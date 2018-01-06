Новости Крымнаша. Выпуск #1146 «Российские чиновники-бандиты страшнее мифических бандеровцев»

1. В Симферополе в 6 утра оккупанты под видом “профилактических розыскных мероприятий” провели обыски в домах сестер Кантемировой Хатидже и Базировой Зеры. Изъяли технику и книги. Кроме того, оккупанты взяли отпечатки пальцев и образцы слюны у 27-летнего крымского татарина Мустафы Базироваhttps://ru.krymr.com/a/news/28956275.html

2. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об очередном избиении оккупантами крымского политузника: “Пришла очередная информация с Краснодарского СИЗО. По информации — Вадиму Сируку сотрудники ОМОНа наносили удары по голове и ногам. Я предполагаю, что это, также, месть за первую информацию от Вадима о зверском поведении администрации Краснодарского СИЗО, которая получила огласку, и даже СИЗО посетили члены ОНК буквально неделю назад. И вот очередные попытки сломить политзаключённых — Вадима Сирука и других! Прошу коллег не оставаться в стороне!” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949269395905417217(фото-скрин).

3. Оккупанты допросили семью члена Меджлиса Эскендера Бариева. Как сообщил Бариев, допросу подверглись две его сестры и тесть. Родители не пошли на допрос из-за состояния здоровья. Бариев уверен, что на его семью оказывается давление в связи с его правозащитной деятельностьюhttps://15minut.org/news/175611-v-krymu-doprosili-semyu-chlena-medzhlisa-eskendera-barieva

4. СБУ задержала в Киеве т.н. “экс-министра здравоохранения” Крыма Петра Михальчевского, который пробыл при оккупантах “министром” с марта по июнь 2014 года, пока его не заменили, как и всех остальных. Кстати, СБУ, можете в Киеве еще много таких поискать. Михальчевский был одним из тех, кто обещал крымчанам бесплатные медицинские полисы, но для этого необходимо было обязательно получить “российское гражданство и российский паспорт” https://prm.ua/ru/pryamoy-vyiyasnil-kak-eks-ministr-mihalchevskiy-vyimanival-u-kryimchan-ukrainskie-pasporta/ (фото и видео).

5. Оккупанты, пытаясь свести к минимуму поездки крымчан на материковую Украину, распространили фейк о новом порядке пересечения админграницы, для которого якобы нужны заграничные паспорта или новые ID-карты, что является ложью. Для крымчан действуют старые правилаhttp://qha.com.ua/ru/obschestvo/okkupanti-rasprostranili-feik-o-novom-poryadke-peresecheniya-admingranitsi/185183/

6. В Севастополе настолько “все пучком”, что оккупанты уверенны, что вата на “выборы” не пойдет. Поэтому политтехнологи придумывают варианты, как завлечь вату на “избирательные участки”https://twitter.com/SevcityLackyman/status/948948858381455360 (прочтите скрин).

7. “Керченская паромная переправа минимально влияет на высокие цены в Севастополе и Крыму. В большой степени на цены влияют признаки наличия картельного сговора и безответственность предпринимателей”, — сообщили крымские пропагандоны. Другими словами, кто надеялся начать жрать подешевле и ждал мост, жестоко просчитался. Вату морально готовятhttps://twitter.com/crimea_john/status/948996093303455746 (скрин и ссылка).

8. Детей в детских садах и школах оккупанты продолжают травить произведенной в россии “молочкой” из технического пальмового масла https://twitter.com/KrimRt/status/949275831192440832 (скрин).

9. Некоторым сложно осознать очевидное. Ватнику сообщили причину отказа в получении итальянской визы, за которой ватоголовый ездил в Москву: “Выяснилась причина отказа. Из консульства ответили: Крым не является территориальной компетенцией Итальянского Консульства в Москве. Просьба обращаться в Итальянское Консульство в Украине”, “Макаронников бес по ходу попутал… Интересно, через одного выдают визы или всех отсылают?” https://twitter.com/Kosstik8/status/949180861978763270 (скрин).

10. Оккупанты, судя по всему, производят замер температуры в палате: “Привет, ялтинцы!!! Расскажите, пожалуйста, что с экологией в вашем городе? Откуда идёт большая часть выбросов? Чистый ли город вообще? Что изменилось в лучшую или худшую сторону за последние годы? Анон”. Ответы: “У нас всё плохо”, “В горах норм, в городе не норм”, “Да понаприезжали тут материковые, мутят воду. А так, если отдыхать, то милости просим”, “Какая экология? Людям есть нечего!!! Дайте работу и зарплаты населению крымчан! А с экологией мы и сами разберёмся! Руки, ноги, голова на месте”, “Очень грязно, делаешь 2 шага от самого центра, где хоть как-то наводят порядок, и все, попадаешь в срач. В спальных районах всегда есть мини-свалки. Очень печально”, “Раньше я была гостеприимным человеком, теперь — нет. Категорически! Ненавижу, когда Ялту называют как попало, типа Ялтушкой и т.п. Мы же, приезжая в другие города, не говорим Сургутик, Самарушка, Волгоградик, Махачкалинушка!”, “Скоро Крыму придет полная попа”, “Стало хуже. Ялта — грязный город” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949237887966568448 (скрин).

11. Судя по некоторым ответам, не все ватники поняли, что оккупация заключается в вытеснении местных жителей и заменой их понаехавшими. Понаехавшая в комментариях написала, что она якобы уже жила в Крыму, и “при Украине ей было хуже”. Не верю, иначе она не задавала бы всех этих вопросов: “Переехала к вам (Приморский, Феодосия). Надо начинать новую жизнь. Вопросов много: 1) Реально ли найти недорогую няню для двоих деток; 2) Как обстоят дела в садике; 3) Куда пойти работать? Интересуют супермаркеты и большие магазины. Где как платят? Да и вообще, какая зарплата считается нормальной?”. Ответы: “Стало смешно после фразы: переехала к вам. Все уезжают, а ты приехала. Прямо как фильм про апокалипсис: пробка на выезде из города, а в город едет одинокая машинка с супергероем. Вот чем нужно думать, чтобы сначала переехать, а потом искать что, где и как уже на месте?”, “Мой вам совет — уезжайте, бегите и забудьте эту дыру!”, “Сочувствую. Переехать сюда — это самая плохая идея. Нам осталось 1,5 года здесь торчать, а я уже готова вещи паковать”, “То, что «при Украине мне жилось хуже» — это довольно-таки спорный вопрос. Лично у меня всё с точностью наоборот. Но в любом случае я рад, что мы вернулись на родину” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949245648876064769 (скрин).

12. Понаехавшие продолжают переть в Крым, который “23 года уничтожала Украина”, да так и не смогла уничтожить, что этим тараканам у нас лучше, чем в своих российских зажопинсках. И это при том, что за 4 года оккупации жизнь тут конкретно ухудшили: “Хотим все бросить, переехать к вам в город (в Феодосию), но не знаем, как там с работой и жильём. Может, кто может подсказать или посоветовать что-нибудь? Сами мы живем в Челябинске. Анон”. Ответы: “Если вы еще этого не сделали, то все еще есть возможность передумать”, “(Пишет ватная бизнесменша, которая роет себе могилу. Её выживут понаехавшие. Запомните мои слова) В Челябинске беда с экологией. Мы строим каркасный дом паре из Челябинска. Переехали в ноябре. И вам поможем”, “Работал у нас летом паренёк из Челябинска. Жил идеей заработать денег и слинять скорее назад. Что и сделал, доработав сезон”, “Работа 10-15 тыс, аренда жилья от 10 тыс. Продукты стоят процентов на 40 дороже” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/949250129890037760 (скрин).

13. Ялта. 148 дней “Света” безвылазно просидела дома, а вчера — решилась (а то аж перед другими районами неудобно было). Света не было больше часа.

14. Вчера путин снял запрет на перелеты россиян в Каир — столицу Египта, который действовал с 8 ноября 2015 года. Слышу, как плачет ватный маклер под моими крымскими окнами. Маклер ещё от Турции не отошел, а тут новое испытание http://qha.com.ua/ru/turizm/putin-razreshil-rossiyanam-ezdit-v-egipet/185170/

P.S. Закончу выпуск зарисовкой из Севастополя: “Дорога к морю, идущая мимо парка Победы, вся в новых стройках. Один дом уже достроен. Помнится, до оккупации население боролось против незаконной застройки, и часто — успешно. Теперь боятся, т.к. российские чиновники-бандиты страшнее мифических бандеровцев. Да и как за парк бороться, когда у самого дачку отбирают?”.

Источник: crimeaua1.wordpress.com

Автор: КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

Новости портала «Весь Харьков»