Новости Крымнаша. Выпуск #1140 «Я желаю Украине победы в новом году!»

1. Сегодня газете “Кримська світлиця” исполняется 25 лет. Это ЕДИНСТВЕННОЕ украиноязычное издание, которое выходило в Крыму, “притесняя” русскоязычных. Оккупанты вытеснили газету из Крыма после захвата полуострова. Сейчас газета издаётся на материке. Ссылка на Фейсбук https://www.facebook.com/krymsvitlytsia/и на сайт http://svitlytsia.in.ua/

2. Гоблин-Аксёнов ударился в лютый экстремизм и раскритиковал оккупационную систему здравоохранения. Считает, что все сделано для того, чтобы люди обращались в частные клиники. Гоблин задается вопросом: “У меня иногда возникают сомнения, для чего нужно было строить такую сложную систему работы государственных медучреждений, и вообще, сложная система отчетности и возможности наказания наших лечебных учреждений частными страховыми компаниями, поэтому возникает вопрос — для чего это делается? Сегодня в медицине на первом месте бумаги, а не человек”. Кроме того, преступник констатировал, что врачей катастрофически не хватает — видимо, они бегут от обещанных “больших” российских зарплат, боясь не вынести сей ноши http://news.allcrimea.net/news/2017/12/30/aksenov-raskritikoval-rossiiskuju-sistemu-zdravoohraneniya-94940/

3. В Севастополе на Фиолентовском шоссе оккупанты строят здание штаб-квартиры “Алмаз-Антей”. Да, того самого “Алмаз-Антей”, о котором вы подумали — великих махинаторов и клоунов, “расследовавших” крушение Боинга на Донбассе, выдавая невероятные перлы, прикрывая зад Кремляhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/947437103104872449 (фото).

4. На симферопольском паблике разместили картинку с изображением рабов и надписью: “Так тебя видят жители других регионов, когда узнают, сколько ты получаешь в Крыму”. Комментарии: “Так видят тебя жители других стран, когда узнают, сколько ты получаешь в рашке”, “Даже не сколько получаешь в Крыму, а когда узнают про цены в Крыму”, “Сук@, жизнь как есть!!!”, “Многие и чудакам на картинке завидуют, у них работа хотя бы есть”, “Не нужно творить о Крыме новые страшилки. Старых вполне достаточно”, “Свобода выбора стоит дорого, но самое дорогое на свете — глупость. За неё платить надо самой дорогой ценой”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/947456525001461760 (фото-скрин).

5. На керченском паблике знают толк в поздравлениях: “Хорошего вам настроения!!! Вы держитесь там))) просто денег нет”, + разместили соответствующее видео с Медведевым. Комментарии очень быстро закрыли, но одному удалось проскочить: “На пенсии денег нет, зато Сирии поможем и по углам растащим для сэбэ”https://twitter.com/CrimeaUA1/status/947463350870519808 (фото-скрин).

6. Ватники думали, что им из Крыма оккупанты Москву слепят, а слепили не то Караганду, не то Зимбабве. Короче, нет новогоднего настроения в Ялте, как и туристов — не то что при хунте: “Посмотрела вчера новогоднюю Москву по телевизору. Обидно за Ялту. Цены в Ялте, как в Москве, а условия, как в Зимбабве!”. Ответы: “Хуже — как в Караганде”, “НЕ, В ЯЛТЕ ДОРОЖЕ”, “Ну так Крымнаш же”, “Все никак кабинеты в горисполкоме не поделят!!! Это важнее, чем преобразить Ялту к Новому году!”, “Цены в Москве дешевле”, “И дороги есть в Москве” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/947468981958520832 (скрин).

7. В Крыму продолжаются перебои со светом и водой. С наступающим, корочеhttps://twitter.com/CrimeaUA1/status/947465559444254720 (фото-скрин).

8. В Краснодарском крае в кафе расстреляли 3 человек из автомата. Нахрен этот мост, стену срочно!!! “Зима” близко https://lenta.ru/news/2017/12/31/rasstrel/ (видео).

9. Знакомые ватники, которые “23 года жили в оккупации Украиной”, решили после праздников сразу в Херсон за украинскими паспортами. Это те самые, что мне 2 года назад тыкали в лицо “российскими” загранами и хвастались, что летят в Краснодар за европейскими визами. Налетались, смотрю.

10. В Херсоне в сервисном паспортном центре один Крым! С вечера очередь занимают! Еще возмущаются, что в Херсон приходится ездить!

11. Телевизор не работает, когда в холодильнике мышь повесилась.

12. В Севастополе ватоголовые моржи под песни Верки Сердючки в бабских париках, с красными тряпками, с надписями на футболках “СССР” и плакатами “ЗА РОДИНУ СО СТАЛИНЫМ ВПЕРЁД” провожали старый и встречали новый год. Какой лютый капец https://twitter.com/CrimeaUA1/status/947460614657540097 (фото и видео).

13. Видел с утра четыре тела, которые уже встретили новый год, так и не дождавшись курантов и поздравлений великого комбинатора и гиганта мысли.

14. Зустріла сьогодні приятельку. Давно не бачилися. Она поздравила с наступающим, а я привітала з прийдешними святами. Тодi вона так посмiхнулася дивно й каже: “Пусть в новом году наши желания исполнятся и всё будет по-старому”. На що я відповіла: “Неодмінно, бо вже четвертий рік чекаємо”. А продавчиня поруч голосно так: “З Новим роком, дівчата!”. В Криму завтра буде 2018 рiкhttps://twitter.com/nv_krym/status/947471475543560192 (скрин).

15. З Новим роком, Україно! Щастя нам й миру!!! Бажаю, щоб в наступному році москальщина луснула і розсипалася на тисячу маленьких шматочків! Крим — це Україна!

16. Новий рік на поріг, на порозі слизько. Розбігайтесь, москалі, бо бандери близько! Доречі, сьогодні 1386-ий день каменепаду в Криму. З Новим роком всіх!

P.S. В 2014 году оккупанты, окончательно обезумев, перевели стрелки на 2 часа, чтобы догнать чуждое нам московское время. С тех пор стрелки замерли, а мы 6 месяцев в году на час оторваны от материковой Украины. В 2014 году замерли не только стрелки, но и всё вокруг, а порой кажется, что время движется вспять… Снова ком в горле… Снова Новый год в оккупации… Снова чужие салюты под окнами… Но сегодня не хочется о грустном, т.к. вместе со мной тысячи крымчан и жителей оккупированной россией части Донбасса будут встречать новый год по киевскому времени. Я благодарю всех вас за поддержку и за то, что вы не забываете о том, что на оккупированных территориях живут люди, которые сохраняют Украину в своих сердцах и душах. Ведь земля без людей не имеет никакой ценности. Я желаю Украине победы в новом году! Берегите себя, цените свободу и любите друг друга! С Новым 2018 годом!

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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