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Новости из зоны: на шахте в «лнр» погибли горняки

Новости из зоны: на шахте в «лнр» погибли горняки

Двое горняков погибли на шахте в подконтрольном группировке «лнр» Свердловском районе Луганской области. Как сообщает сайт «Новости Донбасса» со ссылкой на «мчс лнр», инцидент произошел 8 июня.

Отмечается, что на шахтоучастке № 7 предприятия ООО «БОРС» в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе, погибло двое горнорабочих: 1977 и 1984 годов рождения.

На момент прибытия спасателей на шахту, пострадавшие были уже подняты на поверхность без признаков жизни. Как сообщается, по факту происшествия «ведется следствие».

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордло

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