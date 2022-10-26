Новости из США. Вторник, 25 октября 2022

Уже не раз говорил, что одним из лучших источников новостей являются официальные сообщения пресс-служб, а также заявления американских официальных лиц и пресс-секретарей Белого Дома и всех федеральных ведомств. Более открытой администрации, подробно и регулярно сообщающей обо всех своих действиях, не было в истории США. Сейчас, когда очень легко по всему миру распространяются невиданные объемы дезинформации, конспирологические теории, очень важно, что администрация Джо Байдена регулярно информирует мир о тех действиях, которые она предпринимает.

Сегодняшний выпуск во многом будет основан на официальных сообщениях. В этих сообщениях много информации, как непосредственно в них самих, так и информации, легко читаемой между строк.

* На брифинге в Пентагоне во вторник его пресс-секретарь бригадный генерал Пат Райдер сказал, что «если Россия применит грязную бомбу или другой вид ядерного оружия в Украине, это повлечет за собой последствия». Эти последствия были доведены до сведения России на различных уровнях. Это то, что США считают очень серьезным и мониторят 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

* Президент Джо Байден, отвечая на мероприятии в Белом Доме на вопрос журналистки о том, являются ли утверждения России о том, что Украина готовит применение «грязной бомбы» началом операции под ложным флагом, сказал:

«Сегодня я потратил много времени на обсуждение этого вопроса.

Позвольте мне сказать просто: Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие.

Я пока не могу подтвердить вам, что это ложная операция, я не знаю. Но это была бы серьезная, очень серьезная ошибка».

* Во вторник президент Джо Байден позвонил новоназначенным премьер-министрам Великобритании Риши Сунаку и Италии Джорджии Мелони. Президент поздравил их с вступлением в должности и обсудил проблемы, стоящие перед миром, а также сотрудничество и совместные действия США, Великобритании и Италии для решения мировых проблем.

«Лидеры согласились с важностью совместной работы по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее агрессию, решению проблем, создаваемых Китаем, и обеспечению устойчивых и доступных энергетических ресурсов», - говорится в сообщении Белого Дома о разговоре Байдена с Сунаком.

Лидеры «обсудили свои обязательства по дальнейшему оказанию помощи Украине, привлечению России к ответственности за ее агрессию, решению проблем, создаваемых Китаем, и обеспечению устойчивых и доступных энергетических ресурсов», - говорится в сообщении о разговоре Байдена с Мелони.

* Государственный секретарь Тони Блинкен провел в понедельник встречу с директором Международного Агентства по Атомной Энергии Рафаэлем Гросси. «Они говорили об угрозах глобальной безопасности, исходящих от незаконной и неспровоцированной войны России против Украины. Госсекретарь Блинкен выразил признательность МАГАТЭ за его усилия по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции в Украине, а также приветствовал готовность МАГАТЭ посетить Украину в связи с ложными обвинениями со стороны России в создании «грязной бомбы», - сообщила пресс-служба Госдепартамента.

* Во вторник государственный секретарь Тони Блинкен говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. «Госсекретарь призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, зверств и ложной риторики вокруг так называемой «грязной бомбы» в Украине», - говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

* В понедельник в Пентагоне состоялся традиционный телебрифинг высокопоставленного военного представителя США, который прокомментировал, что происходило на фронте в течение последней недели и ответил на вопросы журналистов. Вот его комментарий о ходе военных действий:

«Мы продолжаем наблюдать российские удары по Украине, многие из которых направлены на украинские электросети. В этих ударах используются различные ракеты и дроны, включая дроны, предоставленные Ираном. В Харьковской области украинские войска продолжают укреплять свои позиции в контрнаступлении, при этом обе стороны ведут артиллерийский огонь. По нашим оценкам, украинцы освободили еще несколько сел в регионе и продолжают продвигаться вперед по мере продвижения на восток. Российские силы в этом районе в основном сосредоточены на укреплении своих оборонительных линий.

В районе Бахмута бои остаются тяжелыми и динамичными, российские силы пытаются взять город, но им противостоят украинские силы. А в Херсонской области украинские силы продолжают проводить целенаправленные и выверенные операции в поддержку своего контрнаступления по трем основным направлениям. По нашим оценкам, российские силы в основном окапываются для укрепления своих оборонительных линий в этом секторе».

* Во вторник апелляционный «суд» в Москве оставил в силе приговор – девять лет лагерей двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу гражданке США Бритни Грайнер, которая вместе с другим гражданином США, Полом Веланом, является заложницей путина. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сделал во вторник следующее заявление:

«Мы в курсе новостей из России о том, что Бриттни Грaйнер будет продолжать незаконно содержаться под стражей при невыносимых обстоятельствах после того, как сегодня ей пришлось пройти через еще одно фиктивное судебное разбирательство. Президент Байден ясно дал понять, что Бритни должна быть немедленно освобождена. В последние недели Администрация Байдена-Харрис продолжает в связи с этим взаимодействовать с Россией по всем доступным каналам и прилагает все усилия для возвращения Бритни домой, а также для поддержки и защиты других американцев, арестованных в России, включая Пола Велана, также задержанного неправомерно. Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру. Администрация продолжает поддерживать регулярные контакты с представителями семей, и мы продолжаем восхищаться их мужеством перед лицом этих невообразимых обстоятельств».

- Как заявил президент неделю назад в телеинтервью – освобождение американских граждан-заложников из российских тюрем – единственная тема, на которую он готов вести переговоры с Россией.

* В понедельник газета Вашингтон Пост опубликовала статью, в которой предала гласности письмо, подписанное тридцатью членами Палаты Представителей – демократами из левого (прогрессивного) крыла во главе с лидером этого крыла Прамилой Джаяпал из штата Вашингтон. В письме, адресованном президенту Байдену, его авторы призывали президента вступить в переговоры с Россией о «прекращении огня» в Украине, о достижении «приемлемого мирного соглашения» и соглашения о «гарантиях безопасности Украине» и «европейской безопасности», которые бы устраивали всех. Авторы письма утверждали, что они не против помощи Украине, но война вызвала высокую инфляцию, которая тяжело отражается на жизни американцев, и США не могут до бесконечности выделять миллиарды долларов из бюджета на помощь Украине.

Меня очень удивила подпись под этим письмом конгрессмена Раскина. Я считал его очень разумным, рассудительным человеком, приверженным ценностям либеральной демократии и свободы.

Письмо это вызвало бурю возмущения среди большинства демократов – членов Конгресса. Координатор Совета Национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби ответил авторам письма публично, что политика президента останется неизменной. США поддерживали, поддерживают и будут поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, против российской агрессии. И только Украина будет решать, когда и при каких условиях война может быть закончена, а США будут помогать Украине столько, сколько это будет необходимо.

Вообще, это письмо показывает наивность его подписантов, отсутствие у них элементарного понимания сегодняшнего мира. Но оно действительно вызвало волну возмущения. Волна была такой большой, что во вторник днем «лидер» подписантов Прамила Джаяпал заявила, что они отзывают письмо, что все демократы поддерживают Украину и оказание ей помощи.

Так получилось, что одним из подписантов письма является конгрессмен Джамаал Боумэн. Его округ находится в городе Нью-Йорке, в Бронксе. Я там работаю. А после недавней перекройки границ избирательных округов тот район, где я живу в пригороде Нью-Йорка, также присоединили к этому округу. И этот конгрессмен, таким образом, является кандидатом на выборах в Палату Представителей. То есть, я, как избиратель, если хочу голосовать на предстоящих выборах за демократа, а не за его соперницу, сторонницу запрета абортов, должен голосовать за него.

Я этим письмом тоже очень возмутился. И дополнительно возмутился в связи с тем, что голосовать за такого демократа не могу. Впрочем, не могу, естественно, голосовать и за его соперницу, сторонницу мракобесия.

Я написал во вторник рано утром конгрессмену Боумэну электронное письмо. Вот его перевод:

«Уважаемый мистер Боумэн,

Я был крайне разочарован, увидев Ваше имя среди тех, кто подписал вчера письмо президенту Байдену относительно его политики в отношении Украины.

Я считаю, что это самое позорное письмо, которое когда-либо подписывал любой из его подписантов.

Вы просите президента, чья политика основана на американских, демократических и основных общечеловеческих ценностях, вести переговоры с путиным, самым ужасным военным преступником, которого мир знал со времен Второй мировой войны.

Простите, о чем вы хотите вести переговоры? Об условиях, на которых путину будет позволено уничтожить Украину? Об условиях, на которых ему будет позволено уничтожить демократическую страну, борющуюся и за свою свободу, и за нашу свободу?

Вы просите нашего президента вести переговоры с гитлером 21-го века (а именно им и является путин).

И скажите мне пожалуйста, чем ваше видение отличается от видения бывшего президента Трампа? Или от взглядов лидера республиканского меньшинства Маккарти?

Нет ни единого отличия! Вы и они, просто из разных соображений считаете, что это нормально, чтобы Украина потерпела поражение, что это нормально - разделить наш мир на сферы влияния, где диктаторы вроде путина и Си Цзиньпина будут властвовать над доставшимися им «кусками».

Повторяю, я считаю, что это самое позорное письмо, которое когда-либо подписывал любой из его подписантов.

И позвольте мне сказать вам, что я, зарегистрированный демократ, американский украинец, глубоко преданный основным ценностям либеральной демократии и основным американским ценностям, не буду голосовать за вас 8 ноября, если вы не снимите свою подпись под этим позорным письмом. И я сделаю все возможное, чтобы убедить людей в 16-м округе, где я живу и работаю, не поддерживать Вас.

То, что вы все, подписавшие это письмо, сделали, позорно и неприемлемо.

Подписав его, вы не только предали Украину, борющуюся со вселенским злом, но вы предали все основные ценности свободы и демократии, в которые мы, американцы, верим, на которых основана эта страна, страна-идея, как называет ее президент Байден».

Ответа я пока не получил. Однако думаю, что и мой голос сыграл свою роль в том, что подписанты действительно позорного, крайне недостойного письма, отозвали его. Капля камень точит. Чтобы вас услышали, нужно говорить. Обязательно.

* Из хорошего. Во вторник заместитель советника по национальной безопасности Майк Пайл встретился в Вашингтоне с руководителем кабинета Президента Европейской Комиссии Бйорном Зибертом. Они обсудили несколько приоритетных вопросов, включая послевоенное восстановление и реконструкцию Украины. Их встреча состоялась в преддверии встречи рабочей группы США-ЕС, которая на следующей неделе обсудит и восстановление Украины, и борьбу с инфляцией, и бесперебойное обеспечение энергоресурсами, и развитие зеленой энергетики, и обеспечение бесперебойных поставок товаров между США и ЕС.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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