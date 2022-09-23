Новости из США. Среда-четверг, 21-22 сентября 2022

Новостей много. Они быстро приходят, сменяя друг друга. Постараемся остановиться на главном.

Заявление путина и начавшаяся в империи зла открытая мобилизация не только не могли никого напугать ни в США, ни на Западе вообще, но уже усилили и только еще больше усилят поддержку Украины. И будет совершенно естественно, если уже в ближайших пакетах американской военной помощи появятся новые виды оружия и боеприпасов.

Профессиональный провокатор из 5-го управления кгб с помощью провокаций и компромата еще в 70-е годы вербовал стукачей, коллекционировал доносы, «охраняя» устои советской власти. Как «охранял» их этот чекист, таковы и результаты. В последующие времена он перешел на большие провокации и стал вербовать агентов в разных странах за большие деньги (получив к ним доступ). Но вестись на его провокации больше никто не будет. Время его кончилось. И объявленная им могилизация (а никак иначе это не назвать) - тому свидетельство.

* На брифинге в Пентагоне в четверг его пресс-секретарю бригадному генералу Пату Райдеру был задан вопрос о том, как последнее заявление путина отразится на поддержке Украины. Он ответил очень коротко и предельно ясно:

«Что касается заявлений или анонсов, исходящих из России, это не влияет на приверженность министерства обороны США продолжать тесное сотрудничество с нашими международными партнерами и союзниками по предоставлению Украине поддержки, необходимой ей в борьбе за защиту своей страны».

«Поэтому, когда делают такого рода заявления о фиктивных референдумах, это не меняет фактов - оперативных фактов на местах, которые заключаются в том, что украинцы будут продолжать бороться за свою страну, российские военные будут продолжать иметь ряд значительных проблем на местах, а международное сообщество будет поддерживать Украину в ее борьбе за защиту своей страны от вторжения».

* В четверг в Нью-Йорке состоялся телебрифинг для журналистов высокопоставленного представителя администрации, посвященный встречам президента Байдена в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Отвечая на вопрос, о том, насколько озабочена администрация заявлениями путина и не боится ли она, что расстроенный путин – это более опасный путин, высокопоставленный представитель администрации ответил:

«Мы с самого начала опирались на два основных принципа: Во-первых, мы собираемся оказывать материальную поддержку Украине - поддержку в области безопасности, экономическую поддержку, гуманитарную поддержку - столько, сколько потребуется, и нас никто не остановит в этом, и уж точно не путин. Во-вторых, мы не стремимся вступить в прямую войну с Россией. И мы, конечно, внимательно следим за тем, как управлять эскалацией этого конфликта.

Мы считаем, что в течение последних нескольких месяцев нам удавалось ориентироваться по этим двум основным направлениям, и ничто из того, что произошло за последние 24 часа, не меняет ни убежденности президента в необходимости оставаться вместе с Украиной столько, сколько потребуется, ни нашего пристального внимания ко всем различным сценариям, которые могут развиваться, включая сценарии эскалации, и мы планируем действия против них. Мы внимательно следим за любыми признаками потенциальной эскалации. И мы посылаем России очень четкие и сильные сигналы о последствиях эскалации.

Так что, на самом деле, это еще один эпизод из целой серии эпизодов в ходе этой войны, когда путин пытался бряцать саблей, пытался напугать нас, пытался заставить нас дважды подумать о нашей стратегии. Ему это не удавалось раньше, не удастся и сейчас. Но это не означает, что мы не замечаем динамики, которая может привести к эскалации, и что мы не продумываем тщательно, в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и украинцами, как нам с этим справиться».

«Он (путин) назвал эту войну «специальной военной операцией», а не «войной», пытаясь описать казус белли, основанный на этих нелепых, причудливых заявлениях о геноциде. Они пытались создать юридическое обоснование практически всему, что они делали, но мир видел их насквозь: 141 голос на Генеральной Ассамблее, когда он начал вторжение.

А теперь, (он говорит), у нас есть новая конструкция, еще более фарсовая и причудливая, чем некоторые из предыдущих, которая заключается в том, что, как по волшебству, эти «спорные» территории Украины проголосуют на этом мусорном референдуме, а затем будут присоединены к России. И, о, престо, теперь они являются частью суверенной российской территории.

Это полный фарс и абсурд на самом деле, и это не изменит динамику на местах в отношении украинских операций. Это не изменит нашу поддержку Украины. Я думаю, что это приведет к другой риторике и другому юридическому оформлению с российской стороны. Но, по сути, русские должны понять, что Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры, и, откровенно говоря, подавляющее большинство стран мира, не собираются признавать все это законным.

Поэтому у нас есть уверенность в том, что уловка, которую он пытается здесь предпринять, в конечном итоге не увенчается успехом».

«Мы уверены, что он не сможет представить миру какой-либо убедительный аргумент в пользу того, что это действительно российская территория. И, как следствие, спектакль, который он здесь разыгрывает, не будет успешным».

* В среду президент Джо Байден выступил в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вот несколько цитат из его выступления, посвященных Украине и поддержке Украины в ее войне за свободу:

«Давайте говорить откровенно. Постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций вторгся на территорию своего соседа, попытался стереть с карты суверенное государство.

Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава Организации Объединенных Наций – нет ничего более важного, чем четкий запрет на захват территории своего соседа силой.

Опять же, только сегодня президент путин выступил с неприкрытыми ядерными угрозами в адрес Европы и безрассудным пренебрежением к обязанностям режима нераспространения.

Теперь Россия призывает больше солдат на войну. И кремль организует фиктивные референдумы, чтобы попытаться аннексировать часть Украины, что является чрезвычайно серьезным нарушением Устава ООН.

Мир должен увидеть эти возмутительные действия такими, какие они есть. путин утверждает, что он был вынужден действовать, потому что России угрожала опасность. Но никто не угрожал России, и никто, кроме России, не стремился к конфликту.

На самом деле, мы предупреждали о его приближении. И вместе со многими из вас мы пытались предотвратить его.

Слова самого путина безошибочно указывают на его истинную цель. Незадолго до вторжения путин заявил - цитирую - Украина была «создана Россией» и никогда не имела, цитирую, «реальной государственности».

А теперь мы видим атаки на школы, вокзалы, больницы, на центры украинской истории и культуры.

И еще более ужасающие свидетельства зверств и военных преступлений России: массовые захоронения, обнаруженные в Изюме; тела, по словам тех, кто раскапывал эти тела, со следами пыток.

Эта война направлена на уничтожение права Украины на существование как государства, это просто и ясно, и права украинцев на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили, это должно заставить вашу кровь стынуть.

Вот почему 141 страна на Генеральной Ассамблее объединилась, чтобы безоговорочно осудить войну России против Украины. Соединенные Штаты предоставили массивную помощь в области безопасности, гуманитарную помощь и прямую экономическую поддержку Украине - более $25 миллиардов на сегодняшний день.

Наши союзники и партнеры по всему миру тоже участвуют. И сегодня более 40 стран, представленных здесь, выделили миллиарды собственных средств и оборудования, чтобы помочь Украине защитить себя.

Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы навязать России цену, удержать ее от нападения на территорию НАТО, привлечь Россию к ответственности за зверства и военные преступления.

Потому что если страны могут реализовывать свои имперские амбиции без последствий, то мы ставим под угрозу все, за что выступает этот институт. Все.

Каждая победа, одержанная на поле боя, принадлежит храбрым украинским солдатам. Но в этом году весь мир тоже подвергся испытанию, и мы не колебались.

Мы выбрали свободу. Мы выбрали суверенитет. Мы выбрали принципы, которых придерживается каждый участник Устава Организации Объединенных Наций. Мы выступили на стороне Украины.

Как и вы, Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась на справедливых условиях, на условиях, под которыми мы все подписались: нельзя захватывать территорию другой страны силой. Единственная страна, перегородившая путь к этому, - Россия.

Поэтому мы - каждый из нас в этом Ассамблее, кто намерен отстаивать принципы и убеждения, которые мы обязуемся защищать как члены Организации Объединенных Наций, - должны быть четкими, твердыми и непоколебимыми в своей решимости.

Украина имеет те же права, которые принадлежат каждому суверенному государству. Мы будем солидарны с Украиной. Мы будем солидарны против агрессии России. Точка!

Ни для кого не секрет, что в соревновании между демократией и автократией Соединенные Штаты - и я, как президент, - отстаиваем видение нашего мира, основанное на ценностях демократии.

Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию у себя дома и во всем мире. Потому что я верю, что демократия остается величайшим инструментом человечества для решения проблем нашего времени.

Мы работаем вместе со странами G7 и другими странами-единомышленниками, чтобы доказать, что демократия может быть полезной не только для своих граждан, но и для всего остального мира».

* В четверг в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран G7. В совместном заявлении по итогам встречи, в частности, говорится:

«На сегодняшней встрече в Нью-Йорке министры иностранных дел стран G7 - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского союза - вновь подчеркнули, что все члены Организации Объединенных Наций должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против суверенитета и территориальной целостности любого государства или от поведения, несовместимого с целями Организации Объединенных Наций. Этот принцип является фундаментальной частью международного права, он закреплен в Уставе ООН и защищает каждое государство.

Министры иностранных дел стран G7и Высокий представитель решительно осудили заявление России о проведении фиктивных референдумов на суверенной украинской территории, которая временно находится под контролем России. Любые референдумы, проводимые в условиях российского военного присутствия, запугивания и насильственной депортации, не могут быть свободными или справедливыми. Любая аннексия украинской территории будет грубым нарушением суверенитета Украины и Устава ООН. Они призвали все государства безоговорочно осудить любые референдумы и не признавать их результаты. G7 также продолжит введение дальнейших адресных санкций и привержена постоянному экономическому и политическому давлению на Россию. Министры осудили преднамеренные эскалационные шаги России, включая частичную мобилизацию резервистов и безответственную ядерную риторику. Россия должна немедленно прекратить свою агрессию, вывести свои войска и военную технику из Украины и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. G7 также призвала Россию немедленно прекратить операции по фильтрации и принудительной депортации украинских гражданских лиц в Россию.

Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель выразили глубокую обеспокоенность в связи с последними сообщениями о зверствах, совершенных в частях Украины, недавно освобожденных украинскими вооруженными силами, включая, в частности, сообщения о многочисленных захоронениях, местах преступлений и пыток в городе Изюм и в Харьковской области. Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель согласились, что быстрое и тщательное сохранение доказательств на местах имеет первостепенное значение для привлечения виновных к ответственности за совершенные преступления. Украина может рассчитывать на поддержку G7 в этом вопросе.

Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель подтвердили законное право Украины защищаться от продолжающейся, неспровоцированной и неоправданной военной агрессии Россией, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Они приветствовали мужество и успехи украинских вооруженных сил в нынешнем контрнаступлении, которое позволило им освободить значительные участки украинской территории от российского контроля.

Министры иностранных дел стран G7 и Высокий представитель были единодушны в своей непоколебимой решимости продолжать и поддерживать экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо и в той мере, в какой это необходимо, чтобы обеспечить Украине путь к свободе, миру, восстановлению и экономическому развитию».

* Из выступления государственного секретаря США Тони Блинкена на заседании Совета Безопасности ООН в четверг:

«Президент путин решил на этой неделе, когда большая часть мира собралась в Организации Объединенных Наций, подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрируя этим свое полное презрение к Уставу ООН, к Генеральной Ассамблее и к этому Совету.

На наших глазах разрушается сам международный порядок, ради поддержания которого мы здесь собрались. Мы не позволим, чтобы президенту путину это сошло с рук.

Защита суверенитета и территориальной целостности Украины - это гораздо больше, чем отстаивание права одной страны выбирать свой собственный путь, каким бы фундаментальным это право ни было. Речь также идет о защите международного порядка, в котором ни одно государство не может силой перекраивать границы другого государства.

Если мы не защитим этот принцип, когда кремль так грубо его нарушает, мы дадим понять агрессорам во всем мире, что они тоже могут его игнорировать. Мы подвергаем риску каждую страну. Мы открываем дверь в менее безопасный, менее мирный мир.

Мы видим, как выглядит этот мир в тех частях Украины, которые контролируются российскими войсками. Там, где российская волна отступает, мы видим ужас, который остается после нее.

Я сам был свидетелем этого ужаса, когда всего несколько недель назад ездил в Ирпень, чтобы встретиться с украинскими следователями, которые собирают доказательства совершенных там военных преступлений. Я видел вблизи зияющие дыры, оставленные в жилых домах российскими обстрелами - в лучшем случае неизбирательными, в худшем - преднамеренными.

Пока мы здесь говорим, украинские и международные следователи продолжают эксгумацию тел возле Изюма, города, который российские войска контролировали в течение шести месяцев, прежде чем были выбиты украинским контрнаступлением. На одном из участков находится около 440 безымянных могил. Сообщается, что на некоторых телах, обнаруженных там до сих пор, есть следы пыток, в том числе на одном из них сломаны руки, а на шее висит веревка.

Появляются также рассказы выживших, в том числе одного человека, который рассказал, что российские войска пытали его в течение дюжины дней, в течение которых его дознаватели неоднократно били его током и, по его словам, цитирую, «избивали меня до такой степени, что я ничего не чувствовал», конец цитаты.

Это не действия отрядов каких-то изгоев. Они вписываются в четкую схему на всей территории, контролируемой российскими войсками».

«Чем больше неудач терпят российские войска на поле боя, тем большую боль они причиняют украинскому гражданскому населению. Российские атаки на дамбы, мосты, электростанции, больницы, другую гражданскую инфраструктуру становятся все более частыми, представляя собой наглое нарушение международного гуманитарного права.

На этой неделе президент путин заявил, что Россия без колебаний применит, цитирую, «все имеющиеся системы вооружений», конец цитаты, в ответ на угрозу ее территориальной целостности, угрозу, которая становится еще более угрожающей, учитывая намерение России аннексировать значительную часть Украины в ближайшие дни. Когда это произойдет, мы можем ожидать, что президент путин объявит любые усилия Украины по освобождению этой земли нападением на так называемую «российскую территорию».

И это говорит страна, которая в январе этого года, в этом месте, присоединилась к другим постоянным членам Совета Безопасности, подписав заявление, подтверждающее, цитирую, что «ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись». Еще один пример того, как Россия нарушает обязательства, взятые на себя перед этим органом, и еще одна причина, почему сегодня никто не должен верить России на слово».

«Как и в случае с Крымом, необходимо, чтобы каждый член этого совета и, если на то пошло, каждый член Организации Объединенных Наций отверг фиктивные референдумы и недвусмысленно заявил, что вся украинская территория является и будет оставаться частью Украины, и никакие претензии России на аннексию территории не могут отнять у Украины право защищать свою собственную землю».

* Об уголовных и судебных делах Трампа.

- Среда оказалась довольно черным днем для бывшего президента. Когда в среду вечером его любимый телеведущий Шен Хеннети брал у него в самый прайм-тайм интервью на канале Фокс, обычно бесконечно самодовольное лицо Трампа таким не выглядело. Он явно был обеспокоен, и лицо его выражало тревогу.

Я как-то не так давно назвал его криминальным талантом. Действительно, нужно обладать специфическим талантом, чтобы в течение десятков лет нарушать законы, не платить налоги, заниматься мошенничеством, и всегда выходить сухим из воды. Оказалось, что такой человек мог быть избран президентом США. Больше того, оказалось, что за него могут проголосовать 74 миллиона американцев. И еще больше того, оказалось, что минимум 15-20 миллионов из них этого человека превратили для себя в идола, знамя и идею.

Но в среду миллионы тех американцев, которые живут в мире альтернативной реальности, круглосуточно рисуемой для них телеканалом Фокс, увидели, возможно, впервые, Трампа, который как-то не был похож на себя. То есть, он врал, буквально каждая сказанная им фраза в его интервью Хеннети была ложью (но это не ново, за четыре года президенства он сделал более 30 тысяч ложных заявлений), но делал это как-то уж совсем без энтузиазма, без эмоций и самодовольства. То ли загримировали его плохо, то ли лицо его выдавало его реальную тревогу. И ему есть, от чего тревожиться.

- В среду вечером апелляционный суд 11 территориального округа в Атланте полностью удовлетворил апелляцию министерства юстиции на решение окружного судью Айлин Кэннон, назначенки Трампа, фактически запретившей федеральным прокурорам и ФБР проводить расследование кражи секретных документов, президентских документов, и препятствования расследованию этих преступлений. Кэннон запретила прокуратуре и ФБР пользоваться изъятыми в поместье у Трампа при обыске секретными документами для проведения любых следственных действий.

Коллегия из трех судей апелляционного суда, в числе которых были двое судей, назначенных Трампом и одна судья, назначенная Обамой, единогласно удовлетворила все до одного требования апелляции министерства юстиции, назвав решение окружного судьи Кэннон ошибочным. В своем 29-страничном заключении коллегия апелляционного суда буквально перечислила по пунктам все аргументы апелляции министерства юстиции и после каждого аргумента следовало заключение судей – «Мы согласны».

Апелляционный суд также отметил, что не существует доказательств того, что секретные документы, изъятые у Трампа, были рассекречены, но даже если бы они были рассекречены, они в любом случае «являются принадлежат народу США», и поэтому должны законно находиться в руках правительства, представляющего этот народ.

Согласно решению апелляционного суда, федеральные прокуроры и ФБР уже в четверг смогли возобновить расследование. Расследование, очевидным фигурантом которого является Трамп.

Также, согласно решению апелляционного суда секретные документы не будут рассматриваться специальным мастером, назначенном судьей Кэннон, на предмет их возможной принадлежности Трампу.

- В своем интервью Хеннети на Фоксе в среду Трамп, хотя и был явно не в ударе, но активно рисовал альтернативную реальность для тех миллионов людей, которые не смотрят ничего, кроме канала Фокс.

Он заявил, что рассекретил все документы. Что для их рассекречивания ему, как президенту, достаточно было просто сказать, что они рассекречены. И даже не сказать, а просто подумать, решить для себя, что они рассекречены. И все.

Трамп также заявил, что агенты ФБР могли при обыске подбросить ему документы и что-то еще, чего у него не было.

И что он не знает, что они искали, «может быть пропавшие е-майлы Хиллари Клинтон».

- На одно из этих заявлений Трамп уже получил ответ в четверг от федерального судьи Раймонда Диари, назначенного специальным мастером. Судья заявил адвокатам Трампа, что им придется представлять доказательства по каждому документу, по поводу которого они захотят (если захотят) заявить, что этот документ был подброшен при обыске ФБР или это документ, не подпадающий под категории, описанные в обосновании, направленном министерством юстиции в суд для получения разрешения на обыск.

- Совсем расстроила Трампа и все его семейство генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летичия Джеймс. В среду она объявила, что подала гражданский иск в штатный суд Нью-Йорка против Организации Трампа, самого Трампа и его троих детей – Дональда-младшего, Иванки и Эрика, а также представление о совершении уголовного преступления в федеральную прокуратуру.

Штат Нью-Йорк обвиняет Трампов и их бизнес в многолетнем мошенничестве при составлении финансовых деклараций – в систематическом значительном завышении стоимости принадлежащей им личной и корпоративной недвижимости с целью получения больших кредитов под низкие проценты и в систематическом же занижении стоимости принадлежащей им той же недвижимости с целью снижения налогов, которые за эту недвижимость нужно платить.

Штат Нью-Йорк требует в своем иске с Организации Трампа и ее владельцев $250 миллионов недоплаченных налогов и компенсации ущерба, а также будет добиваться от суда запрета Организации Трампа получать кредиты и запрета ее владельцам и руководителям, то есть Трампу и его трем взрослым детям занимать какие-либо руководящие должности в компаниях, зарегистрированных в штате Нью-Йорк.

Ответ Трампа на эти обвинения был стандартным – «охота на ведьм».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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