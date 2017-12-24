Новости Крымнаша. Выпуск #1132 «В головах предателей полный фарш»

1. Пророссийские акции в 2014 году в Крыму и на материковой части Украины оплачивались из российских фондов, а “правительство” Аксенова формировали при участии Виктора Медведчука, кума путина. Это следует из записей телефонных переговоров советника путина Сергея Глазьева с главой российского Института стран СНГ Константином Затулиным, которые были представлены в Оболонском райсуде Киева в деле о госизмене Януковича https://ru.krymr.com/a/28933736.html

2. Нужны международные санкции в отношении свинособак, которые понаехали из своих мухосрансков в Крым! Капец, едут и едут! Если ничего не делать и не усложнять им жизнь (запрет на въезд в любые цивилизованные страны, например), их здесь скоро будет больше, чем было нас до оккупендума!

3. Кацапы еще весной 2014-го на всех форумах писали что-то вроде: “Нам нужна военная база и курорт. Местные нам и нахрен не нужны. Пусть валят к украм или в дальневосточные глубеня”. Это даже в Центре занятости в Ялте говорили понаехавшие открытым текстом ещё в 2015 году.

4. Два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 “Триумф” оккупантов заступят на боевое дежурство в ближайшие дни. Они уже переброшены в Крым. Курорт развивается http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/okkupanti-razmestyat-v-krimu-esche-dva-diviziona-sistem-pvo-s400/184556/ . Кстати, было бы неплохо разместить эти комплексы во дворах жителей Золотого, что под Керчью. Слышал, они всех радостно встречают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/944143431449890816 (фото и 3 видео, если пропустили).

5. Ватники, главное помните, что путин вас очень любит — где-то очень глубоко в душе: “С нового года понизят зарплату до 10 тыс. руб. Заранее предупредили — не нравится, ищите другую работу. Понимаю, что выручек нет, налоги выросли, аренду подняли и т.д. Но у меня маленький ребенок, мужа нет, а родители живут на пенсии. Почему про меня никто не думает??? Что делать? Понимаю, что и жаловаться вроде как некуда и не на что, но и прожить на 10000 с ребенком непросто! Анонимно”https://twitter.com/KrimRt/status/944230230645932032 (скрин).

6. Евпатория. Банковская система Крыма продолжает удивлять своим стремительным развитием: “Что за ситуация с банком Северный Кредит?”, “Закрылся. На Фрунзе уже не работает”, “Банк же северный, вот и деньги ваши замёрзли” https://twitter.com/KrimRt/status/944233137659437057 (скрин).

7. Ватники почему-то уже не так рады мосту: “Кстати, 20.12.2017 — Крымский мост сомкнулся! Ура!”. Ответы: “Какое ура? Скоро из-за пробок будете пешком ходить. Быстрее будет”, “Скоро из-за цен на все коммунальные услуги, бензин и все остальное и так будем пешком ходить. Правительство заботится о нашем здоровье”, “Бла, бла, бла… Вот свежие, сегодняшние, новости: на Крымский мост потребуется еще 3 миллиарда рублей из-за ошибки в выборе грунта”, “Ничего после завершения строительства не изменится”, “Ожидайте всяких криминалов”, “Это беда Крыма”, “Чему радуетесь? Где поместится поток машин? Паркинги строят?? Зато увеличат эвакуаторы!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/944521765518274560 (скрин).

8. На Керченский мост закопают еще 3 млрд из-за ошибки в выборе грунта. Грунта, Карл!!! Феерические дебилы! А из-за ошибки в выборе полуострова сколько заплатите?http://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/12/22/7166432/

9. В знак процветания на зависть “странам-изгоям” — США и Украине (по версии Гоблина) — жители Симферополя вслед за жителями Севастополя начали стирать одноразовые целлофановые пакеты. Не думала, что вновь это увижу https://twitter.com/KrimRt/status/944239224005578753 (фото).

10. В Феодосии торжественно открыли главную новогоднюю елку. Местные комментируют: “Уныло. А почему? Малобюджетно. Ни казаков, ни кошечек. Для галочки”, “Очень уныло! Нет широты размаха! Без военного парада и лихих геройских казаков праздники не производят массовость! Неужели в этот день никого не победили?”, “Очень мило. Немногочисленная толпа энтузиастов, народные песни из россии, Снегурочка и дед Мороз. Всё в наличии”, “Неужели нельзя открывать Новогоднюю ёлку в другое время!? Например, летом — ну да, хоть какое-то летом в Фео событие”, “Всё упрощено до безобразия. Ёлка — конусный зеленый коврик, веселье какое-то казенное. Да и дождик подпортил” https://twitter.com/KrimRt/status/944505593670307840(скрин и фото).

11. Евпаторийская упоротая вата вбросила дезу о супер украшении города. Но этого украшения больше никто не увидел, т.к. вата избалована Украиной: “Ох, какая же нарядная Евпатория! Как красиво подготовилась к новогодним праздникам!”. Ответы: “Фигово наряжена. Действительно, если бы не бары и магазины, — серые улицы. Один трамвай красивый”, “Возле детской поликлиники уже второй или третий год елку из огоньков не ставят. А жаль, так было красиво”, “Некрасиво вообще. Когда стараются — это видно”, “У нас самый мрачный город”, “В этом году на ёлке даже шаров нет, только какие-то цветы. Смотрится совсем некрасиво и ненарядно. И площадь совсем неукрашенная”, “Серенько и мрачно. Только на площади что-то нормально сделали, и все на этом”, “Где?? Может, я не там хожу??”, “Ужасно украшено, площадь — вообще бездарно”, “Я что совсем слепая? Не вижу я красоты, как-то совсем не постарались”, “А кроме арки на площади, где ещё украсили? Елка просто отстой” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/944527781563719680 (скрин).

12. Евпаторийские ватники так возмущаются, потому что они ещё не видели новогоднее украшение Алуштыhttps://twitter.com/KrimRt/status/944523709611732992 (фото) или Армянска, кишащего ФСБшниками и военными оккупантами https://twitter.com/KrimRt/status/944525453934649344 (фото).

13. С севастопольских новогодних ёлок прохожие продолжают снимать последние игрушки. Это у нас теперь такая традиция — введена 4 года назад https://twitter.com/CrimeaUA1/status/944509268316868608 иhttps://twitter.com/KrimRt/status/944520099901386752 (фото).

14. В Симферополе оккупанты открыли елку. На ярмарке в качестве предновогодних украшений предлагают купить фигурки т.н. “зеленых человечков”, которые захватили административные здания в Крыму в феврале 2014 года по приказу путина. На входе — шмон https://twitter.com/CrimeaUA1/status/944566105468817408(фото).

15. Упоротый ватан сказал: “Вот ты баран! Не было никакого сбитого Боинга! Его туда хохлы привезли и взорвали! Ты чё не читал??? Если бы такая махина рухнула, то там такооое бы было!”. Что бы было, я уточнять не стал…

16. Не удивлюсь, если через несколько лет за упоминание о сталинских репрессиях и сомнение в “гениальности” лично Сталина, в россии начнут на десяточку сжать.

17. Почему бы в рфии не ввести должность путина вместо президента?

P.S. “Посчастливилось” присутствовать в процессе диспута ватной севастопольской тусовки. Тезисно: Отбирают землю; Понаехавшие башкиры/удмурты захватили город; Оформление субсидий малоимущим (особый интерес); Севастопольцы не сдаются; Украинские документы (особый интерес); Путин молодец! Вот краткие итоги уходящего года и полный фарш в головах предателей!

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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