Новости из США. Среда, 18 января 2023. Краткая сводка

* Газета Нью-Йорк Таймс сообщила в среду со ссылкой на свои источники в Белом Доме, что представители американской администрации больше не считают необходимым удерживать Украину от проведения атак на военные цели в Крыму.

США всегда официально подчеркивали, что победа Украины – это восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года. Пресс-секретарь Совета Национальной Безопасности Адрианне Ватсон даже совсем недавно подчеркнула, говоря о Крыме о праве Украины наносить удары по целям в Крыму: «На протяжении всей войны мы говорили, что Крым - это Украина, и Украина имеет право защищать себя и свою суверенную территорию в своих международно признанных границах».

Тем не менее, как сообщает газета со ссылкой на источники в администрации, во время своих контактов с украинскими представителями, американские официальные лица говорили об опасении, что Россия может пойти на эскалацию в виде применения ядерного оружия, если Украина будет наносить удары по целям в Крыму.

И вот сейчас, как сообщает газета со ссылкой на представителей администрации, оценки изменились. В администрации считают, что позиции Украины усилятся, если Украина, атакуя российские военные объекты в Крыму, будет демонстрировать России, что Крым не является для агрессора «безопасной гаванью». При этом опасность применения Россией в ответ тактического ядерного оружия по оценке американских официальных представителей снизилась, хотя не исчезла полностью.

* С этим сообщением Нью-Йорк Таймс сочетается сообщение в среду Politico о том, что в новый пакет американской военной помощи Украине, о котором США объявят в пятницу, войдут SDB – бомбы малого диаметра. Существуют две разновидности SDB. GBU-39 (c GPS наведением для ударов по статическим целям) и GBU-53 с собственными радаром, приемником инфракрасного излучения и лазерным наведением для ударов по движущимся целям) – оба эти типа боеприпасов «воздух-земля» запускаются с самолетов, а также GLSDB – та же бомба GBU-39 с GPS наведением, но с ракетным двигателем и запускаемая с мобильной ракетной установки M-270. И те, и другие боеприпасы могут поражать цели на расстоянии до 150 км. Они могут стать боеприпасами самого дальнего радиуса действия из до сих пор поставленных Украине. Фактически, эти боеприпасы представляют собой аналоги крылатых ракет.

Politico сообщает также, что в новый пакет американской помощи войдут восьмиколесные боевые машины пехоты Stryker (в предыдущий пакет помощи вошли 50 гусеничных БМП Bradly), боеприпасы к различным видам ранее переданного оружия и дополнительные артиллерийские системы.

Сообщается, что США ведут интенсивные переговоры с Германией о том, чтобы она разрешила третьим странам передать Украине танки Леопард-2 германского производства. В четверг в Германии состоится встреча министра обороны США Ллойда Остина и нового министра обороны Германии Бориса Писториуса. Во вторник президент Джо Байден разговаривал по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также во вторник Джо Байден встретился в Белом Доме с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который объявил, что Нидерладны передадут Украине еще одну батарею ПВО-ПРО PATRIOT.

Нью-Йорк Таймс сообщает также, что США готовят для передачи Украине 300 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, находящихся на американской базе хранения в Израиле. США уведомили об этом израильское правительство.

Во вторник в Вашингтоне также прошла встреча государственного секретаря Тони Блинкена с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Основной темой их беседы была помощь Украине.

Очень важным фактом накануне очередной встречи контактной группы «Рамштайн» по координации помощи Украине явилась состоявшаяся во вторник в Польше встреча председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с главнокомандующим ЗСУ генералом Валерием Залужным.

Генерал Милли также провел в среду встречи с начальниками генеральных штабов Франции, Румынии и Болгарии.

* 40-летний гражданин России Анатолий Легкодымов, постоянно проживающий в Китае, арестован в Майами. Ему предъявлены федеральной прокуратурой обвинения в незаконных финансовых операциях. Легкодымов является основателем криптовалютной системы денежных переводов, не соблюдающей международные нормы осуществления финансовых трансакций, в связи с чем созданная им система используется в преступных целях. Ему предъявлено обвинение в незаконных переводах $700 миллионов.

* В четверг США исчерпают возможности заимствования денег. Будет достигнут потолок государственного долга, установленный Конгрессом в 2021 году. Республиканское большинство в Палате Представителей требует секвестирования бюджета и сокращения расходов в качестве условия поднятия потолка долга. Белый Дом назвал это условие категорически неприемлемым. Если проблема не будет решена до июня, США грозит дефолт по суверенным долговым обязательствам.

* Спикер Палаты Представителей Кевин Маккарти щедро расплатился с ультраправыми за то, что они позволили ему стать спикером. Ультраправые, наиболее оголтелые сторонники Трампа получили места в ключевых комитетах Палаты. Гетц, Тейлор-Грин, Перри, Госар, Боберт, Биггс и другие – вся группа ультраправых из 21 человека получила места в ключевых комитетах – надзорном, юридическом, по внутренней безопасности, по доходам бюджета, по финансовым службам, по иностранным делам.

Вместе с тем Маккарти собирается заблокировать членство бывшего председателя комитета по разведке демократа Адама Шиффа и члена этого комитета демократа Эрика Своувела в любых комитетах, связанных с национальной безопасностью и юридическими вопросами. Очевидная месть за их активное участие, соответственно, в первом и втором импичментах Трампа.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Україна є і буде завжди. Світло повернеться в українські домівки.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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