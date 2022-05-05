Новости из США. Среда, 4 мая 2022

* В Пентагоне состоялся телебрифинг высокопоставленного представителя министерства обороны, посвященный анализу положения на фронте и брифинг, полностью посвященный обучению военнослужащих ЗСУ, которое проводится Пентагоном с 2015 года.

- Вот как оценил высокопоставленный представитель Пентагона положение на фронте по состоянию на среду:

«С оперативной точки зрения мы по-прежнему оцениваем, что российский прогресс на местах остается медленным и неравномерным в северной зоне действий Объединенных сил. Российские силы, похоже, действительно ориентируются на Лиман, который, как я думаю, вы все знаете, находится немного юго-восточнее Изюма, но, похоже, именно (на взятие под контроль этого города) они начинают ориентироваться.

По мере того, как они продолжают пытаться продвигаться на юг и юго-восток, они продолжают встречаться с большей концентрацией украинских сил и более жестким сопротивлением, поэтому в целом они все еще остаются в тупике. Опять же, я бы сказал, что прогресс у них идет очень медленно и неравномерно. Они зашли в тупик с точки зрения общей динамики на севере.

На юге мы вообще не видели значительного продвижения русских на север из Мариуполя. Похоже, что они сделали паузу либо для создания лучших оборонительных позиций, либо для переоснащения и перепозиционирования, но они не достигают никакого прогресса на юге».

«Нет заметных изменений ни в Херсоне, ни в Мариуполе».

«Большинство ударов русских по-прежнему сосредоточено на зоне ООС и Мариуполе. Мы видели несколько ракетных ударов на западе в районе Львова. Похоже, что они пытаются нанести удары по критически важной инфраструктуре, электроснабжению и тому подобным вещам, и пытаются нанести удар по способности украинцев использовать железные дороги, в частности. Я бы сказал, что, хотя мы все еще оцениваем нанесенный ущерб, есть сомнения в том, что их попытка нанести удар по критически важной инфраструктуре была успешной, и что было какое-то немедленное вредоносное действие, способное препятствовать или каким-либо другим образом мешать способности украинцев пополнять свои запасы и восстанавливать свои силы».

- Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что 90% из передаваемых Украине 90 155-мм гаубиц уже находятся в Украине. Также в Украине находятся примерно 90 тысяч из 144 тысяч снарядов к ним.

Представитель Пентагона сказал, что США знают, что часть гаубиц уже задействована в боевых действиях, и что у США есть представление о том, какая часть и где задействована, но отказался вдаваться в какие-либо подробности, сказав, что раскрытие такой информации повредит эффективности действий ЗСУ.

Он также сказал, что российские атаки на объекты железнодорожной инфраструктуры на данный момент никак не повлияли на доставку западной помощи Украине. Доставка военной помощи в Украину продолжается ежедневно.

* На другом брифинге бригадный генерал Гильберт и подполковник Гопкинс рассказали по видеосвязи из Германии, где они находятся, о том, как еще с 2015 года на Яворовском полигоне во Львовской области происходило обучение украинских военных американскими инструкторами в рамках Объединенной Многонациональная Учебной Группы - Украина. При этом особое внимание уделялось боевому слаживанию как в отдельных родах войск на уровне бригад, так и в совместных действиях разных родов войск.

Несколько цитат:

«Эти усилия позволили нам дать рекомендации по всей армии, которые помогли украинцам достичь целей как в обучении, так и в профессиональной реформе. Это помогло в таких усилиях, как развитие компетентного сержантского корпуса, способного проявлять инициативу и принимать тактические решения на основе намерений командира, что является отличительной чертой нашей армии, а также армий наших союзников по НАТО».

«Инвестиции в учебные возможности и симуляторы, которые были сделаны в Яворове, чтобы затем иметь возможность подготовиться к крупномасштабным боевым операциям, чтобы обучить свои штабы тому, как синхронизировать, объединять вооружения и тому подобное.

Все это постепенно, с течением времени, и все эти инвестиции в их возможности и их силы, я думаю, что вы видите, как это окупилось. Мы видим это, вы знаете, мы видим это на индивидуальном уровне в солдатах, которые приезжают сюда учиться, не только в их мотивации, но и в их как технических, так и тактических возможностях».

«Я хотел бы поделиться коротким разговором одного из наших инструкторов с их коллегами перед нашим отъездом (в феврале из Яворова), в котором (украинский) офицер конкретно заявил, что самой большой ошибкой русских было то, что они дали нам восемь лет на подготовку к этому».

«Сейчас мы проводим здесь упрощенный курс обучения работе с новым оружием, которое они получат. Цель всего этого - чтобы как можно скорее они могли возвращаться домой, и чтобы они могли обучать других в своей армии работе с тем оружием, которое они получают. Мы хотим убедиться в том, что они понимают, как действовать и использовать эту технику настолько эффективно, насколько это возможно, самостоятельно и в соответствии с их собственной и их собственной доктриной».

«Трудно найти слова, чтобы сказать какая это честь и привилегия для нас - поддерживать этих удивительных воинов, защищающих свою страну».

* На брифинге в Госдепартаменте пресс-секретарь Нед Прайс в ответ на вопрос о том, как США относятся к тому, что империя зла собирается устроить 9 мая парад в Мариуполе, сказал:

«У меня нет никаких предположений о том, что они могут сделать, но опять же, заявлять о победе, проводить парад по улицам города, в котором не так давно жили сотни тысяч мирных жителей, людей, которые только и делали, что работали, чтобы жить, занимались своей обычной жизнью - я думаю, что это многое говорит после жестоких ударов российскими бомбами, российскими снарядами, российской артиллерией. И если центром их внимания при этом является парад в День Победы, любое празднование Дня Победы, я думаю, это многое говорит о характере кремля и о том, что они делают с народом Украины».

* Президент Джо Байден выступил в Белом Доме с речью по экономическим вопросам, которая транслировалась по телевидению. Президент, в частности, сказал:

«На этой неделе моя администрация опубликовала новую информацию, согласно которой мы находимся на пути к сокращению федерального дефицита еще на $1.5 триллиона к концу этого финансового года - самое большое сокращение за один год в истории Америки. И это самое большое сокращение на фоне снижения дефицита на $350 миллиардов долларов в прошлом году, в мой первый год на посту президента.

Мы также узнали, что впервые с 2016 года министерство финансов планирует в этом квартале погасить государственный долг. И несмотря на все разговоры республиканцев о дефиците, при моем предшественнике этого не происходило ни в одном квартале. Ни разу.

Суть в том, что дефицит бюджета рос каждый год при моем предшественнике, и до пандемии, и во время пандемии. И он снижался оба года с тех пор, как я здесь - точка. Это - факты.

И почему это важно? Потому что снижение дефицита - это один из способов ослабить инфляционное давление в экономике, где последствия войны, цены на газ, нефть, продукты питания и все это - это просто другой мир в данный момент из-за войны Украины и России. Мы сокращаем федеральные заимствования и помогаем бороться с инфляцией.

Этот прогресс - большая удача и хорошая новость, но он не произошел сам по себе. Предыдущая администрация увеличивала дефицит бюджета в течение каждого года своего правления, отчасти из-за безрассудного снижения налогов на $2 триллиона. Я знаю, что вы устали от моих слов, но за снижение налогов на $2 триллиона долларов, не было компенсировано. И это снижение налогов, от которого в основном выиграли крупнейшие корпорации - 55 из которых заработали $40 миллиардов прибыли и не заплатили при этом ни цента подоходного налога в 2020 году - и самые богатые американцы, такие как миллиардеры, которые в среднем платят всего 8% федеральных налогов.

Предыдущая администрация не только увеличила дефицит, но и подорвала работу контролеров, генеральных инспекторов, в обязанности которых входило следить за тем, чтобы средства, выделенные на помощь при пандемии, не были потрачены впустую».

«Когда я пришел к власти, мы применили другой подход ко всем сферам. С помощью American Rescue Plan (название закона о мерах по преодолению кризиса, вызванного пандемией, принятого в марте 2021 года) и других мер мы начали развивать экономику снизу вверх и из середины наружу: спасательные чеки и сокращение налогов для работающих семей, которые дали им возможность немного передохнуть и обеспечить еду у себя на столе и крышу у себя над головой».

«В результате реализации этих и других планов по восстановлению экономики мы восстановились быстрее, чем прогнозировалось. В прошлом году было создано рекордное количество рабочих мест – 6.7 миллиона - больше всего в первый год любого президента в истории Америки, и был самый быстрый экономический рост в любой год за почти четыре десятилетия. И, заглядывая в будущее, у меня есть план по еще большему сокращению дефицита, что поможет снизить инфляционное давление и уменьшить расходы для всех семей».

«Мой план предусматривает предоставление налоговых кредитов компаниям, поставляющим энергию для выработки экологически чистой энергии, и эти компании обязаны передать сэкономленные деньги американским семьям. Я встретился с примерно дюжиной руководителей этих компаний здесь, в Белом доме, и они подтвердили, что этот план немедленно снизит счета за электроэнергию для семей.

Мой план включает налоговые льготы для потребителей на покупку новых или подержанных электромобилей или автомобилей на топливных элементах, что позволит среднему водителю экономить около $80 в месяц, не платя за бензин; он включает налоговые льготы для людей на покупку солнечных батарей и тепловых насосов, а также более эффективных окон и дверей для своих домов - предполагаемая экономия: в среднем $500 долларов в год».

«И мы можем сделать все это, добившись того, что никто из тех, кто зарабатывает менее $400 тысяч долларов в год, не будет платить ни на цент больше федеральных налогов.

Все, о чем мы просим, это чтобы самые богатые американцы и крупнейшие корпорации начали платить свою справедливую долю - по крайней мере, часть своей справедливой доли.

Вы уже слышали, как я об этом говорил: я капиталист. Я считаю, что вы должны иметь возможность зарабатывать столько, сколько можете по закону, но при этом платить свою справедливую долю. Нет причин, по которым миллиардер должен платить налог по меньшей ставке, чем учитель или пожарный».

«Позвольте мне напомнить вам еще раз: я сократил дефицит федерального бюджета. Все эти разговоры о дефиците от моих друзей-республиканцев мне нравятся (со смехом). За первый год моего правления я сократил дефицит на $350 миллиардов. И мы на пути к тому, чтобы сократить его к концу сентября еще на $1 триллион 500 миллиардов - самое большое сокращение за всю историю.

Я не хочу слышать, как республиканцы говорят о дефиците и своей ультра-MAGA (Make America Great Again – основной лозунг Трампа – И.А.) повестке дня. Я хочу услышать о справедливости. Я хочу услышать о порядочности. Я хочу услышать о помощи простым людям».

«Пришло время развивать экономику, но снизу вверх и изнутри наружу. Потому что дело вот в чем: когда у бедных есть лестница вверх, и средний класс растет, то у богатых тоже все идет очень хорошо. Вот в чем дело: всем становится лучше».

- Отвечая на вопрос после своего выступления, президент сказал, что обсудит позднее на этой неделе введение новых санкций против империи зла с лидерами стран G7.

* Еще на тему экономики. Председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС решил повысить основную учетную ставку сразу на 0.5%. Это самое большое одномоментное повышение за 22 года и второе за два месяца (учетная ставка была поднята в марте на 0.25%). Кредиты станут в США дороже. Но инфляция, хочется надеяться, пойдет на убыль благодаря тому, что деньги станут дороже. Инфляция в стране самая высокая за 40 лет из-за ковидного кризиса с нарушением поставок по импорту и дефицита из-за этого многих товаров и комплектующих и из-за резкого роста цен на топливо и продовольствие после начала широкомасштабной войны империи зла против Украины.

* Госдепартамент сообщил, что государственный секретарь Блинкен заразился ковидом. У него незначительные симптомы, как и у большинства вакцинированных, которые все-таки заболевают, в ближайшее время он будет работать и лечиться дома, находясь на самоизоляции. С президентом в последние несколько дней он лично не встречался. Но встречался с министрами иностранных дел Японии и Швеции.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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