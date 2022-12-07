Новости из США. Вторник, 6 декабря 2022

Сегодня в выпуске:

• Во втором туре выборов в Сенат в Джорджии победил действующий сенатор демократ Рафаэл Уорнок.

• Новое судебное поражение Трампа и ожидающие его новые неприятности.

• Государственный секретарь Блинкен о войне, недопустимости и невозможности «фальшивого мира»

• Телеканал CNN: траектории остаются неименными – Украина побеждает, Россия проигрывает.

• О «модифицированных» HIMARS и о системах ПВО.

* В штате Джорджия во вторник прошел второй тур выборов в Сенат. Их выиграл действующий сенатор демократ Рафаэл Уорнок. По состоянию на 23:58 по времени Восточного Побережья обработано 99% бюллетеней. Рафаэл Уорнок опережает своего соперника республиканца Хершела Уолкера (51.2% - 48.8%), или в абсолютном выражении примерно на 85 тысяч голосов.

Победа Уорнока над Уолкером – еще одно политическое поражение Трампа, который чуть ли не лично подобрал бывшего футболиста Уокера в качестве республиканского кандидата в Сенат в Джорджии и всячески его поддерживал.

- Демократы сохранят большинство в Сенате Конгресса 118-го созыва, который начнет работать 3 января. У демократов в новом составе Сената будет «чистое» большинство 51-49, не зависящее от голоса вице-президента Камалы Харрис, как в нынешнем Сенате 117-го созыва, а также полный контроль над комитетами Сената. В нынешнем Сенате при распределении мест 50-50 во всех комитетах партии имеют равное представительство, что позволяет республиканцам блокировать принятие решений на уровне комитетов, например, по кадровым назначениям. Это приводит к необходимости выносить подобные вопросы на рассмотрение всего состава Сената и проводить дополнительные голосования. Если у демократов будет на одного сенатора больше, то, соответственно, у них будет реальное большинство во всех комитетах. Таков регламент обеих палат американского Конгресса – победитель, партия, обладающая большинством, даже минимальным большинством, получает все – контроль над повесткой дня палаты и большинство во всех комитетах и контроль над ними.

- Напомним, что большинство в Палате Представителей Конгресса 118-го созыва будет у республиканцев. Хотя официальные результаты выборов в 13-м округе Калифорнии еще до сих пор не объявлены, похоже, что республиканский кандидат выигрывает там выборы с перевесом в несколько сот голосов. Таким образом, у республиканцев будет в Палате Представителей 222 мест, у демократов – 213. В ныне действующей Палате 117-го Конгресса у демократов 220 мест, у республиканцев – 212, и 3 места не заняты, поскольку после того, как они освободились по разным причинам, в соответствующих округах не проводились внеочередные выборы. Для принятия решений в Палате Представителей нужно 218 голосов.

* Вторник принес новые судебно-юридические неприятности Трампу.

- В Нью-Йорке завершился судебный процесс по обвинению Организации Трампа в мошенничестве. Это обвинение было предъявлено генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летичией Джеймс компании в целом. Присяжные признали Организацию Трампа виновной по всем 11 пунктам обвинения – фальсификация финансовых и других бизнес-документов по нескольким пунктам, фальсификация финансовой отчетности по нескольким пунктам с целью снизить налоги и иметь возможность получения льготных кредитов.

В январе судья вынесет решение о наказании. Максимум, что может формально грозить Организации Трампа, - штраф до $1.61 миллиона. А неформально – это потеря репутации и невозможность брать кредиты, что может существенно отразиться на бизнесе. Поскольку весь бизнес компании построен на недвижимости – отелях, «сверхэлитном» очень дорогом жилье, гольф-клубах, кредиты являются очень существенной частью его развития.

Показания против своего работодателя в порядке сделки с прокуратурой дал финансовый директор Организации Трампа Алан Вайсселберг. Согласно условиям сделки, он согласился дать показания, изобличающие компанию в целом, но не изобличающие Трампа и членов его семьи. Заключив сделку с прокуратурой Манхеттена и признав себя виновным в неуплате налогов с личного дохода в $1.76 миллиона, а также в соучастии в мошеннической схеме по уходу от налогов, Вайсселберг получит пятимесячный тюремный срок (вместо многолетнего), должен будет заплатить неуплаченные налоги и штраф.

А окружная прокуратура Манхеттена и федеральная прокуратура получили теперь, после признания Организации Трампа в целом виновной в мошенничестве, основания для более предметного поиска тех конкретных людей, которые это мошенничество осуществляли. То есть, кто эти люди, совершенно понятно. Но, чтобы предъявить им обвинения, нужны конкретные доказательства против каждого из них.

- Специальный прокурор Джек Смит, возглавляющий расследование уголовных дел о попытке государственного переворота 6 января 2021 года и о похищении из Белого Дома правительственных документов, оказавшихся у Трампа в его поместье во Фрориде, направил повестки руководителям избирательных комиссий и другим, ответственным за проведение выборов 2020 года официальным лицам в Аризоне, Висконсине и Мичигане с требованием предоставить множество документов – электронную переписку, текстовые сообщения – все их коммуникации с Трампом, его адвокатами, помощниками и сотрудниками его избирательного штаба с 1 июня 2020 года по 20 января 2021 года. Речь идет о расследовании давления на официальных лиц этих штатов с требованием сфальсифицировать результаты выборов в пользу Трампа.

- Председатель специального комитета Палаты Представителей по политическому расследованию попытки мятежа 6 января 2021 года конгрессмен Бенни Томпосон заявил, что комитет, по-видимому, вместе с отчетом о своей работе направит в прокуратуру сообщения о том, что по мнению комитета ряд лиц совершили уголовные преступления, и прокуратура должна предъявить им обвинения. Томпсон не уточнил фамилии, но употребил множественное число – сообщения, и говорил о нескольких людях, о преступлениях которых комитет собирается сообщить в прокуратуру по результатам своего расследования.

* Государственный секретарь Тони Блинкен, участвуя в форуме генеральных директоров компаний, организованной газетой Уолл Стрит Джорнал, ответил на вопросы главного редактора газеты.

Отвечая на вопросы о том, каковы могут быть сейчас цели Украины и можно ли добиться мира с Россией путем переговоров, государственный секретарь сказал:

«Первая и самая важная вещь заключается в следующем: Как последовательно говорит президент, для нас принцип номер один - ничего об Украине без Украины. И это означает, что украинцы принимают решения о том, куда они хотят двигаться, когда они хотят туда попасть, и как именно они хотят это сделать, но при нашей поддержке и поддержке десятков стран по всему миру.

Чтобы перевернуть вопрос на секунду, давайте посмотрим, что пыталась сделать Россия, потому что это также подскажет вам, куда пытается двигаться Украина. Во-первых, Россия пыталась, по сути, стереть идентичность Украины как независимой страны, включить ее обратно в состав России. Это было целью номер один путина, как он сам об этом говорит. Это не удалось и не удастся. Затем они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на востоке и юге Украины. Это тоже провалилось, поскольку с лета украинцы оказывают все более эффективный отпор.

Поэтому нынешняя цель (путина) - вести войну с украинским народом. путин направляет свой гнев и огонь на украинское гражданское население, пытаясь уничтожить энергетическую инфраструктуру, отключить тепло, воду, свет, особенно сейчас, когда в Украине наступает зима. Поэтому главная задача Украины сейчас - противостоять этому и, конечно, продолжать то, что они делают, - вернуть захваченные у них земли».

«Они пытаются распространить это на всю страну и сосредоточиться на гражданском населении, а не только на украинских военных. У нас есть линии фронта на востоке и юге Украины; там не было существенного движения после очень значимого отвоевания Херсона украинскими войсками. А стратегия России заключается в том, чтобы попытаться перенести это все на украинских гражданских лиц и, по сути, заставить их плакать. Это не сработает

Однако, это сопровождается огромными страданиями. И когда вы снова видите, как приближается зима - Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, назвал это использованием зимы в качестве оружия - русские сейчас предпринимают именно такие усилия».

«Я думаю, что мы должны увидеть справедливый и прочный мир, а не фальшивый мир. И под этим я подразумеваю следующее: Россия не преуспеет в своем нынешнем гамбите, пытаясь, по сути, заставить украинский народ опустить руки, она снова не преуспеет. Я думаю, что стойкость украинцев была необычайной, и основная причина того, что у русских ничего не получится, заключается в том, что украинцы борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, а русские - нет. И это самый большой фактор разницы - при значительной помощи, (оказываемой Украине).

Но одна из вещей, которые можно себе представить, это то, что русские пытаются найти выход, который был бы на самом деле фальшивым выходом, под которым я подразумеваю: о, давайте прекратим огонь, давайте просто заморозим все на месте, получим замороженный конфликт, никогда не будем вести переговоры о территории, которую они захватили и продолжают удерживать; отдых, переоснащение, перегруппировка, а потом будет повторное нападение. »

«Послушайте, я только что вернулся со встреч НАТО в Румынии - и на полях этих и моих встреч – и встреч G7, у президента, конечно, их было тоже много, и я могу сказать вам, что обязательства перед Украиной, помочь Украине защитить себя, помочь Украине справиться с российской агрессией, помочь Украине вернуть захваченные у нее территории, поддержать ее на гуманитарной основе, поддержать ее экономически - эти обязательства сильны, они прочны, и это Европа, и это страны далеко за пределами Европы.

«Очень важно, чтобы за все случившееся была предусмотрена ответственность. Сейчас происходит то, что различными способами собирается информация, доказательства военных преступлений. Украинцы делают это сами. Я не хочу сейчас предрешать, к чему это приведет, но важно, чтобы эта информация была собрана. Важно, чтобы Украина могла, при необходимости, преследовать их (военных преступников) в судебном порядке. И мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации. Обсуждается возможность создания какого-то независимого суда или трибунала. Я думаю, что все это находится на столе переговоров, и в какой-то момент это будет очень важно».

* На сайте телеканала CNN опубликована аналитическая статья редактора по политическим вопросам Ника Уолша, в которой анализируется, что может предпринять путин после своих последних поражений, в особенности после того, как были нанесены удары по российским аэродромам, что война пришла в глубину России, и у России нет никакой возможности этому противостоять, и дальше все для России будет только хуже.

Что может предпринять путин? Ядерным оружием, «грязными бомбами» он уже угрожал, но ему, очевидно, доходчиво объяснили, что его ждет в этом случае быстрая и полная катастрофа, при которой ему и его стране не помогут ни Китай, ни Индия, никто. Химическое оружие? Ядерный терроризм в виде ударов по украинским атомным электростанциям? Но в этом случае ответ США и НАТО вряд ли будет отличаться от ответа в случае применения путиным ядерного оружия – его и его страну в этом случае ждет полная катастрофа.

«Динамика направлена против России. Когда они слабы, они не становятся вдруг каким-то образом сильными - они просто слабы, если перефразировать частный анализ одного западного чиновника. Приближают ли эти медленные и постоянные унижения тот день, когда путин будет бороться за контроль над собственной иерархией или поддастся давлению и уйдет с территории, которую он оккупировал с 2014 года?

Пока мы ждем ответа, траектории остаются неизменными: Украина: зимой холодно, но она побеждает и постепенно становится лучше вооруженной. Россия: зимой холодно, но она проигрывает и постепенно ломается в военном отношении. Ключевой переменной является терпение и поддержка Запада».

* И в заключение разъяснение по двум важным вопросам.

- Главный редактор газеты Уолл Стрит Джорнал спросил государственного секретаря Блинкена, действительно ли США модифицировали переданные Украине установки HIMARS таким образом, чтобы они не могли стрелять ракетами ATACMS дальнего радиуса действия.

На самом деле вопрос дилетантский для любого человека, кто сколько-то знаком с тем, как действует эта техника. HIMARS – абсолютно компьютерно управляемая система. Если в программном обеспечении установок, переданных в Украину не было установлено программ, ответственных за запуск ракет ATACMS, то в случае передачи таких ракет Украине, установка такого программного обеспечения вряд ли займет больше нескольких минут. Поэтому бессмыслен как сам вопрос, так и не имеет под собой оснований недовольство, прошедшее по украинским СМИ.

- О системе ПРО-ПВО PATRIOT. Почему ее не передают Украине? Думаю, что совершенно не потому, что «боятся спровоцировать» Москву. Проблем здесь три: 1) Эта система очень дорогая. Например, несколько месяцев назад США заключили контракт на изготовление и продажу одной батареи Бахрейну за $2.5 миллиарда. Батарея включает 9 пусковых установок, два радара и передается вместе с 96 ракетами (в пакет входят ракеты двух типов, очень дорогие сами по себе). 2) Система сложна в управлении и требует нескольких месяцев обучения персонала, который будет ее обслуживать. 3) При решении проблемы поставок систем ПВО в Украину США и союзники анализируют, очевидно, разные факторы, в том числе возможности собственного ВПК (изготовление одной системы PATRIOT занимает еще больше времени, чем несколько месяцев, необходимых для изготовления системы NASAMS), стоимость систем и возможность оплатить их изготовление, либо изготовление систем на замену тем, что передаются Украине, количество систем и размеры участков территории Украины, которые они могут помочь прикрыть от российских атак.

Кстати, к вопросу о германской системе PATRIOT. Германия предлагала Польше не передать ей систему, а разместить ее там вместе с немецкими военнослужащими, которые ее обслуживают.

Для сравнения. Восемь батареей NASAMS, заказанных Пентагоном для Украины (две из них уже в Украине и успешно сбивают российские ракеты), стоят $1.398 миллиарда. Одна полная батарея NASAMS 2 состоит из четырех огневых блоков; каждый огневой блок включает 3 пусковые установки, каждая из которых в свою очередь несет 6 ракет AMRAAM, один радар, одну командную машину центра распределения огня и одну машину с электрооптической камерой.

Разница между системами NASAMS и PATRIOT в том, что последняя обладает дальним радиусом действия и очень эффективна против баллистических ракет. Но, например, воздушное пространство над Белым Домом и над Пентагоном охраняется батареями NASAMS. И уже из этого следует, что в Украину поставляют очень добротную и эффективную систему среднего радиуса действия.

И еще из этого следует, что нужно все равно добиваться, чтобы в Украину была поставлена и система PATRIOT, чтобы поставлялось и другое оружие, необходимое для Победы.

Поэтому, избиратели стран НАТО, G7, и ЕС, не забывайте, что «мы, народ», и правительства наши должны слушать нас, делать то, чего желаем МЫ, «мы, народ», мы, избиратели. Пишите почаще своим президентам, премьер-министрам и канцлерам.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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