очевидно, уверена в том, что рынок труда прочен и резкое снижение доступности кредитов не приведет к потере рабочих мест.

* Во вторник Белый Дом официально объявил, что 13-16 июля Джо Байден посетит Израиль, Палестинскую Автономию и Саудовскую Аравию. Все комментаторы связывают поездку президента в Саудовскую Аравию с тем, что он будет стремиться уговорить саудитов увеличить добычу нефти с тем, чтобы снизить цены на нефть и топливо. Подорожавшая после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину нефть является одним из основных источников высокой инфляции, бьющей по рейтингу Бадена (и реально бьющей по кошелькам обычных людей), как является она и основным источником дохода для империи зла.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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