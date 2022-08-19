Новости из США. Вторник- четверг, 16-18 августа 2022

* Reuters сообщил в четверг вечером со ссылкой на три источника, что администрация Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи Украине примерно на $800 миллионов.

Речь идет о передаче оружия и боеприпасов непосредственно из запасов Пентагона по распоряжению президента.

О пакете может быть официально объявлено уже в пятницу, или в начале следующей недели.

- Во вторник и в среду состоялись телефонные разговоры между министрами обороны США и Украины Остином и Резниковым и между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Кулебой, соответственно. Вот официальные сообщения:

«Министр обороны Ллойд Дж. Остин разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить неотложные и долгосрочные потребности Украины в помощи в сфере безопасности. Министр Резников представил обновленную информацию о динамике боевых действий в Украине. Лидеры также обсудили планирование следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Лидеры обязались поддерживать тесные контакты».

«Государственный секретарь США Энтони Дж. Блинкен провел сегодня беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой о дальнейшей поддержке США оборонных потребностей Украины, а также о планах Украины по проведению второго саммита «Крымской платформы» 23 августа и Дня независимости 24 августа. Госсекретарь проинформировал министра иностранных дел Кулебу о поставках США помощи в сфере безопасности и осудил недавние действия России на Запорожской атомной электростанции в Украине и вокруг нее. Министр поблагодарил украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в этих обстоятельствах. Кроме того, госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них, возвращению полного контроля над этими объектами Украине, а также к тому, чтобы Москва прекратила развязанную ею войну против своего суверенного соседа».

* Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс открыл в четверг брифинг для журналистов, сделав следующее заявление:

«Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены военным захватом и сохранением контроля России над Запорожской атомной электростанцией. Международному агентству по атомной энергии должен быть предоставлен доступ на ЗАЭС как можно скорее и таким образом, чтобы при этом соблюдался полный суверенитет Украины, чтобы помочь обеспечить безопасность и сохранность станции и мониторинг ее ядерных материалов.

Жестокость является отличительной чертой войны России против Украины. Соединенным Штатам известно о сообщениях, что российский (военный) персонал издевался над сотрудниками ЗАЭС и принуждал их силой. Мы приветствуем то, что украинские власти и операторы ЗАЭС привержены ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы призываем Россию прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины или вблизи них и вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС.

Мы продолжаем поддерживать усилия Международного агентства по атомной энергии по выполнению его мандата по гарантиям и оказанию помощи Украине в принятии мер по обеспечению ядерной безопасности на ее ядерных объектах».

- Отвечая на вопрос одного из журналистов о ситуации на ЗАЭС и возможных провокациях России, в частности о ее провокационных заявлениях, Нед Прайс сказал:

«Я не в состоянии говорить о том, что может или не может планировать Россия, но такого рода заявления, включая некоторые из тех, что мы слышали от российских официальных лиц, вызывают беспокойство. Они вызывают беспокойство, потому что полностью соответствуют российскому сценарию: обвинять других в том, что ты сделал или собираешься сделать. Мы видели, как до 24 февраля, до начала вторжения России в Украину, так и после этого Россия провела ряд операций под ложным флагом. И, как правило, то, что они делали - и то, что они делали на протяжении многих лет, теперь уже довольно долгого времени - это заявления подобного рода, чтобы обвинить других в планировании или проведении тех типов операций, которые они либо предприняли, либо планируют предпринять.

Поэтому, повторюсь, мы очень внимательно следим за ситуацией с Запорожской атомной электростанцией. Мы в начале этого брифинга повторили наше желание, чтобы доступ МАГАТЭ на ЗАЭС отвечал требованиям суверенитета Украины. И сегодня мы услышали, как президент Зеленский пригласил инспекторов МАГАТЭ на украинскую территорию, чтобы присутствовать на атомной электростанции или рядом с ней. И мы повторили наши призывы к созданию демилитаризованной зоны на территории и вокруг ЗАЭС, потому что продолжение Россией операций, продолжение преследования военных целей на территории и вокруг атомной электростанции - это верх безответственности».

- Ситуации на ЗАЭС и вокруг нее уделялось в среду и в четверг довольно значительное внимание в американских медиа – и телевидением, и ведущими газетами. Также в утренних телевизионных выпусках в четверг были подробные сообщения о варварском обстреле российскими захватчиками Харькова. В эфире телеканала MSNBC в четверг утром выступила посол Украины в США Оксана Маркарова.

- Отвечая на вопрос о сообщении империи зла о том, что она разместила гиперзвуковые ракеты в Калининградской области якобы в связи с опасностью, исходящей от НАТО, Нед Прайс сказал:

«Я видел заявления Российской Федерации о передислокации их ракет. Они, конечно, изображают это как вопрос разумной обороны и сдерживания. Это, конечно, нонсенс. Россия не сталкивается с угрозой со стороны НАТО. Россия не сталкивается с угрозой со стороны Финляндии. Россия не сталкивается с угрозой со стороны любой другой страны. Именно агрессия России против Украины является причиной жестоких страданий в Украине; смертей, разрушений, которые мы наблюдаем в Украине. Она также является причиной беспокойства, которое мы испытываем в более широком смысле, и мер, которые мы приняли для усиления - нашей обороны и сдерживания, обороны и сдерживания наших партнеров в Европе, а также коллективно усиления НАТО по причинам, которые очень очевидны всему миру.

Задолго до вторжения России в Украину мы обещали, что сделаем несколько вещей, если Россия продолжит свою агрессию. Мы обещали, что предоставим беспрецедентный объем помощи в сфере безопасности нашим украинским партнерам. Мы именно это и сделали – около $10 миллиардов было выделено для оказания помощи нашим украинским партнерам средствами самообороны с момента начала российской агрессии 24 февраля. Мы наложили на Россию беспрецедентные издержки в виде санкций, экспортного контроля, других мер, чтобы взыскать цену с тех, кто несет ответственность за эту войну, и лишить российскую военную и боевую машину необходимых ей ресурсов. Но мы также заявили, что будем укреплять нашу собственную оборону и сдерживание и что мы предпримем шаги вместе с нашими партнерами по НАТО, но также под нашей эгидой наших собственного государства и власти, чтобы сделать именно это».

* Во вторник в штатах Вайоминг и Аляска состоялись партийные праймериз в преддверии ноябрьских выборов. Основное внимание было приковано к штату Вайоминг, где занимающая резко антитрамовскую позицию, зам. председателя специального комитета Палаты Представителей по расследованию обстоятельств мятежа 6 января 2021 года республиканка, голосовавшая за импичмент Трампа во время его второго импичмента Лиз Чейни боролась за то, чтобы баллотироваться на выборах в Конгресс на свое собственное место с выставленной против нее Трампом Хэрриет Хагеман.

На праймериз в Вайоминге могут голосовать только избиратели, зарегистрированные как члены одной из партий, за кандидатов своей партии.

Трампистка Хагеман, программа которой основывалась на поддержке Трампа и его жалоб от «украденных выборах» набрала 66.3% республиканских избирателей Вайоминга. Лиз Чейни набрала, соответственно, 28.9% голосов республиканских избирателей Вайоминга, что предопределяет потерю ею своего места в Палате Представителей, поскольку она не сможет баллотироваться на ноябрьских выборах.

Результат этих праймериз является лучшей иллюстрацией того, чем является сегодня республиканская партия, большинство членов которой следуют одной «идее», и «идеей» этой является Дональд Трамп.

Вайоминг – очень «красный», республиканский штат. Более двух третей его избирателей – зарегистрированные республиканцы.

Лиз Чейни выступила, признав свое поражение, но защищая свою позицию, говоря о том, что соучастие в «Большой Лжи», путь солидарности с «жалобами» Трампа на «украденные выборы», путь оправдания мятежа 6 января, который в нынешней республиканской партии является пропуском для участия в выборах и победы на праймериз, противоречит ее совести и ее позиции, как человека, который любит свою страну и предан ее идеалам. Чейни заявила, что ее борьба только начинается, и что она будет делать все возможное, чтобы Трамп никогда больше не переступил порог Овального кабинета в Белом Доме. Чейни также сказала в телеинтервью, что остается консервативной республиканкой, но понимает, что республиканской партии потребуется несколько избирательных циклов, чтобы вернуться к своим истокам из своего нынешнего состояния.

Честно говоря, пока это возвращение не представляется возможным. Трамп привел в республиканскую партию 15-20 миллионов людей с ультраправыми взглядами. Из партии в то же время после 2016 года вышло немало людей право-центристской ориентации. И пока республиканский истеблишмент не согласиться изменить платформу партии с согласия с любыми жалобами и хотелками Трампа и угодничества крайне правым силам, именно эти люди с крайне правыми взглядами будут основой ее избирательной базы. Для того, чтобы привлечь в партию людей умеренных взглядов, центристов, ее истеблишмент должен был бы в корне поменять идеологические установки. Пока даже намека на это не видно. Республиканцы идут на осенние выборы под знаменем «Трамп – наше все».

- Из десяти республиканских членов Палаты Представителей, проголосовавших в январе 2021 года за объявления Трампу второго импичмента, восемь точно не будут членами Конгресса после ноябрьских выборов. Четверо из них проиграли свои праймериз сторонникам Трампа. Еще четверо отказались от участия в выборах ввиду бесперспективности соперничества на праймериз со сторонниками Трампа и невозможности даже собрать деньги на кампанию. И только двое смогли выиграть свои праймериз. Им повезло, они члены Конгресса от округов, где республиканцы не так радикализированы.

* Как выяснилось, бывший главный юридический советник трамповского Белого Дома Пат Сиполлоне и его заместитель Патрик Филбин ранее в этом году встречались с агентами ФБР и давали им показания по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами о возможном препятствовании правосудию. Из того, что теперь и Сиполлоне и Филбин вызваны для дачи показаний в большое жюри, следует, что они являются очень важными свидетелями по делу о краже Трампом документов, в том числе совершенно секретных документов из Белого Дома.

- Федеральный судья Брюс Райнхарт рассмотрел заявление в четверг ряда медийных организаций – телекомпаний и газет с требованием обнародовать обоснование федеральной прокуратуры, представленное в суд, о проведении обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго. Это заявление было поддержано целым рядом республиканских законодателей и самим Трампом, но не официально, в суде, а путем заявлений для СМИ.

Федеральная прокуратура была против обнародования обоснования на том основании, что это могло бы раскрыть имена важных свидетелей и помешать проведению важных расследований.

Во время слушаний в суде представитель федеральной прокуратуры добавил, что расследование, по которому проводился обыск, находится на ранней стадии.

Адвокат Трампа, присутствовавшая на слушаниях в суде, не произнесла ни слова, зато вечером успела появиться на всех правых пропагандистских телеканалах, требуя обнародования обоснования. Из этого следует, что Трамп на самом деле совершенно не заинтересован в его публикации, поскольку единственно правильное место, где этого можно требовать, - это суд. Но именно там представитель бывшего президента хранила молчание.

Судья постановил, что министерство юстиции должно в течение недели засекретить те части обоснования, которые оно считает важным сохранить в тайне, и представить отредактированное обоснование с изъятиями в суд, после чего судья решит, следует ли опубликовать отредактированное обоснование проведения обыска.

Из двух титульных страниц обоснования, которые судья постановил обнародовать в четверг, следует, что прокуратура просила суд разрешить обыск в Мар-а-Лаго в связи с тем, что рассчитывала найти при обыске доказательства совершения следующих преступлений:

- незаконное обладание документами, касающимися национальной обороны;

- незаконное обладание президентскими и правительственными документами, являющимися собственностью федерального правительства;

- препятствование правосудию путем препятствования расследованию двух вышеперечисленных преступлений.

К этому следует добавить, что в мае один из адвокатов Трампа направил в федеральную прокуратуру письмо, в котором ложно утверждал, что никаких секретных документов в Мар-а-Лаго больше нет.

* В четверг финансовый директор Организации Трампа 75-летний Аллен Вайсселберг признал себя в суде виновным по 15 пунктам обвинения в мошенничестве с целью сокрытия части своих доходов от налогообложения и в сговоре с Организацией Трампа с целью создания мошеннической схемы ухода от налогов. Обвинения Вайсселбергу были предъявлены год назад. Он не признавал себя виновным, но сейчас пошел на сделку с прокуратурой, признавая себя виновным и избегая таким образом суда. Согласно условиям сделки Вайсселберг должен будет дать показания на процессе по делу о мошенничестве Организации Трампа, который начнется в нью-йоркском суде 24 октября. В случае, если он даст исчерпывающие и правдивые показания, то будет приговорен к заключению сроком на 5 месяцев, и этот срок может даже быть сокращен «за хорошее поведение». В случае, если он не даст исчерпывающие и правдивые показания, ему грозит срок заключения от 10 до 15 лет.

При этом прокуратура, очевидно, не смогла добиться от Вайсселберга согласия дать показания лично против Трампа и членов его семьи.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Нехай буде більше бавовни кожного дня! Крим – це Україна!

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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