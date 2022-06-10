Новости из США. Среда-четверг, 8-9 июня 2022

* Новостью, которая практически полностью заполнила информационное пространство США в четверг, стали первые из серии открытых слушаний в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

Этим слушаниям полностью посвящен сегодняшний выпуск.

Работа специального комитета, сформированного спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси год назад, близка к завершению. Комитет заслушал на закрытых заседаниях показания сотен свидетелей, включая высокопоставленных сотрудников трамповской администрации и изучил десятки тысяч предоставленных ему документов.

Перед тем как сформулировать свои выводы и рекомендации Конгрессу комитет решил провести в течение месяца серию открытых слушаний с прямой трансляцией их по телевидению с целью максимально подробно проинформировать избирателей, народ США о том, что и как происходило 6 января 2021 года, когда Трамп попытался осуществить в стране государственный переворот с целью отмены результатов проигранных им выборов и удержания власти и что этому предшествовало.

Первые открытые слушания состоялись в самый телевизионный прайм-тайм, с 20 до 22 часов по времени Восточного Побережья.

На этих первых открытых слушаниях комитет представил свое общее видение того, что произошло 6 января 2021 года. При этом представил так, как это делали бы опытные прокуроры в суде. После того как председатель комитета демократ Берни Томпсон выступил с вступительным словом и обрисовал, чего следует ожидать от открытых слушаний, он предоставил слово своему заместителю республиканке Лиз Чейни, одной из всего двух республиканцев (второй – Адам Кинзингер), добровольно вызвавшихся работать в комитете после того как республиканская фракция решила бойкотировать его работу.

Выступление Лиз Чейни, длившееся примерно 45 минут, было подобно блестящей вступительной речи прокурора, убедительно представлявшего обвинение в суде. Обвинение в заговоре с целью совершения государственного переворота.

«Здесь нет места для дискуссий. Те, кто вторгся в наш Капитолий и несколько часов сражался с правоохранительными органами, были мотивированы тем, что им сказал президент Трамп - что выборы были у него украдены, и что он является законно избранным президентом. Президент Трамп созвал толпу, собрал толпу и зажег пламя этой атаки».

«Президент Трамп руководил осуществлением разветвленного плана, состоящего из семи частей, чтобы отменить результаты выборов 2020 года и предотвратить передачу президентской власти.

1. Президент Трамп предпринял масштабные усилия по распространению ложной и мошеннической информации среди американской общественности, утверждая, что выборы 2020 года были у него украдены.

2. Президент Трамп коррумпированно планировал заменить исполняющего обязанности генерального прокурора, чтобы министерство юстиции поддержало его фальшивые заявления о выборах.

3. Президент Трамп оказал коррупционное давление на вице-президента Пенса, чтобы тот отказался подсчитывать заверенные голоса выборщиков в нарушение Конституции США и закона.

4. Президент Трамп оказывал коррупционное давление на сотрудников избирательных комиссий штатов и законодателей штатов с целью изменить результаты выборов.

5. Юридическая команда президента Трампа и другие помощники Трампа дали указание республиканцам в нескольких штатах создать фальшивые коллегии выборщиков и передать результаты их «голосования» в Конгресс и Национальный архив.

6. Президент Трамп созвал и собрал в Вашингтоне агрессивную толпу и приказал ей пойти маршем к Капитолию США.

7. В момент совершения насилия президент Трамп проигнорировал многочисленные просьбы о помощи и не предпринял немедленных действий, чтобы остановить насилие и дать указание своим сторонникам покинуть Капитолий».

Во время своего выступления Лиз Чейни дала возможность всей стране ознакомиться с видеофрагментами показаний, которые ранее дали комитету бывший генеральный прокурор Барр, дочь Трампа Иванка и его зять Кушнер.

Билл Барр заявил в своих показаниях, что трижды обсуждал с Трампом его претензии по поводу якобы имевших место фальсификаций выборов – 23 ноября, 1 и 14 декабря 2020 года. Барр сказал, что все три раза повторял президенту, что его утверждения о фальсификациях и украденных выборах – это «го8но». После последнего из этих разговоров Барр подал в отставку.

Дочь Трампа Иванка в своих показаниях сказала, что доверяет Биллу Барру и согласна с ним. Аналогичные показания дал ее муж Джаред Кушнер, который также показал, что бывший главный юридический советник Белого Дома Пат Сиполлоне несколько раз угрожал Трампу своей отставкой в связи с незаконными действиями, которые предлагал и планировал Трамп.

Лиз Чейни сообщила, что согласно показаниям нескольких человек, работавших в предвыборном штабе Трампа и в Белом Доме, ответственный за работу с данными в его штабе уже через три дня после выборов, когда все еще шел подсчет голосов в ключевых штатах, сообщил Трампу, что все данные говорят о то, что он проиграет. Во второй половине ноября представители штаба Трампа сказали ему, что не могут найти никаких доказательств фальсификаций или сколько-нибудь существенных нарушений на выборах.

Непосредственные свидетели дали показания о том, что когда Трамп смотрел в Белом Доме по телевизору захват Капитолия, и толпа скандировала «Повесить Майка Пенса!», Трамп сказал, что Пенс «этого заслуживает».

Согласно показаниям свидетелей Трамп отказывался несмотря на многочисленные призывы, отдать приказ Национальной Гвардии Округа Колумбия прийти на помощь капитолийской полиции и очистить Капитолий от мятежников. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в своих показаниях комитету сообщил, что такой приказ в конце концов отдал, взяв на себя ответственность, вице-президент Пенс.

Лиз Чейни обратилась к своим коллегам по партии: «Сегодня я говорю это своим коллегам-республиканцам, которые защищают незащищаемое: настанет день, когда Дональда Трампа не станет, но ваш позор останется. В нашей стране мы не присягаем какому-либо человеку или политической партии. Мы присягаем защищать Конституцию Соединенных Штатов. Эта клятва должна что-то значить».

Лиз Чейни также сообщила, что будет происходить на следующих открытых слушаниях:

Вторые слушания в понедельник покажут, что Трамп предпринял масштабные усилия по распространению ложной и мошеннической информации несмотря на то, что и Трамп, и его советники знали, что он, проиграл выборы.

На третьих слушаниях в следующую среду будет показано, как Трамп планировал заменить и.о. генерального прокурора США, чтобы министерство юстиции США призвало свинг-штаты отменить результаты выборов на основании ложных заявлений о фальсификации.

Четвертые слушания проиллюстрирует усилия Трампа по оказанию давления на вице-президента Майка Пенса с целью заставить его не принять голоса выборщиков из свинг-штатов в которых победил Байден или принять голоса «альтернативных», фейковых выборщиков.

На пятых слушаниях будут представлены доказательства того, что Трамп оказывал коррупционное давление на законодателей штатов и сотрудников избирательных комиссий с целью изменить результаты выборов, включая звонок Трампа государственному секретарю Джорджии с призывом «найти» для него голоса.

Шестые и седьмые слушания будут посвящены тому, как Трамп созвал агрессивную толпу, направил ее на штурм Капитолия и не предпринял немедленных действий, чтобы остановить насилие.

На открытых слушаниях выступили два свидетеля. Кинорежиссер документалист Ник Квестед, который снимал фильм об акциях в Вашингтоне, решил снять сюжет об участии в марше на Капитолий ультраправой военизированной организации «гордые мальчики». Как показал Квестед, от 200 до 250 членов этой организации находились уже с утра 6 января у Капитолия в ожидании толпы сторонников Трампа, которую президент направил на Капитолий ближе к часу дня с площади Эллипс, где выступал перед этой толпой. Эта толпа должна была быть использована как своеобразный «ледокол» для «гордых мальчиков». Это говорит о том, что атака на Капитолий тщательно планировалась заранее.

Два дня назад пяти руководителям «гордых мальчиков» федеральной прокуратурой были предъявлены обвинения в заговоре с целью осуществления мятежа.

Комитет обладает свидетельскими показаниями о том, что «гордые мальчики» и другая праворадикальная военизированная группировка «держатели клятвы» тесно координировали свои действия, за сутки до мятежа между его участниками из обеих организаций произошла тайная встреча.

Председатель специального комитета Бенни Томпсон сказал также о том, что имеются свидетельские показания и документы, подтверждающие, что лидеры обоих ультраправых организаций находились на связи с людьми из ближайшего окружения Трампа, и это будет показано в ходе дальнейших открытых слушаний.

Второй свидетель, офицер капитолийской полиции Кэролайн Эдвардс, была одной из первых, столкнувшихся со штурмующими Капитолий. Она получила серьезную травму головы и отравление газом и до сих пор лечится. Согласно ее показаниям капитолийские полицейские обучались максимум нейтрализации одиночных нарушителей порядка или преступников или сдерживанию демонстрантов от агрессивных действий. Но то, с чем пришлось столкнуться полиции 6 января 2021 года, было не просто толпой, но военизированными формированиями, которые сражались с полицейскими как сражаются с врагами на поле боя.

Кэролайн Эдвардс вспомнила о своем дедушке, который участвовал в Корейской войне, был ранен и до конца его жизни носил осколки в своих ногах, но никогда не жалел о своей жертве. И сказала:

«Мне хотелось бы думать, что он гордился бы мной, гордился бы своей внучкой, которая в тот день выстояла и продолжала сражаться, несмотря на то, что была ранена, как и он много лет назад. Я - внучка своего деда, горжусь тем, что надела форму и служу своей стране. Они посмели усомниться в моей чести, они посмели усомниться в моей верности, и они посмели усомниться в моем долге. Я гордая американка, и я с радостью пожертвую всем, чтобы Америка, которую защищал мой дед, существовала еще долгие годы».

В ходе слушаний также были впервые публично продемонстрированы кадры штурма Капитолия, снятые с нагрудных видеокамер капитолийских полицейских.

* В четверг утром один из республиканских кандидатов в губернаторы Мичигана Райан Келли был задержан ФБР, и ему были предъявлены обвинения в участии в мятеже 6 января 2021 года. Келли участвовал тогда в штурме Капитолия.

* Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проводят в Лос-Анджелесе саммит лидеров Северной, Центральной и Южной Америки. На саммит США не пригласили лидеров Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

В рамках саммита Джо Байден провел двустороннюю встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На встрече обсуждалась, как одна из основных тем, помощь Украине.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Слава Україні!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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