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Новости из зоны: на шахте в «лнр» погибли горняки
Двое горняков погибли на шахте в подконтрольном группировке «лнр» Свердловском районе Луганской области. Как сообщает сайт «Новости Донбасса» со ссылкой на «мчс лнр», инцидент произошел 8 июня.
Отмечается, что на шахтоучастке № 7 предприятия ООО «БОРС» в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибло двое горнорабочих: 1977 и 1984 годов рождения.
На момент прибытия спасателей на шахту, пострадавшие были уже подняты на поверхность без признаков жизни. Как сообщается, по факту происшествия «ведется следствие».
Источник: sprotyv.info
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