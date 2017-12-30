Новости Крымнаша. Выпуск #1138 «С замиранием буду ждать салют в украинские нули»

1. Политзаключённых из Крыма правозащитника Эмира-Усеина Куку и Вадима Сирука вчера оккупанты подвергли побоям и травили собаками на территории СИЗО Краснодарского края, где они находятся в данный момент https://twitter.com/CrimeaUA1/status/946702968782548992

2. Вчера в Судаке, как и на днях в Симферополе, жителей перепугал мощный взрыв, от которого дрожали стёкла и сработали сигнализации на машинах в городе и его окрестностях (Дачное, Лесное, Весёлое…). Очевидцы говорят, что вновь видели военные самолёты оккупантов, а также то ли ракеты, которые сбились с траектории, двигаясь в сторону населённых пунктов, то ли беспилотники с боевыми зарядамиhttps://twitter.com/KrimRt/status/946426379188428800 иhttps://twitter.com/KrimRt/status/946428334686158848 (скрины). Некоторые решили потроллить окружающих сообщениями о разрушениях в частном секторе, хотя такое вполне возможно на военной базе, населённой мирными жителями https://twitter.com/KrimRt/status/946425287285149696 (скрин). Оккупанты не комментируют произошедшее, ведь “их там нет”.

3. Курорт развивается: оккупанты привлекли к учениям, которые проходят у берегов аннексированного Крыма, около 40 кораблей Черноморского флота http://www.sobytiya.info/news/rossiya-zadeystvovala-v-ucheniyah-v-krymu-40-voennyh-korabley

4. Севастопольские пропагандоны в ужасе от темпов дерибана оккупантами крымских санаториев: “Эпоха Крыма как общедоступной здравницы завершилась, а «переходный» период был ее тихой лебединой песней. Один из смыслов происходящего — сворачивание санаторно-курортной отрасли в Крыму, несмотря на громкие слова о разработке стратегии развития этого направления. А также сворачивание государственного тренда на оздоровление широких слоев населения. Существует негласное распоряжение ускорить продажу еще 8 здравниц. Вот их список: 1) Санаторий «Прибой», Евпатория; 2) Санаторий «Пионер», Симеиз; 3) Санаторий «Солнечный», Алупка; 4) Санаторий «Юность», Симеиз; 5) Санаторий для детей с родителями «Ай-Тодор», Гаспра; 6) Детский противотуберкулезный санаторий «Алупка», Алупка; 7) Санаторий для детей с родителями «Родина» (бывший санаторий «Украина», переименованный оккупантами), Гаспра; 8) Противотуберкулезный санаторий «Предгорный», Алупка… Летом 2017 года сотрудники нескольких противотуберкулезных санаториев Ялты были поставлены перед фактом: как только здравницы продадут, они останутся без работы”https://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2017/proshhaj-_epoha-_krym_rasprodaet_ostatki_sanatoriev/

5. Крымчане ранее сообщали, что водители автобусов первое время объявляли два названия остановки возле переименованного оккупантами санатория “Родина”, объявляя её как “Украина/Родина”.

6. Центробанк оккупантов, как и ожидалось, забрал лицензию у работавшего в Крыму недобанка “Северный кредит”, находящегося под полезными санкциями. Минус ещё одинhttp://podpricelom.com.ua/read/economy/rabotayushhyj-v-krymu-rossyjskyj-bank-lyshyly-lytsenzyy.html

7. Ватники с удивлением узнали, что предатель Украины Александр Талипов критикует оккупантов только потому, что его оторвали от кормушки, а не из благих побуждений открывает всем глаза на “родную гавань”. Талипов ответил ватникам, что никогда не скрывал своих “политических целей”, чтобы “вернуться на гражданскую службу”. Кроме того, ватники скинули Талипову скриншот Роксоланы, напомнив ему о службе в украинских погранвойсках https://twitter.com/KrimRt/status/946451518273626112 (3 скрина + фото).

8. Покращують тут нам, не покладая рук. В Судаке под контролем ФСБ, перекрыв подъезды к набережной, сегодня сносили кафе “Эсанна”, принадлежащее Абдраманову Исмаилуhttps://twitter.com/KrimRt/status/946668939764830208 (фото).

9. Ватники в трёх соснах заблудились — не могут Крым на карте найти: “Кто-то последнее время заказывал товары с Joom? При указании адреса пишет, что страна не поддерживается. Недавно заказывали с того же адреса, всё доходило. Выбирали другой регион, город россии — то же самое, на английском тоже пробовали. Кто-то подскажет? Анонимно” https://twitter.com/KrimRt/status/946412269042204673 (скрин).

10. В Феодосии прошел очередной дидываивательный шабаш. Присутствовали красные тряпки, дети в камуфляже, ватная пенсота, кизяки, впопулченцы и военные оккупанты. Отмечали годовщину Керченско-Феодосийской операции 1941-1942 годов https://twitter.com/CrimeaUA1/status/946739391627751426 (фото).

11. Имел разговор с переехавшей до оккупации из россии в Крым дамой. Она сожалеет, что Крым “оказался в россии, в Украине было всё намного лучше”. Особенно сетовала, что россия развалила медицину. Разговор получился интересный.

12. Стоял в очереди. Одна понаехавшая говорила, что “скоро в Крыму наведут порядок”. Местная ответила: “Ага, будут вовремя платить аванс и зарплату”. Тут я не выдержал и сказал: “А вы знаете, что на космодроме Восточный по 3 месяца не платят зарплату?”. Сначала у куриц был ступор. Потом одна пробубнила (вдохните глубже): “Ну да, так там война”. Какая в россии война? Где? По-моему, они потеряли ориентацию в пространстве. В общем, обломал их разговор.

13. Встретил друга, который с 2014 года живет в ЕС. Он в шоке. Сказал, что в Крыму теперь серость, уныние, озлобленность и массовое безразличие. И это глазами человека, который 3,5 года не был дома. А что дальше будет? Хотя он прав. Всем уже пофиг, и это массовый диагноз для всего Крыма.

14. Помните, как в россии до начала 2014 года случались взрывы? Потом был Майдан, Крым, Донбасс. Взрывов в россии уже не было. Потом россиянам это надоело и… опять начались взрывы. Как будто “кто-то” удовлетворяет потребность бояться и ненавидеть. За их счёт, конечно.

15. Дедушка Мороз, я уже давно повзрослел и не пишу тебе писем. Но в этом году я хочу обратиться к тебе: постарайся сделать так, чтобы территория Украины восстановилась на момент начала 2014 года. А все, желающие другой страны, оказались именно там. Спасибо.

16. Россия — это страна, где могут перепутать космодромы, столетия, свободу с рабством, людей со скотом, и вообще, ВСЁ!

P.S. Закончу выпуск сообщением крымчанки: “Сердце плачет… Вот еще один новый год встречаем в оккупации… И снова с замиранием буду ждать салют в украинские нули…”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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