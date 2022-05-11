Новости из США. Вторник, 10 мая 2022

Главные новости вторника:

- Палата Представителей приняла поздно вечером специальный законопроект об изменениях в бюджете на 2022 год, выделяющий почти $40 миллиардов на дополнительные расходы для оказания помощи Украине и для пополнения запасов оружия и оружейных систем на складах Пентагона.

- Директор Национальной разведки Эврил Хейнс выступила на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил, на которых рассказала о том, как разведсообщество оценивает текущую ситуацию в связи с российской агрессией против Украины.

- Состоялись пресс-брифинги в Пентагоне и в Госдепартаменте.

- Президент Байден выступил с заявлением об экономической политике и мерах по обузданию инфляции.

- В Белом Доме состоялась встреча Джо Байдена с премьер-министром Италии Марио Драги.

Вице-президент Камала Харрис встретилась с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. С ним также провел видеовстречу государственный секретарь Блинкен, находящийся дома на карантине (он заразился ковидом на прошлой неделе).

Основная тема переговоров с обоими премьерами – оказание помощи Украине, уход от российских нефти и газа, обеспечение альтернативных источников энергоресурсов.

Теперь подробно о главных новостях.

* Палата Представителей в 22:05 по вашингтонскому времени приняла законопроект H.R.7691 о выделении чрезвычайных дополнительных бюджетных ассигнований в связи с ситуацией в Украине для оказания ей помощи и для решения других проблем, вызванных этой ситуацией.

«За» принятие законопроекта проголосовали 368 членов Палаты (219 демократов и 149 республиканцев). «Против» голосовали 57 ультраправых республиканцев, наиболее верных сторонников Трампа. Среди них, как обычно, Джордан, Гетц, Гомерт, Госар, Тейлор-Грин, и другие им подобные. Ультраправые в последние дни вели кампанию против принятия законопроекта, в которой участвовал и сын Трампа Дональд-младший.

Законопроект тем не мене принят. Теперь он должен быть рассмотрен Сенатом. Лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл обещали рассмотреть его быстро. Для принятия законопроекта в Сенате нужно 60 голосов.

А вот чем может грозить стране, да и миру, победа партии Трампа на выборах в Конгресс и на местных выборах в ноябре, мы обязательно поговорим отдельно в ближайшее время.

Законопроект предусматривает дополнительные бюджетные расходы почти на $40 миллиардов, включающие:

- $11 миллиардов, которыми сможет распоряжаться президент для передачи оружия и оружейных систем Украине непосредственно со складов Пентагона. Это те деньги, которыми президент сможет пользоваться, действуя согласно упрощенным процедурам вступившего вчера в силу закона о ленд-лизе. Для сравнения. В марте Конгресс принял постоянный бюджет на 2022 год, в специальном дополнении к которому было выделено $3.5 миллиардов на прямую военную помощь Украине, которую президент мог оказывать своими решениями в соответствии с процедурами, установленными законом о помощи иностранным государствам. Эти деньги, за исключением $100 миллионов, президент уже использовал.

$11 миллиардов – это деньги, которыми президент сможет распоряжаться до конца финансового года – до 30 сентября.

- $6 миллиардов в рамках Ukraine Security Initiative - Инициативы по оказанию Украине помощи в области безопасности. На эти деньги может закупаться оружие для Украины у его производителей, осуществляться обеспечение Украины разведывательными данными, осуществляться обучение военнослужащих ЗСУ, закупаться оружие и оборудование для службы безопасности и полиции Украины.

- $8.7 миллиардов для пополнения запасов оружия на складах Пентагона.

- $13.9 миллиардов для того, чтобы Госдепартамент мог оказывать финансовую поддержку бюджету Украины и экономическую помощь ее правительству.

- $4.4 миллиарда на продовольственную поддержку Украины и других стран мира, которые испытывают трудности с поставками продовольствия и сельскохозяйственной продукции из-за российской агрессии в Украине.

- $900 миллионов на помощь украинским беженцам, в том числе тем из них, кто прибывает и находится в США.

- $3.9 миллиарда дополнительного финансирования для Европейского Командования США.

Это беспрецедентное по размерам выделение бюджетных денег на оказание помощи иностранному государству в течение всего четырех с половиной месяцев.

* Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси в специальном письме, которое она направила всем членам Палаты во вторник перед рассмотрением законопроекта, написала следующее:

«Время не терпит отлагательств, и мы не можем позволить себе ждать. Этим пакетом помощи Америка посылает миру убедительный сигнал о нашей непоколебимой решимости стоять вместе с мужественным народом Украины до победы».

- Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил: «Это большой пакет, но потребность в нем велика, и время не терпит отлагательств. У нас есть моральное обязательство поддержать наших друзей в Украине. Борьба, которую они ведут, - это борьба между демократией и авторитаризмом как таковым. Мы не смеем отказываться от быстрых действий, и должны помочь нашим нуждающимся друзьям».

Лидер республиканцев Митч Макконнелл после телефонного разговора с Джо Байденом сказал: «Я думаю, мы все согласимся, что самое важное, что сейчас происходит в мире - это война в Украине. Мы должны сделать это, рассмотреть отдельно пакет помощи Украине, и быстро. Я думаю, что мы на пути к этому».

Посол Украины в США Оксана Маркарова встретилась во вторник отдельно с представителями демократической и республиканской партий в Сенате и просила их принять законопроект как можно быстрее.

Сенатор демократ Дурбин после встречи с послом сказал: «Там люди погибают. У них заканчиваются припасы и боеприпасы. Им срочно нужна наша помощь».

Сенатор Берни Сандерс, самый левоориентированный член Сената, обычно выступающий против дополнительных расходов на военные нужды, в данном случае изменил свое традиционное мнение и поддерживает оказание дополнительной помощи Украине:

«Мы всегда должны вести дебаты, но проблема в том, что Украина сейчас находится в центре очень интенсивной войны. Я думаю, что каждый день на счету, и я думаю, что мы должны реагировать так сильно и энергично, как только можем».

Сразу же после принятия Палатой Представителей законопроекта пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки опубликовала следующее заявление:

«Сегодня Палата Представителей сделала важный шаг, направив четкий двухпартийный сигнал Украине, России и всему миру о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищающий свою демократию от российской агрессии. Мы благодарим руководство Палаты Представителей и членов комитета по ассигнованиям за то, что они, преодолевая разногласия, добились этого, и высоко ценим сильную двухпартийную поддержку предложения президента по предоставлению столь необходимой помощи в области безопасности, экономической, гуманитарной и продовольственной помощи Украине, всему региону и всему миру.

Наша помощь на сегодняшний день, вместе с вкладом наших союзников и партнеров, была критически важна для того, чтобы помочь украинцам выиграть битву за Киев и защитить свои свободы. Дополнительные ресурсы, включенные в этот законопроект, позволят нам отправить в Украину больше оружия, такого как артиллерия, бронетехника и боеприпасы. Они помогут нам пополнить наши запасы и поддержать американские войска на территории НАТО.

Как сказал вчера президент, мы не можем позволить себе никаких задержек в этих жизненно важных усилиях. Мы надеемся на продолжение работы с руководством Сената, чтобы этот законопроект быстро попал на стол президента и чтобы помощь Украине поступала без перебоев».

* Директор Национальной разведки Эврил Хейнс выступила на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Она сказала, что по оценке американской разведки путин готов к долгой войне, и что он вряд ли остановится в гипотетическом случае выхода его войск на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ближайшая цель путина состоит именно в том, чтобы захватить полностью Донецкую, Луганскую Херсонскую и часть Запорожской областей, а затем двигаться к захвату территории вплоть до Приднестровья. Американская разведка, однако, считает, что для попытки захвата новых территорий в направлении Приднестровья путину придется провести всеобщую мобилизацию, поскольку иначе у него не будет для этого сил. Пока что решиться на такой шаг диктатор не может.

Эврил Хейнс сказала, что предсказать дальнейшие действия империи зла трудно, поскольку «путин сталкивается с несоответствием между своими амбициями и нынешними обычными военными возможностями России».

Хейнс считает, что может наступить момент, когда путин решит ввести военное положение в России, объявить мобилизацию и перевести экономику на военно-командное управление.

Директор Национальной Разведки также сказала законодателям, что разведывательное сообщество не верит, что путин прибегнет к использованию ядерного оружия, если не почувствует экзистенциальную угрозу для России. Генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава разведывательного управления Министерства обороны, также заявил, что США не ожидают, что Россия в ближайшее время может прибегнуть к использованию тактического или стратегического ядерного оружия».

* На брифинге в Пентагоне высокопоставленный представитель министерства обороны отметил, что нет существенных изменений в положении на фронте, линия фронта на Донбассе меняет форму за счет незначительных продвижений российских войск и за счет ответных действий ЗСУ. Увеличилось число авианалетов со стороны империи зла – на Донбасс и Мариуполь, в частности. Самолеты империи зла все больше избегают появления в воздушном пространстве Украины в зоне действия украинских ПВО, если и залетают туда, то на очень короткое время (например, для ударов по Мариуполю), нанося удары преимущественно из своего воздушного пространства.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос об оценке ситуации в воздушном пространстве Украины, сказал:

«Мы не считаем, что русские имеют превосходство в воздушном пространстве над Украиной, и мы считаем, что воздушное пространство является зоной борьбы, и одна из причин, почему оно является зоной борьбы, заключается в том, что украинцы имеют жизнеспособные собственные военно-воздушные силы, а также имеют очень эффективные средства ПВО как малой, так и большой дальности.

И мы знаем, что это оказывает влияние на Россию, потому что у них не только нет превосходства в воздухе, но и потому, как именно они (русские) летают. Большинство их самолетов даже не покидают воздушное пространство России.

Поэтому мы собираемся продолжать уделять внимание тому, чтобы украинская противовоздушная оборона оставалась эффективной».

После потопления крейсера «москва» российские корабли удалились на большое расстояние от Одессы, маневрируют в Черном море и не приближаются к Одессе.

89 из 90 155-мм гаубиц, которые США передают Украине, уже находятся в Украине, как и 120 тысяч из 184 тысяч снарядов к ним. Шестой из 17 вертолетов Ми-17, которые передаются Украине, отправился в Украину сегодня.

370 военнослужащих ЗСУ завершили курс обучение по использованию гаубиц М777, 30 военнослужащих завершили курс по их техническому обслуживанию, еще 17 военнослужащих проходят этот двухнедельный курс сейчас.

Вторая группа военнослужащих ЗСУ проходит обучение работе с радарами ПВО Q-64, 60 военнослужащих, прошедших курс обучения на бронетранспортерах М113, уже вернулась в Украину. Вторая группа из 50 военнослужащих завершила такой же курс обучения сегодня.

- Пресс-секретарь Пентагона адмирал в отставке Джон Кирби опубликовал также следующее сообщение:

«9 мая 2022. Министр обороны Ллойд Дж. Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить меняющиеся потребности Украины на поле боя. Министр Остин отметил, что 6 мая президент объявил о выделении $150 миллионов в рамках президентских полномочий для оказания помощи вооруженным силам Украины - для обеспечения их артиллерией, противоартиллерийскими радарами и средствами электронного глушения. Министр Резников поделился своей оценкой ситуации на местах в восточной Украине. Министр Остин подчеркнул нашу неизменную приверженность укреплению потенциала Украины в противодействии российской агрессии и проинформировала министра Резникова о нашей текущей координации с союзниками и партнерами по оказанию помощи в сфере безопасности».

* На брифинге в Госдепартаменте его пресс-секретарь Нед Прайс сказал, что важнейшей задачей западных союзников является как можно более скорое освобождение от зависимости от российской нефти. Он сказал, что США интенсивно работают над тем, чтобы страны-союзники и партнеры не испытывали дефицит топлива в случае отказа от российской нефти, а также над скорейшим переходом всех развитых демократических стран на зеленую энергетику.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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