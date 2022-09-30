Новости из США. Среда-четверг, 28-29 сентября 2022

* Главной новостью в США является крайне разрушительный ураган Иан, обрушившийся в среду на Флориду. Это один из самых сильных, а возможно вообще самый сильный ураган во Флориде за всю историю наблюдений.

По состоянию на вечер четверга известно о 17 погибших. Но их число может быть значительно большим, спасательные работы продолжаются. Скорость ветра достигала 240 км/час, выпали десятки сантиметров дождя в течение суток. Ураган принес страшные разрушения. Полностью уничтожены тысячи частных жилых домов, смыты шоссе, оборваны линии электропередач. Особенно пострадали прибрежные районы на западном побережье Флориды, города Тампа и Нейплс, улицы в которых превратились в бурные и глубокие реки. В четверг вечером 2.3 миллиона потребителей остаются без электроэнергии.

Президент Байден объявил Флориду зоной бедствия, что позволяет использовать федеральные ресурсы для оказания помощи и проведения спасательных работ. Для ликвидации последствий урагана и оказания помощи пострадавшим задействованы национальная гвардия Флориды, силы и ресурсы федерального Агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMА).

Байден дважды звонил губернатору Флориды ДеСантису (второй после Трампа по популярности человек в республиканской партии) – в среду и в четверг, чтобы скоординировать усилия штатных и федеральных служб по ликвидации последствий урагана и предложить всю необходимую помощь федерального правительства. Президент и губернатор договорились продолжать тесную координацию.

Пронесшись над Флоридой, ураган ослабел до тропического шторма, двинулся дальше над Атлантическим океаном, где он снова усилится энергией перегретой на несколько градусов океанской воды, и в пятницу достигнет Джорджии, Южной и Северной Каролины. Основной удар придется на Южную Каролину, которую уже сегодня президент Байден также объявил зоной бедствия.

* Заявление государственного секретаря Тони Блинкена:

«29 сентября 2022. Российские фиктивные референдумы в Украине.

«Фиктивные референдумы кремля - это тщетная попытка скрыть то, что является очередной попыткой захвата территорий в Украине. Совершенно ясно: результаты были срежиссированы в Москве и не отражают волю народа Украины. Соединенные Штаты не признаЮт и никогда не признАют легитимность или результаты этих фиктивных референдумов или предполагаемой аннексии Россией украинской территории. Этот спектакль, устроенный российскими доверенными лицами, нелегитимен и нарушает международное право. Это оскорбление принципов международного мира и безопасности.

Россия вынудила большую часть населения захваченных ею территорий бежать и заставила оставшихся граждан Украины голосовать под дулами автоматов, в страхе за свою безопасность и безопасность своих близких. Народ Украины последовательно выражает свое стремление к свободному и демократическому будущему. Украинцы хотят, чтобы их страна оставалась независимой и суверенной. Их солдаты храбро сражаются, а граждане на контролируемых Россией или оккупированных территориях Украины противостоят попыткам Москвы изменить международно признанные границы Украины с помощью грубой силы.

Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут продолжать оказывать помощь Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии. Мы всем сердцем поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Как сказал президент Байден, мы никогда не признаем эти территории частью какой-либо другой страны, кроме Украины, и мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

* Заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса на брифинге в среду:

«Россия объявила заранее заготовленные результаты своих фиктивных референдумов. Эти результаты были состряпаны в Москве, а не получены в Украине. Давайте проясним: результаты полностью сфабрикованы и не отражают волю народа Украины. Это воля Москвы, а не свободная воля Украины или ее народа.

Поскольку мы уже видели это кино, мы знаем, что будет дальше. Мы ожидаем, что Россия использует эти фиктивные референдумы как ложный предлог для попытки аннексии территории Украины.

Но что бы ни пытались заявить президент путин и его пособники, эти территории были и будут оставаться частью Украины. Украина имеет полное право продолжать защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Соединенные Штаты никогда не признают попытки России аннексировать части Украины. Совсем наоборот. Мы будем продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы оказать еще большее давление на Россию, а также на физических и юридических лиц, которые помогают поддерживать ее попытки захвата земель. Вы можете ожидать от нас дополнительных мер в ближайшие дни. В то же время мы не будем отказываться от поддержки Украины, и, как вскоре объявят мои коллеги в Белом Доме и министерстве обороны, мы продолжим оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности, чтобы она могла защищать себя и свою суверенную территорию столько, сколько потребуется».

* В среду Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Этот пакет на $1.1 миллиарда финансируется из бюджета USAI – Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности. В рамках этой инициативы, начиная с 2016 года Конгресс выделяет бюджетные деньги, на которые министерство обороны заказывает для Украины оружие, боеприпасы и военное оборудование у компаний-производителей. Эти деньги также используются для финансирования передаче Украине разведданных и обучения украинских военнослужащих. В отличие от помощи, выделяемой по решению президента (PDA), которая передается в срок от нескольких дней до пары недель непосредственно с баз хранения министерства обороны, помощь, выделяемая в рамках USAI, растянута во времени. Пентагон размещает соответствующие заказы, заключает контракты, затем производятся заказанные системы вооружений, боеприпасов и оборудования. После чего они передаются Украине.

Новый пакет помощи включает 18 реактивных систем залпового огня HIMARS M142 и ракеты к ним, 150 бронированных машин HMMWV, 20 радиолокационных станций, системы борьбы с беспилотниками, защищенные системы связи, и множество других машин и оборудования.

- В среду состоялся телебрифинг в Пентагоне высокопоставленного представителя министерства обороны и высокопоставленного представителя военного руководства.

Представитель министерства обороны объяснил, что все оружие и оборудование, заявленное в новом пакете помощи, будет заказано у компаний-производителей, произведено в течение двух лет и по мере готовности будет поставляться в Украину. Он сказал также, что это важная инвестиция в постоянное и долгосрочное обеспечение Украины необходимым оружием и оборудованием. Это никак не противоречит тому, что в любой момент, по мере необходимости и при наличии финансирования, президент может утверждать новые пакеты помощи по быстрой передачи оружия и боеприпасов с баз хранений Пентагона. Конгресс выделил на военную помощь Украине $7.5 миллиардов и в новом временном бюджете, который будет действовать с 1 октября по 16 декабря. Примерно половина этих денег может быть использована президентом для передачи оружия с баз Пентагона, а другая половина – для заказа и закупки оружия в рамках USAI. Поэтому новые пакеты помощи будут выделяться регулярно.

- Представитель Пентагона заявил также следующее:

«Российская мобилизация - это еще один признак того, что Россия пытается спасти свою незаконную и неспровоцированную оккупацию Украины. Это свидетельствует о глубоких проблемах с персоналом и живой силой, с которыми продолжает сталкиваться Россия.

Проблемы России с моральным духом войск, операциями и логистикой усугубляются успехами Украины в ее продолжающемся контрнаступлении. Мобилизация указывает на то, что Россия продолжает верить в то, что она может выиграть в долгосрочной игре, опередив украинцев и международную поддержку. Это еще один просчет России.

Мы уверены, что Украина продолжит противостоять попыткам России завоевать ее территорию. Соединенные Штаты вместе с международным сообществом будут продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе за защиту своей страны».

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

І знову буду вам дуже вдячний, якщо напишете під цим дописом, як ви.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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