Новости из США. Среда-четверг, 11-12 января 2023

Сегодня в выпуске:

• Еще несколько секретных документов времен работы Джо Байдена вице-президентом в 2009-2017 годах обнаружены его адвокатами у него дома в Вилмингтоне, штат Делавэр. Назначен спецпрокурор по расследованию факта нахождения секретных документов в неподобающих местах.

• Развивается скандал, связанный с новоизбранным республиканским конгрессменом из Нью-Йорка Сантосом.

• Республиканское большинство в Палате Представителей принимает бессмысленные идеологические законопроекты, которые никогда не станут законами, и собирается заниматься расследованиями.

* В среду появились сообщения о том, что адвокаты Джо Байдена после обнаружения нескольких секретных документов времен его вице-президентства в офисе, которым Байден пользовался в Вашингтоне в 2017-2019 годах во время работы в Университете Пенсильвании, нашли еще несколько секретных документов тех же времен дома у президента, в Вилмингтоне, штат Делавэр.

В четверг генеральный прокурор Мэррик Гарланд назначил специального прокурора, который будет расследовать, каким образом секретные документы оказались в неподобающих местах.

Спецпрокурором назначен Роберт Хар, бывший федеральный прокурор в Мэриленде (2017-2021, на эту должность его назначал Трамп).

Происходящее может стать началом серьезного политического кризиса в США, наносит сильный политический удар действующему президенту и практически означает, что Трамп выйдет сухим из воды в деле о намеренном похищении им секретных документов из Белого Дома.

Мое частное мнение: думаю, что Джо Байден не знал ничего о документах, находившихся в его офисе и у него дома. Трудно, вообще невозможно себе представить, чтобы он, сенатор с 36-летним стажем, юрист по образованию, намеренно мог забрать секретные документы к себе домой или в свой частный офис.

Также практически невозможно себе представить, чтобы документы кто-то недавно «подкинул».

Речь скорее всего идет о халатности помощников Байдена в бытность его вице-президентом, об их неаккуратности и халатности при упаковке документов.

Однако суть состоит в том, что этот скандал очень ослабляет политическую позицию Джо Байдена. Республиканцы в Палате Представителей вполне могут инициировать его импичмент. Понятно, что такой импичмент ни к чему не приведет, поскольку не имеет никаких шансов пройти через Сенат. Потому и приходиться говорить об ослаблении именно политической позиции президента, поскольку теперь он будет находиться в постоянной большой тени от этой истории с документами.

Еще одним следствием этой истории является то, что Трамп скорее всего избежит ответственности за намеренное похищение им около 300 секретных документов из Белого Дома и препятствование расследованию этого похищения.

Хотя истории с документами Байдена и Трампа очень отличаются друг от друга – Трамп с очевидностью похитил документы намеренно, хотя был предупрежден юридическим советником, что не имеет права этого делать, давал ложные сведения и Национальному Архиву, и прокуратуре, что документов у него нет, препятствовал расследованию – а Байдена явно подставили нерадивые помощники, упаковав документы по ошибке вместе с личными бумагами президента, адвокаты Байдена, обнаружив это, немедленно сообщили о своей находке в Национальный Архив, Белый Дом и министерство юстиции, политическая обстановка в США сейчас такова, что предъявить обвинения Трампу будет скорее всего невозможно.

Плохая история, короче говоря.

* Продолжает разгораться серьезный скандал вокруг новоизбранного республиканского конгрессмена Джорджа Сантоса из Нью-Йорка. Еще до первого дня работы Конгресса 118-го созыва стало ясно, что Сантос шел на выборы с абсолютно фейковым резюме. Он наврал о своем образовании, о том, где он работал, скорее всего наврал и о том, что он гей. Но в добавок выяснилось, что он получил, как минимум, на $700 тысяч совершенно темных, незаконных вливаний в свой предвыборный фонд от некой загадочной организации «RedStone Strategies», которую даже уже успел кто-то заподозрить в том, что она связана с грязными российскими деньгами (впрочем, конкретных доказательств такой связи представлено не было).

Четверо других республиканских члена Конгресса из штата Нью-Йорк призвали Сантоса немедленно уйти в отставку. Сантос отказался. Спикер Палаты Представителей Маккарти заявил, что не будет убеждать Сантоса уйти в отставку, поскольку его избрали избиратели, и решать, должен ли Сантос представлять их в Конгрессе, должны только они.

Двое демократов направили требование в комитет Палаты Представителей по этике о расследовании истории с Сантосом.

* Тем временем, республиканское большинство в Палате Представителей приступило к работе, солидарно проголосовав за несколько законопроектов, которые не имеют вообще никаких шансов стать законами, поскольку их вообще не будет рассматривать Сенат. Это законопроект об ограничении прав на аборты, законопроект, обязывающий врачей «бороться за жизнь зародыша» после производства аборта, законопроект, отменяющий увеличение финансирования федеральной налоговой службы (такое увеличение было сделано предыдущим Конгрессом, чтобы взять на работу больше инспекторов, которые бы эффективнее работали с такими налогоплательщиками, как Трамп, то есть с теми, кто уходит от налогов). Все эти законопроекты абсурдны, и их принятие республиканским большинством в Палате Представителей абсурдно, поскольку они никогда не станут законами.

Республиканцы создали также специальный подкомитет при юридическом комитете, который будет расследовать «использование министерства юстиции и ФБР в качестве оружия». Основной задачей подкомитета будет расследование расследования федеральной прокуратурой и ФБР попытки государственного переворота 6 января 2021 года. Членом подкомитета собирается стать и республиканский конгрессмен Скотт Перри из Пенсильвании, который по ряду данных сам находится под следствием в связи с попыткой совершения Трампом государственного переворота. То есть, конгрессмен Перри будет вести политическое расследование того как следователи расследуют его дело.

Новый председатель надзорного комитета Палаты Представителей Джеймс Комер заявил в четверг, что он займется расследованием того, как обращался с секретными документами президент Байден. Комер заявил, что не доверяет специальному прокурору, назначенному генпрокурором и что только его комитет может по-настоящему расследовать это дело. Расследовать похищение секретных документов Трампом Комер не собирается.

Так начался в США 2023 год. Он будет сложным и политически очень турбулентным. Это очевидно.

Но тем не менее всем нам нужно делать то, что должно – делать Добро и приближать тем самым его победу над злом. Иного не дано.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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