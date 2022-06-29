Новости из США. Вторник, 28 июня 2022

Сегодня очень много новостей, их просто невозможно уместить в один выпуск. Поэтому остановимся на главном, в порядке их поступления. Придется, видимо, отказаться от многих подробностей, возможно вернемся к некоторым из них позже.

Итак, главные новости в порядке приоритетов, которые они заняли в США:

- Открытые слушания в специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года.

- США ввели серию новых болезненных санкций против империи зла.

- Президент Джо Байден приветствовал поддержку Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

А теперь подробности.

* В специальном комитете Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года состоялись открытые слушания, на которых выступила важная свидетель Кассиди Хатчинсон – бывшая помощница бывшего руководителя аппарата Белого Дома Медоуса, находившаяся 6 января 2021 года на работе – в Белом Доме, и ставшая свидетелем совершенно шокирующих вещей, о которых она рассказала сначала на закрытых слушаниях, а затем, сегодня, и на открытых слушаниях, транслировавшихся многими телеканалами на всю страну и мир. Вот только очень небольшая часть из того, о чем рассказала Кассиди Хатчинсон:

- Трамп знал, что как минимум часть из его сторонников, пришедших на митинг 6 января 2021 года, а затем отправившихся на штурм Капитолия, вооружена. И он считал, что секретная служба должна убрать металлодетекторы и пропустить на митинг на площади Эллипс всех его вооруженных сторонников, которых он, выступая на митинге «благословил» на штурм Капитолия. Кассиди Хатчинсон подчеркнула, что слышала, как Трамп кричал: «Меня не е8ет, что у них есть оружие, пусть они (секретная служба) уберут е8аные металлодетекторы! Дайте моим людям пройти, они пойдут на Капитолий отсюда, уберите е8аные металлодетекторы!». Босс Хатчинсон Марк Медоус также знал, что част сторонников Трампа вооружена. Но ничего не предпринимал. Только предупредил свою помощницу накануне 6 января, что предстоит тяжелый день, и могут произойти «очень-очень плохие вещи». Сказал, но ничего не предпринимал, чтобы «плохие вещи» не произошли.

- Главный юридический советник Белого Дома Пат Сиполлоне сказал руководителю аппарата Белого Дома Медоусу в присутствии Хатчинсон во время штурма Капитолия: «Марк, мы должны предпринять что-то, иначе кровь будет на твоих, е8 твою мать, руках. Ты слышал, они, е8 твою мать, требуют повесить Майка Пенса». На это Медоус ответил: «Ты понимаешь, Пат, он (Трамп) считает, что Майк заслуживает этого, и он (Трамп) не считает, что они (мятежники) делают что-то плохое».

- Трамп требовал 6 января от дежурного руководителя своей охраны отвезти его в Капитолий, чтобы возглавить мятеж. Охраняющие его агенты секретной службы категорически отказывались, ссылаясь на то, что не смогут обеспечить его безопасность. Трамп вырывал руль своего лимузина у водителя, требуя, чтобы ему дали самому отвезти себя в Капитолий и кричал на руководителя охраны: «Я, е8 вашу мать, здесь президент! Отвезите меня в Капитолий немедленно!».

- Кассиди Хатчинсон слышала неоднократное упоминание накануне 6 января в Белом Доме при планировании того, что произойдет 6 января, названий двух ультраправых военизированных группировок «гордые мальчики» и «держатели клятвы», которые действительно приняли активное участие в мятеже. Лидерам обеих группировок федеральной прокуратурой предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мятежа. Хатчинсон слышала, как названия этих группировок произносил в Белом Доме, в частности, адвокат Трампа Руди Джулиани в своих разговорах с помощниками Трампа.

- Кассиди Хатчинсон сказала, что 2 января Руди Джулиани сказал ей «мы пойдем на Капитолий 6 января. Тебя, Кас, вдохновляет то, что произойдет 6 января?».

- Кассиди Хатчинсон рассказала, что когда 1 декабря 2020 года тогдашний генеральный прокурор Билл Барр сказал в интервью Ассошиэйтед Пресс, что федеральная прокуратура не выявила никаких нарушений на выборах, которые могли повлиять на их результат, и что на выборах не было фальсификаций, Трамп обедал в президентской столовой в Белом Доме и узнал об интервью генпрокурора по телевидению во время обеда. Трамп настолько рассвирепел, что бросил тарелки со своим обедом в стену.

- Хатчинсон сказала, что ее босс Марк Медоус после 6 января просил Трампа издать указ о его помиловании за возможные преступления, которые он совершил.

- Кассиди Хатчинсон также сказала, что побудило ее добровольно дать показания сначала на закрытых слушаниях в комитете, а теперь и на открытых слушаниях. Она сказала, что испытывала 6 января омерзение от того, что происходит. Поведение Трампа было «непатриотичным и антиамериканским». Как сотрудница администрации, Кассиди Хатчинсон чувствовала себя абсолютно разочарованной, находилась в прострации, и принимала все, что происходило очень близко к сердцу, как задевающее лично ее. «Как американке, мне все это было омерзительно. Это было непатриотично. Это было не по-американски. Мы наблюдали, как здание Капитолия уродуют из-за лжи. И в тот момент это было действительно трудно переварить... Я до сих пор с трудом справляюсь с эмоциями, вызванными этим», - сказала Кассиди Хатчинсон.

* Во вторник США ввели новые масштабные санкции против империи зла. Следуя решению лидеров стран G7 о запрете покупки российского золота, министерство финансов объявило о запрете покупки российского золота. Империя зла постоянно продавала большие объемы золота странам G7, где могла получить за это золото большие деньги. С сегодняшнего покупка российского золота запрещена.

- Блокирующие санкции введены против госкорпорации «ростех», являющейся одним из основных «двигателей» авиапромышленности и производства вооружений в империи зла. Любые операции с этой компанией запрещены. Она не сможет больше ничего импортировать. Также блокирующие санкции введены против российской авиапромышленности – против «объединенной авиастроительной корпорации», компаний «Туполев», «Ильюшин», «иркут», «объединенной двигательной корпорации», «Бериев», всех их филиалов и «дочек» и ряда других.

- Блокирующие санкции введены против еще целого ряда компаний оборонного сектора, исследовательских институтов и конструкторских бюро, компании «камаз» и всех ее филиалов.

- Всего санкции введены против 70 компаний и 29 их руководителей.

- Индивидуальные санкции введены против 511 граждан империи зла.

- Также санкции введены против ряда украинских коллаборантов, сотрудничающих с оккупантами.

* Расширение НАТО, против которого так активно боролся диктатор империи зла стало реальностью. Финляндия, Швеция и Турция опубликовали перед началом саммита НАТО в Мадриде меморандум, в котором объявили, что разногласия между Турцией с одной стороны и Финляндией и Швецией с другой устранены. Швеция и Финляндия заявили, что не будут оказывать поддержку представителям «Курдских отрядов народной самозащиты», которые Турция считает террористической организацией. Турция заявила, что поддерживает вступления Финляндии и Швеции в НАТО и проголосует на Мадридском саммите за принятие двух стран в альянс.

Президент Джо Байден через Твиттер немедленно приветствовал решение Турции и предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО: «Поздравления Финляндии, Швеции и Турции с подписанием трехстороннего меморандума - решающего шага на пути к приглашению в НАТО Финляндии и Швеции, что укрепит наш Альянс и усилит нашу коллективную безопасность - и это отличное начало саммита».

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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