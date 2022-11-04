Новости из США. Среда 2 ноября – четверг 3 ноября 2022

Сегодняшний выпуск новостей будет почти полностью состоять из перевода выступления президента Джо Байдена в среду вечером в Вашингтоне. Президент выступил в связи с предстоящими 8 ноября выборами и в связи с самой насущной проблемой – угрозой американской демократии. Его выступление транслировалось в прямом эфире основными телеканалами.

* Выступление Джо Байдена вечером 2 ноября 2022 года:

«Добрый вечер всем. Всего несколько дней назад, в районе 2:30 ночи, мужчина разбил окна, выходящие во двор дома и проник в дом спикера Палаты Представителей, третьего по рангу должностного лица в Америке.

В рюкзаке у него были стяжки для рук, скотч, веревка и молоток. Как он сказал полиции, он пришел искать Нэнси Пелоси, чтобы взять ее в заложники, допросить ее, угрожая сломать ей коленные чашечки. Но ее не было дома.

Ее муж, мой друг Пол Пелоси, был дома один.

Нападавший попытался взять Пола в заложники. Он разбудил его и хотел связать. В итоге нападавший с помощью молотка разбил Полу череп.

К счастью, по милости Божьей Пол выжил.

Все это произошло после того, как нападавший вошел в дом с вопросом: «Где Нэнси? Где Нэнси?».

Именно эти слова использовала и толпа, когда 6 января ворвалась в Капитолий, разбивая окна, выбивая двери, жестоко нападая на сотрудников правоохранительных структур, бродя по коридорам в поисках официальных лиц и воздвигая виселицы для повешения бывшего вице-президента Майка Пенса.

Это была разъяренная толпа, которую довел до исступления президент, повторявший снова и снова Большую ложь о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Эта ложь подпитывала опасный рост политического насилия и запугивания избирателей в течение последних двух лет.

Еще до 6 января мы увидели, что сотрудники избирательных комиссий и работники избирательных комиссий в ряде штатов подвергались угрозам по телефону, угрозам физической расправы и даже угрозам их жизни.

В Джорджии, например, республиканский госсекретарь штата и его семья подверглись угрозам расправы за то, что он отказался нарушить закон и уступить требованию проигравшего президента: просто найдите ему 11780 голосов: «Просто найдите мне 11780 голосов».

Работники избирательных участков, такие как Шайе Мосс и ее мать Руби Фриман, подвергались преследованиям и угрозам только потому, что у них хватило смелости делать свою работу и отстаивать правду, отстаивать нашу демократию.

Это запугивание и насилие в отношении демократов, республиканцев и беспартийных чиновников, просто выполняющих свою работу, является следствием лжи, сказанной ради власти и прибыли, лжи заговора и злобы, лжи, повторяемой снова и снова, которая порождает цикл гнева, ненависти, ярости и даже насилия.

В этот момент мы должны противопоставить этой лжи правду. От этого зависит будущее нашей страны.

Дорогие мои соотечественники, мы переживаем решающий момент, переломный момент. И мы должны - единым, подавляющим голосом - выступить как страна и сказать, что в Америке нет места запугиванию избирателей или политическому насилию, независимо от того, направлено ли оно против демократов или республиканцев. Нет места, и точка. Нигде и никогда.

Я выступаю сегодня, находясь возле Капитолийского холма, возле Капитолия США - цитадели нашей демократии.

Я знаю, что на этих промежуточных выборах на карту поставлено очень многое: наша экономика, безопасность наших улиц, наши личные свободы, будущее здравоохранения, социального обеспечения и Medicare (программа медицинского страхования пенсионеров – И.А). Все это важно.

И у нас будут разногласия. У нас будут разные мнения. И так и должно быть. Но на карту поставлено кое-что еще: сама демократия.

Я не единственный, кто это видит. Последние опросы показали, что подавляющее большинство американцев считают, что наша демократия находится под угрозой. Они тоже видят, что в этом году демократия является предметом голосования на выборах, и они глубоко обеспокоены этим.

Поэтому сегодня я призываю всех американцев, независимо от партии, встретить этот момент национальной и поколенческой важности.

Мы должны голосовать, зная, что на карту поставлена не только политика момента, но и институты, которые держали нас вместе, пока мы стремились к более совершенному союзу. Мы должны голосовать, зная, кем мы были и кем мы рискуем стать.

Вслушайтесь, мои соотечественники-американцы, в старое выражение: «Свобода не бывает бесплатной; она требует постоянной бдительности».

С самого начала демократия в Америке ничем не была гарантирована. Каждому поколению приходилось защищать ее, оберегать, сохранять, выбирать, ибо именно это и есть демократия: Это выбор - решение народа, народом и для народа.

На мой взгляд, вопрос не может быть поставлен яснее.

Мы, народ, должны решить, будут ли у нас честные и свободные выборы, где каждый голос имеет значение.

Мы, народ, должны решить, будем ли мы поддерживать республику, где реальность признается, закон соблюдается, а ваш голос действительно священен.

Мы, народ, должны решить, возобладает ли верховенство закона или мы позволим темным силам, жаждущим власти, поставить эту жажду власти выше принципов, которыми мы давно руководствуемся.

Вы знаете, американская демократия находится под ударом, потому что потерпевший поражение бывший президент США отказывается признать результаты выборов 2020 года. Он отказывается признать волю народа. Он отказывается принять тот факт, что он проиграл.

Он злоупотребил своей властью и поставил лояльность к себе выше лояльности к Конституции. И он сделал Большую ложь предметом веры MAGA-фракции в республиканской партии - меньшинства этой партии.

Великая ирония выборов 2020 года заключается в том, что это самые атакуемые выборы в нашей истории. И все же в нашей истории не было выборов, в результатах которых мы могли бы быть более уверены.

Все юридические проблемы, которые можно было решить, были решены. Все пересчеты, которые могли быть проведены, были проведены. Каждый пересчет подтвердил результаты.

Везде, где требовались факты или доказательства, «Большая ложь» оказывалась именно такой, большой ложью, каждый раз.

Тем не менее, сейчас крайние MAGA-республиканцы ставят под сомнение не только легитимность прошлых выборов, но и выборов, проводимых сейчас и в будущем.

Крайний MAGA-элемент республиканской партии, который, как я уже говорил, составляет меньшинство этой партии, но является ее движущей силой, подавляя права избирателей и подрывая саму избирательную систему, пытается добиться успеха там, где они потерпели неудачу в 2020 году.

Это означает отказ вам в праве голоса и то, что они оставляют за собой решение вопроса о том, будет ли ваш голос вообще засчитан. Вместо того чтобы ждать окончания выборов, они начинают задолго до них. Они начинают сейчас.

Они поощряют насилие и запугивание избирателей и сотрудников избирательных комиссий.

По оценкам, в этом году по всей Америке в избирательные бюллетени (в качестве кандидатов) включены имена более 300 отрицателей выборов.

Мы не можем игнорировать то влияние, которое это оказывает на нашу страну. Это вредно, это разъедает, это разрушительно.

И я хочу быть предельно ясным: речь идет не обо мне. Это касается всех нас. Речь идет о том, что делает Америку Америкой. Речь идет о долговечности нашей демократии.

Демократия - это больше, чем форма правления. Это способ существования, способ видения мира - способ, который определяет, кто мы есть, во что мы верим, почему мы делаем то, что делаем.

Демократия просто фундаментальна.

В этот момент мы должны покопаться в себе и понять, что больше не можем воспринимать демократию как должное.

Когда демократия стоит на кону, мы должны помнить об этих первых принципах. Демократия означает правление народа - не правление монархов или богачей, а правление народа.

Автократия - это противоположность демократии. Она означает правление одного: одного человека, одного интереса, одной идеологии, одной партии.

Попросту говоря, жизнь миллиардов людей с древности до наших дней определялась борьбой между этими противоборствующими силами: между стремлениями многих и жадностью и властью немногих, между правом народа на самоопределение и самовластием автократа, между мечтами демократии и аппетитами автократии.

От того, что мы делаем сейчас, зависит, долго ли просуществует демократия. Это, на мой взгляд, самый большой из вопросов: будет ли американская система, которая ценит личность, справедливость и зависит от верховенства закона - будет ли эта система преобладать.

Это борьба, в которой мы сейчас находимся: борьба за демократию, борьба за порядочность и достоинство, борьба за процветание и прогресс, борьба за саму душу Америки.

Не заблуждайтесь - демократия стоит на кону для всех нас.

Мы должны помнить, что демократия - это договор. Мы должны снова начать заботиться друг о друге, воспринимать себя как «Мы, народ», а не как закоренелых врагов.

Это выбор, который мы можем сделать. Разлад и хаос не являются неизбежными.

В Америке и раньше был гнев. В Америке уже был раскол. Но мы никогда не отказывались от американского эксперимента, и мы не можем сделать этого сейчас.

Замечательная вещь в американской демократии заключается в следующем: достаточно многие из нас, в достаточном количестве случаев, выбирали не демонтаж демократии, а ее сохранение. Мы должны снова выбрать этот путь.

Поскольку демократия находится на кону, мы должны помнить, что даже в самые мрачные моменты есть фундаментальные ценности и убеждения, которые объединяют нас как американцев, и они должны объединить нас сейчас.

Каковы они?

Ну, во-первых, мы считаем, что голос на выборах в Америке священен - его нужно чтить, а не отрицать; уважать, а не отвергать; считать, а не игнорировать. Голос - это не партийный инструмент, который учитывается, когда он помогает вашим кандидатам, и отбрасывается, когда не помогает.

Во-вторых, мы должны подавляющим большинством голосов выступить против политического насилия и запугивания избирателей. Точка. Встаньте и выступите против этого.

Мы не решаем наши разногласия в Америке с помощью бунта, толпы, пули или молотка. Мы решаем их мирно в урне для голосования.

Но мы должны быть честны перед собой. Мы должны посмотреть в лицо этой проблеме. Мы не можем отвернуться от нее. Мы не можем притворяться, что она решится сама собой.

В этой стране в тревожащих количествах растет число людей, потворствующих политическому насилию или просто молчащих, потому что молчание - это соучастие. Происходит тревожный рост числа случаев запугивания избирателей. Имеет место пагубная тенденция оправдывать политическое насилие или по крайней мере, пытаться объяснять его.

Мы не можем позволить этим настроениям расти. Мы должны противостоять этому сейчас. Это должно быть остановлено сейчас.

Я считаю, что голосов, оправдывающих или призывающих к насилию и запугиванию, в Америке явное меньшинство, но они громкие и решительные.

Мы должны быть более решительными. Все мы, кто отвергает политическое насилие и запугивание избирателей - а я верю, что это подавляющее большинство американского народа - все мы должны объединиться, чтобы абсолютно четко заявить, что насилию и запугиванию нет места в Америке.

И в-третьих, мы верим в демократию. Это то, кем мы являемся как американцы. Я знаю, что это нелегко. Демократия несовершенна. Она всегда была несовершенна. Но мы все призваны защищать ее сейчас. Сейчас.

История и здравый смысл говорят нам, что свобода, возможности и справедливость процветают в демократии, а не в автократии.

В нашем лучшем состоянии Америка не является обществом с нулевой суммой, где для того, чтобы преуспеть вам, кто-то другой должен потерпеть неудачу. Обещание Америки достаточно велико - оно достаточно велико для того, чтобы каждый мог добиться успеха. Каждое поколение открывает дверь возможностей чуть шире. Каждое поколение, включая тех, кто раньше был исключен из этого процесса.

Мы верим, что не должны оставлять никого позади, потому что каждый из нас - дитя Божье, и каждый человек - каждый человек священен. Если это так, то и права каждого человека должны быть священными.

Достоинство каждого индивидуума, ценность каждого индивидуума, решимость каждого индивидуума - это Америка. Это демократия. И это то, что мы должны защищать.

Послушайте, сейчас, когда я выступаю здесь сегодня, 27 миллионов человек уже проголосовали на промежуточных выборах. Еще миллионы проголосуют в последние дни перед 8 ноября. И впервые - впервые после общенациональных выборов 2020 года - мы снова наблюдаем рекордную явку по всей стране.

И это хорошо. Мы хотим, чтобы американцы голосовали. Мы хотим, чтобы голос каждого американца был услышан.

Теперь мы должны продвигать процесс вперед. Мы знаем, что в Америке все больше и больше бюллетеней подается на досрочном голосовании или по почте. И мы знаем, что во многих штатах подсчет бюллетеней начнется только после закрытия избирательных участков 8 ноября.

Это означает, что в некоторых случаях мы не узнаем победителя выборов в течение нескольких дней после выборов. Требуется время для законного и упорядоченного подсчета всех законно поданных бюллетеней.

Для граждан в демократическом обществе всегда было важно быть информированными и вовлеченными. Теперь важно и то, чтобы граждане были терпеливыми. Именно так все и должно происходить.

Это также первые общенациональные выборы после событий 6 января, когда вооруженная, разъяренная толпа ворвалась в Капитолий. Я хотел бы сказать, что нападение на нашу демократию закончилось в тот день, но не могу.

Сегодня, когда я стою здесь, есть кандидаты, претендующие на все уровни должностей в Америке - на пост губернатора, в Конгресс, генерального прокурора, госсекретаря штата, которые не хотят - они не хотят признавать результаты выборов, в которых они же участвуют.

Это путь к хаосу в Америке. Это беспрецедентно, незаконно и не по-американски. Как я уже говорил, нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь.

Это не обычный год. Поэтому я прошу вас хорошенько подумать о моменте, в котором мы находимся. В обычный год мы не часто сталкиваемся с вопросами о том, сохранит ли голосование демократию или поставит нас под угрозу. Но в этом году это так.

Я надеюсь, что в этом году вы сделаете будущее нашей демократии важной частью вашего решения голосовать и того, как вы будете голосовать.

Я надеюсь, что вы зададите простой вопрос каждому кандидату, за которого вы можете проголосовать: Примет ли этот человек законную волю американского народа и людей, голосующих в его округе или ее округе? Примет ли этот человек исход выборов, независимо от того, выиграет он или проиграет?

Ответ на этот вопрос жизненно важен. И, по моему мнению, он должен быть решающим. От ответа на этот вопрос зависит будущее страны, которую мы так любим, и судьба демократии, которая сделала для нас столь многое возможным.

Слишком много людей пожертвовали слишком многим на протяжении долгих лет, чтобы мы могли отказаться от американского проекта и демократии. Поскольку мы так долго наслаждались нашими свободами, легко думать, что они всегда будут с нами, несмотря ни на что.

Но сегодня это не так. В глубине души мы знаем, что демократия в опасности. Но мы также знаем следующее: в наших силах, в силах каждого из нас, сохранить нашу демократию.

И я верю, что мы это сделаем. Мне кажется, я знаю эту страну. Я знаю, что мы это сделаем.

У вас есть власть. Это ваш выбор. Это ваше решение. Судьба страны, судьба души Америки находится там, где она всегда находится: у народа - в ваших руках, в вашем сердце и в вашем бюллетене.

Друзья мои, американцы, мы достойно встретим этот момент. Нам просто нужно вспомнить, кто мы такие. Мы - Соединенные Штаты Америки. Нет ничего - ничего, что было бы нам не по силам, если мы сделаем это вместе.

Да благословит вас всех Господь. Пусть Бог защитит наши войска. Да благословит Господь тех, кто стоит на страже нашей демократии.

Спасибо вам, и с Божьей помощью».

* В четверг, выступая в Вашингтоне на пресс-конференции после встречи с министром обороны Южной Кореи, министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос о том, могут ли Вооруженные Силы Украины освободить Херсон, сказал:

«Что касается вопроса о том, смогут ли украинцы освободить оставшуюся территорию на западном берегу Днепра в Херсонской области, я, конечно, считаю, что у них есть для этого возможности. Самое главное, украинцы верят, что у них есть такая возможность.

Мы видели, как они предпринимали очень методичные, но эффективные усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Я думаю, вы увидите, что они будут продолжать нажимать до тех пор, пока не обеспечат безопасность территории на западном берегу реки. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что да, у них есть такая возможность».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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