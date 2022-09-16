Новости из США. Среда-четверг, 14-15 сентября 2022

* В четверг вечером президент Джо Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $600 миллионов. Оружие, боеприпасы и оборудование будут переданы по распоряжению президента непосредственно из запасов Пентагона. Это двадцать первый пакет помощи, передаваемой непосредственно со складов американской армии по распоряжениям президента.

В пакет помощи входят, в частности:

- ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS M142 и M270;

- 1000 выскоточных 155-мм снарядов "Excalibur" с GPS-наведением;

– десятки тысяч 105-мм артиллерийских снарядов;

- средства для уничтожения дронов;

- средства ночного видения;

- зимняя одежда для украинских военнослужащих.

* В четверг Госдепартамент, министерство финансов и министерство торговли США ввели санкции против очень большого количества российский компаний, организаций и целого ряда физических лиц, а также против целого ряда коллаборантов, которые пошли в услужение к агрессорам на временно оккупированной Россией территории Украины.

Государственный секретарь Тони Блинкен выступил со следующим заявлением:

«Соединенные Штаты продолжают привлечение российского правительства к ответственности за его войну против Украины. Сегодня мы принимаем меры против крупных российских оборонных предприятий, ключевых передовых технологических фирм, поддерживающих российскую оборонно-промышленную базу, и против финансовой инфраструктуры. Мы также предпринимаем действия против российской военной разведки и против лиц, связанных с нарушениями прав человека, как в ходе войны кремля против Украины, так и в самой России.

В рамках этих действий Государственный департамент вводит санкции против ключевых представителей власти, установленной Россией на украинских территориях, которые в настоящее время контролируются российскими военными, а также против 31 предприятия в сферах обороны, технологий и электроники, чтобы еще больше ограничить возможности для передовых технологических отраслей России и ограничить их вклад в российскую оборонно-промышленный комплекс.

Сегодняшними решениями введены санкции против 22 российских марионеток-чиновников, в том числе против пяти, которые контролировали захват или кражу сотен тысяч тонн украинского зерна, усугубляя отсутствие продовольственной безопасности во всем мире.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включило в перечень попавших под санкции две организации и 22 физических лица. Среди этих лиц - те, кто связан с нарушением прав человека, например, Мария Львова-Белова, возглавлявшая усилия России по депортации десятков тысяч украинских детей. OFAC также ввел санкции против руководителей ключевых финансовых учреждений, таких как российская Национальная система платежных карт (НСПК) - организация, принадлежащая центральному банку России, которая управляет сетью платежных карт «мир» и против других учреждений, играющих роль в инфраструктуре финансового рынка России. OFAC также издал постановление, запрещающее американцам, где бы они ни находились, предоставлять услуги квантовых вычислений любому лицу, находящемуся в России. Этими решениями будут и дальше накладываться серьезные санкции на связанных с Россией незаконных субъектов в соответствии с решениями, предпринимаемыми нашими союзниками.

Министерство торговли расширило меры экспортного контроля в отношении России и Беларуси, добавляя меры контроля в отношении товаров, потенциально полезных для российского потенциала по производству химического и биологического оружия, а также товаров, необходимых для передового производства, продуктов и их разработки. Это решение также уточняет существующие меры контроля в отношении России и Беларуси для более тесного соответствия требованиям, применяемым нашими союзниками.

Те, кто сегодня внесен в санкционный перечень - от лиц, совершающих насилие, до чиновника, способствующего целенаправленному вывозу детей из Украины - являются примерами людей, поведение которых стало синонимом неспровоцированной войны правительства России. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры против тех, кто поддерживает российскую оборонно-промышленный комплекс, нарушает права человека и пытается узаконить оккупацию украинской территории, где бы они ни находились».

* Санкции введены против

- компаний, участвующих в разработке и производстве ракет - акционерного общества (АО) «российские космические системы», АО «информационные спутниковые системы», НПО имени Лавочкина;

- компаний и институтов, работающих в области компьютерных и информационных технологий, и в области оборонных технологий – корпорации «мултиклет», института физики полупроводников сибирского отделения российской академии наук, международного центра квантовой оптики и квантовых технологий, АО «центр аддитивных технологий» (занимается разработкой двигателей), АО «исследовательский центр «элинс» (оборонные технологии), «совместного предприятия квантовые технологии», АО «научно-технический центр «заслон» (оборонные технологии), физико-технического института имени Иоффе российской академии наук, НИИ вычислительных комплексов имени Карцева, института теоретической физики имени Ландау российской академии наук, физико-технологического института имени Валиева российской академии наук.

- компаний работающих в области разработки и производства электронных микросхем и электроники – АО «НИИ электронной техники», АО «ангстрем» (разработка и производство микросхем), физического института имени Лебедева российской академии наук, АО «Байкал электроникс» (разработка и производство микропроцессоров), компании «аквариус лтд.» (разработка и производство защищенных смартфонов для армии и спецслужб), компании «ядро ФАБ Дубна» (производство печатных плат), федерального центра «институт прикладной физики» российской академии наук, компании «крокус наноэлектроника, АО «Элемент» (разработка и производство микроэлектроники), АО «научно-производственный центр Элвис» (ведущая компания по производству микросхем), АО «научно-производственный центр «радиосвязь», АО «производственное объединение «север», АО «научно-производственное предприятие «сапфир» (разработка и производство микросхем для военных нужд).

* Министерство торговли США ввело:

- запрет на экспорт в Россию любых товаров и услуг, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия;

- экспортный контроль (то есть де-факто запрет) на экспорт в Россию оборудования и программного обеспечения для квантовых вычислений и использования в квантовых компьютерах;

- распространило на Беларусь все ограничения экспортного контроля, введенные в отношении империи зла;

- распространило правила экспортного контроля на шесть компаний, находящихся вне России и Беларуси, через которые империя зла пыталась обходить санкции.

* В четверг Госдепартамент опубликовал сообщение о том, что созданная при его поддержке прошедшей весной «Обсерватория Конфликта» представила отчет о намеренных атаках империи зла на хранилища зерна и другой сельскохозяйственной продукции в Украине. В сообщении, в частности, говорится:

«Сегодня организация «Обсерватория Конфликта» при поддержке Государственного департамента США опубликовала независимую, первую в своем роде, детальную оценку разрушительного воздействия развязанной Россией войны на продовольственные хранилища в Украине. По оценкам, 15,7% хранилищ урожая в Украине пострадали во время конфликта - либо в результате захвата российскими силами, либо потому, что объекты были разрушены, повреждены или деградировали до такой степени, что поставлены под угрозу хранящиеся в них запасы. В докладе отмечается, что преднамеренное уничтожение таких объектов может представлять собой военное преступление и нарушение Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям 1949 года; Соединенные Штаты призывают к дальнейшему расследованию с использованием соответствующих механизмов».

«Россия усугубила глобальный кризис продовольственной безопасности, способствовала значительному скачку стоимости пшеницы и заставила искать способы прокормить голодное и уязвимое население».

«В 2022 году Украина стала ареной самого жестокого массового насилия, которое Европа видела за последние восемь десятилетий. Проблемы усугубляются тем, что фермеры испытывают трудности в работе в военное время, пополняя сократившиеся запасы продовольствия и готовясь к следующим посевным сезонам. Последствия российской агрессии ощущаются далеко за пределами Европы и теперь влияют на здоровье и благополучие десятков миллионов людей во всем мире».

«Соединенные Штаты будут продолжать твердо стоять на стороне Украины, защищающей свою свободу ради своего народа и людей во всем мире, которые зависят от урожая, собранного на украинских фермах. Наша поддержка Украины остается непоколебимой».

* В четверг назначенная Трампом федеральная судья Айлин Кэннон подтвердила свое решении об удовлетворении иска Дональда Трампа к Соединенным Штатам Америки и назначила предложенного адвокатами Трампа судью Раймонда Дарье специальным мастером, который должен изучить почти 12 тысяч документов, изъятых при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго (в том числе совершенно секретные особой важности, совершенно секретные и секретные документы) и решить, являются ли какие-то из этих документов собственностью Трампа ввиду распространения на них «привилегий».

Судья отвергла доводы министерства юстиции и зам. директора ФБР по контрразведке о том, что секретные документы по определению являются собственностью правительства США и должны находиться в распоряжении правительства США.

В своем решении судья указала, что она не может определить, являются ли те или иные документы секретными (интересно, что для этого нужно, если на документах стоит печать «секретно» или «совершенно секретно», или «совершенно секретно, особой важности»?) и поэтому не может удовлетворить требование министерства юстиции о том, чтобы секретные документы были исключены из рассмотрения специальным мастером.

Судья также постановила, что специальный мастер должен показать все документы адвокатам Трампа (которые не имеют допуска к секретным документам).

Судья Кэннон подтвердила свой запрет на использование содержания изъятых при обыске документов для проведения федеральной прокуратурой и ФБР любых следственных действий по расследованию нарушения закона о шпионаже, нарушения закона о президентских документах и препятствования расследованию этих преступлений. То есть, тем самым судья Кэннон остановила расследование уголовных дел, фигурантом которых с очевидностью является Трамп.

Судья постановила, что специальный мастер должен закончить работу до 30 ноября, после чего она, судья, будет анализировать результаты его работы.

Ожидается, что министерство юстиции США уже в пятницу утром подаст срочную апелляцию в апелляционный суд 11-го округа в Атланте (по территориальной принадлежности) на совершенно беспрецедентное решение судьи Кэннон и потребует, как минимум, изъятия секретных документов из рассмотрения специальным мастером и отмены запрета на проведение расследования соответствующего уголовного дела.

* В четверг администрации Джо Байдена усилиями министров труда и транспорта удалось достичь временного соглашения с профсоюзом железнодорожников, которое позволило предотвратить забастовку на железнодорожном транспорте. Эта забастовка должна была начаться в полночь в пятницу. Если бы она началась, то парализовала бы поставки грузов и товаров по всей стране, что имело бы катастрофические последствия. Прекратилось бы и движение пассажирских поездов дальнего следования.

В четверг после достижения временного соглашения профсоюз отменил забастовку. Железнодорожникам будет поэтапно повышена зарплата в течение пяти лет, они получат лучшие условия медицинского страхования и другие льготы. Переговоры между профсоюзом и администрацией продолжаться для заключения окончательного соглашения.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»